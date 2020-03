KORONAVÍRUS Parlament zasadá aj dnes: V pléne rozhodnú o zákone, ktorým sa majú sledovať mobily

slovenský parlament dnes mimoriadne zasadá na tretej schôdzi

prerušená schôdza dnes pokračuje o 13:00

Alojz Baránik má po včerajšej informácií ohľadom koronavírusu negatívny test na ochorenie Covid-19

hlasovať sa má o novele zákona, ktorým by sa malo sledovať občanov cez mobilné telefóny v zrýchlenom legislatívnom konaní

NAŽIVO Rokovanie na 3. schôdzi národnej rady

13:30 Takéto možnosti by mal ÚVZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že by zber a uchovávanie týchto dát trvalo najneskôr do konca kalendárneho roka. Nová legislatíva obsahuje aj návrh, aby sa plynutie súkromnoprávnych lehôt v súvislosti s novým koronavírusom mohlo prerušiť. Upraviť by sa mohlo aj odvolávanie členov Súdnej rady SR. (tasr)

13:28 V skrátenom legislatívnom konaní sa venujú poslanci aj návrhu na zmeny v justícii z dielne rezortu spravodlivosti. Počas dňa by mali o ňom i definitívne rozhodnúť. Návrh počíta s tým, že by mal ÚVZ SR možnosť používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, s výnimkou obsahu správ. Toto tajomstvo by nemalo zahŕňať iba lokalizačné dáta, ale aj informácie o tom, kto, komu a ako dlho telefonuje. (tasr)

13:25 Do programu schôdze pribudol vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý by sa mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci by mali v stredu rokovať aj po 19.00 , až do prerokovania všetkých bodov programu. (tasr)

13:19 Ondrej Dostál v pléne informuje o zmenách v novele zákona rýchleho legislatívneho konania v kontexte spracovávaných údajov z mobilných telefónov. Podľa jeho slov budú spracuvávané len lokalizačné dáta.

13:05 Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril druhý deň tretej schôdze Národnej rady (NR) SR. Poslanci by mali počas dňa diskutovať o vládnom návrhu na zmeny justícii pre ochorenie COVID-19, ktorý zahŕňa aj sprístupnenie dát od mobilných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. (tasr)

13:00 Schôdza sa o chvíľu začne.

Skrátené legislatívne konanie ohľadom monitorovania ľudí

Parlament má dnes na stole aj hlasovanie o zákone z dielne ministerstva spravodlivosti. V zrýchlenom legislatívnom konaní bola z vlády do parlamentu presunútá novela o úprave zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách kde sa do § 63 sa dopĺňa odsek 18, ktorý vláde umožňuje žiadať od operátorov údaje ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva.

Zahrnuté sú v nich aj citlivé dáta, o ktoré sa vláda zaujíma. Označované sú ako meta-dáta. Môže ísť o identitu majiteľa mobilného čísla alebo údaje o tom, kedy s kým a ako dlho telefonoval či písal správy. Obsah komunikácie v týchto údajoch zahrnutý nie je.

Baránik má negatívny test na Covid-19

Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) má negatívne výsledky testov na ochorenie COVID-19. V parlamente o tom informovala poslankyňa Jana Cigániková (SaS). Dodala, že rovnako negatívne výsledky má aj ďalšia poslankyňa, ktorú nechcela menovať. Cigániková vysvetlila, že o výsledkoch ju informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Pre podozrenie, že by mohol mať Baránik ochorenie COVID-19 v utorok (24. 3.) prerušili schôdzu parlamentu, aby zasadlo poslanecké grémium. Návrh na rokovanie grémia pre toto podozrenie predložil poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny. Strana SaS vtedy informovala, že člen rodiny poslanca Baránika má príznaky choroby, ktoré niektoré zdroje považujú za príznaky nového koronavírusu. Baránik bol preto preventívne doma v karanténe a nezúčastnil sa na utorkovom rokovaní parlamentu a požiadal o testy.