KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku máme 204 prípadov nákazy, rúška sú už povinnosťou!

BRATISLAVA - Na Slovensku pribudlo počas pondelka 19 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 204. Všetky školy budú do odvolania zatvorené, každú nedeľu budú zatvorené potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

ONLINE

08:45 Mesto Vysoké Tatry pomáha svojim seniorom ohrozeným koronavírusom

Z celkovo 3 923 obyvateľov mesta Vysoké Tatry je takmer tretina v dôchodkovom veku. Zamestnanci mestského úradu a poslanci v spolupráci s vedúcimi denných centier a s Farským úradom Vysoké Tatry v prípade potreby seniorom nákupujú, vyzdvihnú im lieky z lekární či zariadia iné potrebné veci, ktoré sa aktuálne starším ľuďom neodporúčajú vykonávať. V prípade, že seniori potrebujú takúto pomoc, môžu volať na telefónne číslo mestského úradu 052/4780411 alebo 0910855758.

08:20 Bratislavské letisko vybavuje repatriačné lety Slovákov zo zahraničia aj nákladné lety

Po zákaze civilných letov, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR od 13. marca v rámci opatrení proti koronavírusu, letisko vybavilo zatiaľ dva evakuačné lety z Londýna - Stanstedu, v pláne sú aj prílety z Washingtonu a Štokholmu.

08:10 Mesto Košice poskytne dobrovoľníkom materiál na výrobu zhruba 100.000 rúšok

Ako uvádza na svojej webovej stránke, podarilo sa mu zabezpečiť nastrihaný polotovar, z ktorého možno túto ochrannú pomôcku ušiť. Centrála pre výdaj tohto materiálu bude zriadená vo Výmenníku na Štítovej ulici 3. Prvýkrát bude otvorená v stredu od 9.00 h do 12.00 h. K dispozícii bude vždy v pondelok, stredu a piatok. Mesto pripomína, že do budovy Výmenníka bude môcť vstúpiť vždy len jedna osoba, a to s ochranným rúškom a rukavicami.

08:00 Slovenské národné divadlo je spolu s divákmi v projekte SND Doma

S príchodom nového koronavírusu boli jeho členovia nútení prijať skutočnosť, že pre ochranu divákov i svoju ochranu bolo nevyhnutné zatvoriť brány našej prvej scény. Spojili však sily naprieč všetkými súbormi a ponúkajú zaujímavý program v rámci projektu SND Doma.

Rúška sú od stredy povinnosťou, v nedeľu budú predajne zatvorené

Na verejnosti je zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Pozastavuje sa činnosť zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou a denných stacionárov. Predajne budú v nedeľu zatvorené, nariadený majú sanitárny deň. Vyplýva to z opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré platia od stredy až do odvolania. Prijal ich ústredný krízový štáb pre pandémiu nového koronavírusu.

Ako uvádza ÚVZ, na prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti možno použiť respirátor, rúško, šál či šatku. Pozastavenie činnosti sa týka denných stacionárov, denných centier a detských jaslí. Zatvorené budú tiež také zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, špecializované zariadenia a domovy sociálnych služieb, ktoré poskytujú sociálnu službu ambulantnou formou. Za nerešpektovanie opatrenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva udeliť pokutu vo výške 20.000 eur.