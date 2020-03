Nový parlament zasadá druhýkrát: Menovanie náhradníkov a druhá šanca pre Kotlebu a Blahu

začala sa druhá schôdza Národnej rady SR

poslanecký sľub zložilo 19 náhradníkov za poslancov, ktorí odišli do vlády ako ministri a štátni tajomníci

prebieha volenie zvyšných dvoch podpredsedov parlamentu, medzi kandidátmi sú Peter Pellegrini (Smer) a Milan Laurenčík (SaS)

bol schválený procedurálny návrh, aby sa vystúpenie v diskusii pre každého rečníka skrátilo na dve minúty na jedného rečníka

na schôdzi je prítomných 118 poslancov

Richard Raši je predsedom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, Peter Žiga predsedom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Ľuboša Blahu opäť nezvolili za predsedu výboru pre ľudské práva

ONLINE

11:35 Predsedom osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva sa opäť nestal Marian Kotleba.

11:33 Ľuboš Blaha sa opäť nestal v tajnom hlasovaní predsedom výboru pre ľudské práva.

11:29 Richard Raši sa stal predsedom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Prededom výboru na preskúmávanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu je Peter Žiga.

11:28 Poslanci parlamentu by sa mali po utorkovom zasadnutí vlády opäť zísť na ďalšej schôdzi. Na nej by mali v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať vládne návrhy zákonov. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. "Očakáva sa, že do parlamentu budú doručené tri návrhy na skrátené legislatívne konania z rezortov spravodlivosti, sociálnych vecí a rodiny a z rezortu školstva," uviedol odbor. (tasr)

11:20 Poslankyňa Jana Cigániková (SaS) počas príchodu na ešte nebola rozhodnutá, či podporí Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. „Ešte uvidím,“ poznamenala. Uviedla však, že nepodporí Ľuboša Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru. „Pán Blaha je blázon, tam je problém,“ podotkla. (sita)

Ladislav Kamenický a Ľuboš Blaha Zdroj: TASR - Michal Svítok

11:00 Prebieha tajná voľba predsedov výborov, kde sa rozhodne aj o Ľubošovi Blahovi či Marianovi Kotlebovi. Poslanci sa odobrali za plentu.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

10:40 Poslanci schválili procedurálny návrh Štefana Kuffu (ĽSNS), aby sa vystúpenie v diskusii pre každého rečníka skrátilo na čas faktickej poznámky, teda dve minúty na jedného rečníka. "Proces rokovania sa urýchli," skonštatoval s tým, že je na to vážny dôvod, hoci to mnohí podceňujú. (tasr)

10:01 Náhradníci za poslancov, ktorí odišli do exektutívy, skladajú poslanecký sľub.

O post podpredsedu súperia Pellegrini a Laurenčík

Nominantom SaS na post podpredsedu parlamentu je Milan Laurenčík, za opozíciu kandiduje na tento post bývalý premiér Peter Pellegrini.

VIDEO Skladanie sľubov náhradníkov za poslancov, ktorí odišli do exekutívy

Kotleba a Blaha to skúsia opäť

Poslanci tiež majú voliť predsedov a členov zvyšných parlamentných výborov. Na piatkovej ustanovujúcej schôdzi sa nepodarilo zvoliť Ľuboša Blahu za šéfa ľudskoprávneho výboru ani Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. S ich kandidatúrou mali problém viacerí koaliční poslanci. Podľa návrhu programu schôdze, zverejnenom na webe NR SR, sa Kotleba aj Blaha o tieto posty uchádzajú opäť.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Za predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií má podľa návrhu programu kandidovať Richard Raši a za predsedu výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu Peter Žiga.