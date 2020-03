KORONAVÍRUS ONLINE Vláda predstaví nové opatrenia, evidujeme 204 nakazených

Na Slovensku sa dovedna potvrdilo 204 prípadov ochorenia COVID-19, 3736 vzoriek je negatívnych

Vo väzení v Bratislave potvrdili prvý prípad koronavírusu u odsúdeného, preeskortovali ho do väzenskej nemocnici v Trenčíne

Vláda v pondelok v noci odvolala z funkcie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru

Premiér Igor Matovič krátko po polnoci avizoval, že sa schválilo približne 40 opatrení v súvislosti v boji proti šíreniu koronavírusu, viac priblíži dnes o 9:00 h

Po Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach bude Trenčín štvrtým slovenským mestom, kde sa budú robiť testy na ochorenie COVID-19

Každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

čo presne znamená domáca karanténa​ Ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje,

Od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web , informuje o koronavíruse na Slovensku , informuje o koronavíruse na Slovensku

facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020 Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

ONLINE

09:28 NAŽIVO Vyjadrenie premiéra k schváleným opatreniam

Slovensko má 204 nakazených, pribudlo teda 19 prípadov. Údaje ohlásil hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že dosiaľ je negatívnych 3736 vzoriek. Viac prinášame v našom článku. O nových prípadoch bude vláda vždy informovať ráno o deviatej za predchádzajúci deň.

09:25 COOP Jednota Krupina zavádza špeciálne bezpečnostné opatrenia, pokladníčky bude chrániť plexisklo

Aktuálne družstvo zavádza ochranný systém pre pokladníčky v predajniach formou ochranných plexiskiel na pokladničných pultoch. „Záleží nám na bezpečí našich pokladníčok aj zákazníkov, a tak sme s montážou na vybraných predajniach začali už 19. marca. Do konca týždňa budú plexisklá namontované na 25 predajniach s najväčšou frekvenciou zákazníkov,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík. Zamestnanci pravidelne dezinfikujú podlahy, zariadenie, nákupné vozíky či košíky a kľučky, s ktorými zákazníci prichádzajú do bezprostredného kontaktu.

09:20 Združenie miest a obcí Slovenska žiada parlament, aby novelou umožnil zastupiteľstvám hlasovať per rolla

ZMOS sa obrátilo na NR SR so žiadosťou o urýchlené prijatie novely zákona o obecnom zriadení. Tá by mala podľa združenia zahŕňať, aby obecné či mestské zastupiteľstvá mohli hlasovať v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom, aj formou per rollam (elektronicky). (TASR)

09:15 Popradčania nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologickí pacienti dostanú ochranné rúška

Krízový štáb v meste Poprad rozhodol, že v prvej etape poskytnú ochranné rúška seniorom nad 60 rokov, tehotným ženám, opatrovateľkám a onkologickým pacientom. Pôjde presne o 12 500 rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do domácností vyššie spomenutých skupín obyvateľov. Ochranné rúška budú viacnásobne použiteľné a bude možné ich opätovne prať pri 60 °C bežnými pracími prostriedkami.

09:10 V Nitre po opatreniach proti koronavírusu klesol aj počet ochorení na chrípku

Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre bolo v uplynulom týždni v kraji evidovaných celkovo 4411 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 296 prípadoch. „Predstavuje to pokles chrípky o 65,2 percenta oproti minulému kalendárnemu týždňu,“ informoval RÚVZ v Nitre. Najviac chorých bolo medzi deťmi do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 92 osôb. (TASR)

09:00 Mesto Bánovce nad Bebravou začalo s distribúciou rúšok pre seniorov

Mesto ešte minulý týždeň rozdalo ochranné pomôcky i hasičom či predavačkám. „Bavlnené rúška na viacnásobné použitie budeme postupne distribuovať seniorom nad 65 rokov priamo do ich schránok. Roznášať ich budú zamestnanci mesta a dobrovoľníci z radov verejnosti i poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedla bánovská radnica. V prípade, že majú obyvatelia menej ako 65 rokov, ale patria k najohrozenejším skupinám, je potrebné, aby kontaktovali mestský úrad, ktorý im rúško rovnako zabezpečí. (TASR)

08:45 Karanténne centrá v Banskobystrickom kraji otvoria postupne

Priestory štyroch internátov, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na pokyn Ústredného krízového štábu vytypoval ako priestory pre karanténne centrá, sú v tejto chvíli pripravené, čaká ich už len dezinfekcia. „V prípade, že o prevádzku karanténnych centier sa bude starať štát, sme schopní mu prvé karanténne centrum v Lučenci odovzdať už túto stredu. Stále však pracujeme na tom, aby sme vedeli prevádzku zabezpečiť aj vo vlastnej réžii. Momentálne prebieha materiálovo-technické dovybavenie internátov a nastavovanie prevádzkových poriadkov pre všetky štyri budúce karanténne centrá,“ povedala Janka Pálková, ktorá sa príprave karanténnych centier venuje.

08:30 Mikrobiologické laboratórium RÚVZ v Trenčíne vyšetrí denne asi 100 vzoriek

Ako informovala trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková, s detekciou vírusovej nukleovej kyseliny v prvých vzorkách začali v pondelok (23. 3.). Po validácii vzoriek plánujú od stredy (25. 3.) vyšetriť postupne približne 100 vzoriek denne. „Rozšírenie plánovanej činnosti musíme zvládnuť so súčasnými pracovníkmi presunom zamestnancov v rámci našich laboratórnych pracovísk, najmä na pomocnú činnosť,“ doplnila Bučková. (TASR)

08:20 Všetci pacienti s COVID-19 vo FN Trenčín majú ľahký až stredný priebeh ochorenia

V trenčianskej nemocnici sú momentálne hospitalizovaní dvaja pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19. Celkovo bolo v danej nemocnici hospitalizovaných osem pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19, všetci mali, či majú ľahký až stredný priebeh ochorenia. „Do domácej karantény sme poslali desať pacientov bez potreby hospitalizácie. Aktuálne čakáme na výsledky ďalších 29 testov,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. (TASR)

08:10 Košice vyčlenia 2,5 mil. eur na zmiernenie následkov epidémie, primátor si zníži plat

Parkovanie v meste bude počas mimoriadneho stavu zadarmo. Zastupiteľstvo sa bude konať vo štvrtok 26. marca. Poslanci na ňom prerokujú len deväť bodov, väčšina z nich sa týka opatrení na zmiernenie následkov šíriaceho sa koronavírusu. „Opatrenia majú chrániť najmä starších obyvateľov Košíc, ktorým chce mesto pomôcť rôznymi opatreniami, aby čo najmenej vychádzali zo svojich domovov, keďže pre túto skupinu obyvateľov je vírus najnebezpečnejší. Mesto im plánuje zabezpečiť hygienické a potravinové balíčky,“ uviedol Fabian.

08:00 Ružomberok spúšťa 24-hodinovú infolinku a bezplatnú právnu pomoc

Nová telefonická linka poslúži Ružomberčanom ako informačný kanál o aktualitách mesta a fungovaní radnice. Na číslo 044/4314462 sa bude možné dovolať 24 hodín denne. Volajúci na infolinku sa v pracovnom čase skontaktujú priamo s klientskym centrom, po 15:00 bude hovor presmerovaný do budovy mestskej polície. „Informačnú linku zriaďujeme nielen pre ľudí v núdzi, ale pre každého. Náčelník mestskej polície Ivan Stromko navrhol, aby nebola linka vo večerných hodinách vypnutá, ale aby bola presmerovaná k príslušníkom mestskej polície. Je to z ich strany gesto, ako si navzájom pomôcť, za čo som im veľmi vďačný,“ povedal primátor Igor Čombor.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.