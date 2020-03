KORONAVÍRUS Matovičova vláda prijala 40 opatrení: Prvé úspešné odvolávanie! Rokovania trvali 12 hodín

BRATISLAVA - Vláda včera rokovala do neskorých nočných hodín. Premiér Igor Matovič zatiaľ nekonkretizoval, aké opatrenia prejdú. Na krízovom štábe ich rozoberali vyše 60. Dnes by mali prejsť schvaľovacím procesom na rokovaní vlády. Novinkou je permanentný krízový štáb, ktorého jadro tvoria štyria odborníci.

krízový štáb včera zasadal do neskorých nočných hodín

premiér Igor Matovič oznámil vznik permanentného krízového štábu, ktorého jadrom sú štyria odborníci - Róbert Mistrík, Peter Visolajský, Vladimír Krčméry a Peter Škodný

vláda schválila zhruba 40 opatrení, Matovič by ich mal predstaviť dnes pre rokovaním vlády

vláda odvolala Kajetána Kičuru z postu šéfa štátnych hmotných rezerv

NAŽIVO Vyjadrenie Igora Matoviča k schváleným opatreniam

9:39 Bude vyhlásený núdzový stav v sociálnych zariadeniach. ÚVZ SR vydá opatrenie, ktorým uzavrie činnosť denných stacionárov. „Nie že klienti budú chodiť do denného stacionára. Klienti budú doma a zamestnanci im budú poskytovať služby doma, aby išli nakúpiť, vybavili poštu a podobne.“

9:38 MZ pripraví v skrátenom režime pravidelné zdravotné prehliadky vo vzťahu k práci.

9:35 ÚVZ SR vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. „Úrad k tomu vydá podrobný postup, ako chrániť najzraniteľnejších. Máme málo pľúcnych ventilácií. Musíme prioritne chrániť ľudí nad 65 rokov.“

9:32 Premiér Matovič informuje o nových opatreniach.

9:30 Ako prvý informuje na tlačovke o aktuálnych prípadoch hlavný hygienik Ján Mikas. Včera pribudla na Slovensko 19 nových prípadov. O nových prípadoch bude vláda vždy informovať ráno o deviatej za predchádzajúci deň.

8:55 Vláda schválila kompetenecie pre Holého

Vláda v noci schválila aj kompetencie nového podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Hollého (Sme rodina). Hollý bude predsedom Legislatívnej rady vlády SR, bude tiež koordinovať legislatívny proces na úrovni vlády, proces prijímania stanoviska vlády k návrhu zákona, ktorý podal výbor alebo poslanci Národnej rady (NR) SR. Bude tiež zaujímať stanovisko k rozporu právnej povahy pri materiáloch predkladaných na rokovanie vlády.

Nový vicepremiér bude zabezpečovať aj strategické plánovanie a projektové riadenie vrátane vypracovania národného strategického rámca, ako aj koordináciu strategických projektov určených vládou. Bude koordinovať hodnotenie vybraných vplyvov a zaujímať stanovisko k rozporu vecnej povahy pri materiáloch predkladaných na rokovanie vlády. V rukách bude mať aj analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky štátu v súlade s programovým vyhlásením vlády.

8:45 Riadením Správy štátnych hmotných rezerv vláda dočasne poverila podpredsedníčku správy Luciu Gocníkovú.

8:35 Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov

Vláda včera neskoro večer vymenovala nových štátnych tajomníkov. Do funkcie štátnych tajomníkov ministerstva dopravy a výstavby boli vládou vymenovaní Katarína Bruncková a Ján Marosz. Do funkcie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenoval vládny kabinet Martina Fecka.

8:25 Premiér Matovič na sociálnej sieti oznámil, že prijali okolo 40 opatrení.

8:20 Vláda v noci odvolala Kičuru

„Nočné druhé rokovanie vlády: K. Kičura o 5 minút 12 práve odvolaný z postu šéfa Štatnych hmotných rezerv. Verím, že odteraz budeme nakupovať rýchlo, efektívne a za dobrú cenu,“ napísala na sociálnej sieti krátko po polnoci Remišová.

8:15 Premiér Matovič bude informovať o doterajších výsledkoch rokovania krízového štábu okolo deviatej. O desiatej má pokračovať rokovanie vlády. Včerajšie rokovania sa skončili krátko po polnoci.

Permanentný krízový štáb

Súčasťou ústredného krízového štábu bude užší tím odborníkov, ktorých úlohou bude permanentne vyhodnocovať informácie a koordinovať činnosť v rámci zabezpečovania rozhodnutí a prijímania opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Informoval o tom predseda vlády SR Igor Matovič. V tejto skupine bude pôsobiť infektológ profesor Vladimír Krčméry, odborník na biochémiu Robert Mistrík, manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií Peter Škodný i predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

„Títo ľudia budú jadrom tímu, ktorého úlohu je zosúladiť procesy medzi jednotlivými rezortmi a všetkými inštitúciami participujúcimi v procese aktivít proti šíreniu nového koronavírusu,“ uviedol Matovič. Doteraz podľa neho chýbala koordinácia.

„Jedna ruka nevedela, čo robí ľavá, ak sa aj niečo vybavilo, nie vždy sa o tom dozvedeli, tí, ktorých sa to týkalo,“ opísal Matovič predchádzajúci stav pri komunikácii o aktivitách a zabezpečovaní opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Matovič informoval, že na rokovaní ústredného krízového štábu prešli vyše 60 návrhov opatrení.

Tritisíc testovaných denne

Štát by mohol získať až 200-tisíc testov na koronavírus. Matovič po rannej návšteve Úradu verejného zdravotníctva zistil, že k dispozícii máme asi tritisíc testov. Podľa jeho slov sa rysuje možnosť, ktorou by Slovensko mohlo získať viac testov, avšak detaily budú známe neskôr. Zároveň doplnil, že chcú zvýšiť denné testovanie na desaťnásobok. Kým predošlé dni sa za deň otestovalo zhruba 200 či 300 ľudí, zvýšiť by sa to malo približne na tritisíc ľudí denne.

„Dnešná kapacita štátu je tisíc testov denne, kapacita súkromných zariadení je približne tisíc, ďalšia tisícka by sa vedela urobiť v spolupráci s laboratórií plus univerzitné kapacity,“ vysvetľoval premiér, ako by sa chcel k zvýšeniu testovania dopracovať. Mistrík je opatrný pri vyjadreniach, koľko testov dokážeme v najbližšej dobe urobiť.

Koronavírus nie je úplne nová infekcia

Profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry konštatoval, že koronavírus nie je úplne nová infekcia, prekonali sme už štyri epidémie. „Na Slovensku sú registrované štyri lieky, nie je obava, že keby mal niekto ťažký klinický priebeh, nechali by sme ho bez liečby,“ povedal. Dodal, že bude potrebné, aby lieky, ktoré sú registrované na iné vírusové alebo infekčné ochorenia, ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv doplnili o ďalšie indikácie. Je to administratívna vec a potrvá podľa Krčméryho niekoľko dní.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský konštatoval, že žiadna krajina nemôže byť na takúto situáciu pripravená. Oproti ostatným krajinám boli podľa neho naše nemocnice pripravené veľmi slabo. „Naše nemocnice boli veľmi slabo pripravené, nemali potrebný ochranný materiál pre personál. O týždeň dva, bude v nemocniciach najťažšia situácia, na ktorú sa budeme musieť pripraviť,“ povedal člen permanentného krízového štábu a šéf zdravotníckych odborov Peter Visolajský.