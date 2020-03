KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko eviduje vyše 180 nakazených, vláda má prijať ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19

Na Slovensku evidujeme celkovo 185 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych je 3304 vzoriek

V pondelok má vláda prijať ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19, odvolávať bude aj predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru

Vláda vyhlásila núdzový stav, ktorý sa týka nemocníc

Každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

Ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

Od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

09:20 Finančník Patrik Tkáč na svojej sociálnej sieti informoval, že z Číny priviezli prvých milión kusov chirurgických rúšiek. Ide o dar pre Slovensko Česko.

09:12 Kaufland sa rozhodol pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku. Od pondelka do soboty tak budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca 2020. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

Zdroj: FB/Kaufland Slovenská republika

09:10 Lekárnici apelujú na ľudí, aby v aktuálnej epidemiologickej situácii dodržiavali pri návšteve lekární preventívne opatrenia. Chronicky chorí by mali požiadať o predpis čo najväčšieho množstva liekov naraz a akútne chorí požiadať o pomoc pri vyzdvihnutí liekov svojho blízkeho. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) o tom informujú na Národnom portáli zdravia.

09:06 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nedisponuje údajmi o tom, koľko občanov SR je infikovaných ochorením COVID-19 mimo územia Slovenska. „Štatistika úradov hovorí o počte nakazených. Nerozlišuje medzi štátnou príslušnosťou infikovanej osoby,“ vysvetlil Tomaga.

09:03 V bratislavskej MHD prerušia od utorka (24. 3.) premávku električkovej linky 7. Dôvodom je výrazne nižší počet cestujúcich, ktorí dochádzajú regionálnymi vlakmi a autobusmi na dennej báze do Bratislavy.

09:00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo interaktívnu mapu, ktorá informuje o šírení koronavírusu COVID19 na území SR

Zdroj: minv.sk

08:55 Iniciatíva Aby kultúra žila predstaví svoj prvý online festival. Najbližšie dni sa fanúšikovia môžu tešiť na viacero domácich "gaučových koncertov" umelcov z bezpečného priestoru domova.

08:50 Mestský úrad v Nových Zámkoch je od pondelka pre verejnosť zatvorený. Verejnosť v priebehu tohto týždňa môže väčšinu svojich záležitostí vybavovať iba telefonicky alebo mailom v priebehu stredy 25. marca. „Kancelária prvého kontaktu a matrika budú otvorené takisto len v stredu od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 do 17.00 h,“ informoval magistrát.

08:45 Samospráva Handlovej so zberovou spoločnosťou Hater Handlová rozmiestnia na území mesta 30 veľkokapacitných kontajnerov. Reagujú tak na opatrenie pred šírením nového koronavírusu v podobe zatvorenia zberného dvora a strediska na Potočnej ulici, kde mestská firma zbiera elektroodpad a nebezpečný odpad.

08:35 Česká lekárka Soňa Peková vyvinula rýchlejšie testy na koronavírus. Jej testy mieria do všetkých krajín, ktoré prejavili záujem, medzi nimi je aj Slovensko.

08:30 Aktuálna situácia, týkajúca sa šírenia nového koronavírusu, a opatrenia, ktoré by mali spomaliť prenos infekcie, spôsobujúcej ochorenie COVID-19. To sú témy pre pondelkové rokovanie novej slovenskej vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Kabinet má hlasovať aj o odvolaní predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru v súvislosti s konaním úradu pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok, rovnako sa má zaoberať možnosťami pomoci pre ekonomiku a spoločnosť, postihnutými reštrikciami mimoriadnej situácie.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.