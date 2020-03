KORONAVÍRUS ONLINE Slovensko eviduje už 186 nakazených, dnes pribudol jeden prípad: Nakazený lekár v Púchove

Na Slovensku evidujeme celkovo 186 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, 3304 vzoriek je negatívnych

V pondelok má vláda prijať ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19, odvolávať bude aj predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru

Vláda vyhlásila núdzový stav, ktorý sa týka nemocníc

Každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

Ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

Od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne zasadá krízový štáb

14:12 Fakultná nemocnica v Nitre vyzvala ľudí, aby pacientom nenosili balíčky

Denne príde do FN približne 600 osôb. „Sú medzi nimi onkologickí pacienti, pacienti vyžadujúci chemoterapiu, biologickú a hematologickú liečbu, pacienti s príznakmi ochorenia COVID-19 či pacienti smerujúci na pohotovosť. Až dve tretiny osôb prichádzajú do našej nemocnice, aby priniesli balíčky svojim hospitalizovaným rodinným príslušníkom či známym. V súčasnej epidemiologickej situácii sú návštevy zakázané a nie je v kapacitných možnostiach FN Nitra tieto balíčky pacientom doručovať,“ informovala nemocnica.

14:07 Ambulantný lekár urobí väčšinu práce aj bez kontaktu s pacientom

Tvrdí to prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov (SSVPL) Peter Makara. Vysvetlil, že lekári v ambulanciách postupujú podľa metodického usmernenia hlavného odborníka pre všeobecných lekárov pre dospelých počas pandémie ochorenia COVID-19, vydaného 15. marca. To predpisuje všeobecným lekárom, ktorí nemajú k dispozícii ochranné pomôcky, aby ich pre pacientov uzavreli. „Všeobecný lekár však naďalej poskytujte telefonické alebo iné elektronické konzultácie, zabezpečuje predpis ereceptov a práceneschopnosti,“ uvádza sa v usmernení. (TASR)

14:00 V Šatnici Matice slovenskej už šijú rúška aj pre verejnosť

Z bezpečnostných a hygienických dôvodov sa na pracovisku Šatnice MS nachádzajú vždy najviac dve zamestnankyne. „Z kapacitných dôvodov a pre vykonávanie svojej bežnej práce sú schopné ušiť najviac 20 rúšok denne, preto prosíme verejnosť o pochopenie. Rúška v obmedzenom množstve sú určené predovšetkým pre zraniteľné a sociálne slabé skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú možnosť kúpiť si rúško v obchode či u súkromného podnikateľa. Tí získajú rúška bezplatne, s výnimkou zaplatenia poštovného,“ uviedla hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková

13:50 Skauti po celom Slovensku pomáhajú občanom v stave núdze

Slovenský skauting (SLSK) spustil iniciatívu s názvom Skautská služba, orientovanú na dobrovoľnícku pomoc. Doteraz sa do projektu zapojilo 286 slovenských skautov. Medzi hlavné aktivity iniciatívy patrí najmä dovoz potravín a liekov pre seniorov či zdravotne ťažko postihnutých občanov a šitie ochranných rúšok.

13:47 Pri donáške jedál sú nutné zvýšená hygiena, čistota a častá dezinfekcia

Pracovníci pri príprave a porciovaní musia používať vhodné ochranné pomôcky - čistý pracovný odev, jednorazové rukavice, pokrývku hlavy, rúška na zakrytie úst a nosa. Musí byť vylúčený priamy kontakt nebalených potravín a pokrmov s nechránenými rukami. Personál si musí sledovať zdravotný stav a ak vykazuje príznaky respiračného ochorenia (kýchanie, kašeľ, zvýšená teplota), také osoby nesmú manipulovať s potravinami alebo pokrmami, nesmú vstupovať do priestorov, kde sa pripravujú. Vysvetlila to Iveta Sedliačiková, vedúca oddelenia hygieny výživy banskobystrického RÚVZ. (TASR)

13:40 V Leopoldove začali na úkor octu vyrábať viac liehu na dezinfekciu

Slovenské liehovary v Leopoldove obmedzujú na svojich linkách výrobu octu a zameriavajú sa viac na produkciu čistého liehu. „Snažili sme sa čo najrýchlejšie zareagovať na požiadavky nemocníc a zdravotníkov, ktorí sa začali na nás obracať s požiadavkami na zvýšené dodávky čistého liehu. Vďaka niekoľkým zmenám vo výrobe v posledných dňoch ide naša výrobná linka na maximálny výkon a darí sa nám vyprodukovať 36-tisíc litrov čistého liehu denne. Toto množstvo okamžite distribuujeme podľa objednávok do našich nemocníc, výrobcom zdravotníckych pomôcok, dodávateľom pre nemocnice a lekárňam,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti ST. NICOLAUS Andrej Hronský. Spoločnosť zároveň spustila výrobu dezinfekčného roztoku na báze liehu, ktorý je určený primárne na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Úprava výrobného programu so zameraním na výrobu čistého alkoholu a dezinfekčného roztoku platí až do odvolania.

13:36 Liptovský Mikuláš hľadá dobrovoľníkov ku krízovým štábom

Mesto hľadá dobrovoľníkov, ktorí môžu vypomáhať napríklad pri distribúcii rúšok seniorom či pri osvete. Výpomoc podľa hovorkyne mesta potrebuje aj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši s usmerňovaním ľudí pri vstupe do areálu alebo s reorganizáciou oddelení. Dobrovoľníci nebudú v kontakte s pacientmi. Zároveň budú mať na sebe všetky potrebné ochranné pomôcky. „V prípade, že chcete akýmkoľvek spôsobom nezištne pomôcť, prihláste sa na e-mailovej adrese dobrovolnik@mikulas.sk. Zanechajte na seba telefonický kontakt a pracovník z mestského úradu sa s vami spojí, ako ďalej postupovať,“ vysvetlila.

13:34 Divadlo Aréna spúšťa Detskú Univerzitu Komenského Online špeciál

V rámci neho sprístupňuje 44 inšpiratívnych video prednášok slovenských aj zahraničných prednášajúcich, ktoré boli súčasťou posledných piatich ročníkov DUK. „Deti si tak budú môcť počas karanténnych opatrení rozšíriť svoje vedomosti z rôznych oblastí vedy v pohodlí domova,“ informoval Ján Lukáč z Divadla Aréna. (TASR)

13:30 Posádka Kositu je v karanténe, firma chce koncepciu nakladania s odpadom

Do kontaktu s rizikovým prostredím sa zatiaľ dostala jedna posádka spoločnosti Kosit, ktorá je momentálne v karanténe. Podľa vedenia firmy by vláda mala začať tvoriť efektívnu a bezpečnú koncepciu zvozu a spracovania odpadu. Zatiaľ ani u jedného člena posádky nebolo potvrdené ochorenie COVID-19. (TASR)

13:20 Lekárka aj sestra skončili v karanténe, informuje obec Šenkvice

Pre kontakt s pozitívnym pacientom na koronavírus skončili v karanténe lekárka aj sestrička. Stojí to v ozname sa stránke obce Šenkvice. „Preto v nasledujúcich štyroch dňoch nemôžeme vyšetriť žiadneho pacienta. Budeme však naďalej poskytovať telefonické a mailové poradenstvo a konzultácie,“ uviedla doktorka Koleková. „Ak bude potrebné vyšetrenie niektorého dieťaťa osobne, zabezpečíme po predchádzajúcom telefonickom dohovore vyšetrenie u zastupujúceho lekára,“ doložila.

13:10 Volkswagen Slovakia predlžuje dočasnú odstávku vo všetkých troch závodoch

V Bratislave, Martine a Stupave tak bude trvať do 5. apríla 2020. O predĺžení bolo rozhodnuté v súvislosti s pretrvávajúcim znížením dopytu na trhoch a koordináciou opätovného nábehu dodávateľských vzťahov spolu s ostatnými koncernovými závodmi, a to s jasným zámerom naďalej prispievať k spomaleniu šírenia epidémie koronavírusu a ochorenia Covid-19.

13:07 Združenie miest a obcí Slovenska ponúklo novej vláde súčinnosť v súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej následkami

ZMOS si uvedomuje situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika. „Vieme, že v dnešnej dobe je kľúčová súčinnosť, proaktivita, ochrana života a zdravia. Sme si vedomí toho, že s pandémiou COVID-19 prichádza ekonomická kríza, ktorej dosahy vôbec nedokážeme kvantifikovať,“ zdôraznil predseda združenia Branislav Tréger. Združenie je pripravené aj na spoluprácu pri hľadaní východísk na zmiernenie dôsledkov ekonomickej krízy. Podieľať sa chce na riešeniach, ktoré budú minimalizovať očakávané negatívne dosahy na ľudí v mestách a obciach, podporia užitočné verejné investície, stabilizujú verejné financie a podporia udržateľnosť pracovných miest na báze tzv. sociálneho podnikania. (TASR)

13:03 O2 po týždni otvára svoje predajne, fungovať budú v skrátenom režime

Od pondelka 23. marca otvorí O2 všetky svoje predajne. Priestory v obchodných centrách budú otvorené od 11:00 do 17:00 a ostatné v čase od 9:00 do 15:00.

12:58 Aktuálne zasadá krízový štáb

Prítomní sú aj infektológ Vladimír Krčméry (vľavo) a vedec Róbert Mistrík (uprostred). Členmi štábu sú od nástupu Igora Matoviča.

Zdroj: Úrad Vlády SR

12:54 Skalica má k dispozícii telefonickú infolinku

Linka má slúžiť predovšetkým starším občanom, ktorí nemajú bezprostredný prístup k informáciám zo spravodajských internetových portálov. Infolinka 0907 837 401 bude pre Skaličanov fungovať v čase od 8.00 do 14.00 h a k dispozícii bude až do odvolania. S otázkami sa na úrad môžu občania obrátiť aj prostredníctvom e-mailu korona@mesto.skalica.sk. (TASR)

12:48 Sulík navrhne na zasadnutí vlády odvolanie šéfa štátnych hmotných rezerv

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v pondelok na zasadnutí vlády navrhne odvolanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetána Kičuru za pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. „Pripravil som návrh na odvolanie pána Kičuru z funkcie. Uvidíme, či trestné oznámenie budem písať ja alebo niekto iný. Na tom sa ešte dohodneme,“ povedal Sulík, ktorý už má pripravený návrh na nového šéfa štátnych hmotných rezerv, ale nomináciu chce zverejniť až po dohode s premiérom. (TASR)

12:43 Matovič chce masívnejšie testovanie

Cieľ je podľa Matoviča zvýšiť počet otestovaných vzoriek na desaťnásobok súčasného stavu, teda na približne 3000 denne. Hlavný hygienik pripomenul, že úrad verejného zdravotníctva i jeho regionálne úrady v Banskej Bystrici a Košiciach už zabezpečujú testovanie, v priebehu týždňa by malo pribudnúť testovanie aj na regionálnom úrade hygienikov v Trenčíne. „Hľadáme, ako zvýšiť naše možnosti, ale aj ako nájsť externé zdroje prostredníctvom medzinárodnej spolupráce či využitia súkromných laboratórií,“ povedal Matovič. (TASR)

12:34 Šesť všeobecných lekárov zdravotníckeho zariadenia Zdravie v Púchove je v karanténe

Jeden z lekárov mal pozitívny nález na ochorenie COVID-19. Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Elena Štefíková, karanténu nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici do 31. marca. „Počas neprítomnosti viacerých všeobecných lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v NsP Zdravie Púchov z dôvodu karantény, je zabezpečené ich zastupovanie. V meste Púchov sú v prevádzke aj ďalší poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, ktorých môžu občania v prípade potreby kontaktovať telefonicky,“ doplnila Štefíková. (TASR)

12:27 Ružomberok v súvislosti s koronavírusom spustí infolinku pre obyvateľov

Mesto tento týždeň spustí infolinku pre obyvateľov, ktorí majú otázky k aktuálnej situácii v meste či fungovaniu mestského úradu. Opatrenie súvisí s výskytom nového koronavírusu v krajine. „Call centrum sa bude nachádzať v priestoroch klientskeho centra. Pracovníci, ktorí ho budú obsluhovať, budú pripravení odpovedať na otázky verejnosti. Takúto pripravenosť zabezpečí radnica manuálom infolinky, ktorý sa bude každý deň priebežne dopĺňať a aktualizovať,“ uviedol hovorca primátora Viktor Mydlo s tým, že telefónne číslo infolinky je 044 431 44 62. (TASR)

12:24 Policajti preverujú nedodržiavanie karantény

Policajti v okrese Nové Mesto nad Váhom preverovali oznámenie súvisiace s nedodržaním povinnej karantény. Ako informovala trenčianska krajská polícia, nariadenú domácu izoláciu nedodržal 60-ročný muž, ktorý bol v kontakte s nakazenou osobou a odišiel autobusom do Nového Mesta nad Váhom. Policajti tento podnet odstúpia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na ďalšie konanie.

12:20 Nitriansky samosprávny kraj poslal dostupné ochranné pomôcky zdravotníkom

Ochranné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv SR sa už v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) distribuovali všetkým neštátnym zdravotníckym zariadeniam v regióne. Podľa lekára NSK boli všetky pomôcky ešte v piatok 20. marca proporcionálne rozdelené poliklinikám, ambulanciám i pracoviskám pohotovostnej služby. (TASR)

12:15 Mesto Čadca chce dodať rúška do každej domácnosti

Mesto s distribúciou rúšok začalo od piatka (20. 3.) a k dnešnému dňu ich rozdalo okolo 5000. Počas pondelka a utorka (24. 3.) rozdá mesto ďalších 10.000 rúšok. „Objednali sme 22.500 kusov a priebežne ich naskladňujeme. V prvom rade sme potrebovali zabezpečiť chod mesta. To znamená, že rúška dostali tí, ktorí sú v kontakte s ľuďmi – zamestnanci mesta, mestského podniku služieb a mestskej polície. Už v stredu sme zabezpečili rúška pre domy seniorov na území mesta,“ povedal hovorca mesta Marián Kráľ. (TASR)

12:12 Mesto Senica pomôže občanom s nákupmi potravín

Mestský úrad (MsÚ) v Senici bude pomáhať s nákupmi potravín osamelým seniorom, zdravotne ťažko postihnutým občanom a ľuďom v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. „Občania sa môžu hlásiť alebo je ich možné nahlásiť na telefónnych číslach 034 698 7613 a 0918 821 687 v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h alebo mailom na pomoc@senica.sk,“ uviedla Tatiana Moravcová z MsÚ Senica. (TASR)

12:04 Štát by mohol získať až 200-tisíc testov na koronavírus

Ako povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO), po rannej návšteve úradu verejného zdravotníctva zistil, že k dispozícii máme len asi tritisíc testov. Podľa jeho slov sa rysuje možnosť, ktorou by Slovensko mohlo získať viac testov, avšak detaily budú známe neskôr.

Igor Matovič (OĽaNO) Zdroj: Jan Zemiar

11:57 Väčšina lekárov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave mali negatívne výsledky testov na koronavírus

Lekári boli v karanténe. Na traumatológii na Kramároch však mali pozitívne výsledky dvaja doktori a dvaja sanitári. Tí boli medzi 27 zdravotníkmi, ktorí skončili v karanténe po tom, ako sa koronavírus potvrdil u ich kolegu, ktorý po príchode zo zahraničia prišiel do práce.

11:45 Dnes sa už vyšetrilo 29 vzoriek, z toho jedna bola pozitívna

Oznámil to hlavný hygienik SR. Slovensko tak eviduje 186 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.

11:41 Testy lekárov z ružinovskej gynekológie na koronavírus boli negatívne

Dvaja lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove majú negatívne výsledky testov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, potvrdil to Krajčí.

11:34 NAŽIVO Brífing premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, prítomný je aj hlavný hygienik SR Ján Mikas

Rozprávajú o aktuálnych informáciách týkajúcich sa koronavírusu vrátane výsledkov testov dvoch lekárov na klinike v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove.

11:31 Radnica Liptovského Mikuláša informuje o koronavíruse aj cez aplikáciu

Podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej má novinka zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu medzi liptovskomikulášskou radnicou a obyvateľmi. „Aplikácia SOM Liptovský Mikuláš je k dispozícii pre všetky mobilné telefóny s operačným systémom Android a taktiež pre zariadenia Apple. Stačí si ju vyhľadať v Google Play či Apple Store a stiahnuť do mobilného zariadenia,“ dodala.(TASR)

11:25 Podľa ministra vnútra výmena informácií nefunguje, ako by mala

Výmena informácií medzi rezortami i ďalšími kompetentnými orgánmi, ktoré ako aktéri vstupujú do riešenia situácie so šírením nového koronavírusu, nie je taká, aká by mala byť. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Musíme to zlepšiť,“ zdôraznil. (TASR)

Roman Mikulec (vľavo) Zdroj: Maarty

11:23 Linka pomoci pre deti prináša sto nápadov na využitie voľného času

Počet telefonátov na Linku pomoci pre deti a mládež na číslo 116 111 stúpa. Okrem hlavnej témy, ktorou je v týchto dňoch koronavírus, v rozhovoroch stále viac rezonuje aj téma, ako tráviť čas doma. Kompletná tabuľka s nápadmi aktivít je dostupná na stránke www.ldi.sk.

11:19 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vydezinfikovala všetky svoje internáty

Ako informovala univerzita, študenti majú na ne až do odvolania zakázaný vstup. Výnimkou sú zahraniční študenti, ktorým SPU umožnila aj naďalej bývať na internátoch. (TASR)

11:14 Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave nebude, dôvodom je koronavírus

Do programu mimoriadneho rokovania primátor Bročka zaradil niekoľko personálnych záležitostí, ako je voľba hlavného kontrolóra, vymenovanie nového náčelníka mestskej polície či návrh na odvolanie riaditeľa Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

11:10 Vláda prijme ďalšie opatrenia, očakávajú sa ich desiatky, tiež tvrdé pravidlá

Premiér Igor Matovič bude pokračovať v rokovaniach o ďalších opatreniach na Slovensku.

10:52 Bratislavská vodárenská spoločnosť pre nový koronavírus prijala ďalšie dočasné obmedzenia

BVS dočasne, do 27. marca, pozastavuje služby, týkajúce sa preverovania technických podmienok a realizácie vodovodných a kanalizačných prípojok. (TASR)

10:49 Mesto Strážske zriadilo potravinovú linku pomoci

Prostredníctvom linky si o nákup potravín môžu požiadať obyvatelia v povinnej karanténe, osamelí ľudia či ľudia, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu zaobstarať nákup základných potravín sami. Samospráva o tom informuje na oficiálnej internetovej stránke mesta.

10:42 Mesto Nové Zámky poskytne zdravotníkom v nútenej karanténe hotelové izby

„Po dohovore s vedením hotela Korzo ponúkame pre potreby lekárov a zdravotníckych pracovníkov priestory a izby na jednom poschodí tohto zariadenia. Ak sa bude vírus šíriť viac a budú potrebné väčšie kapacity, sme pripravení ich zabezpečiť aj na zvyšných poschodiach,“ informoval primátor Nových Zámkov Otokar Klein.

10:39 Bratislavské Nové Mesto hľadá dobrovoľníkov, víta aj ďalšie nápady na pomoc

Nové Mesto hľadá v čase šírenia nového koronavírusu dobrovoľníkov na pomoc seniorom, ale tiež na ušitie ochranných pomôcok či šírenie osvety. Na mestskú časť sa môžu obrátiť elektronicky či telefonicky. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.

10:37 Knižnica pre mládež mesta Košice pripravuje zábavné pracovné zošity

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) počas karantény pre svojich čitateľov dvakrát týždenne pripravuje pracovné zošity z vlastnej dielne. „Naše pracovné zošity ponúkajú rôzne tipy na zábavné aktivity s knihami, knižnými hrdinami a tiež rôzne hlavolamy, hádanky či nápady na tvorivé dielne. Vymýšľajú ich naše knihovníčky, aby deti pobavili a aspoň trošku im spríjemnili tento čas, ktorý v rámci karantény musia tráviť v domácom prostredí,“ povedala riaditeľka knižnice Kamila Prextová.

10:29 Aj Tesco dočasne plošne skracuje otváracie hodiny

Hypermarkety a čerpacie stanice Tesco budú od pondelka 23. marca otvorené od 7. do 21. hodiny. V predajniach menšieho formátu, supermarketoch a prevádzkach Tesco Express, budú môcť zákazníci nakúpiť od 7. do 20. hodiny. Dočasné otváracie hodiny platia každý pracovný deň aj počas víkendov. Aj Tesco venuje špeciálnu pozornosť seniorom, ktorí patria v aktuálnej situácii k najviac ohrozeným. Vo všetkých 150 prevádzkach Tesco platia od pondelka prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to každý pracovný deň od 9. do 10. hodiny.

Zdroj: FB/Tesco Slovensko

10:22 Rezort vnútra kúpil systém na dezinfekciu hasičských sanitiek, zaberať má na baktérie aj vírusy

Ministerstvo vnútra zakúpilo takzvaný systém priestorovej dezinfekcie, ktorý by mal slúžiť na mikrobiologickú dekontamináciu zásahových vozidiel (sanitiek) Hasičského a záchranného zboru. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, kúpa systému a dezinfekčného prostriedku bude rezort stáť 110 052 eur aj s DPH.

10:20 Odborári čakajú od vlády opatrenia na ochranu pracovných miest a zaistenie miezd

Podľa odborárov je však neprípustné, aby zamestnávatelia pod rúškom súčasnej krízovej situácie pretláčali svoje návrhy, ktoré sa usilujú presadiť už dlhodobo a ktoré bezprostredne nesúvisia so sanáciou negatívnych dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské a zamestnanecké prostredie.

10:15 Situácia okolo nového koronavírusu bude mať bezpochyby negatívny dosah na rozpočet mesta Bratislava

Odhad dosahov je v miliónoch eur. Ekonomické dôsledky sú podľa magistrátu dvojaké, a to vyššie výdavky spojené s preventívnymi opatreniami, napríklad na nákup hygienického materiálu, a výpadky príjmov, spojené s nižšou ekonomickou aktivitou.

10:10 Slováci minuli počas karantény na potraviny podľa Slovenskej sporiteľne už viac ako 48 miliónov eur

Ako vyplynulo z údajov Slovenskej sporiteľne (SLSP), počas sledovaného obdobia od 5. marca do 18. marca urobili v obchodoch s potravinami viac ako tri milióny transakcií a minuli viac ako 48 mil. eur. Nakupovali prevažne trvanlivé potraviny ako ryžu, cestoviny, múku alebo balené vody. Dominuje aj čerstvé pečivo.

10:07 Žiarska nemocnica vyhradila priestor pre pacientov s podozrením na koronavírus

V žiarskej nemocnici spoločnosti Svet zdravia zriadili pre pacientov s podozrením na nový koronavírus samostatný vyhradený priestor, ktorý sa nachádza na prízemí nemocnice v bloku C, v priestoroch doterajšej hematologickej ambulancie. Nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a teda vyšetruje len akútnych pacientov.

10:03 Ženy v meste Poltár ušili za päť dní 840 rúšok, rozdávajú ich najstarším

Učiteľky materských a základných škôl, pracovníčky komunitného centra, zariadenia sociálnych služieb, členky Červeného kríža a dobrovoľníčky ušili za päť dní 840 rúšok. Z celkového počtu ušitých rúšok sa už rozdalo asi 600. „Začali sme rozdávať pre seniorov vo veku nad 70 rokov a od dnes by sme začali rozdávať aj pre seniorov od 65 rokov,“ priblížila primátorka Martina Brisudová.

09:55 V Bardejovských Kúpeľoch je v karanténe 119 ľudí z Veľkej Británie

Celkovo 119 repatriantov z Londýna prišlo počas víkendu do Kúpeľno-liečebného ústavu (KLÚ) Družba v Bardejovských kúpeľoch. Absolvujú tam dvojtýždňovú karanténu v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Ako informuje mesto Bardejov na svojom webe, priviezli ich tri autobusy a pochádzajú z celého Slovenska. Väčšinou sú to ženy a dievčatá, mnohí z nich sú študenti, ktorí boli vo Veľkej Británii v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus, ale sú medzi nimi aj opatrovateľky.

09:54 Zamestnávatelia žiadajú vládu o kompenzáciu nákladov na zamestnancov

Pätica zamestnávateľských organizácií žiada, aby štát hradil časť osobných nákladov zamestnávateľov počas obdobia, kedy nie je zamestnanec v práci pre prekážky na strane zamestnávateľa. Uvádza sa to v spoločnej tlačovej správe Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie priemyselných zväzov SR, Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Náhrada, ktorá prináleží zamestnancovi, by sa podľa zamestnávateľov mala zvýšiť na 80 % jeho priemerného zárobku.

09:49 Polícia nebude pokutovať vodičov s neplatnou STK/EK, ktorá im skončila dňom 12. 3. 2020, uviedla to na svojom Facebooku. Taktiež informovala o upustení od sankcií pre šoférov z povolania.

09:25 Ústredný krízový štáb SR zasadne o 11:00 na Úrade vlády SR v Bratislave

Následne o 14:00 sa uskutoční rokovanie vlády SR.

09:23 Všeobecní lekári žiadajú novú vládu o ochranné pomôcky do ambulancií

„Denne každého z nás kontaktujú desiatky pacientov, pričom nevieme, ktorý z nich je nositeľom vírusu,“ uviedla prezidentka AVLS/SVLS Monika Palušková, podľa ktorej je povinnosťou štátu zabezpečiť pre týchto pracovníkov osobné ochranné prostriedky, aby počas svojej práce neboli ohrození.

09:20 Pomoc aj pre Slovensko

Finančník Patrik Tkáč na svojej sociálnej sieti informoval, že z Číny priviezli prvých milión kusov chirurgických rúšiek. Ide o dar pre Slovensko a Česko.

09:12 Kaufland sa rozhodol pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku

Od pondelka do soboty tak budú predajne otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Nedeľná prevádzka od 8.00 h do 20.00 h zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca 2020. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 h do 19.00 h.

Zdroj: FB/Kaufland Slovenská republika

09:10 Lekárnici apelujú na ľudí, aby v aktuálnej epidemiologickej situácii dodržiavali pri návšteve lekární preventívne opatrenia

Chronicky chorí by mali požiadať o predpis čo najväčšieho množstva liekov naraz a akútne chorí požiadať o pomoc pri vyzdvihnutí liekov svojho blízkeho. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) o tom informujú na Národnom portáli zdravia.

09:06 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nedisponuje údajmi o tom, koľko občanov SR je infikovaných ochorením COVID-19 mimo územia Slovenska

„Štatistika úradov hovorí o počte nakazených. Nerozlišuje medzi štátnou príslušnosťou infikovanej osoby,“ vysvetlil Tomaga.

09:03 V bratislavskej MHD prerušia od utorka (24. 3.) premávku električkovej linky 7

Dôvodom je výrazne nižší počet cestujúcich, ktorí dochádzajú regionálnymi vlakmi a autobusmi na dennej báze do Bratislavy.

09:00 Interaktívna mapa, výskyt nákazy na Slovensku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo interaktívnu mapu, ktorá informuje o šírení koronavírusu COVID19 na území SR

Zdroj: minv.sk

08:55 Iniciatíva Aby kultúra žila predstaví svoj prvý online festival

Najbližšie dni sa fanúšikovia môžu tešiť na viacero domácich "gaučových koncertov" umelcov z bezpečného priestoru domova.

08:50 Mestský úrad v Nových Zámkoch je od pondelka pre verejnosť zatvorený

Verejnosť v priebehu tohto týždňa môže väčšinu svojich záležitostí vybavovať iba telefonicky alebo mailom v priebehu stredy 25. marca. „Kancelária prvého kontaktu a matrika budú otvorené takisto len v stredu od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 do 17.00 h,“ informoval magistrát.

08:45 Samospráva Handlovej so zberovou spoločnosťou Hater Handlová rozmiestnia na území mesta 30 veľkokapacitných kontajnerov

Reagujú tak na opatrenie pred šírením nového koronavírusu v podobe zatvorenia zberného dvora a strediska na Potočnej ulici, kde mestská firma zbiera elektroodpad a nebezpečný odpad.

08:35 Česká lekárka Soňa Peková vyvinula rýchlejšie testy na koronavírus

Jej testy mieria do všetkých krajín, ktoré prejavili záujem, medzi nimi je aj Slovensko.

08:30 Vláda má prijať ďalšie kroky proti šíreniu COVID-19

Aktuálna situácia, týkajúca sa šírenia nového koronavírusu, a opatrenia, ktoré by mali spomaliť prenos infekcie, spôsobujúcej ochorenie COVID-19. To sú témy pre pondelkové rokovanie novej slovenskej vlády premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Kabinet má hlasovať aj o odvolaní predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru v súvislosti s konaním úradu pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok, rovnako sa má zaoberať možnosťami pomoci pre ekonomiku a spoločnosť, postihnutými reštrikciami mimoriadnej situácie.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.