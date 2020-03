LAS VEGAS - #Dávid pochádza z východného Slovenska a spolu s partiou kamarátov sa vybral do Ameriky hrať profesionálne poker. Ako priznáva, robia to tak každý rok. Tento rok už pár dní strávili v Las Vegas, neskôr sa presunuli do Los Angeles, kde sú doteraz. Dokopy sú za veľkou mlákou momentálne viac ako 2 týždne.