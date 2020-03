NAŽIVO Nový premiér Matovič bude pracovať aj v nedeľu: Po vláde informuje o najvyššom počte nakazených

poslanci už včera počas ustanovujúcej schôdze zvolili za šéfa parlamentu predsedu Sme rodina Borisa Kollára a predsedov viacerých parlamentných výborov

lídri OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpísali koaličnú dohodu

dnešným vymenovaním prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa oficiálne začína obdobie novej vlády predsedu OĽaNO Igora Matoviča , ktorý sa stáva novým premiérom

prezidentka včera večer po ustanovujúcej schôdzi parlamentu prijala demisiu vlády Petra Pellegriniho

na vymenovaní chýbal budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý sa bude musieť po návrate na Slovensko umiestniť do povinnej karantény, dovtedy rezort povedie Richard Sulík

budúci premiér Igor Matovič si prebral úrad od Petra Pellegriniho

akt vymenovania novej vlády aj podpis koaličnej zmluvy sprevádzali viaceré mimoriadne opatrenia v dôsledku šíriaceho sa nového koronavírusu, vo Veľkej sále Prezidentského paláca sa nachádzalo len nevyhnutné množstvo médií

Matovič po rokovaní prvej vlády informuje o zatiaľ najvyššej dennej nákaze - 41 ďalších prípadov koronavírusu na Slovensku

18:01 Matovič chce pred vyhlásením rozšíreného núdzového stavu chce vedieť viac aj od ústredného krízového štábu.

17:53 Matovič vyhlasuje, že dnes Slovensko dosiahlo vrchol nakazených koronavírusom. "Je ich 41," skonštatoval nový premiér.

17:51 "Zajtra ráno som oznámil riaditeľovi štátnych hmotných rezerv. Chcem tam prísť a chcem vedieť, akým spôsobom inštitúcia postupovala pri poskytovaní zdravotných prostriedkov pre zdravotníkov a ďalších ľudí," vyhlásil Matovič. Myslí si, že ich prístup totiž nebol promptný.

17:50 "Žiadali sme členov ústredného krízového štábu, aby nás informovali o tom, aký majú plán v boji proti koronavírusu. Dozvedeli sme sa mnoho závažných informácií, o ktorých sme doteraz nevedeli," hovorí Matovič a zdôvodňuje omeškanie brífingu.

17:49 Matovič začína tlačový brífing a informuje verejnosť o prvom rokovaní vlády a jeho priebehu.

17:45 Nový minister zdravotníctva Marek Krajčí má byť na ceste na rezort zdravotníctva, kde bude mať tlačový brífing.

17:35 "Chcem ukázať ľuďom, že obrana je veľmi dôležitým prvkom fungovania štátu a tiež vojakom, že to so zlepšením ich postavenia myslím vážne," uviedol nový minister obrany Jaroslav Naď. Pri sudcoch je potrebné detailne kontrolovať ich majetkové prírastky a nastaviť systém tak, aby aj preventívne fungoval proti korupcii vo všetkých smeroch. Uviedla to nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

16:57 Vláda podľa všetkého už rieši len posledný bod rokovania ohľadom šírenia koronavírusu.

16:33 Vyhlásenie Igora Matoviča sa podľa našich najnovších informácií má uskutočniť napokon až o 17:30.

15:22 Vláda SR na svojom prvom zasadnutí vymenovala do funkcie nových štátnych tajomníkov v rámci jednotlivých ministerstiev.

15:21 Premiér Matovič má do 13. apríla predložiť na rokovanie vlády návrh programového vyhlásenia vlády SR. Členovia vlády majú zároveň do 3. apríla predložiť svoje návrhy programového vyhlásenia, z ktorých bude vypracovaný konečný návrh. Podľa ústavy je vláda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery

15:03 Do príchodu budúceho ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka povedie tento rezort predseda SaS Richard Sulík.

14:38 Vyhlásenie nového premiéra sa očakáva priblížne o 16:30 .

14:35 Vláda Igora Matoviča začína svoje prvé rokovanie. Nový premiér má už zároveň aj svoj rečnícky pult so svojím menom.

14:18 Prvé rokovanie novej vlády.

14:15 Peter Pellegrini na margo Igora Matoviča povedal, že povahy sa nemenia, no drží mu palce a je pripravený novej vláde pomôcť.

14:13 Fotografovanie novej vlády.

14:11 Fotografie zo stretnutia končiaceho a budúceho premiéra.

13:56 Matovič prichádza na Úrad vlády SR k Petrovi Pellegrinimu. "Idem pánu budúcemu premiérovi poukazovať priestory, ktoré bude musieť využívať na svoju prácu," povedal Pellegrini a spoločne s Matovičom odišiel.

13:54 Prečítajte si celý príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej k novej vláde.

13:49 Prvé fotografie novej vlády.

13:47 Matovič si formálne preberie premiérsku funkciu od Petra Pellegriniho

13:42 Igor Matovič už menovací dekrét zverejnil na sociálnej sieti.

13:35 Matovič vyzýva na potlesk všetkým relevantným ľuďom, ktorí stoja v boji proti koronavírusu. Všetci v sále tlieskajú. Akt vymenovania novej vlády sa končí. Ivan Korčok na vymenovaní chýbal, keďže sa nachádza v karanténe.

13:33 "Budeme vládnuť otvorene a budeme ľuďom hovoriť úplnú pravdu. Budeme vláda, ktorá bude ľuďom načúvať a vládnuť s ľuďmi a pre ľudí," hovorí nový premiér. "Dnes nevieme, aké veľké následky nám táto kríza zanechá. Vieme len, že túto výzvu môžeme zvládnuť len spoločne," povedal Matovič na margo šíriaceho sa koronavírusu.

13:31 Slovo si berie Igor Matovič ako nový premiér. "Chcem poďakovať Vám pani prezidentka. Chcem poďakovať koaličným partnerom, že sme si vedomí zodpovednosti za Slovensko. Uzavreli sme dohodu, na základe ktorej mohla vzniknúť dnešná vláda. Chcem poďakovať aj vám, ľuďom, ktorí ste prišli k voľbám," povedal Matovič.

13:29 Čaputová hovorí o ťažkom období, ktorým musí krajina prejsť. "Skôr ako sa budete môcť tejto úlohy naplno ujať, stojí pred vami oveľa dôležitejšia, bytostnejšia úloha, a to ochrániť najviac ľudských životov," hovorí hlava štátu.

13:28 "Dnes nie je čas na to, aby sme sa delili na nedôležitom. Dnes je dôležité, aby sme konali za to, čo je dôležité. Dnes je podstatné si položiť otázku, čo je podstatné, aby som spravil ja, aby sme uspeli," hovorí prezidentka.

13:26 Prezidentka začína príhovor. "Dovoľte mi, aby som vám zablahoželala k tak významným funkciám. Sľúbili ste, že svoje povinnosti budete plniť v záujme občanov a zachovávať ústavu SR. Niektorí si v minulosti vybrali možnosť, že sa podľa tohto sľubu nesprávali. Vy takú možnosť nemáte. Doba sa zmenila," hovorí Zuzana Čaputová.

13:25 Po menovaní zaznieva slovenská hymna.

13:24 Branislav Gröhling bol menovaný za ministra školstva. Mária Kolíková sa stáva ministerkou spravodlivosti.

13:21 Natália Milanová je poverená riadením ministerstva kultúry. Milan Krajniak bol menovaný za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Andrej Doležal si prevzal menovanie na vedenie rezortu dopravy.

13:19 Marek Krajčí je poverený riadením ministerstva zdravotníctva. Ján Mičovský bol poverený riadením ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Poverenie na riadenie rezortu životného prostredia dostáva Ján Budaj.

13:17 Vymenovaní sú Eduard Heger za ministra financií a Roman Mikulec za ministra vnútra. Jaroslav Naď bol menovaný na riadenie ministerstva obrany.

13:16 Vymenovaný je Štefan Holý zo Sme rodina za podpredsedu vlády.

13:15 Veronika Remišová bola menovaná za podpredsedníčku vlády a ministerku pre investície a regionálny rozvoj.

13:14 Richard Sulík bol vymenovaný na post predsedu ministra hospodárstva a podpredsedu vlády pre ekonomiku.

13:12 Matovič odovzdáva Čaputovej návrh na vymenovanie nových členov vlády.

13:12 Igor Matovič zložil sľub do rúk prezidentky.

13:10 Prezidentka prichádza, začína akt vymenovania.

13:04 Ceremoniál sa každú chvíľu začne.

12:58 Na miesto prichádza aj predseda Sme rodina Boris Kollár.

12:32 Podľa našich informácií je už v paláci aj Igor Matovič.

12:28 Budúci ministri vrátane lídrov strany už prichádzajú do Prezidentského paláca.

12:11 Tlačový brífing po podpísaní zmluvy sa skončil. Nasledovať bude formálny akt v Prezidentskom paláci, kde hlava štátu Zuzana Čaputová vymenuje novú vládu.

12:09 Matovič vysvetľuje kultúrno-etické témy v zmluve. "Toto sme riešili. Hovorili sme o tom aj pred voľbami. Celý obsah zmluvy zverejníme až v priebehu týždňa. Chceme, aby sa každý koaličný poslanec pridal a parafroval túto zmluvu," povedal Matovič s tým, že aj toto je netradičný prvok pri vzniku vlády.

12:07 "Musíme sa teraz ako národ zomknúť. Buďte disciplinovaní, prosím vás, aby ste prejavili empatiu voči svojej rodine aj voči ostatným," hovorí Boris Kollár.

12:05 Remišová hovorí, že budú vplývať na spravodlivosť v justícii a v eurofondoch. V reči sa tiež poďakovala za zdravotníkov, hasičov ale aj ženám, ktoré v týchto chvíľach šijú rúška v dôsledku koronavírusu.

12:04 "Koaličná dohoda sa rodila v časoch, kedy nás ohrozuje ochorenie," hovorí na úvod Veronika Remišová.

12:02 Brífing sa začína. "Prepáčte za meškanie. Beriem to na seba. Povedal som, že by som jeden deň po kampani mohol trošku dlhšie pospať," vysvetľoval Matovič, ktorý ďakoval voličom.

11:54 Očakáva sa tlačové vyhlásenie lídrov strán.

11:45 Akt podpisovania koaličnej zmluvy sa skončil.

11:43 Lídri koaličných strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Veronika Remišová zo Za ľudí podpísali koaličnú dohodu.

11:41 Akt oficiálneho podpísania zmluvy sa začína za tónov slovenskej hymny.

11:32 Lídri strán sa už nachádzajú na Bratislavskom hrade.

11:09 Podľa RTVS má stranu Za ľudí na podpisovaní zmluvy opäť reprezentovať Veronika Remišová, napriek tomu, že Andrej Kiska vyhlásil, že ako predseda tejto strany bude pôsobiť naďalej. Ten sa predtým vyjadril, že sa poslaneckého mandátu vzdáva kvôli zdravotným komplikáciám.

10:57 Podpis zmluvy na Bratislavskom hrade sa odkladá na 11:30 .

10:50 Lídri koaličných strán by mali o malú chvíľu podpísať oficiálny dokument.

Zmluva už v sobotu doobeda

Lídri OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí Igor Matovič, Boris Kollár, Richard Sulík a Andrej Kiska podpíšu koaličnú dohodu v sobotu (21. 3.) dopoludnia. Štvorlístok si už skôr podelil miesta vo vláde a v parlamente. OĽaNO obsadí vo vláde osem postov, Sme rodina a SaS po tri, Za ľudí dve. Vládu vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu. Premiérom bude Igor Matovič, úrad si preberie od Petra Pellegriniho popoludní.

Pellegrini podpísal demisiu o ôsmej večer

Doterajší premiér Peter Pellegrini včera o ôsmej večer podpísal demisiu jeho vlády, ktorú odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej.

Budúci premiér Igor Matovič v dnešné ráno na Facebooku hovorí o niekoľkonásobnej symbolike začiatku jeho vlády.

Zloženie vlády

OĽaNO obsadí sedem ministerstiev:

ministrom financií bude Eduard Heger

ministrom vnútra Roman Mikulec

ministrom zdravotníctva Marek Krajčí

ministrom obrany Jaroslav Naď

rezort pôdohospodárstva povedie Ján Mičovský

ministerstvo životného prostredia Ján Budaj

ministerkou kultúry sa stane Natália Milanová

Kollárovci a SaS po troch rezortoch

Hnutie Sme rodina získa tri rezorty:

ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bude Milan Krajniak

ministrom dopravy a výstavby Andrej Doležal

podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie bude Štefan Holý

Predseda hnutia Boris Kollár sa po včerajšku stal predsedom Národnej rady SR .

Tri ministerstvá bude riadiť SaS:

ministrom školstva bude Branislav Gröhling

ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí bude Ivan Korčok

ministrom hospodárstva predseda SaS Richard Sulík, ktorý bude zároveň prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku

Strana Za ľudí získa dva rezorty:

ministerkou spravodlivosti bude Mária Kolíková

podpredsedníčkou vlády a ministerkou pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová, pod tento rezort sa má presunúť celá organizácia a koordinácia čerpania eurofondov, má to byť transformácia súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.