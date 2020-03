KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku potvrdili ďalších 14 prípadov: Zverejnili detaily o nakazených

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí

Povinná karanténa platí aj pre rodinných prílušníkov žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia

Zatvorené sú školy a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky sú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

15:45 Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 1 059 Slovákov

Zo zahraničia sa na Slovensko k dnešnému dňu vrátilo 1 059 ľudí. Ako informoval agentúru SITA vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) Juraj Tomaga, započítaní sú v tom aj občania, ktorí sa dnes večer vrátia letecky z Londýna. Viac ako 1 000 Slovákov prišlo domov individuálne, teda vlastnými autami či inými dopravnými prostriedkami. Za hranicami je podľa Tomagu stále 2 085 žiadateľov o návrat do vlasti.

15:34 Podrobnosti o dnešných prípadoch

1. Muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19

2. muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové

3. muž, FN Trenčín, Považská Bystrica

4. muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

5. muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska

6. muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska

7. muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska

8. žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska

9. muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava

10. žena, FNsP Prešov, Spišská Belá

11. žena, UN Martin,

12. muž, UN Martin,

13. žena, UN Martin,

14. muž, ÚNV Ružomberok, Paríž

15:33 Pribudlo 14 nových pozitívnych výsledkov na ochorenie COVID-19

Negatívnych vzoriek bolo 354. Celkový počet ľudí s ochorením COVID-19 tak na Slovensku dosiahol číslo 137. Negatívny výsledok na toto ochorenie ukázalo spolu doteraz 2570 testov. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

15:32 Ozbrojené sily ponúkli letové hodiny pre prepravu zdravotníckeho materiálu

Ozbrojené sily ponúkli v súvislosti s výskytom nového koronavírusu letové hodiny, ktoré majú predplatené v rámci programu SALIS, pre prepravu zdravotníckeho materiálu. V pohotovosti na prepravu materiálu podľa požiadaviek ústredného krízového štábu sú naďalej aj dopravné lietadlá a vrtuľníky Ozbrojených síl (OS) SR. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.

15:31 Úrad verejného zdravotníctva odporúča nakladať s rúškami a rukavicami ako s bežným odpadom

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporúča nakladať s rúškami a rukavicami ako s bežným komunálnym odpadom. Podľa ÚVZ treba použité rúška a rukavice likvidovať odhodením medzi komunálny odpad, teda do čierneho plastového kontajnera. Uviedol to ÚVZ v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. „Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie,“ uvádza ÚVZ v tlačovej správe.

15:28 Študentky špeciálnej pedagogiky z Univerzity Konštantína Filozofa sa rozhodli, že budú pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami a prváčikom zo základných škôl. Na facebookovej stránke uverejňujú úlohy a aktivity pre deti, aby im spríjemnili čas doma.

15:15 Žilinský kraj distribuuje ochranné pomôcky lekárom a zariadeniam sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) postupne distribuuje ochranné pomôcky lekárom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň zabezpečuje dodanie rúšok a ďalších ochranných prostriedkov do zariadení sociálnych služieb. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Doplnila, že ŽSK zatiaľ poskytuje ochranné pomôcky, ktoré dorazili zo Štátnych hmotných rezerv SR. "Chirurgické masky, ochranné rukavice a návleky boli rozdelené lekárom primárneho kontaktu - všeobecným lekárom, pediatrom a agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti," dodala Remencová.

15:12 Obchodníci a agropotravinári chcú, aby boli obchody zatvorené deň v týždni

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR si uvedomujú svoju dôležitú rolu pri zásobovaní ľudí na Slovensku potravinami a drogériou. Žiadajú preto krízový štáb štátu, aby boli všetky obchody zatvorené aspoň deň v týždni. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

15:10 Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová žiada pacientov a rodičov v ambulantnej sfére, aby rešpektovali pokyny svojich ošetrujúcich. lekárov.

15:05 Cez systém Kto pomôže Slovensku sa vyzbieralo viac ako pol milióna eur

Cez systém pomoci zdravotníkom Kto pomôže Slovensku sa od spustenia iniciatívy vyzbieralo viac ako 521-tisíc eur. Z toho zadali objednávky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov a vybavenia za takmer 167-tisíc eur. Iniciatíva dostala do dnešného dňa požiadavky od 683 subjektov. Najväčší dopyt je po rúškach a respirátoroch, ktoré sa dodávajú do nemocníc každý deň v obmedzených množstvách, ale stále ich nie je dostatok. Preto databázu týchto požiadaviek iniciatíva poskytne aj centrálnemu krízovému štábu, aby mohol byť dopyt napĺňaný rýchlejšie a z viacerých zdrojov. Za iniciatívu o tom informovala Michaela Lukovičová.

14:46 Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nebudú vykonávať.

Postačí, ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie Slovenska, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR a po skončení opatrení si prídu urobiť registráciu pobytu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

14:44 Predseda Prešovského kraja vyzýva vládu na reguláciu cien respirátorov

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský apeluje na vládu, aby pristúpila k regulácii cien za osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) podľa vzoru susedného Česka. Podľa Majerského sú ceny dostupných prostriedkov premrštené. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Celý článok si prečítate TU>>

"Všetci si plne uvedomujeme, že na zastavenie šírenianového koronavírusu si musíme zakrývať ústa a nos rúškom alebo respirátorom. Na trhu je však týchto ochranných pomôcok nedostatok. Ak sa však nájdu predajcovia, ktorí disponujú týmto tovarom, z krízovej situácie chcú čo najviac vyťažiť. Rúška a respirátory predávajú spotrebiteľom za niekoľkonásobné ceny a vedome sa tak obohacujú na vzniknutej pandémii," píše v liste Majerský dosluhujúcemu premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) a dezignovanému premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Majerský upozorňuje na fakt, že v Českej republike prijala vláda začiatkom marca opatrenia na regulovanie predaja a cien respirátorov.

14:41 ŠÚKL vyzýva lekárne na obmedzenie výdaja a predaja liekov

tátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyzýva poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, aby obmedzili výdaj a predaj liekov. Informovala o tom hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková. Tých, ktorí takéto opatrenia zaviedli, ŠÚKL plne podporuje. Zároveň apeluje na pacientov, aby nevyvíjali na lekárnikov nátlak.

"Apelujeme na lekárnikov, aby nevydávali lieky na priamu úhradu pri predložení lekárskeho predpisu od lekára, ktorý nemá oprávnenie daný liek predpisovať. V prípade chronických pacientov odporúčame, pokiaľ to je možné, aby lekárnici vydali len jedno balenie predpísaného lieku, respektíve také množstvo, ktoré je potrebné na jeden liečebný cyklus," uviedla. ŠÚKL tiež vyzýva lekárnikov, aby obmedzili predaj voľnopredajných liekov na jedno balenie na pacienta, pričom toto obmedzenie odporúčame zaviesť na účinnú látku.

14:39 Zdravotná starostlivosť v Púchove je ohrozená, jeden z miestnych lekárov má COVID-19

Púchov eviduje prvý prípad nákazy koronavírusom, pozitívne testovaný muž bol v kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou. Na oficiálnej stránke mesta to oznámila primátorka Katarína Heneková. Dvaja púchovskí lekári nezávisle potvrdili, že nakazeným mužom je jeden z miestnych praktických lekárov pre dospelých pôsobiacich v zdravotníckom zariadení Zdravie. Ohrozená je tak zdravotná starostlivosť v meste, keďže spomínaný lekár prišiel do kontaktu aj so svojimi kolegami. "Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici kontaktuje všetky osoby, ktoré s ním prišli do úzkeho kontaktu. Pozitívne testovaný muž bol v úzkom kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou, v súčasnosti sa nachádza v domácej karanténe, hospitalizácia nebola nutná," uviedla k prípadu primátorka Heneková.

14:37 Slovenskí väzni vyrobili za dva týždne už takmer 40.000 ochranných rúšok

Slovenskí väzni vyrobili do piatka, za viac ako dva týždne, už 39.800 ochranných rúšok, ktoré pomáhajú v boji proti nákaze novým koronavírusom. S prípravou produkcie začal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) 27. februára. V nedeľu 5. marca sa začala výroba rúšok v dvoch ústavoch - Košice-Šaca a Banská Bystrica-Kráľová. Informovala o tom hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Rúška v súčasnosti robia podľa nej v siedmich ústavoch, ktoré majú strediská šitia. Od 11. marca, okrem spomínaných dvoch väzníc, sa začala realizovať výroba rúšok aj v ďalších piatich ústavoch, a to v ústave Košice, Nitra-Chrenová, Želiezovce, Ružomberok a Dubnica nad Váhom.

14:35 Sieť nemocníc Svet zdravia hľadá darcov krvi

Sieť nemocníc Svet zdravia vyzýva ľudí, aby v tomto období pomohli pri záchrane životov a prišli darovať krv. Počet darcov v mimoriadnej situácii spôsobenej novým koronavírusom značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi.

14:29 ZMOS bude od novej vlády žiadať zmenu zákonov, samosprávam hrozia existenčné problémy

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude od novej vlády v súvislosti s koronavírusom žiadať zmenu zákonov. V prípade zachovania súčasného stavu totiž môžu podľa ZMOS-u hroziť mestám a obciam existenčné problémy. ZMOS bude žiadať napríklad zmenu zákona o obecnom zriadení, ktorý by umožnil poslancom zastupiteľstiev hlasovať per rollam – teda bez fyzickej prítomnosti, napríklad prostredníctvom mailu. V rozhovore to uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Podľa Kaliňáka čakajú mnohé mestá a obce rokovania zastupiteľstiev, ktorých uskutočnenie bude nevyhnutné. Ak by sa totiž neuskutočnili, mohli by mať pre samosprávy vážne ekonomické, právne či iné dôsledky.

14:27 Zdravotníci apelujú na ľudí, aby pre nich ostali doma

Zdravotníci zo slovenských nemocníc apelujú na ľudí, aby zostali doma. Výzvou "Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás" chcú upozorniť verejnosť na dôležitosť zodpovedného správania sa počas aktuálnej epidemiologickej situácie. Informovala o tom hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove Renáta Cenková.

14:25 Použité rúško nepatrí do triedeného odpadu, upozorňuje Envi-Pak

Použité rúško nepatrí do triedeného zberu. S jednorazovými rúškami treba nakladať ako s potenciálne nakazenými novým koronavírusom. Informovala o tom manažérka pre marketing Organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak Jana Sásfaiová. "Najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel," približuje Sásfaiová postup pri vyhodení jednorazového rúška. Odpad tiež ľudia nemajú ukladať vedľa kontajnerov. Vystavia ho tak ďalšej manipulácii a zvyšuje sa tým riziko prípadnej nákazy vírusom.

14:22 Polícia pripravuje novú aplikáciu na boj s novým koronavírusom

Polícia pripravuje v spolupráci s technologickými firmami aplikáciu COVID-19, ktorá bude informovať jej užívateľa, či sa v posledných 14 dňoch vyskytoval v blízkosti osoby, u ktorej bol potvrdený nový koronavírus. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová. Aplikácia má podľa rezortu vnútra pomôcť Slovensku zvládnuť nový koronavírus rýchlejšie. Pomocou nej by sa mali ochrániť jej užívatelia aj ich okolie.

„Aplikácia nie je zriadená na to, aby sme niekoho sledovali, je na dobrovoľnej báze. Len spoločnými silami dokážeme vyhrať boj s koronavírusom v čo najkratšom možnom čase,“ uviedla odchádzajúca ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Dáta od mobilných operátorov poslúžia v boji s novým koronavírusom aj v súvislosti s vypracovávaním matematických modelov o šírení samotného vírusu. Vďaka dátam o pohybe obyvateľstva aktualizuje svoj model aj Inštitút pre zdravotnú politiku.

14:20 Opatrenia počas núdzového stavu majú čo najviac chrániť pacientov a zdravotníkov

Opatrenia počas núdzového stavu v zdravotníctve majú čo najviac chrániť pacientov a zdravotníkov. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali odborníci z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a krízového manažmentu. Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška konštatoval, že dôležité je nielen nový koronavírus liečiť, ale aj prechádzať kontaktu s ním. "Pacientov s chronickými chorobami chránime pred tým, čo je teraz pre nich najnebezpečnejšie, a to je koronavírus," uviedol. Na ochranu zdravotníkov a pacientov má slúžiť aj spôsob triedenia pacientov, ktorý je momentálne nastavený v nemocniciach. "Zatiaľ nápor s odretými ušami zvládame," dodal. Celý článok si prečítate TU >>

14:15 APSL dočasne zatvára pre nový koronavírus asi 40 lekární, obmedzenie predaja liečiv s paracetamolom

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku (APSL) zatvára pre situáciu okolo nového koronavírusu približne 40 lekární. V niektorých sa mení otváracia doba. Informoval o tom za APSL Peter Sedláček. Tiež uviedol, že od piatka dochádza v týchto lekárňach k obmedzeniu predaja liečiv s účinnou látkou paracetamol.

Predseda predsedníctva APSL Jan Žák ubezpečil, že v asociácii sú si vedomí svojej profesionálnej a zákonnej povinnosti zabezpečiť dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok či lekárenskej pohotovostnej služby. "Chceli by sme preto pacientov a širokú verejnosť ubezpečiť, že aj napriek nevyhnutnej úprave otváracích hodín či dočasnému zatvoreniu vybraných lekární sme a budeme schopní garantovať dostupnosť a potrebnú lekárenskú starostlivosť," komentoval. Zároveň ľudí vyzval, aby k nákupom a zásobovaniu sa liekmi pristúpili zodpovedne.

14:10 Ak budú všetci nosiť rúška, vírus eliminujeme takmer na 100 %, tvrdí detský kardiológ a budúci minister zdravotníctva Marek Krajčí.

14:04 Ak súčasná situácia vyvolá na realitnom trhu zníženie dopytu, korekcie cien nebudú podľa NARKS plošné a výrazné

Ak súčasná situácia týkajúca sa šírenia koronavírusu vyvolá na realitnom trhu zníženie dopytu, korekcie cien nebudú plošné a výrazné. Uviedol to prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Klienti sa podľa neho aktuálne zaujímajú, či majú pristúpiť k dohodnutej kúpe nehnuteľnosti. Dôvodom je neistota a obava, že príde k zníženiu ceny nehnuteľnosti, ktorú kúpia. Celý článok si prečítajte TU >>

14:00 Ak si stále nie ste istí, ako sa správať v aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom, táto grafika vám to jednoducho vysvetlí. "Naša jediná vakcína je disciplína."

13:55 Nemocnica v Komárne vyzvala ľudí, aby prišli darovať krv

Komárňanská nemocnica potrebuje krv. Vyzvala preto darcov, aby prišli najvzácnejšiu tekutinu darovať. "Je to možné aj v tomto období, darcovia krvi sú vítaní, pretože neodkladné a život zachraňujúce operácie sa realizujú každý deň. Samozrejme, že pri darovaní krvi platia prísne opatrenia a musia ich dodržiavať všetky transfuziologické oddelenia," uviedla Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorá nemocnicu v Komárne spravuje. Ako pripomenula, riziko prenosu ochorenia COVID-19 transfúziou je minimálne. Dosiaľ nebol publikovaný transfúzny prenos respiračného vírusu.

13:45 Prešovský kraj začal s distribúciou ochranných pomôcok od štátu

Pomoc od štátu vo forme osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v súvislosti s novým koronavírusom dostal už aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý začal s ich distribúciou. Rozdelí ich rovnakým dielom medzi všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia propagácie a komunikácie Úradu PSK. Kraj od štátu dostal 8000 kusov chirurgických rúšok, 8000 kusov párov rukavíc a 8000 kusov párov návlekov na obuv. Tie rozdelí zhruba medzi 2000 ambulancií v kraji.

13:40 Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do konca marca

Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) kvôli šíreniu nového koronavírusu, ktoré platilo do 23. marca, sa predlžuje do 31. marca. Biskupi zároveň na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Uvádza sa to v stanovisku KBS.

13:25 Čižnár prijal viacero opatrení v súvislosti s novým koronavírusom

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár prijal opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov všetkých organizačných zložiek Generálnej prokuratúry (GP) SR, na všetky krajské a okresné prokuratúry. Časť opatrení prijal Čižnár 9. marca, ďalšie 16. marca. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Na základe týchto opatrení sa nebudú prijímať podania ústne do zápisnice. Podania sa môžu posielať písomne, elektronicky, respektíve do podateľne vo vymedzených hodinách. Bližšie informácie sú zverejnené na webe GP SR. Upravený čas sa týka aj klientskeho centra Registra trestov GP SR.

13:23 Odborníci zo SAV spracovali zásady pomoci, ako nepodliehať nepravdivým informáciám

Ústav experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied (ÚEP CSPV) SAV v Bratislave spracoval zásady, ktoré majú pomôcť nepodliehať nepravdivým informáciám, neovereným hoaxom, pseudovedeckým presvedčeniam a konšpiráciám. Radiť by sa mali nimi aj v súčasnej situácii šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková. Celý článok si prečítate TU >>

13:20 Gröhling si nevie predstaviť,že po dvoch týždňoch sa deti už vrátia do škôl

Nastupujúci minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) si nemyslí, že by mohlo dôjsť k predčasnému ukončeniu školského roka. Pripúšťa však, že dočasné prerušenie vyučovania v súvislosti s výskytom nového koronavírusu bude dlhšie ako dva týždne. Uviedol to pred novinármi po piatkovej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR.

13:03 Banskobystrický kraj má nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov

Nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov avizuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Ako uviedla vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, zo Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR doposiaľ pre Banskobystrický kraj doručili 8 000 jednorazových rúšok a 16 000 jednorazových rukavíc a návlekov na obuv, ktoré už rozdelili po celom kraji. „Tieto počty sme už podľa pokynov distribuovali pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Lekári dostali pokyny k distribúcii e-mailom, pričom ochranné prostriedky sme rozviezli do jednotlivých okresov,“ objasnila vedúca s tým, že tieto počty sú nedostatočné a chýbajú aj respirátory. „V tejto chvíli nemáme informáciu, kedy bude realizovaná zo strany ŠHR ďalšia dodávka,“ doplnila Štepáneková.

13:01 Prvé prognózy rozpočtovej rady od pandémie hovoria o výraznom prepade slovenského exportu

Prvé oficiálne odhady vývoja slovenského hospodárstva po vypuknutí pandémie koronavírusu naznačujú radikálne spomalenie nášho exportu. Podľa pravidelného mesačného odhadu vývoja ekonomiky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) by sa totiž vývoz tovaru zo Slovenska mohol v druhom kvartáli prepadnúť až o 4,7 %. Pôvodné očakávania z poslednej makroprognózy rezortu financií pritom počítali naopak s rastom o 4,5 %. Rozpočtová rada však upozorňuje, že zatiaľ vychádza iba z predbežných údajov očakávaní v Nemecku, presnejšie dáta budú prichádzať v nasledujúcich týždňoch. Aktuálne dáta však naznačujú, že po relatívne sľubnom začiatku roka príde rázny prepad.

12:53 Kto chce pomáhať, musí byť zodpovedný, vyzýva platforma dobrovoľníckych centier

Kto chce v čase pandémie nového koronavírusu pomáhať iným ako dobrovoľník, musí byť zdravý, mimoriadne opatrný i zodpovedný voči sebe a ostatným. Vyzýva k tomu Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá pripravila komplexný zoznam odporúčaní a zásad, ktoré by mali byť v tomto čase dodržiavané pri zapájaní dobrovoľníkov do aktivít. Tieto zásady majú pomôcť chrániť ľudí, ktorým sa poskytuje pomoc, ako aj samotných dobrovoľníkov.

12:50 Nitrianska galéria, ktorá je pre epidémiu ochorenia COVID-19 už niekoľko dní zatvorená, začala sprístupňovať vystavované diela na internete. Na sociálnej sieti postupne začala zverejňovať jednotlivé expozície.

12:46 Kotleba čelí za spájanie utečencov s koronavírusom trestnému stíhaniu, IĽP podal trestné oznámenie

Predseda strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba čelí za spájanie utečencov s koronavírusom trestnému stíhaniu. Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) dnes na neho totiž podala na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, podnecovaniu k neplneniu povinnosti a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti za krízovej situácie. Ako informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher, Kotleba zverejnil na internete vo štvrtok 12. marca video s názvom „Kotleba o koronavíruse: je to následok masovej migrácie, je čas zatvoriť hranice!“, ktoré malo za týždeň na sociálnych sieťach viac ako 100-tisíc pozretí. Celý článok si prečítajte TU >>

12:33 Čitatelia by si mali všímať zdroj alebo autoritu, na ktorú sa správa odvoláva, radia psychológovia

Čitatelia by si mali všímať zdroj alebo autoritu, na ktorú sa správa odvoláva a aký jazyk používa. To sú len niektoré zásady, ktoré radia vedci z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (UEP CSPV SAV) si osvojiť. Vedci sa dlhodobo zaoberajú konšpiráciami, pseudovedeckými presvedčeniami a inými epistemicky nepodloženými presvedčeniami. Podľa nich sa táto téma stáva aktuálnou aj v čase pandémie koronavírusu. Z ich výskumov vyplýva, že ľudia majú najväčší príklon ku konšpiráciám a pseudovedeckým presvedčeniam, ktoré súvisia so zdravím.

12:31 Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatého 14- dňového ošetrovného bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

12.25 Nitra vyzvala seniorov, aby sa prihlásili, ak potrebujú doviezť potraviny

Nitrianska radnica v týchto dňoch rozoslala SMS správy na viac ako 5000 telefónnych čísel, ktoré patria ľuďom vo veku nad 65 rokov. Vyzývajú v nich seniorov, aby sa na sociálnom odbore mestského úradu prihlásili v prípade, že potrebujú pomoc s nákupom a dovozom potravín. Okrem zabezpečenia dovozu potravín sa radnica snaží seniorom distribuovať aj rúška, na ktoré mesto nakúpilo materiál a šijú ich dobrovoľníci.

12:16 Výrobu na Slovensku preruší aj juhokórejský Samsung

Na zoznam veľkých fabrík, ktoré na Slovensku pre šírenie koronavírusu odstavujú výrobu, sa pridá aj Samsung. Ako informuje juhokórejský portál kbs.co.kr, spoločnosť v piatok informovala, že fabrika Samsung na Slovensku zostane zatvorená na týždeň od pondelka 23. marca. Spoločnosť tento krok prijala ako preventívne opatrenie na ochranu bezpečnosti jej zamestnancov a na zabránenie ďalšieho šírenia nového koronavírusu. Fabriky Samsungu v Poľsku a Maďarsku však zostávajú naďalej v normálnej prevádzke.

12:15 Nová vláda bude musieť dofinancovať rezort zdravotníctva pre COVID-19

Nová slovenská vláda bude musieť dofinancovať rezort zdravotníctva. Tvrdí to Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR. Dôvodom pre takýto krok je novovzniknutá situácia okolo ochorenia COVID-19. Asociácia očakáva, že ak k urýchlenému dofinancovaniu nedôjde, zhorší sa dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti. Už pred nástupom pandémie nového koronavírusu chýbalo podľa AZP SR v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2020 najmenej 193 miliónov eur. "Teraz k tomu pribudne čo najrozsiahlejšie testovanie obyvateľov, ktoré je kľúčové pre zvládnutie pandémie, ako aj opatrenia na vybavenie oddelení, ktoré sa budú starať o pacientov s novým koronavírusom," komentovala výkonná riaditeľka AZP SR Katarína Kafková.

12:12 Aj Petržalka, najväčšia mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy, využíva svoje komunikačné kanály na informovanie o rizikách šírenia nového koronavírusu. Samospráva tiež iniciuje kampane, ktoré majú pomáhať najviac zraniteľným a ohrozeným skupinám obyvateľom.

12:10 Univerzitná nemocnica Bratislava prijala v súvislosti s koronavírusom ďalšie opatrenia

Univerzitná nemocnica Bratislava prijala v súvislosti s koronavírusom ďalšie opatrenia. Nemocnica na Kramároch na Klinike infektológie a geografickej medicíny, zaviedla opatrenia, ktorými sa pripravuje na zvýšený počet pacientov, ktorí budú vyžadovať bežnú alebo intenzívnu liečbu. Nemocnica preto zriadila tzv. kontajnerové triedenie pacientov. Pracovisko umiestnila pred nemocnicu. Aké opatrenia prijala, si prečítate TU >>

11:56 Do malackého centra sociálnych služieb sa po karanténe vrátila riaditeľka s kolegyňami

Do malackého Mestského centra sociálnych služieb (MCSS) sa po karanténe vrátila riaditeľka so svojimi kolegyňami. Na sociálnej sieti o tom dnes informoval primátor Malciek Juraj Říha. "Po dvoch týždňoch karantény sa vrátila so svojimi kolegyňami aj samotná riaditeľka Melánia Dujsíková. A hoci samotné tŕpli v čakaní na svoje výsledky, po telefóne sme koordinovali všetky postupy, aby sme udržali v bezpečí našich klientov a opatrovateľskú službu pre najviac odkázaných ľudí z mesta," uviedol Říha.

"Piatok 6. marec bude pre nás určite pamätným. V čase, keď ešte verejnosť ani médiá netušili o prítomnosti prvého prípadu koronavírusu na Slovensku, sme už v našom meste izolovali 22 ľudí a zatvárali všetky prevádzky, aby sme okamžite zabránili prenosu vírusu na vyše 350 seniorov, čo by malo nedozerné následky pre náš región a tých najzraniteľnejších," uviedol primátor Malaciek. "Ešte v ten deň sme so starostom obce Kostolište Hubertom Danihelom zladili zavretie všetkých škôl a organizácií, čo bol bezprecedentný krok v históriách našich miest," dodal Říha.

11:50 Dezinformácie a hoaxy, ktoré sa vo veľkom objavovali a zdieľali po rozšírení nového koronavírusu na Slovensku, ustali. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.

11:42 V trnavskej nemocnici je jeden pacient s COVID-19 a dvaja čakajú na výsledky testu

Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trnave je momentálne hospitalizovaný jeden pacient pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 a dvaja pacienti, ktorí čakajú na výsledky testov. Uviedol to pre médiá medicínsky riaditeľ FN Trnava Viliam Vadrna. "V súčasnosti máme v nemocnici jedného pozitívne testovaného pacienta a dvaja čakajú na výsledky testov. Pavilón, kde je infekčná klinika, je kompletne vyprataný pre potreby pacientov s podozrením alebo už potvrdeným ochorením COVID-19," uviedol medicínsky riaditeľ.

Každý pacient, ktorý chce prísť na vyšetrenie do Fakultnej nemocnice v Trnave, musí prejsť cez hygienický stan. V stane sa mieria teplota a podpisuje čestné vyhlásenie, že nemáte cestovateľskú anamnézu a neprišli ste do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

11:40 Penta Real Estate momentálne nezastavuje pre nový koronavírus výstavbu

Developer Penta Real Estate momentálne nezastavuje pre situáciu okolo nového koronavírusu žiadnu zo svojich stavieb v Bratislave a stavebné práce na nich pokračujú naďalej. Potvrdil to výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko Juraj Nevolník. Investor deklaruje, že situáciu monitoruje a priebežne vyhodnocuje tak, aby vedel v prípade potreby pružne reagovať. "V priestoroch stavieb sme zaviedli povinné meranie teploty všetkým pracovníkom," spresnil Nevolník.

11:38 Oceliarne U. S. Steel pokračujú v obmedzenom režime výroby

Oceliarne U. S. Steel Košice pokračujú v aktuálnej situácii ovplyvnenej hrozbou novým koronavírusom v obmedzenom režime výroby. "Pre nás výroba znamená momentálne udržať zariadenia v chode, aby sme mohli naplno produkovať tovary až táto pandémia pominie," uviedol v piatok hovorca podniku Ján Bača. Oceliarne podľa neho priebežne denne aktualizujú opatrenia tak, aby nedošlo k nevratným škodám na zariadeniach.

11:30 Platforma rozvojových organizácií chce podporiť snahu zabrániť šíreniu koronavírusu, hľadá dobrovoľníkov

Členské organizácie Platformy rozvojových organizácií Ambrela mobilizujú svoje kapacity a prostriedky, aby podporili snahu zabrániť šíreniu koronavírusu. Chcú poskytnúť svoju expertízu a pomôcť tak zvládnuť seba-izoláciu či domáce vzdelávanie detí na Slovensku. Informovala o tom komunikačná manažérka Ambrely Boba Markovič Baluchová. Dodala, že potrebujú aj pomoc dobrovoľníkov, a tak viaceré organizácie vyzývajú ľudí, aby priložili pomocnú ruku.

11:25 Trnavský kraj dá nemocnici k dispozícii 60 lôžok vo svojich zariadeniach

Fakultná nemocnica v Trnave má pre pacientov s koronavírusom pripravených aktuálne 120 lôžok, z toho 40 na infekčnej klinike, ďalších 30 dala k dispozícii interná klinika a po 25 traumatológia a chirurgia. Podľa medicínskeho riaditeľa Viliama Vadrnu je momentálne v nemocnici jeden pacient s potvrdeným ochorením COVID-19 a ďalší dvaja čakajú na výsledky testov. Generálny riaditeľ trnavskej nemocnice Daniel Žitňan dodal, že ak by sa ukazovala potreba ďalších lôžok, vie ich nemocnica získať ešte viac.

Trnavský samosprávny kraj dáva nemocnici podľa župana Jozefa Viskupiča 60 lôžok vo svojich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré môžu v prípade potreby obsadiť pacienti bez akútnej infekcie. „Lôžka môžu byť poskytnuté pacientom, ktorí budú prepustení z nemocnice, ale budú potrebovať ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Tú bude poskytovať personál našich zariadení, naše zariadenia sa postarajú aj o stravovanie,“ vysvetlil Viskupič. Kraj ponúka lôžka v štyroch zariadeniach sociálnych služieb, konkrétne dvoch v Trnave, ďalej v Galante a Šintave, v ktorých od pondelka 16. marca prerušili bežnú prevádzku. Ak by vývoj situácie naznačoval ešte väčšiu potrebu lôžok, Viskupič pripúšťa poskytnutie aj ďalších kapacít v budovách, ktoré má kraj k dispozícii. Do úvahy prichádza napríklad bývalý stredoškolský internát vo Voderadoch pri Trnave.

11:15 Foxconn Slovakia prerušuje výrobu v nitrianskom závode

Spoločnosť Foxconn Slovakia, pôsobiaca v nitrianskom priemyselnom parku, dočasne prerušuje výrobu. Odstávka sa začne v pondelok 23. marca a potrvá do 9. apríla. „V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadne celosvetovej pandémie a jej šírením na Slovensku, v záujme chrániť zdravie zamestnancov a ich rodín, sme sa rozhodli prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu a zabezpečiť plynulý chod spoločnosti aj v budúcnosti,“ uviedlo vedenie firmy.

10:50 Zdravotne postihnutých treba o koronavíruse zrozumiteľne informovať

Zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) monitorujú dostupné informácie o novom koronavíruse a ochrane ľudí. Postupne ich spracovávajú a zverejňujú na webovom portáli www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk. "Zverejnený je aj text o koronavíruse a postupe, ako sa ochraňovať v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre ľudí s mentálnym postihnutím," uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

10:45 Na hornej Nitre pribudla mobilná jednotka na odber vzoriek na nový koronavírus

Na hornej Nitre začala fungovať mobilná jednotka na odber vzoriek pre testy na nový koronavírus. Medici v nej odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sú v karanténe. Mobilnú odberovú jednotku zabezpečil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach, ten bude vzorky aj posielať na testovanie. Celý článok si prečítate TU >>

10:30 Inšpektoráty práce denne odpovedajú na dotazy v súvislosti s novým koronavírusom

Krajské inšpektoráty práce denne odpovedajú na desiatky telefonických podnetov od zamestnávateľov, ale aj zamestnancov v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci pre šíriaci sa nový koronavírus. Zatiaľ však Národný inšpektorát práce (NIP) neeviduje podnety od ľudí, že by im firma dostatočne nezabezpečila ochranné prostriedky proti nákaze koronavírusom.

Telefonické a písomné žiadosti o poradenstvo od zamestnancov i zamestnávateľov sa týkajú najmä pracovnoprávnej oblasti, ale aj právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. "Najčastejšie pritom ide o otázky vo vzťahu k čerpaniu dovoleniek v dôsledku karantény, nútenia zamestnancov čerpať dovolenku, alebo že ich zamestnávatelia posielajú k lekárovi, aby si nechali vypísať práceneschopnosť, resp. ako sa domôcť náhrady mzdy počas zatvorenia prevádzky či krátenia mzdy," priblížil hovorca NIP Ladislav Kerekeš. Zároveň dodal, že sa objavujú aj žiadosti zamestnancov, či je zamestnávateľ oprávnený nariadiť im neplatené voľno, alebo dať z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku výpoveď zo zamestnania.

10:20 Veľkodistribútori liekov upozorňujú na obmedzenie zásobovania

Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL) upozorňuje, že pre situáciu s výskytom nového koronavírusu sa jej členovia ocitli v krízovej situácii. Ako v piatok uviedol jej výkonný riaditeľ Jozef Pospíšil, tá môže viesť k obmedzeniu zásobovania liekov zo strany veľkodistribútorov. Žiada preto Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby upozornilo všetkých domácich a zahraničných výrobcov liekov, aby neobmedzili dodávky pre Slovensko.

10:10 Zamestnanci cestovného ruchu bez práce môžu pomôcť potravinárom

Potravinári a predstavitelia cestovného ruchu spustili v týchto dňoch projekt s názvom „Pomôžme si navzájom“, ktorý rieši nedostatok zamestnancov v potravinárskej výrobe z dôvodu šírenia koronavírusu. V spoločne zdieľanom súbore budú môcť potravinárske podniky vpisovať počet chýbajúcich pracovníkov a na druhej strane prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií dostupných zamestnancov. Informoval o tom v piatok predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

10:05 Rezort vnútra podpísal zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc rúšok

Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc kusov ochranných rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, rúška by v rámci čiastočných dodávok mala pre rezort do 15. mája zabezpečiť spoločnosť Zornica Banko Fashion a.s. Náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 1 350 000 eur aj s DPH. Objednané antibakteriálne chirurgické rúška majú byť vybavené integrovanou plastickou výstužou, umožňujúcou ich anatomické vytvarovanie. „Bakteriálna filtračná účinnosť je vyššia ako 99,2 percenta. Vysoká priedušnosť umožňuje komfortné dýchanie aj počas niekoľkohodinového použitia,“ uvádza sa v zmluve.

9:55 Na služby pre osoby v karanténe v zariadeniach rezortu vnútra vyčlenili 300-tisíc eur

Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb súvisiacich s pobytom občanov umiestnených v karanténe v súvislosti s ochorením Covid-19. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie služieb odhadujú na 300-tisíc eur bez DPH. Celý článok si prečítate TU >>

9:40 Zástupcovia potravinárskych zväzov a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR dohodli na tom, že všetok chlieb a pečivo sa baliť nebudú

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov po včerajšom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín.

V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky. Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.

9:20 Slovenská pošta zatvára cez víkend pobočky

Slovenská pošta upravuje spôsob doručovania niektorých zásielok, zavádza celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek a pozastavuje komerčné služby. Pošta tak koná podľa usmernení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ako informovala jej hovorkyňa Eva Rovenská, cieľom týchto opatrení súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom, je chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí. Všetky zmeny nájdete TU >>

9:15 Nové otvorené prechody s Maďarskom

Policajní prezidenti Slovenska a Maďarska sa včera neskoro večer dohodli, že dnes od 06.00 hod. maďarská strana otvorí hraničné priechody pre osobnú dopravu a peších:

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Informovala o tom hovorkyňa bratislavského prezídia Denisa Bárdyová s tým, že aj tu platí, že sa to týka pohraničných Slovákov žijúcich, alebo pracujúcich 30 km od hraníc, ktorí sa pri hraničnej kontrole preukážu dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou.

Od pondelka 24. marca 2020 od 06.00 hod. bude pre osobnú dopravu otvorený hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau.

8:55 VÚDPaP zriadil pre zvládanie súčasných záťažových situácií linky podpory

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil pre súčasnú situáciu so šírením nového koronavírusu telefonickú i e-mailovú linku podpory. Pomocou nich chcú odborníci podporiť a pomôcť všetkým, ktorí sa pre núdzové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ocitli v kríze a majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Informovala o tom informovala Darina Mikolášová z VÚDPaP.

Linka podpory funguje na telefónnom čísle 02/44 88 16 49, a to od 9.30 do 14.30 h. Elektronicky je možnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Zároveň je zriadená aj Zelená linka na čísle 0800-864 833, využiť ju možno od 9.00 do 18.00 h. K dispozícii je rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

8:45 V Trenčíne chcú od utorka (24. 3.) dočasne zrušiť platené parkovanie. Rozhodnúť o tom má bez prítomnosti verejnosti pondelkové (23. 3.) zasadnutie mestského zastupiteľstva.

8:40 Považskobystrická radnica začne v piatok s dezinfekciou autobusových zastávok, v sobotu (21. 3.) vydezinfikujú celý mestský úrad. Informoval o tom primátor Karol Janas.

8:30 Michalovská nemocnica zriadila pred budovou stan, kde triedia pacientov

Michalovská nemocnica v spolupráci so Záchrannou brigádou Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Humenné zriadila pred hlavným vchodom do budovy stan na triedenie pacientov. Informovala o tom Jana Fedáková so Sveta zdravia. „Jeho cieľom je odkloniť potenciálne rizikových pacientov už pred vstupom do nemocnice. Zdravotníci prichádzajúcim pacientom zmerajú telesnú teplotu a vyhodnotia ďalšie príznaky ako je napríklad kašeľ, zistia cestovateľskú anamnézu či kontakt s infikovanou osobou, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice,“ uviedla Fedáková

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.