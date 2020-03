Schôdza, ktorá sa zapíše dejín! VIDEO Výmena parlamentu je tu: Prvé spory a sľuby v rúškach

Na ustanovujúcej schôdzi poslanci zložia sľub, zvolia vedenie snemovne a výborov. Poslancov čaká prvý rokovací deň v rúškach a rukaviciach. Včera sa premiér Peter Pellegrini aj s celou vládou rozlúčil a poďakoval všetkým ministrom. Igor Matovič sa stáva premiérom v najväčšej kríze akú Slovensko počas svojej samostatnosti zažilo.

9:49 Svoj sľub zložil aj Robert Fico, ktorý bude šéfom poslaneckého klubu Smeru. Post podpredsedu parlamentu bude vykonávať Peter Pellegrini.

9:44 Poslanci aj naďalej skladajú sľuby. Na dnešnej schôdzi sa budú voliť aj šéfovia výborov.

9:25 Smer si nomináciou Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru robí srandu, povedal Matovič

„To je naozaj loptička na strane Smeru. Každý poslanec bude hlasovať v súlade so svojím svedomím. Ja určite pána Blahu, obdivovateľa režimov potláčajúcich ľudské práva, do čela ľudskoprávneho výboru nepodporím,“ povedal Matovič.

9:21 SaS nepodporí nomináciu Blahu na predsedu ľudskoprávneho výboru. „Pán Blaha je hanba pre túto krajinu. Už teraz viem, že celý náš klub za neho hlasovať nebude,“ skonštatoval Sulík. Dodal, že poslanecký klub SaS bude mať voľnú ruku pri hlasovaní o nominantoch strany ĽSNS na čelo parlamentných výborov.

9:20 Kandidátom na predsedu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva za Smer bude Ľuboš Blaha. Šéf SaS Richard Sulík potvrdil, že klub SaS túto nomináciu nepodporí. Nepodporí ho ani líder OĽaNO a budúci premiér Igor Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:18 Predsedom parlamentu má byť šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár

Strana Za ľudí navrhne na post podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu. Svoju kandidatúru potvrdil v piatok pri príchode na ustanovujúcu schôdzu parlamentu. Podpredsedovia parlamentu majú byť štyria. Okrem Šeligu by mal kandidovať aj Gábor Grendel. Predseda SaS Richard Sulík povedal, že by chcel za liberálov na pozíciu podpredsedu parlamentu navrhnúť Milana Laurenčíka. Smer by mal navrhnúť Petra Pellegriniho.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

9:12 Sľuby už vykonali Martin Klus, Ľubica Laššáková, Denisa Saková, Ján Richter a ďalší poslanci. Každý poslanec musí po podaní ruky použiť dezinfekciu. Sľuby postupne zloží 144 poslancov.

9:12 Andrej Hrnčiar číta znenie sľubu.

9:09 Všetci majú rúška a rukavice. Poslanci pristúpia k skladaniu sľubu. Po verejnom prečítaní sľubu položí poslanec ruku na ústavu a povie sľubujem. Podpisom potvrdí sľub.

9:08 Andrej Danko otvoril ustanovujúca schôdzu. Privítal Petra Pellegriniho a ostatných členov vlády. „Blahoželám tým, ktorí získali mandát. Prajem úspešné volebné obdobie.“

9:06 Ustanovujúca schôdza začala. Poslanci počúvajú hymnu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

9:05 Poslanci sa už zbiehajú v sále. Schôdza by mala o malú chvíľu začať. Prenos zo schôdze vysiela RTVS.

8:59 „Blahu treba izolovať od spoločnosti ako koronavírus,“ povedal pred začiatkom schôdze Sulík.

8:58 Andrej Danko dnes definitívne opustí parlament. Za normálnych okolností si predseda parlamentu po odvolaní sadne do poslaneckých lavíci. Keďže Dankova strana SNS sa nedostala do parlamentu, šéf SNS opustí stoličku definitívne.

8:56 Politici ĽSNS sú navrhnutí do čela dvoch parlamentných výborov

Výbor pre činnosť Vojenského spravodajstva má viesť Marian Kotleba.

Výbor na kontrolu činnosti NBÚ má viesť Martin Beluský.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

8:45 Schôdza prebieha kvôli koronavírusu v špeciálnom režimu za prísnych podmienok, do budovy nemajú vstup ani v parlamente.

8:30 Poslanci už prichádzajú do budovy parlamentu. Sľub zloží 144 poslancov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pellegrini sa rozlúčil: Som smutný aj unavený

Končiaci premiér Peter Pellegrini pred posledným rokovaním vlády uviedol, že je smutný a aj unavený. Nová vláda Igora Matoviča dostane podľa neho od kabinetu plne funkčný štát, avšak pre situáciu okolo nového koronavírusu v ťažkom čase.

„Odovzdávame novej vláde plne funkčný štát s kopou šikovných ľudí a je na novej vláde, ako to uchopí,“ vyhlásil Pellegrini po poslednom rokovaní vlády, na ktorom odvolali všetkých súčasných štátnych tajomníkov i vedúceho Úradu vlády SR.

Zdroj: TASR/Ján Zemiar

Vládny kabinet, na ktorého čele stál, podľa neho podával maximálne profesionálny výkon a ani jeden minister či ministerka z neho nemuseli odísť pre kauzu či svoju neschopnosť. Kľúčovou prioritou novej vlády bude podľa končiaceho premiéra boj s novým koronavírusom, ochrana zdravia a bezpečnosť ľudí.

Zdroj: TASR/Ján Zemiar

„Nech sa novej vláde darí a prináša ľuďom čo najlepšie riešenia,“ podotkol Pellegrini, ktorý sa poďakoval končiacim ministrom za ich odvedenú prácu. Odporučil im, aby nevnímali hodnotenia, ktoré im vystavia médiá a jednotliví novinári, ale aby sa riadili tým, ako to vnímajú a čo hovoria bežní ľudia.

Generálka ustanovujúcej schôdze

Včera prebehla v Národnej rade SR prebehla generálka ustanovujúcej schôdze. Poslancom merali teplotu, neskôr si preberali hlasovacie karty, preukazy poslancov, výpočtovú techniku a skúšali si aj hlasovacie zariadenia v rokovacej sále.

Každému dostane pri vstupe do budoy aj otázky o cestovateľskej anamnéze a či neprejavuje príznaky ochorenia na koronavírus. Poslanci si budú musieť pred vstupom do rokovacej sály vydezinfikovať ruky, navliecť rukavice a nasadiť ochranné rúška.

Posledné rokovanie a demisia vlády

Doterajší štátni tajomníci končia na svojich postoch. Dosluhujúci vládny kabinet Pellegriniho ich vo štvrtok podobne ako vedúceho Úradu vlády SR Matúša Šutaja Eštoka odvolal zo svojich funkcií. Vláda sa zaoberala aj svojou piatkovou demisiou.

Štátnymi tajomníkmi na ministerstve vnútra boli Rudolf Urbanovič a Michal Bagačka. Na ministerstve školstva to boli štátni tajomníci Peter Krajňák, Oľga Nachtmannová a Jozef Gönci. Ako štátni tajomníci na ministerstve obrany pôsobili Marián Saloň a Róbert Ondrejcsák. V rámci rezortu životného prostredia pôsobili štátni tajomníci Norbert Kurilla a Boris Susko. Na ministerstve kultúry boli štátnymi tajomníkmi Ivan Sečík a Konrád Rigó, na ministerstve dopravy Ladislava Cengelová a Peter Ďurček.

Ako štátni tajomníci na ministerstve zdravotníctva pôsobili Jaroslav Ridoško a Stanislav Špánik. Na ministerstve zahraničných vecí boli štátni tajomníci František Ružička i Lukáš Parízek a v rezorte spravodlivosti štátna tajomníčka Edita Pfundtner. Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pracovali štátni tajomníci Branislav Ondruš a Ivan Švejna, v rezorte pôdohospodárstva Anton Stredák a Gabriel Csicsai. Na ministerstve financií bola štátna tajomníčka Dana Meager. Vojtech Ferencz a Rastislav Chovanec pôsobili ako štátni tajomníci na ministerstve hospodárstva.

Prísne opatrenia

Do budovy sa okrem poslancov, zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a ochranky nedostane nedostane nik - vrátane novinárov. Úvod schôdze bude viesť doterajší predseda parlamentu Andrej Danko, kým snemovňa nezvolí jeho nástupcu. Mal by sa ním stať predseda strany Sme rodina Boris Kollár. V rokovacej sále sa stretne 150 poslancov z celého Slovenska. Prvým bodom schôdze je skladanie sľubu.

Po prečítaní textu ústavy začnú poslanci postupne pristupovať k pultu, na ktorom bude položená ústava. Položia na ňu ruku, povedia slovo „sľubujem“ a podajú ruku doterajšiemu predsedovi parlamentu. Následne zložia sľub náhradníci na neuplatňované poslanecké mandáty členov dosluhujúcej vlády Petra Pellegriniho.

Nasledovať bude schválenie volebného poriadku a voľba overovateľov. Ďalším bodom programu je overenie platnosti voľby poslancov, voľba vedenia parlamentu. Najskôr poslanci zvolia predsedu parlamentu, ktorým by mal byť Boris Kollár. Po zvolení si prvý raz sadne na stoličku predsedu a Andrej Danko opustí rokovaciu sálu. Poslanci potom zvolia podpredsedov parlamentu.