KORONAVÍRUS ONLINE Priletel vládny špeciál so zdravotníckym materiálom: Ďalšie prípady a nové výsledky pitvy

na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 105 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa bude týkať nemocníc

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

polícia už riešila viac ako 250 prípadov nezodpovedných Slovákov

od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí

Povinná karanténa platí aj pre rodinných prílušníkov žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

14:14 Hasiči apelujú na občanov

"Ak sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID – 19 nachádzate momentálne doma a jarné počasie vás láka von robiť poriadok na dvore a záhrade, nepoužívajte na to oheň," apeluje Zuzana Farkasová z Prezídia hasičského a záchranného zboru s tým, že čím menej budú musieť hasiči zasahovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, tým viac ich budeme chrániť.

13:58 BILLA odporúča seniorom nakupovať v jej supermarketoch v ranných hodinách

„Po konzultácii s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku sme dospeli k záveru, že najvhodnejšími hodinami budú práve tie ranné, v čase od 8.00 do 9.00 hod. Preto prosíme všetkých ostatných zákazníkov, aby si na svoj nákup vyberali iné časy, a dbali aj na zdravie našich starších občanov. Aj týmto spôsobom sa snažíme chrániť tých najzraniteľnejších spomedzi nás,“ vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BILLA.

13:50 Nová vláda bude mať podľa Rašiho slov k dispozícii 527 miliónov eur, ktoré už sú na účtoch a budú ich môcť použiť do niekoľkých týždňov.

13:47 Dosluhujúci vicepremiér Richard Raši (Smer-SR) sa snaží vyrokovať financie z existujúcich eurofondov na pomoc pri sanovaní škôd vyplývajúcich z nákladov v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Médiá o tom informoval na tlačovom brífingu vo štvrtok.

13:45 NAŽIVO Tlačová konferencia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Témou sú eurofondy a kompenzácia dopadu pri boji s koronavírusom

13:35 Slovenský vládny špeciál priviezol z Číny zdravotnícky materiál.

13:30 Počet pozitívnych testov v prešovskej nemocnici stúpol na päť

Počet pozitívne testovaných pacientov na prítomnosť koronavírusu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove stúpol na päť. Ako informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, k v utorok 17. marca prvej pozitívne testovanej 54-ročnej pacientke, ktorá pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku a pochádza zo Spišského Podhradia, pribudli dnes ďalší štyria pacienti, ktorým bolo potvrdené ochorenie spôsobené koronavírusom. „Dvaja z nich sú hospitalizovaní v našom zdravotníckom zariadení. Ide o mladého muža zo Svitu, ktorý pricestoval z Tirolska, kde pracuje. Druhý pacient je dôchodca a pochádza z Giraltoviec. Ďalšia pacientka má ľahký priebeh ochorenia, zostáva v domácej karanténe v obci Dravce. Piaty pozitívny pacient je v domácej karanténe v Poprade,“ konkretizovala Cenková.

V Prešove a v okolí boli v pondelok tento týždeň potvrdené aj ďalšie dva pozitívne prípady nákazy vírusom. Ide o pacientov, ktorým boli vzorky odobraté mimo zdravotníckeho zariadenia, prostredníctvom mobilnej jednotky Krajského operačného strediska. Ochorenie sa potvrdilo u dvojročného dieťaťa z Prešova, ktoré je spolu s celou rodinou v prísnej domácej karanténe. "Dieťa je v dobrom klinickom stave, stabilizované," uviedla hovorkyňa. Druhý pacient pochádza z okolia Prešova. Zdravotnícky personál FNsP Prešov do štvrtka 19. marca odobral 132 vzoriek u pacientov s podozrením na nákazu novým koronavírusom. Negatívnych je 105 vzoriek. „Na výsledky 22 dnes odobratých vzoriek čakáme,“ dodala Cenková.

13:29 Na účel dovozu bola podľa Pellegriniho prerobená letka MV SR. Posádka lietadla v nej strávila nepretržite 42 hodín. Podľa Pellegriniho ide najmä o aktivitu ministerky Sakovej. Poďakoval tiež letke MV SR a Číne.

13:28 Premiér poďakoval čínskej strane za ochotu. Aj vďaka nášmu prístupu spred niekoľkých týždňov podľa neho patríme ku krajinám, ku ktorým sa tento tovar dostal. "Držme si palce, aby v nasledujúcich hodinách pristáli ďalšie lietadlá z Turecka, opäť je to v gescii ministerky vnútra," konštatoval. Situácia by podľa neho mohla byť na niekoľko dní či týždňov dopredu upokojená. Ako uviedla Saková, v tureckých dodávkach sú najmä respirátory FFP3 a FFP4. V procese sú ďalšie objednávky rúšok, niekoľko miliónov by podľa nej malo prísť v nasledujúcich dňoch.

13:27 V štátnom zariadení v Gabčíkove bolo ďalších 20 ľudí negatívne testovaných, pôjdu do domácej karantény, informovala o tom Saková.

13:26 Ako prezradil Pellegrini, Slovensko mám nové pozitívne prípady, presné číslo oznámi po 14-ej hodine. Podľa slov Pellegrini ich však nie je extrémne veľa.

13:25 Pitvou sa potvrdilo, že 84-ročná žena zomrela s vysokou pravdepodobnoťou na infarkt myokardu, prezradil Pellegrini. "Na Slovensku v každom prípade ešte nemáme prípad úmrtia v dôsledku infikovania koronavírusom SARS-CoV-2," zdôraznil.

13:24 Z Číny na Slovensko dorazilo milión jednorazových rúšok a 100-tisíc rýchlotestov na nový koronavírus, uviedol premiér Peter Pellegrini. Nejde však o dodávku, ktorá súvisí s kontraktom Štátnych hmotných rezerv, tá sa ešte len má realizovať. Ide o iniciatívu ministerky vnútra Denisy Sakovej a jej rezortu.

13:22 Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristálo lietadlo, ktoré privezlo zdravotnícky materiál. Informoval o tom Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.

13:15 Nadácia Allianz darovala prvý prístroj na boj s novým koronavírusom

Epidémia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, prekvapila celý svet a odhalila slabiny aj tých najlepších zdravotných systémov. Kapacitné a prístrojové vybavenia nemocníc nestačia rýchlo rastúcim počtom pacientov zasiahnutých ochorením. Na vzniknutú situáciu reaguje aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá prostredníctvom svojej nadácie vyčlenila približne 85.000 eur na nákup zdravotníckych prístrojov, potrebných pri liečbe koronavírusu. V týchto dňoch sa jej podarilo zakúpiť prvý prístroj na pľúcnu ventiláciu, ktorý darovala Univerzitnej Nemocnici v Bratislave (UNB).

13:12 Eskorty obvinených a odsúdených sú realizované len v nevyhnutných prípadoch

Eskorty obvinených a odsúdených príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sú aktuálne realizované len v nevyhnutných prípadoch. To predovšetkým do civilných zdravotníckych zariadení a do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne s cieľom diagnostikovať liečenie chorých osôb. Uvádza sa aktuálne na webovej stránke ZVJS. Premiestňovanie obvinených a odsúdených medzi ústavmi je realizované len v nevyhnutných prípadoch, a to najmä na základe požiadaviek súdov a orgánov činných v trestnom konaní, ako aj z dôvodu naplnenosti kapacitných možností ústavov.

13:09 Lekári by mali vystavovať opakované recepty na lieky a z. pomôcky

Pacienti majú z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, momentálne sťažený kontakt s lekárom, ktorý im pravidelne predpisuje lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED preto vo štvrtok požiadala zdravotné poisťovne, aby informovali zmluvných odborných a praktických lekárov o možnosti vystaviť pacientovi opakovaný recept platný 365 dní tzv. REPETATUR.

"Každý lekár v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení môže vystaviť pacientovi opakovaný recept s dobou platnosti maximálne 365 dní, takzvaný REPETATUR. Sme presvedčení, že poisťovne na Slovensku by mali o tejto možnosti informovať zmluvných lekárov," hovorí výkonná riaditeľka SK+ MED Katarína Danková. Vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou "REPETATUR" môžu lekári podľa SK+ MED v mimoriadnej situácii, vyvolanej pandémiou nového koronavírusu, výrazne zjednodušiť prístup pacientov k liekom a zdravotníckym pomôckam.

13:01 V internáte v Banskej Štiavnici, ktorý má byť karanténnym centrom, bolo vo štvrtok rušno

Z internátu Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, z ktorého chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spraviť jedno zo štyroch karanténnych centier v kraji, si dnes masovo odnášali svoje osobné veci študenti, ktorí sú tu ubytovaní. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková potvrdila, že situáciu musela na mieste regulovať a koordinovať mestská aj štátna polícia.

12:56 V ružomberskej nemocnici majú už päť pacientov s diagnózou COVID-19

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP v Ružomberku ohlásila ďalšie dva prípady pacientov s diagnózou COVID-19. K trom doterajším pacientom pribudli v priebehu posledných 24 hodín ďalšie dve ženy. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Obe ženy do nemocnice prijali 17. marca. "V prvom prípade ide o 82-ročnú pacientku, ktorá sa zúčastnila na rodinnej oslave spolu s príbuznými z Česka a Nemecka. Má mierne príznaky ochorenia a je u nás hospitalizovaná," konkretizovala Dišková. V poradí piatou pacientkou nakazenou koronavírusom je podľa hovorkyne nemocnice 22-ročná žena v Liptovského Mikuláša, ktorá sa vrátila na Slovensko z Olomouca a je v domácej karanténe.

12:55 Linka dôvery IPčko.sk zaznamenala v súvislosti s pandémiou 729 kontaktovaní

Online linka dôvery IPčko.sk do tejto chvíle zaznamenala 729 kontaktovaní, pri ktorých bolo aspoň raz spomenuté slovo „korona“. Informoval o tom psychológ Marek Madro. Klienti sa pýtajú na to, ako zvládnuť rodinné vzťahy v karanténe, či a ako riešiť konfliktné situácie. Psychológovia z online poradni vnímajú aj zvýšené riziko domáceho a sexuálneho násilia, hovoria s ľuďmi aj o tom, ako zvládnuť čakanie na výsledky z testovania na koronavírus. Psychológovia preto pripravili aj osvetovú kampaň a tiež metodické webináre pre odborníkov.

12:43 Testy na nový koronavírus sú plne pod koordináciou štátu, tvrdí rezort zdravotníctva

Laboratórne testy na diagnostiku nového koronavírusu sa realizujú plne pod koordináciou štátu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že denne bude vyšetrených do 700 vzoriek. Pripomenula tiež, že do konca týždňa sa s testovaním začne aj v Trenčíne. Aktuálne sa vyšetrujú vzorky v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Pripravené pomôcť štátu sú podľa MZ SR aj súkromné laboratórne zložky. "V súčasnej dobe, kedy je na celom svete nedostatok materiálu, poskytnú štátu zásoby na testovanie," komentoval rezort.

Zdroj: TASR/AP/Ted S. Warren

Asociácia laboratórií zároveň vo štvrtok na stretnutí na pôde MZ SR deklarovala za tri laboratórne súkromné spoločnosti, že nebudú vykonávať samostatné testovanie vo vlastnej réžii pre samoplatiteľov z dôvodu zachovania systému a štruktúry v zbere dát a ďalších epidemiologických krokov. "Svoje kapacity na testovanie ponúknu len v prípade potreby, ak by štát uvedené kapacitne nezvládal," zdôraznil rezort. MZ SR bude cez národný klinický tím monitorovať kapacity všetkých poskytovateľov laboratórnej diagnosticky v oblasti zdravotníckych pracovníkov vyškolených na ochorenie COVID-19.

12:39 Obchodné siete s potravinami Lidl a Kaufland umožňujú seniorom prednostné nakupovanie, a to v skorých popoludňajších hodinách. Potvrdili to hovorcovia oboch obchodných reťazcov. Každý deň medzi 13.00 a 14.30 hodine sú predajne určené hlavne pre nich.

12:32 Traja lekári z Popradu maju negatívne výsledky, v okresoch Poprad a Levoča pribudli prípady

"Traja lekári z Popradu, ktorí boli na lyžovačke s nakazeným lekárom z bratislavských Kra márov, majú negatívne výsledky testo." Informovala o tom Ivana Ratkovska z RTVS na sociálnej sieti s tým, že aj oni však musia dodržať dvojtýždňovú karanténu. "V okrese Poprad sa však vyskytol jeden prípad nákazy, ide o muža s cestovateľskou anamnézou." dodáva. Ďalšie dva prípady okrem toho evidujú v okrese Levoča. Ide o ženy, ktoré pracovali ako opatrovateľky v Rakúsku. Informácie RTVS poskytol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade.

12:25 Jednoduchá izolácia nového koronavírusu vysvetľuje i ľahkosť jeho šírenia

Izolácia prvých slovenských kmeňov nového koronavírusu pomôže uskutočniť jeho kompletnú genetickú charakteristiku. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedol vedúci Oddelenia ekológie vírusov z Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa. Priznal ale, že izolovanie vírusových kmeňov zo slovenského hostiteľa neznamená zásadný obrat v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Celú správu si prečítate tu >>

12:18 Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov

Informovala o tom Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

12:16 Dôchodcom, ktorí žijú v zahraničí a ktorí pre pandémiu koronavírusu nestihli v zákonom stanovenej lehote predložiť doklad o žití, Sociálna poisťovňa bude v tomto problémovom období vyplácať dôchodky aj bez potvrdenia. V mnohých štátoch totiž nefungujú príslušné inštitúcie, ktoré overujú pravosť podpisov. Celý článok si prečítate TU >>

12:07 Bližšie informácie k prekračovaniu hraníc s Maďarskom

Maďarská strana rozhodla po vzájomnej komunikácii na úrovni ministrov vnútra a oznámila SR miesta na prekračovanie pre občanov, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska/Slovenska najviac do 30 km od hraníc. Informovala o tom Denisa Bárdyová, policajná hovorkyňa v Bratislave. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným bčianskym preukazom alebo cestovným pasom, pobytovou kartou a pracovnou zmluvou.

- Čunovo - Rajka (osobná, nákladná)

- Milhosť - Tornyosnémeti (osobná, nákladná)

- Šahy - Parassapuszta (osobná, nákladná)

- Medveďov - Vámosszabadi (osobná)

- Štúrovo - Esztergom (osobná)

- Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (osobná)

Na základe rozhodnutia maďarskej strany zostáva hraničný priechod Komárno - Komárom zatvorený.

11:59 Filtračný stan pri nemocnici neslúži na testovanie na ochorenie COVID-19

Pri Fakultnej nemocnici (FN) Trnava bol postavený hygienický filtračný stan. Tento stan slúži na prevenciu a ochranu personálu, ako aj pacientov. V stane sa nerealizujú testy na ochorenie COVID-19. Informoval o tom za nemocnicu referent pre vzťahy s verejnosťou Matej Martovič. "Prosíme verejnosť, aby nechodili do stanu s cieľom testovať sa na prítomnosť nového koronavírusu, nie je na to určený. Cez stan musia prejsť všetci pacienti, ktorí idú na vyšetrenie alebo iný zákrok do nemocnice," informoval Martovič.

11:48 TIS upozorňuje, že štát nakúpil ochranné pomôcky za premrštené ceny

Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje, že štát nakúpil ochranné pomôcky za premrštené ceny. S nákupmi rúšok, respirátorov či dezinfekcie štát totiž začal neskoro, čo sa podľa TIS podpísalo aj na nízkej transparentnosti nákupov. Najväčší nákup zdravotníckeho materiálu za 22,5 milióna eur uzatvorila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) až 17. marca. Išlo o zmluvu s dovtedy neznámou jednoosobovou firmou Lacorp, ktorej súčasťou bolo aj dodanie 600-tisíc kusov respirátorov s nižším stupňom ochrany v jednotkovej cene 8,74 eur za kus bez DPH.

Obdobné respirátory nakupovalo v predošlých dňoch aj Česko, akurát pri menších objemoch a o tretinu lacnejšie. V oboch krajinách pritom už v čase nákupov platil núdzový stav a celosvetový trh s rúškami bol týždne poznamenaný koronakrízou. TIS to uvádza na svojej webovej stránke. Celú správu si prečítate TU >>

11:38 Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristane dnes o 12:40 lietadlo, ktoré privezie zdravotnícky materiál. Na letisku bude predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra SR Denisa Saková.

11:37 V boji s novým typom koronavíru COVID-19 vynaloží investičná skupina Penta viac ako 15 miliónov eur

Ide o výdavky, ktoré už sú a budú primárne využité na nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok, na nákup rapid testov COVID 19 a na okamžité investície do zdravotníckych zariadení a lekární z dôvodu re-profilácie nemocníc, či technických úprav.

11:33 Samotesty na diagnostiku Covid-19 treba overovať, upozorňuje ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyzýva občanov, aby k "samotestom" na diagnostiku Covid-19 pristupovali s rozvahou. Očakáva totiž, že sa budú rôzne diagnostické testy v najbližšom čase objavovať najmä na internete. Na trhu sa môžu nachádzať aj také, ktoré nie sú certifikované. ŠÚKL v tlačovej správe upozorňuje, že výsledky takýchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný.

"Občanom odporúčame, aby si overili základné parametre, ktoré má takáto zdravotnícka pomôcka spĺňať," uviedol štátny ústav. Na vonkajšom obale sa má nachádzať informácia o výrobcovi alebo tzv. splnomocnenom zástupcovi, v prípade, že výrobca sa nachádza mimo EÚ, tiež označenie CE a názov výrobku v slovenskom jazyku. Takéto testy spadajú do kategórie tzv. in vitro diagnostických (IVD) zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska. Zdravotnícka pomôcka má obsahovať aj návod na použitie v slovenskom jazyku.

11:29 Ľudia bez domova sú popri senioroch novým koronavírusom veľmi ohrození

Ľudia bez domova sú popri senioroch najviac ohrozenou skupinou novým koronavírusom. Uviedol to splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára. Poukázal pritom, že títo ľudia majú obmedzený prístup k ochranným rúškam, k možnostiam osobnej hygieny, sú sociálne izolovaní a nemajú ani prístup k zdravotnej starostlivosti. "Teraz sa odporúča všetkým zostať doma, ale ľudia bez domova takú možnosť nemajú," podotkol Kára.

11:26 Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku otvára kontrolné záchytné stanovisko pre všetkých prichádzajúcich pacientov

Pracovisko sa od štvrtka nachádza v kontajnerovom systéme poľnej nemocnice pri chirurgickom pavilóne. Opatrenie súvisí s výskytom nového koronavírusu na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa ÚVN Petra Dišková.

11:22 Ľudia zo zahraničia, ktorí sú na povinnej karanténe v Gabčíkove, sa sťažujú na zlé podmienky. Polícia im odkazuje, že nie sú v Hiltone

Ľudia zo zahraničia, ktorí sú na povinnej karanténe v Gabčíkove, sa sťažujú na zlé podmienky. Polícia im odkazuje, že nie sú v Hiltone. Vyplýva to z príspevku zverejneného políciou na sociálnej sieti. Do povinnej karantény musí ísť povinne každý človek, ktorého prevoz zo zahraničia zabezpečí Slovensko. Ministerstvo vnútra má na takéto prípady vyčlenené špeciálne ubytovacie zariadenia v Gabčíkove či Liptovskom Jáne. Sociálne siete však zaplavili príspevky ľudí, ktorí sa sťažujú na povinnú karanténu v zariadení ministerstva vnútra pre zlé hygienické podmienky či slabé informovanie zo strany polície.

Podľa polície došlo v zariadení ministerstva vnútra v Gabčíkove došlo k niekoľkým situáciám, keď napríklad ubytovaní čakali, že bude mať každý samostatnú izbu. „Neskôr policajné hliadky, ako aj súkromná bezpečnostná služba zaznamenali incident, pri ktorom sa jedna z ubytovaných žien sťažovala, kládla si podmienky ohľadom stravy a nahrávala si na telefón policajtov a ďalšie prítomné osoby,“ informuje polícia, ktorá zdôrazňuje, že na Slovensku bol vyhlásený výnimočný stav.

„Chceme dôrazne upozorniť všetkých klientov, aby neočakávali, že v Gabčíkove budú na nich čakať luxusné služby päťhviezdičkového hotela. Personál zariadenia, policajti a „sbskári" robia, čo je v ich silách. Nehaňte ich prácu a snahu, nevyvolávajte konflikty,“ upozorňuje polícia a taktiež pripomína, že dopravu ľudí zabezpečuje zo zahraničia ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie zložky štátu. „Ak by to takto nefungovalo, boli by stále ďaleko od domova, a kto vie dokedy by si museli predĺžiť pobyt na hoteli,“ dodáva polícia a informuje, že prvých 40 klientov bolo otestovaných s negatívnym výsledkom a smerujú do domácej karantény.

11:17 Bardejovské kúpele do konca marca neprijímajú nových klientov

Bardejovské kúpele od pondelka (16. 3.) neprijímajú nových klientov na pobyt. Týka sa to všetkých, aj klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Opatrenie platí zatiaľ pre klientov s nástupom do 30. marca. Nové opatrenia súvisiace s výskytom nového koronavírusu budú kúpele prijímať podľa potreby. Informovala o tom vo štvrtok ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.

11:10 NCZI Spustilo interaktívnu mapu údajov o novom koronavíruse na Slovensku

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo interaktívnu mapu aktuálne spracovaných laboratórnych údajov o novom koronavíruse s prehľadom o počte pozitívnych vzoriek podľa miest, pohlavia a dátumu. Informovala o tom Diana Dúhová z NCZI. Všetky informácie sú súčasťou webovej aplikácie dostupnej na tejto stránke. Jej cieľom je podľa NCZI zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť relevantných údajov o novom koronavíruse, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

10:58 Polícia môže pri neplatnom občianskom preukaze zohľadniť súčasnú situáciu

Polícia môže pri neplatnom občianskom preukaze zohľadniť súčasnú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom. Problém však môže nastať podľa rezortu vnútra napríklad v banke. Uviedli to z tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR. Polícia v súvislosti s dokladmi pripomína, že odbory poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať prijímanie žiadostí iba v niektorých prípadoch.

Pri občianskych preukazoch pôjde o tie, ktorým končí platnosť o dva mesiace alebo skôr, prípadne pri nahlásení straty alebo krádeže. Žiadosti o vydanie nových občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec. Vodičské preukazy bude polícia vydávať iba po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí platnosti, pri nahlásení straty, resp. krádeže. Cestovné pasy budú vydávané iba na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok. „Vyhotovené občianske preukazy budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní,“ uzatvára rezort vnútra.

10:50 Väčšina hovorov na Linke detskej istoty sa momentálne týka koronavírusu

Momentálne sa 90 percent hovorov na Linke detskej istoty (LDI) týka témy nového koronavírusu. Informuje o tom koordinátorka dištančného poradenstva na linke Tatiana Ivanič Rybanská. "Je úplne prirodzené, že deti a mládež reagujú denne aj na aktuálne dianie v spoločnosti. V posledných týždňoch našu linku intenzívne kontaktujú deti a mladí ľudia s obavami zo šírenia sa epidémie nového koronavírusu a jej následkov," hovorí. Pracovníci linky s deťmi hovoria o ich pocitoch či obavách, ale tiež sa im snažia poskytnúť primerané informácie o víruse a ochorení COVID-19 a prevencii pred nimi.

10:43 Prešovčania sa môžu regionálnej hygieničky pýtať na nový koronavírus

Mesto s cieľom zabezpečenia čo najväčšej informovanosti ponúka obyvateľom možnosť napísať svoje otázky na e-mailovú adresu: vladimir.tomek@presov.sk, najneskôr do 20. marca do 8.00 h. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová. "Na otázky odpovie prešovská regionálna hygienička Jana Mýtniková. Rozhovor s ňou zverejníme na webovej stránke mesta Prešov, facebookovej stránke mesta a bude odvysielaný aj v regionálnej televízii," uviedla Šitárová. Ako ďalej povedala, v týchto dňoch mesto začína s distribúciou informačného listu o opatreniach a dôležitých informáciách súvisiacich so šíriacim sa novým koronavírusom. Bude doručený do všetkých prešovských schránok.

10:41 Výrobu na dva týždne preruší aj žilinská Kia Motors Slovakia, na Slovensku tak výrobu prerušia všetky štyri automobilky

Kia Motors Slovakia v Žiline preruší z dôvodu šírenia koronavírusu výrobu na dva týždne od pondelka 23. marca 2020. Žilinská automobilka o tom informovala v zverejnenej tlačovej správe. "Kia Motors Slovakia s plným vedomím a zodpovednosťou za zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a za účelom zabránenia šírenia koronavírusu dočasne preruší výrobu od pondelka 23. marca. Toto opatrenie sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, okrem tých, ktorých prítomnosť je nevyhnutná," informoval hovorca spoločnosti Ján Žgravčák.

Na Slovensku tak výrobu prerušia všetky štyri automobilky. Od utorka 17. marca dočasne prerušila výrobu spoločnosť Volkswagen Slovakia predbežne na dva týždne. Od štvrtka 19. marca k rovnakému kroku pristúpila aj trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia. Prerušenie výroby má predbežne trvať do piatku 27. marca. Výrobné linky v reakcii na šírenie nového koronavírusu odstaví aj nitrianska automobilka Jaguar Land Rover. Výroba automobilov sa vo fabrike zastaví v piatok 20. marca, ktorý bude posledným výrobným dňom pred dočasnou odstávkou. Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe.

10:36 Slovak Telekom pripravil viaceré opatrenia aj benefity pre zákazníkov

Slovak Telekom pripravil v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku viaceré opatrenia a benefity pre zákazníkov. „Centrom nášho snaženia sú technológie, tie sú naším srdcom, našou DNA a tie pomôžu ostať našim ľudom v spojení, pracovať, ďalej študovať alebo sa zabávať. Preto prinášame zákazníkom množstvo benefitov, aby sme im pomohli v nasledujúcich týždňoch. Chceme, aby zostali doma, ostali v spojení a boli solidárni,“ uviedol Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko. Pre zákazníkov pripravil nekonečné dáta aj v apríli, Extra kredit pre Easy a Juro karty, voľné TV kanály, bezplatné volania na infolinky, aj Online tlmočník nonstop

10:32 Doplňujúce voľby starostov a poslancov sa nebudú konať 4. apríla

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa neuskutočnia v sobotu 4. apríla. Doplňujúce voľby sa mali týkať 14 obcí v šiestich samosprávnych krajoch. Potvrdila to Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. "O ďalšom postupe rozhodne predseda Národnej rady SR," povedala Kirinovičová. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom (18. 3.) rokovaní vlády informovala, že vláda odporúča parlamentu, aby doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí odložil na neskorší termín. Saková to uviedla v súvislosti s opatreniami pred šírením nákazy nového koronavírusu.

10:30 Americké ministerstvo zahraničných vecí ponúka kurzy anglického jazyka zadarmo

Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických dáva do pozornosti bezplatné online kurzy anglického jazyka. Informovala o tom mediálna koordinátorka Veľvyslanectva USA na Slovensku Barbora Belovická. Kurzy sú podľa Belovickej určené pre mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých v rôznych profesných oblastiach. Záujemcovia sa na mnohé z nich môžu prihlásiť od štvrtka.

10:25 ZMOS vyzýva na odklad zastupiteľstiev, mestské časti Bratislavy výzvu nasledujú

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odporúča samosprávam odložiť plánované zasadnutia mestských, miestnych či obecných zastupiteľstiev až do obdobia upokojenia situácie, ktorá nastala v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Odporúčanie ZMOS zverejnilo na svojom webe. Viaceré bratislavské mestské časti, ktoré mali naplánované marcové alebo aprílové termíny, už podľa toho konajú, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Združenie pripomína vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou SR, rovnako prijatie reštriktívnych opatrení ústredným krízovým štábom, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziko prenosu infekčného ochorenia. "Preto prosím dodržiavajte a rešpektujte všetky prijaté opatrenia a rokovania presuňte resp. odložte na neskorší termín," uviedlo združenie na svojej stránke. Na súčasnú situáciu v tomto zmysle reagujú aj bratislavské samosprávy.

10:15 V košickej UNLP testujú koronavírus aj vďaka Siemens Healthineers

Do procesu testovania vzoriek sa zapojila aj jedna z kľúčových východoslovenských nemocníc. Pre UNLP v Košiciach je pripravené riešenie na testovanie pomocou diagnostického setu pre Coronavirus COVID-19. Stoja za ním odborníci zo Siemens Healthineers Slovensko v spolupráci so Siemens Healthcare Diagnostics Austria. Techniku v Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie v UNLP v Košiciach, ktorý poskytuje komplexné mikrobiologické diagnostické vyšetrenia, sa im podarilo úspešne adaptovať aj pre potreby testovania koronavírusu COVID-19.

„Mikrobiologické laboratórium otestovalo nový spôsob využitia technológií uplynulý víkend. Aj vďaka tomuto prístroju bude možné denne vyšetriť cca 130 vzoriek pacientov. Naše testovanie výrazne skráti dobu čakania na výsledky. Ústav začal testovať preto, aby sme už nemuseli posielať vzorky do Bratislavy, tým sčasti odbremenili pracovisko v hlavnom meste a najmä urýchlili celý proces diagnostiky pacientov,“ uviedol prednosta Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP Košice prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

9:50 Krízový štáb mesta Košice nevylúčil ďalšie obmedzenie MHD, v krajnom prípade aj odstavenie

Členovia Krízového štábu Košíc nevylúčili, že ak sa vývoj chorobnosti na koronavírus v meste rapídne zhorší, zrejme budú musieť pristúpiť aj k ďalšiemu obmedzeniu mestskej hromadnej dopravy (MHD), v krajnom prípade aj s možnosťou jej úplného odstavenia. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. „Primátor navrhol stretnutie s programátorom a dopravným riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Romanom Dankom. Mesto dostalo ponuku vytvorenia aplikácie, prostredníctvom ktorej by sa obyvatelia mohli cez SMS alebo internet zaregistrovať a uviesť, kedy presne potrebujú cestovať MHD,“ uviedol Fabian.

9:45 Nemocnica v Krompachoch sprísňuje v súvislosti s COVID-19 opatrenia

Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, prijala potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov, a zabrániť tak prípadnému šíreniu koronavírusu.

9:40 Američan, ktorý zomrel v košickom hoteli, nemal nový koronavírus

Cudzinec, ktorý zomrel v utorok (17. 3.) v jednom z košických hotelov, nebol nakazený novým koronavírusom. Potvrdili to výsledky testov. "Vzorky zosnulého Američana boli negatívne, teda nezomrel na ochorenie COVID-19," informovala vo štvrtok hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ivana Vaněková.

Záchranári v utorok zasahovali v hoteli po telefonáte na tiesňovú linku, že muž je v bezvedomí, už mu však nedokázali pomôcť. Posádka záchrannej služby musela následne zostať v karanténe. "Vzhľadom na to, že tam bola pozitívna cestovateľská anamnéza, o ktorej sme nevedeli, tak posádka ostáva v karanténe najbližších minimálne 48 hodín, keď budeme čakať na výsledok testov," uviedol v utorok hlavný zdravotnícky záchranár košickej záchranky Vladimír Hosa.

9:25 V detskej nemocnici v Banskej Bystrici triedia pred vstupom pacientov

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP) začala v súlade s usmernením hlavného hygienika od stredy 18. marca triediť všetkých pacientov pred vstupom do budovy nemocnice. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Jana Petríková, ide o preventívne opatrenie, ktoré má zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v nemocnici a zaistiť čo najväčšiu bezpečnosť našim pacientom a zdravotníckemu personálu.

„Každá vstupujúca osoba, teda detskí pacienti, sprevádzajúce osoby aj personál, bude vyšetrená, zistia jej cestovateľskú anamnézu, zaznamenajú klinické príznaky a odmerajú telesnú teplotu. Pri vstupe do budovy platí povinnosť chrániť si ústa a nos ochrannými prostriedkami. Akákoľvek osoba podozrivá z ochorenia COVID-19 bude následne riešená v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V prípade nutnosti hospitalizácie bude takáto osoba smerovaná na Oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, alebo červenou zónou – samostatným vchodom – na špeciálne upravené oddelenie detskej nemocnice, ktoré sa momentálne pripravuje,“ uviedol medicínsky riaditeľ DFNsP Miloslav Hanula. Dodal, že na tomto novovybudovanom pracovisku budú podozriví, prípadne potvrdení pacienti hospitalizovaní oddelene od všetkých ostatných pacientov nemocnice a bude sa o nich starať vyčlenený zdravotnícky personál.

9:20 Rezort vnútra obstaráva zdravotnícky materiál v hodnote piatich miliónov eur

Ministerstvo vnútra obstaráva zdravotnícky a farmaceutický materiál a ochranné pracovné prostriedky určené na boj proti šíreniu koronavírusu a ním spôsobeného ochorenia Covid-19. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, materiál v odhadovanej hodnote piatich miliónov eur by mal byť využitý na zabezpečenie primárnej ochrany príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a všetkých ostatných zamestnancov Ministerstva vnútra (MV) SR.

„Predmetom zákazky je nákup antibakteriálnych rúšiek, dezinfekčných gélov, dezinfekčných utierok, antibakteriálnych mydiel, dávkovačov dezinfekčného gélu, jednorazových rukavíc, sprejových prostriedkov na dezinfekciu plôch a predmetov, košov na infekčný odpad, sáčikov na infekčný odpad, rýchlozapínacích sáčikov, dezinfekčných sprejov na ruky a predmety Sanosil, respirátorov, ochranných okuliarov, protibiologických overalov s kapucňou, návlekov na členkovú obuv a iných prostriedkov nevyhnutných na ochranu zdravia," uvádza sa v oznámení. Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu bude podľa oznámenia ministerstvo rokovať s viacerými potencionálnymi dodávateľmi, s ktorými uzavrie zmluvy na dodanie predmetov zákazky podľa ich dostupnosti.

9:05 Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zastavuje vo štvrtok 19. marca 2020 od 6:00 výrobu. Prerušenie výroby má predbežne trvať do piatku 27. marca.

9:00 Vedcom zo SAV sa podarilo izolovať prvé slovenské kmene nového koronavírusu

Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

"Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu, ktorého je Virologický ústav BMC SAV zakladajúcim členom. Vďaka tomu budú k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite k ďalšiemu výskumu. Tento úspech je príkladnou ukážkou spolupráce slovenských verejných a akademických inštitúcií, ktoré sa v ťažkej situácii spojili pre dobrú vec a prispejú k medzinárodnému výskumu nového vírusu," uviedol vedúci Oddelenia ekológie vírusov z BMC SAV Boris Klempa. Celý článok si prečítajte TU >>

8:50 Slovensko a Maďarsko sa dohodli na dočasnom otvorení hraničného priechodu Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely

Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Cieľom tohto opatrenia je podľa polície zjednodušiť cezhraničnú nákladnú dopravu. Hraničný priechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely je dočasne otvorený pre nákladnú dopravu do 3,5 tony.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.