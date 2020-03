KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku pribudlo ďalších 10 infikovaných: Prísne opatrenia v autobusoch!

na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 54 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

v sobotu pribudlo až 12 prípadov na území Slovenska

V nedeľu doobeda pribudlo na území Slovenska ďalších 10 prípadov

každý občan SR, ktorý sa bude vracať zo zahraničia, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

od štvrtka 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Online

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

15:57 Maďarský vodič na hraničnom priechode Kúty - Brodské nerešpektoval príkaz slovenskej polície. V jazde pokračoval na územie SR napriek zákazu pre cudzincov, ktorý je súčasťou opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Policajti napokon museli využiť donucovacie prostriedky a vodiča umiestniť do cely policajného zaistenia. Informovali o tom na sociálnej sieti.

15:37 Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír vyzval vládu a ústredný krízový štáb, aby okamžite prijali nariadenie o uzatvorení bratislavskej fabriky Volkswagenu.

„Pracuje tu 11 000 zamestnancov a neverím, že sú dodržané všetky hygienické a protiepidemické nariadenia. My Devínskonovovešťania, hasiči a záchranári vyzývame, aby sa urobilo toto opatrenie čo najskôr, cítime sa byť ohrození,“ povedal na videu, ktoré zdieľal na sociálnej sieti.

​

15:26 Viaceré mestá zavádzajú povinné nosenie rúšok či iných ochranných prvkov na tvári v hromadných dopravách.

Po Banskej Bystrici sa pridala Trnava, Trenčín aj Bratislava a Nitra. Bratislava zatiaľ zavádza opatrenia len v prímestských autobusoch.

14:55 Ochranné rúška sú veľmi podstatným prvkom, ktorým ľudia chránia nielen sami seba, ale aj svoje okolie a celú spoločnosť. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo sa na tom zhodli bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), predpokladaný budúci minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a infektológ Vladimír Krčméry.

14:35 "Situácia v lekárenskom segmente je v dôsledku šíriacej sa pandémie koronavírusu a prijatých mimoriadnych opatrení zo štátnych orgánov v kritickom stave. Lekárnikom dochádzajú ochranné pomôcky, chýbať začínajú dezinfekčné prostriedky a v niektorých prípadoch hrozí aj personálny kolaps, ktorý môže ovplyvniť dostupnosť lekárnickej starostlivosti. V mene Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku, ktorá združuje viac ako 2 200 odborníkov vo viac ako 400 lekárňach," informuje Peter Sedláček, hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární.

14:30 Výsledky testov u košických policajtov nový koronavírus nepotvrdili. Ako o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, počas tohto týždňa sa nový koronavírus potvrdil u ženy, ktorá pracuje ako sekretárka na jednom z košických policajných obvodných oddelení. Jeho zamestnanci preto podstúpili testy.

14:25 Ministerstvo obrany (MO) SR upozorňuje občanov na hoax, ktorý hovorí, že cez Slovensko sa presúvajú americké tanky a transportéry smerujúce na Ukrajinu. Informovalo o tom v nedeľu na sociálnej sieti.

"Nie je to pravda, opäť ide o hoax. Ministerstvo obrany o presunoch techniky spojencov alebo iných zahraničných armád (všetky majú príslušné povolenie) riadne vopred informuje," uviedol rezort. Pripomína, že informácie o presunoch techniky sú zverejnené aj na webovej stránke MO SR v časti "Upozornenia".

Zdroj: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

14:20 Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, očakáva od dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že bude môcť po jeho boku absolvovať všetky rokovania v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu. Politika musí ísť v tejto situácii podľa neho bokom. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

14:07 Od štvrtka (12. 3.) do piatka (13. 3.) sa mohlo na územie Slovenskej republiky vrátiť viac ako 20.000 ľudí. Vyplýva to z dát Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

13:45 Uzatvorenie prevádzky stredísk bude mať určite negatívny finančný dopad, očakáva TMR

Uzatvorenie prevádzky lyžiarskych stredísk a akvaparkov bude mať určite negatívny finančný dopad. Ako informovala spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s., (TMR), pôsobiaca v cestovnom ruchu, momentálne nevie špecifikovať vplyv tohto rozhodnutia v rámci opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu. Rozhodnutie o uzatvorení lyžiarskych stredísk a akvaparkov prijala s rešpektom a vo viere, že pomôže čo najskôr stabilizovať situáciu v krajine.

"Situácia sa mení každým dňom, v tejto chvíli nedokážeme predpovedať, čo bude o týždeň či o dva a či bude možné v zimnej sezóne pokračovať," uviedol PR manažér TMR Marián Galajda. "Ihneď po vzniku situácie sme prijali preventívne opatrenia, pozorne sledovali vývoj situácie a prijali všetky usmernenia Ústredného krízového štábu SR, vrátane zrušenia verejných podujatí, aby sme čo najviac eliminovali akékoľvek riziká," poznamenal.

13:43 Premiér pripustil, že pre koronavírus možno prijmú ďalšiu sériu opatrení

Vláda SR možno nariadi zavrieť stávkové kancelárie či krčmy na sídliskách, pretože ich napriek viacerým opatreniam súvisiacim s novým koronavírusom v súčasnosti navštevuje veľa ľudí. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že v nedeľu poobede na rokovaní vlády by mohli rozhodnúť o zavretí obchodov s výnimkou potravín, lekární či novinových stánkov.

13:40 Po zdravotníkoch v prvej línii zápasia s nedostatkom ochranných pomôcok aj lekárnici

Začínajú im tiež chýbať dezinfekčné prostriedky a v niektorých prípadoch lekárnikom hrozí aj personálny kolaps, ktorý môže ovplyvniť dostupnosť lekárnickej starostlivosti. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) na Slovensku.

Zdroj: TASR – Martin Palkovič

13:35 Handlová zriadi dve seniorlinky na informácie o novom koronavíruse

Mesto Handlová zriadi pre seniorov dve mimoriadne telefonické linky s poradenstvom o novom koronavíruse. Fungovať začnú v pondelok 16. marca. Krízový štáb zároveň rozhodol o zatvorení mestského úradu, informovala o tom v nedeľu hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Na mimoriadnych telefonických linkách budú až do odvolania dve poverené zamestnankyne mestského úradu Veronika Cagáňová a Zuzana Šaláteková poskytovať poradenstvo, pomoc a usmernenia pre seniorov v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu," spresnila Paulínyová. Informácie získajú na telefónnych číslach 0918 325 883 a 0918 325 880.

13:34 Zástupcovia novej koalície podporujú opatrenia proti šíreniu vírusu

Zástupcovia novej koalície súhlasia s opatreniami, ktoré prijala dosluhujúca vláda v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vyzvali ľudí, aby boli v tejto krízovej situácii zodpovední a chránili sa, napríklad aj nosením rúšok.

13:15 Hraničná lávka medzi Kopčanmi a Mikulčicami bola voľne prejazdná

Aj napriek tomu, že v piatok (13. 3.) ráno o 7.00 h vstúpili na Slovensku do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, lávka cez rieku Moravu, ktorá spája moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany, bola ešte v nedeľu voľne priechodná bez kontroly polície.

Na Slovensku sú pritom v platnosti opatrenia, ktoré zamedzujú voľnému pohybu osôb cez hranice. "Osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe, osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice," uvádza sa v opatrení Ministerstva vnútra SR.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

13:05 Polícia preveruje prípad podvodu na bánovskej seniorke v súvislosti s COVID-19

Polícia preveruje prípad podvodného konania, ku ktorému došlo v sobotu (14. 3.) popoludní v Bánovciach nad Bebravou. Neznáma osoba zavolala miestnej seniorke, že ju príde domov skontrolovať a zmerať jej teplotu v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.

12:48 Od pondelka začneme veľmi obozretne distribuovať rúška, povedal Pellegrini

Niekoľko stotisíc rúšok by malo byť na sklade Štátnych hmotných rezerv od minulého týždňa. Hľadá sa však kľúč, podľa ktorého sa budú čo najefektívnejšie rozdávať.

12:38 Vláda pravdepodobne zavrie pobočky stávkových kancelárií a krčmy

Vláda možno v nedeľu poobede po zasadnutí Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) príjme ďalšie opatrenia na zabránenie rozširovania koronavírusu. Malo by ísť najmä o zatvorenie všetkých stávkových kancelárií a obecných krčiem, ktoré nie sú kategorizované ako bary.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal premiér Peter Pellegrini. Zároveň dodal, že niektoré z predchádzajúcich prijatých zákazov by sa mali zo zákazu na víkend prekategorizovať na dvojtýždňové zákazy.

12:29 V Trnave hospitalizovali muža s koronavírusom Covid-19

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave bol na oddelení infektológie hospitalizovaný mladý muž s potvrdeným koronavírusom Covid-19. Pacient má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, je v stabilizovanom stave a bude po dohovore s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave prevezený do Bratislavy.

„Prosíme verejnosť, aby prísne dodržiavala pokyny vlády a opatrenia, ktoré boli prijaté krízovým štábom. Čím budeme disciplinovanejší, tým skôr sa môžeme vrátiť do bežného života,“ píše ďalej nemocnica.

12:22 Technologické firmy vo veľkom ponúkajú pomoc v boji proti koronavírusu

Na Slovensku existuje množstvo projektov, portálov alebo aplikácií, ktoré môžu pri súčasnom šírení koronavírusu uľahčiť život občanov, ako aj fungovanie firiem či vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou a občanmi a zdieľanie informácií.

12:18 Františkáni a študenti v Trnave zabezpečia nákupy ľuďom v karanténe

Rehoľa menších bratov Františkánov ponúka v Trnave a okolí od pondelka 16. marca zabezpečovanie nákupov pre všetkých, ktorí sa v súvislosti s koronavírusom ocitli v karanténe, ale aj pre starších a zdravotne postihnutých. Františkáni spoločne s dobrovoľníkmi z Gymnázia Angely Merici v Trnave sľubujú, že nákupy vybavia za dodržania prísnych hygienických opatrení a prinesú ich až po dvere objednávateľa.

Podľa koordinátora projektu, františkána Filipa Čierneho, nákupy zabezpečia študenti, ktorí sú už dospelí alebo majú k dospelosti blízko, všetci budú vybavení rúškami. Záujemcovia o službu zaplatia len za objednaný tovar, donáška až pred dvere bude zadarmo. Nákupy si môžu objednávať na telefónnom čísle 0910 640 842 alebo cez zverejnený formulár, v ktorom si môžu sami určiť, v ktorom obchodnom reťazci má byť tovar kúpený.

Zdroj: SITA/Jennifer Lorenzini/LaPresse via AP

12:14 Nové prípady riešili v Bratislave, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne a Martine

Počet negatívnych vzoriek je aktuálne 1 204. Pozitívnych prípadov je zatiaľ na Slovensku 54. „Dnes do 11tej hodiny nám pribudlo 10 nových pozitívnych prípadov, spolu tak máme na Slovensku 54 ľudí s pozitívnym výsledkom na koronavírus,“ uviedol v stanovisku predseda vlády SR Peter Pellegrini. Dnes potvrdené prípady do 11.00 h boli riešené v Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Martine.

12:11 Všetky nákladné vozidlá dostali výnimku na jazdu cez Slovensko v nedeľu 15. a 22. marca

Nákladné automobily a kamióny majú výnimku na jazdu cez Slovensko v nedeľu 15. a 22. marca. Polícia informovala, že všeobecnú výnimku zo zákona o cestnej premávke povolila s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenska.

"Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. "Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," dodala Bárdyová.

Zdroj: Unsplash/Seb Creativo

12:09 Púchovská radnica zabezpečila prvých 500 ochranných rúšok pre seniorov

Ušitie 500 kusov bavlnených rúšok objednala púchovská radnica nielen pre potreby zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a mestských spoločností, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Informovala o tom Laura Krošláková z Mestského úradu v Púchove. Podľa zverejnenej objednávky ušije rúška miestna krajčírska dielňa za 1 500 eur.

Prvý balík rúšok bude mesto distribuovať od 16. marca nielen opatrovaných seniorom, ale aj predsedom príslušných seniorských organizácií, prípadne iným zástupcom organizácií, kde sa združujú koronavírusom najzraniteľnejšie časti obyvateľov.

Zdroj: TASR/František Iván

12:05 Pellegrini: Minister financií pripravuje balík opatrení

Dosluhujúci minister financií pripravuje balík ekonomických opatrení, ktorý bude pripravený pre budúcu vládu. Aktuálna situácia s pandémiou nového koronavírusu bude mať totiž aj zásadný dopad na slovenskú ekonomiku. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

11:58 Bratislava v čase koronavírusu vyzýva na zvýšenú empatiu k osamelým seniorom

Vedenie hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje v súvislosti s nebezpečenstvom nového koronavírusu špeciálnu telefónnu linku, na ktorej budú môcť seniori a ľudia z ich podporných sietí kontaktovať magistrát s otázkami alebo požiadavkami o konkrétnu pomoc. Samospráva zároveň vedie informačnú kampaň, upozorňujúcu na pomoc pre seniorov ako jednu z najzraniteľnejších a najohrozenejších skupín v prípade nákazy.

Cieľom tejto kampane je upozorniť najmä na osamelo žijúcich starých ľudí, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na pomoc blízkych či rodiny. "Záujmom mesta je pomôcť aj tejto skupine našich obyvateľov, aby sa nemuseli vystavovať riziku kontaktov s ľuďmi, ktoré by pre nich mohli mať fatálne dôsledky. Cieľom je vytvoriť sieť pomoci, ktorá im pomôže prekonať toto obdobie a umožní im minimalizovať kontakt s verejnosťou kvôli ochrane vlastného zdravia," vysvetľuje hovorca mesta Peter Bubla.

Zdroj: TASR/DPA/Sebastian Gollnow

11:52 Kúpele v Turčianskych Tepliciach preventívne uzatvorili pre verejnosť

Kúpele v Turčianskych Tepliciach v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu preventívne do odvolania uzatvorili pre verejnosť. Prevádzkovateľ zároveň prijal zvýšené hygienické opatrenia a zatvorí prevádzku hotela Royal Palace. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice o tom informovali na svojej internetovej stránke.

Hotel uzatvoria kúpele od 16. marca do 9. apríla. Liečebné domy Veľká Fatra, Aqua a Malá Fatra sú otvorené len pre ubytovaných hostí. Pre verejnosť je uzatvorený až do odvolania aj miestny akvapark, spoločnosť zároveň zakázala pre neubytovaných klientov ambulantný predaj procedúr.

11:44 Pre hrozbu šírenia nového koronavírusu zakázalo Partizánske vstup na ihriská

Partizánske zakázalo v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu vstup ľudí na všetky detské ihriská v meste. Zároveň krízový štáb mesta rozhodol o rozšírení nestránkových dní na mestskom úrade a na dva týždne ruší všetky civilné sobáše. Opatrenia prijala i partizánska nemocnica, ktorá má k dispozícii päť pľúcnych ventilácií. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Od pondelka zároveň ruší všetky civilné sobáše na území mesta na 14 dní. Pohreby sa môžu najbližších 14 dní vykonávať iba v kruhu najbližšej rodiny do počtu maximálne 30 osôb. Opatrenia prijala i partizánska nemocnica. "Od pondelka zriaďuje samostatnú ambulanciu pre COVID-19 so samostatným vchodom. Zároveň má k dispozícii päť pľúcnych ventilácií, ktoré sú životne dôležité pri pľúcnom zlyhávaní spôsobenom vírusom," dodal Božik.

Zdroj: SITA

11:32 Dopravný podnik prijíma pre nový koronavírus ďalšie opatrenia

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijíma ďalšie opatrenia. Od pondelka (16. 3.) bude na väčšine liniek platiť režim "voľné dni". Informovala o tom hovorkyňa dopravného podniku Vladimíra Petrušová.

"Od pondelka do odvolania budú premávať všetky linky MHD podľa cestovných poriadkov platných v režime voľné dni. Výnimkou sú linky R, RA a 55, ktoré budú premávať v režime školské prázdniny. Na linkách 23 a 25 sú zachované posilové spoje pre výrobné spoločnosti," uviedla Petrušová s tým, že od nedele až do odvolania sa ruší premávka "Dobrého trolejbusu".

11:09 Na Slovensku za nedeľu pribudlo ďalších desať prípadov. Dokopy je ich 54. Uviedol to premiér Peter Pellegrini v diskusnej relácii TA3.

"Sumárny počet negatívnych výsledkov testov je aktuálne 1204. Dnes potvrdené prípady do 11.00 hodiny boli riešené v Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Martine. Viac informácií poskytneme po dnešnom rokovaní vlády," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

10:43 Trnavskí krajskí poslanci budú rokovať bez účasti verejnosti

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude rokovať podľa pôvodného harmonogramu v stredu 18. marca v sídle samosprávy na Starohájskej ulici v Trnave bez účasti verejnosti. Dôvodom sú mimoriadne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu.

„Návštevy Úradu Trnavského samosprávneho kraja sú momentálne zakázané. Verejnosť rokovania bude zabezpečená prostredníctvom živého vysielania,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič. Do programu rokovania zaradil okrem iného aj schvaľovanie dotácií pre organizácie a právnické osoby a dotácií pre obce. V programe je aj vyhlásenie 31. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj prebytočného majetku samosprávneho kraja a niekoľko materiálov, ktoré sa týkajú majetkových záležitostí.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

10:35 Mestská doprava v Trnave bude jazdiť vo víkendovom režime

Mestská autobusová doprava v Trnave bude od pondelka až do odvolania jazdiť kvôli koronavírusu ako cez víkend. Zároveň platí zákaz vstupu do autobusov mestskej dopravy bez použitia rúška, prípadne šatky, šálu alebo inej vhodnej alternatívy. Radnica odporúča tiež použitie ochranných rukavíc. Zároveň pripomína, že autobusy sú pravidelne dezinfikované.

„Z dôvodu obmedzenia pohybu verejnosti vonku, zavretých škôl a škôlok a v snahe minimalizovať riziká súvisiace s hromadnými presunmi je potrebné racionalizovať aj režim mestskej autobusovej dopravy. Mesto Trnava sa po porade s dopravcom, spoločnosťou Arriva Trnava, rozhodlo ponechať cestovný poriadok vo víkendovom režime aj počas pracovného týždňa až do odvolania,“ informuje o opatrení trnavská radnica.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

10:23 Ochorenie potvrdili u poslanca mesta Giraltovce, do karantény ide aj primátor

Prvý potvrdený prípad ochorenia koronavírus v Prešovskom kraji zaznamenali v sobotu v meste Giraltovce (okres Svidník). Pozitívne testovaným bol poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin na lyžovačke v Rakúsku. Keďže začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský úrad ostane od pondelka zatvorený. Väčšina jeho pracovníkov a poslancov, ktorí prišli s infikovaným do kontaktu, totiž musí ostať v domácej karanténe. V nej je aj infikovaný mestský poslanec. Potvrdil primátor mesta Giraltovce Ján Rubis.

10:18 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja bude pracovať v obmedzenom režime

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude od 16. marca verejnosti prístupný len tri hodiny denne, pričom vstup iných osôb ako zamestnancov úradu a nájomcov bude podliehať prísnym hygienickým pravidlám. Zamestnanci župného úradu budú oprávnení pýtať sa návštevníkov na ich cestovateľskú anamnézu.

"Vstup akýchkoľvek osôb s výnimkou zamestnancov Úradu TSK a nájomcov do budovy župného úradu bude umožnený len do priestorov recepcie, klientskeho centra a podateľne na prízemí, a to každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00. Vstupovať bude možné len jednotlivo, s ochranným rúškom a po vykonaní dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy," priblížila prísne opatrenie Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu TSK.

10:06 Ministerka školstva Lubyová nariadila zamestnancom karanténu či prácu z domu

Dôvodom je, že mohli prísť do kontaktu s niekým, kto by mohol byť infikovaný v súvislosti s koronavírusom. Práca z domu sa týka aj štátnych tajomníkov. Operatívnosť vedenia je zabezpečená v dištančnom móde komunikácie. Komunikácia je zabezpečovaná aj prostredníctvom konferenčných hovorov, uviedol tlačový odbor.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

09:46 Železničná spoločnosť Slovensko vyraďuje z rýchlikov a IC vlakov reštauračné vozne

Ako národný vlakový osobný dopravca informoval, vyradením "reštaurákov" chce ochrániť cestujúcich a zamestnancov a spomaliť šírenie koronavírusu. "Posledné dni nám prinášajú stále nové podnety, ako čo najviac zamedziť sociálnym kontaktom našich pasažierov," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký. Jedna z podstatných vecí podľa neho je, aby ak už niekto nový vírus má, nakazil čo najmenej ďalších ľudí, ktorí ho môžu nevedomky šíriť ďalej.

"Preto nebudeme podporovať presúvanie sa cestujúcich medzi vozňami. Za toto obmedzenie sa veľmi ospravedlňujeme a prosíme našich pasažierov, aby sa pred cestou zásobili občerstvením tak, aby ich komfort bol čo najmenej obmedzený," uviedol Hlubocký. Voda k cestovnému v 1. triede rýchlikov, ako aj pre 1. a triedu vlakov InterCity bude stále k dispozícii. Zároveň nebude v IC vlakoch poskytovaný uvítací nápoj (káva, čaj).

Zdroj: android

09:39 Väzni vyrobili do piatka približne 12-tisíc ochranných rúšok na tvár

Približne 12.000 ochranných rúšok vyrobili slovenskí väzni od 5. marca do piatka 13. marca v siedmich slovenských väzeniach. Rúška sú distribuované medzi jednotlivé Ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) a Ústavy na výkon väzby (ÚVV). "Aktuálne šije rúška 93 odsúdených a využívajú sa aj zákonné možnosti nadčasovej práce. Výroba sa realizuje v siedmich ústavoch, ktoré majú zriadené strediská šitia, a to v ústave Košice-Šaca, Banskej Bystrici-Kráľovej, Košiciach, Nitre-Chrenovej, Želiezovciach, Ružomberku a Dubnici nad Váhom," uviedla hovorkyňa.

Primárne sú rúška určené pre potreby ZVJS, ako aj pre subjekty spadajúce pod rezort spravodlivosti. "V prípade požiadaviek na výrobu pre štátne hmotné rezervy, je zbor pripravený realizovať aj túto požiadavku podľa svojich kapacitných možností," zdôraznila Kacvinská. Rúška na tvár sa vyrábajú predovšetkým zo zdravotnícky odporúčaných materiálov, ktoré je možné prať na vysokej teplote, chemicky čistiť a žehliť.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

09:10 Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú. Na základe návrhu lekára tak pacienti aj naďalej dostanú svoju liečbu. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však zavrel prevádzky verejného stravovania, napríklad cukrárne, bistrá, kaviarne či bary.

Otvorené zostávajú reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, ale len od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zatvorené sú wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru. Príkladom sú lyžiarske strediská či rekondičné pobyty.

08:55 V meste pod Urpínom ľudí bez rúška neodvezie autobus ani trolejbus

V Banskej Bystrici bude od pondelka 16. marca do vozidiel verejnej hromadnej dopravy povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou, alebo inou vhodnou alternatívou. Autobusy aj trolejbusy v meste pod Urpínom premávajú v prázdninovom režime. Samospráva vyzýva obyvateľov, aby využívali verejnú hromadnú dopravu len v nevyhnutných prípadoch, ako je preprava do práce, nemocnice a podobne. Cestujúcim odporúčajú používať aj rukavice a bezkontaktnú formu úhrady cestovného.

08:05 Vláda má na mimoriadnom rokovaní hovoriť o sprísnení opatrení

Vláda sa v nedeľu popoludní o 14.30 h zíde na mimoriadnom rokovaní. Vyhodnotí účinnosť doterajších opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pripustil, že kabinet by mohol opatrenia sprísniť.

Mohli by sa napríklad zatvoriť všetky krčmy a reštaurácie, obchody s výnimkou potravín, lekární, drogérií a predajní tlače. "Vyhodnotíme účinnosť týchto opatrení a budeme zvažovať, či nebudeme musieť prijať ešte striktnejšie opatrenia, pretože sa javí, že len prísne a tvrdé opatrenia nám pomôžu zmierniť nárast ochorených," povedal Pellegrini v sobotu po kontrole na hraniciach.

Zdroj: FB/Peter Pellegrini

07:15 Pozrite si priebežne aktualizovaný aktuálny zoznam nakazených na Slovensku

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.