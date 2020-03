PRÁVE TERAZ Monika Jankovská ide do väzby, rozhodol súd

BANSKÁ BYSTRICA - Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol, že päť sudcov pôjde do väzby, medzi nimi aj Kočnerova opička, Monika Jankovská.

Okrem Moniky Jankovskej súd zobral do väzby aj Denisu Cvikovú, sudcov Richarda Molnára a Eugena Palášthyho a aj advokáta Miroslava Mojta. O ďalších troch bude rozhodovať Najvyšší súd vo štvrtok, povedal prokurátor.

"Voči uzneseniu o vzatí do väzby sme podali sťažnosť," povedal advokát Moniky Jankovskej. "Myslím si, že to rozhodnutie prijala v poriadku, rešpektuje toto rozhodnutie," dodal. Miriam Repáková a Zuzana Maruniaková do väzby zatiaľ nejdú, podľa DenníkaN sa ku skutku obidve priznali. Na otázky novinárov odmietli odpovedať.

"Môj klient bol vzatý do väzby. Súdu predložil osobne podpísaný list vzdania sa funkcie súdu. Momentálne to komentovať nechce. Prijal to a podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd," povedal advokát Richarda Molnára Ondrej Mularčík.

Obvinení sudcovia, príslušníci ZVJSm ale aj novinári, mali v rámci ochrany pred koronavírusom na tvárach ochranné rúška.

Ústavný súd SR vo štvrtok vyslovil súhlas so vzatím do väzby u piatich z celkovo 13 sudcov, ktorých v stredu (11.3.) polícia zadržala a sú obvinení z korupčných trestných činov. U ôsmich obvinených sudcov súhlas na ich väzobné stíhanie, o ktoré žiadal generálny prokurátor, ÚS nedal.

Po neverejnom zasadnutí pléna ÚS o tom novinárov informoval predseda ÚS Ivan Fiačan. Ktorých konkrétnych sudcov sa súhlas s väzbou týka, však neuviedol. Ich mená by mali byť známe v piatok po tom, ako budú rozhodnutia doručené obvineným sudcom, ich právnym zástupcom a prokuratúre. Korupčná kauza sa týka správ, ktoré polícia našla v telefóne podnikateľa Mariána Kočnera.

Sudcov zadržali policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v stredu (11.3.) ráno. Medzi obvinenými sú bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD a sudkyňa Krajského súdu Bratislava s prerušenou funkciou Monika Jankovská či podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová.

Obvinenia sa týkajú trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Okrem sudcov sú medzi zadržanými aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z aplikácie Threema z telefónu Mariana Kočnera.