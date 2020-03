VIDEO Prezidentka Čaputová prijala zástupcov novej vlády, Matovič si verí: Vydržíme! Lídri prišli v rúškach

Vláda Igora Matoviča vznikne v čase, keď sa svet zmieta v pandémii, ktorú má na svedomí nový koronavírus. Aj za prezidentkou Čaputovou preto prišli s rúškami na tvári. Sulík si však na spoločnej fotke rúško z tváre zložil, ostatní si ho nechali. Na stretnutie prišli lídri všetkých štyroch strán vrátane Veroniky Remišovej, ktorá zastupuje Andreja Kisku. Ten sa z rokovaní stiahol potom, čo sa mu vrátili problémy so srdcom.

Prezidentka prijala zástupcov novej vlády

Čaputová prijala v sobotu v Prezidentskom paláci zástupcov strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktoré sa dohodli na zostavení novej vlády.

Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády, včera vyhlásil, že prezidentke chcú oznámiť spoločnú dohodu a predstaviť jej aj nominácie na ministrov. Matovič podľa svojich slov pevne verí, že vláda vydrží celé štyri roky.

Maratón koaličných rokovaní včera skončil

Maratón koaličných rokovaní včera večer skončil. Víťaz parlamentných volieb Igor Matovič zložil vládu. Jej súčasťou budú ďalšie tri strany - Sme rodina, Sloboda a solidarita a Za ľudí. Spolu tak budú mať v parlamente ústavnú väčšinu. Rozdelenie ministerstiev zatiaľ nie je známe. Lídri prezradili len to, že OĽaNO si nechá rezort financií, na jeho čele bude zrejme Eduard Heger, a Sulík za to dostal o rezort viac.

Líder SaS bude prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku a zároveň ministrom hospodárstva. „Dohodli sme sa, Igor spravil ústupok, my sme spravili ústupok, Boris Kollár spravil ústupok,“ povedal Sulík. Vládny model prerozdelenia postov sa tak mierne zmenil, nakoniec bude v pomere 7-3-2-2.

Ustanovujúca schôdza je vo hviezdach

Je otázne, či sa situácia s novým koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze parlamentu. Hovorca Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník povedal, že je to otázkou diskusie. Schôdzu má zvolať prezidentka SR Zuzana Čaputová do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy. Výsledky volieb boli vyhlásené 1. marca. „Je to otázka na diskusiu, nielen našu, ale aj s hlavným hygienikom, ale schôdza bude musieť byť,“ odpovedal Kostelník.

Zloženie vlády krátko po voľbách je prekvapením

Zloženie vlády tak krátko po voľbách je skôr prekvapením, keďže išlo o zostavenie vlády zo štyroch strán, čo nie je malý počet. Navyše ide o strany s rozdielnou štruktúrou, zameraním aj ideológiou. Uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok. Zároveň vyzdvihol Matovičov principiálny postoj pri obsadení funkcie ministra financií kandidátom hnutia OĽaNO.