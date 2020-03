KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku je vyše 30 nakazených: Nákupné centrá budú zatvorené

BRATISLAVA - V piatok pribudlo ďalších 11 pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus. Predpokladá sa, že ich bude stále viac. Ľudia by preto mali byť disciplinovaní, čas by mali tráviť doma, prípadne v prírode a vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí. Situáciu na Slovensku aj dnes sledujeme ONLINE.

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.