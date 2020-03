ONLINE Štvorkoalícia má problém, Sulík sa vzoprel Matovičovi: Chceme financie! Nemôže si brať, čo chce

koaličné rokovania budú pokračovať aj cez víkend

vzniknúť by mala štvorkoalícia

Matovič narazil pri rokovaniach o rozdelením ministerstiev na problém, niektoré sú stále otvorené

lídri štyroch možných budúcich koaličných srán včera rokovali u Borisa Kollára, viac si prečítate tu: EXKLUZÍVNE FOTO Supertajné rokovania budúcej koalície!

Sulík aj Matovič sa včera vyjadrili, že rezort financií bude v dobrých rukách

zatiaľ nie je známe nič nové

pri vyjednávaniach o vláde stále platí pomer 8-3-2-2

14:08 Trikrát som volal Matovičovi, trikrát mi nepovedal, kde bude Heger

Sulík sa Matoviča pýtal niekoľkokrát na to, akú pozíciu bude mať Eduard Heger, ktorý je považovaný za ekonomického experta OĽaNO a ani raz Matovič nespomenul financie. Trikrát mal v súvislosti s Hegerom spomínať iné rezorty. „Na moju otázku, že kde bude Eduard Heger som dostal trikrát inú odpoveď, ale ani raz financie,“ tvrdí Sulík.

13:52 Rokovania budú pokračovať aj dnes. Matovči včera uviedol, že rokovať budú aj cez víkend.

13:51 „Matovič by mal pochopiť, že vo vláde nebude rozhodovať iba on. Bude mať síce najväčšie slovo, ale taktiež partnerov, s ktorými by mal hľadať dohody. Posielanie si odkazov cez médiá nie je znakom snahy o nájdenie dohody,“ ozrejmil šéf liberálov.

13:47 Podľa Sulíka by mali byť partneri dohodnutí na všetkých postoch, okrem financií.

13:46 Sulík nesúhlasí s troma ministerstvami, ktoré dostali. Ani jeden nie je ekonomický. Matovič mal za ministerstvo financií SaS ponúknuť rezorty školstva, zahraničných vecí a životného prostredia. Sulík to však nepovažuje za adekvátnu ponuku, pretože majú záujem minimálne o jeden ekonomický rezort.

13:45 Richard Sulík sa poriadne rozohnil

„My nesúhlasíme s troma rezortami, ktoré nám boli pridelené, ani jeden z nich nie je ekonomický. Neviem, ako by mohla byť SaS v tomto prínosná,“ povedal Sulík. V ponuke troch ministerstiev, ktoré dostali je životné prostredie. „To nepovažujem za ekonomický rezort.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:35 Matovič si nemôže brať, čo chce: Sulík chce financie

SaS má záujem o štvorkoalíciu, ale chce v nej byť ako jeden zo štyroch rovnocenných partnerov. Zdôraznil to predseda SaS Richard Sulík po rokovaní Republikovej rady SaS. Tvrdí, že líder OĽaNO Igor Matovič si nemôže z ministerstiev vyberať všetko, čo chce, pretože vo vláde nebude rozhodovať iba on. Trvá na nároku SaS na obsadení postu ministra financií, podľa jeho slov to voliči SaS očakávajú.

12:38 Matovičov odkaz na Facebooku má údajne súvisieť so Sulíkom.

12:35 „Andrej Kiska absolvuje lekárske vyšetrenia. Keď tá debata príde, tak príde. Teraz sa sústredíme na zostavovanie vlády a rokovania,“ reagoval Šeliga na Kiskove plány.

12:20 Vrcholoví predstavitelia strany Za ľudí sa nechcú vyjadrovať k otázke, či si ich predseda Andrej Kiska prevezme poslanecký mandát a zotrvá tak v politike. Podpredseda strany Juraj Šeliga povedal, že „takáto debata nie je“.

11:55 Republiková rada má rozoberať podmienky vstupu do štvorkoalície.

11:30 Je otázne, či sa situácia v súvislosti s koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze Národnej rady. Schôdzu má zvolať prezidentka do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy.

11:05 Matovič na sociálnej sieti zverejnil status. „Dnes sa budú diať veci. Pohár pretiekol, už stačilo,“ napísal. Nie je však jasné, k čomu sa vyjadruje.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

10:45 Strana SaS má v týchto chvíľach republikovú radu.

VIDEO Vyjadrenie štyroch lídrov po rokovaniach u Kollára

10:30 Sulík sa spolu s Matovičom po včerajšom rokovaní u Borisa Kollára vyjadrili, že rezort financií bude v dobrých rukách. Nič bližšie neprezradili. Všetci opakujú formulku „kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič“.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková ​

10:25 Predseda Smeru Robert Fico tento týždeň povedal, že je cez čiaru, aby sa SIS dostala pod kontrolu hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Matovič na to reagoval, že ho príliš nezaujímajú názory „pána mafiána“. „Dvanásť rokov vydával kľúčové inštitúcie štátu a hlavne tie, ktoré mali zabezpečovať spravodlivosť do rúk najmä nitrianskej mafie. Tento človek by mal skončiť v base a nie poučovať ostatných,“ uviedol Matovič.

Koaličné rokovania o vytvorení vlády by mali pokračovať aj cez víkend a nová vláda by mala vzniknúť pravdepodobne do stredy budúceho týždňa, ako to očakáva prezidentka Zuzana Čaputová. Po večernom rokovaní predstaviteľov budúcej koalície to vo štvrtok 12. marca vyhlásil Igor Matovič. Pokúsi sa, aby do dvoch týždňov po jeho poverení zostaviť vládu, svoj mandát úspešne zavŕšil. Prezidentka mu poverenie odovzdala 4. marca.

Vládne posty by sa mali podeliť v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina a po dva posty si rozdelia Sloboda a Solidarita a strana Za ľudí. „To je je základ, to vychádza z vôle ľudí, ktorú prejavili vo voľbách,“ povedal Matovič. Zatiaľ nevedel povedať, či sa na ministerstvách uplatní krížová kontrola, keď minister bude z inej strany ako štátny tajomník.

Rezort financií bude v dobrých rukách

Predseda SaS Richard Sulík po rokovaní lídrov koalície povedal, že Matovičovi veľmi pomôže, ak bude vedieť, že financie sú v zodpovedných rukách. Sulík však odmietol potvrdiť, že sa stane ministrom financií. Podľa Matoviča mal Sulík pravdu, keď povedal, že rezort financií bude v dobrých rukách. Sulík dnes popoludní zopakoval, že SaS má záujem o kreslá ministrov financií a školstva.

Jedným z kandidátov na post ministra financií je z SaS Branislav Gröhling. Matovič priznal, že sa ho niektorí poslanci z klubu OĽaNO pýtali na kandidáta či kandidátku na post ministra školstva. „Uistil som ich, že každý minister bude plniť program spoločný, čiže koaličný,“ dodal Matovič.