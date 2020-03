KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku platí mimoriadna situácia: 10 nakazených, zasadať bude krízový štáb

BRATISLAVA - Od štvrtku platí na celom území krajiny mimoriadna situácia. Na Slovensku máme potvrdených desať prípadov nákazy koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali zatiaľ dokopy 713 vzoriek. Kým v utorok nepribudol ani jeden prípad, v stredu potvrdili nákazu u troch nových ľudí. Tí mali byť v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee, ktorá je v karanténe. Situáciu sledujeme ONLINE.

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 10 prípadov nákazy, 4-členná rodina je v karanténe v Rakúsku

v stredu potvrdili tri nové prípady v Bratislave. Ide o dve ženy a jedného muža, ktorí boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. Sú v domácej karanténe

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

od štvrtka 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

o rozšírení opatrení dnes rozhodne Ústredný krízový štáb

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska, kde sa celá krajina stala červenou zónou

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

9:02 Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici je od dnešného dňa až do odvolania pre verejnosť zatvorené. SBM o tom informuje na svojej internetovej stránke.

8:58 Mesto Zvolen od dnešného dňa obmedzuje chod mestského úradu skrátením stránkových hodín. Ako informoval referent pre styk s verejnosťou Martin Svatuška, ďalšie opatrenia sú výsledkom rokovania krízového štábu mesta Zvolen, pričom majú zabrániť prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene.

8:55 Nákazu koronavírusom u ukrajinských pacientov nepotvrdili

Ukrajinskí pacienti, ktorých v stredu po tragickej dopravnej nehode autobusu s dodávkou v Ružomberku - Černovej priviezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP Ružomberok nie sú nakazení koronavírusom. Na základe výsledkov testov to potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Pri nehode zomrel vodič dodávky a jedna z jeho spolujazdkýň, viac ako 20 osôb utrpelo rôzne zranenia, a tak ich záchranári previezli do okolitých nemocníc. Vstupné vyšetrenia vo vojenskej nemocnici preukázali u dvoch pacientov zvýšenú teplotu a vzhľadom na možnú cestovateľskú anamnézu sa objavilo podozrenie na nákazu novým koronavírusom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Výsledky všetkých šiestich pacientov sú negatívne. Všetci sú momentálne v stabilizovanom stave, jeden pacient je hospitalizovaný na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, jeden na klinike infektológie a traja sú hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti," priblížila aktuálny stav starostlivosti Dišková.

8:45 Slovenská akadémia vied (SAV) sa ponúkla, že pomôže s testovaním. Denne by vedeli v SAV preveriť 500 vzoriek.

8:40 Oravské múzeum ruší všetky podujatia, hrad aj železnicu zatvorilo

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne ruší všetky podujatia s hromadným výskytom návštevníkov. Do odvolania zatvára Oravský hrad, Oravskú lesnú železnicu, Bibliotéku Čaplovičiany aj Florinov dom. Dôvodom je aktuálna situácia na Slovensku v súvislosti s potenciálnou nákazou novým koronavírusom. Múzeum o tom informuje na sociálnej sieti. "O ďalšej situácii budeme informovať na oficiálnej webovej stránke," dodáva múzeum.

Zdroj: FB/Oravský hrad / Orava Castle

08:30 O 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb

Dnes o 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý by mal rozhodnúť, či sa plošne zatvoria všetky školy na Slovensku na 14 dní. Tiež po ňom bude známe, či bude povinná karanténa platiť pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V súčasnosti sa dvojtýždňová karanténa týka ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Krízový štáb bude rozhodovať aj o tom, či sa skrátia otváracie hodiny klientských centier.

Na Slovensku platí od dnešného dňa mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň upresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, ktoré si vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.