ONLINE Koronavírus na Slovensku: Mimoriadne opatrenia zatiaľ zabrali, žiadne nové prípady! Rušia sa ďalšie akcie

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 7 prípadov nákazy, 4-členná rodina je v karanténe v Rakúsku

v utorok sa nepotvrdil žiaden prípad

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska, kde sa celá krajina stala červenou zónou

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​

9:38 Pre koronavírus zatvoria v Košiciach Mestskú krytú plaváreň i staromestské materské školy

V súvislosti so šírením koronavírusu vydal starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik ako zástupca zriaďovateľa Mestskej krytej plavárne, šiestich materských škôlok a Múzea Vojtecha Löfflera rozhodnutie o ich uzatvorení od stredy 11. marca. Informovala o tom Renáta Némethová z mestskej časti Košice – Staré Mesto. Plaváreň pre kluby i športovú verejnosť bude zatvorená od 11. do 26. marca. O zatvorení súkromných prevádzok, ktoré fungujú v budove plavárne, ako sú fitnescentrum, predajňa plaviek, sauna či reštaurácia, rozhodnú samostatne nájomcovia podľa vlastného uváženia.

Staromestské materské škôlky budú zatvorené od stredy 11. marca do piatka 13. marca. Rozhodnutie starostu MČ Košice - Staré Mesto platí pre šesť materských škôlok, a to MŠ na Hrnčiarskej 1, Jarnej 4, Park Angelinum 7, Rumanovej 4, Tatranskej 23 a Zádielskej 4 v Košiciach. O ďalších krokoch sa rozhodne podľa vývoja situácie v pondelok 16. marca. „Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici 20 v Košiciach zostane zatvorené od stredy 11. marca do 22. marca,“ dodala Némethová.

9:28 Krajské mesto Nitra dezinfikuje ozónom autobusy mestskej hromadnej dopravy.

9:24 Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum obmedzuje počet osôb na pohrebných obradoch na maximálne 10. Zároveň uzavrelo svoje administratívne pracoviská. Opatrenia platia do 23.3.2020, dodáva mesto Bratislava.

9:20 "Dňa 11.3.2020 budú zrušené stránkové hodiny na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií v Petržalke," nformuje o tom Bratislava na webovej stránke s tým, že otvorená bude iba Podateľňa.

9:15 Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) presúva z preventívnych dôvodov galavečer s odovzdávaním cien Slnko v sieti a podujatie Týždeň slovenského filmu na neurčito.

9:05 V Považskej Bystrici zatvoria školy i škôlky, zrušili verejné podujatia

Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica budú od štvrtka (12. 3.) do pondelka (16. 3.) vrátane zatvorené. Rozhodol o tom na svojom zasadnutí krízový štáb mesta v záujme zabezpečenia ochrany obyvateľov pred ochorením COVID-19. Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, na základe rozhodnutia krízového štábu sú zrušené výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty. Pre verejnosť sú zatvorené od štvrtka až do odvolania centrum voľného času, základné umelecké školy, krytá plaváreň, zimný štadión i športová hala.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Až do odvolania zakázala samospráva výdaj stravy cudzím stravníkom v školských jedálňach a zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zrušené je organizovanie verejných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí. Mesto odporúča žiakom škôl a klientom zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nezúčastňovať sa na verejných a hromadných podujatiach.

9:00 Bratislavská župa zabezpečí lekárom rúška

„Na zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozhodli, že všeobecným lekárom v kraji zabezpečíme ochranné rúška. Už tento týždeň rozdistribuujeme prvých 500 rúšok. Tie sú primárne určené pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov. Pristupujeme aj k úprave cestovných poriadkov prímestských liniek a sprísňujeme ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Školské vyučovanie je na župných stredných školách prerušené zatiaľ do piatku,“ zhrnul závery utorkového zasadnutia krízového štábu BSK župan Juraj Droba.

Juraj Droba Zdroj: Jan Zemiar

Bratislavčania vymenili obchodné centrá za prírodu

V utorok vyzerala Bratislava ako z iného sveta. Nakupné centrá boli poloprázdne a v ulicach hlavného mesta to vyzeralo ako cez sviatok. Naopak, množstvo Bratislavčanov sa vydalo do prírody.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Maarty

Od utorka platia tieto opatrenia:

ZÁKAZ organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca.

Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii.

V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. Týka sa všetkých s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Výnimky po príchode z kritických krajín majú:

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané krajiny len prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom.

Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.