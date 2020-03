ONLINE Na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady koronavírusu: Nové podozrenia, vláda vyhlásila MIMORIADNY STAV

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 10 prípadov nákazy, 4-členná rodina je v karanténe v Rakúsku

v stredu potvrdili tri nové prípady v Bratislave. Ide o dve ženy a jedného muža, ktorí boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. Sú v domácej karanténe

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

od štvrtka 6:00 hodine ráno bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska, kde sa celá krajina stala červenou zónou

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​

18:44 Pravoslávnej cirkvi ako organizácii hrozí pokuta v sume niekoľko desiatok tisíc, ak bude naďalej vykonávať bohoslužby, uviedol Pellegrini.

18:40 "Situáciu nepreceňujeme, ani nepodceňujeme," uviedol Pellegrini s tým, aby všetci strpeli všetky opatrenia a tak zbrzdili šírenie nákazy na najmenšiu možnú mieru.

18:37 Na štvrtkovm Ústrednom krízovom štábe sa bude rozhodovať, či bude 14-dňová karanténa uvalená na všetkých ľudí, ktorí boli v akejkoľvek zahraničnej krajine. Informoval o tom Pellegrini.

18:34 NAŽIVO Mimoriadnu situáciu od zajtra ráno 6:00 potvrdil aj Peter Pellegrini po rokovaní vlády.

18:30 Slovenská filharmónia (SF) prekladá alebo ruší koncerty, ktoré boli naplánované do 24. marca. Postupuje tak v súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o zákaze organizovania kultúrnych podujatí. Pokladnica SF je zatvorená od utorka 10. marca, otvoria ju opäť v pondelok 23. marca od 9:00. Informovala o tom tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.

18:18 Vallo ďalej prezradil, že vo štvrtok sa má na Ústrednom krízovom štábe rozhodnúť o 14-dňovom uzavretí všetkých škôl.

18:15 Od štvrtka 6:00 hodine ráno bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Oznámil to bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý sa zúčastnil rokovania vlády.

18:14 Dve najväčšie univerzity na Slovensku – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v piatok (13. 3.) úplne uzatvoria pre slovenských študentov svoje vysokoškolské internáty.

18:12 Žiaden kontajner nebol zhabaný, ak o takom Paška vie, nech kontaktuje rezort diplomacie alebo si prečíta trestný zákonník

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje poslanca a podpredsedu SNS Jaroslava Pašku nech nešíri poplašnú správu. Informoval o tom Juraj Tomaga, vedúci tlačového oddelenia MZV. Paška uverejnil v pondelok 9. marca na sociálnej sieti príspevok, v ktorého titulku sa písalo, že „Merkelová (nemecká kancelárka) zhabala ochranné prostriedky pre našich zdravotníkov“. Ministerstvo však s nemeckými orgánmi komunikuje a situácia je dôsledkom opatrení prijatých nemeckou vládou, ktoré zamedzujú predaj medicínskych potrieb do zahraničia.

Jaroslav Paška

18:08 Na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne od stredy obmedzili pohyb ľudí. Pri vstupe do novej budovy vedenie mesta zriadilo dočasnú kanceláriu prvého kontaktu, kde si obyvatelia vybavia základnú agendu. Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.

17:55 Prešovský samosprávy kraj (PSK) a aj mesto Prešov pristúpilo k ďalším preventívnym opatreniam

PSK na príkaz predsedu Milana Majerského od stredy 11. marca až do odvolania uzavrel všetky kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Od dnešného dňa sa tak nebudú uskutočňovať verejné kultúrno-spoločenské podujatia vrátane divadelných predstavení. Divadlá, knižnice, múzeá, galérie, hvezdárne a osvetové strediská na území PSK budú uzatvorené aj pre individuálnych návštevníkov.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, prešovský úrad od štvrtka 12. marca ruší stránkové hodiny. V prípade potreby služieb Matričného úradu môžu občania Matričný úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy matrika@presov.sk.

17:51 Seniorku v Komárne odviezli na vyšetrenie s podozrením na nový koronavírus

S podozrením na nákazu novým koronavírusom odviezli v stredu dopoludnia na vyšetrenie do Nitry 82-ročnú klientku Zariadenia pre seniorov v Komárne. Žena dostala vysoké teploty pár dní potom, ako ju v zariadení počas minulého týždňa navštívila jej vnučka, ktorá pricestovala z Thajska, informovala komárňanská radnica.

17:48 Nitra zatvára od štvrtka všetky základné a materské školy

Mesto Nitra zatvára od štvrtka 12. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Samospráva k tomuto kroku pristúpila na základe rozhodnutia krízového štábu a po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Informoval o tom hovorca mesta Tomáš Holúbek. Školy budú zatvorené predbežne do pondelka 16. marca vrátane, podľa pokynov hlavného hygienika však môže byť tento termín predĺžený.

Zdroj: FB/Mesto Nitra

17:45 Koronavírus označila Svetová zdravotnícka organizácia za pandémiu!

"Pandémia nie je slovo, ktoré by sa nemalo používať ľahkovážne alebo neopatrne. Je to slovo, ktoré v prípade zneužitia môže spôsobiť neprimeraný strach alebo neopodstatnený pocit, že boj sa skončil, čo vedie k zbytočnému utrpeniu a smrti," uviedol Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii v Ženeve.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Zdroj: SITA/AP/Salvatore Di Nolfi/Keystone

"Očakávame, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude počet prípadov COVID-19, počet úmrtí a počet postihnutých krajín stúpať ešte viac," poznamenal šéf WHO. Pripomenul, že globálne je evidovaných viac ako 118.000 infikovaných v 114 krajinách. Nový koronavírus si podľa neho doteraz vyžiadal 4291 obetí.

17:42 V súvislosti s koronavírusom vláda pozmenila skladbu i stav pohotovostných zásob

V rámci pohotovostných zásob hmotných rezerv štátu sa zmenili cieľové stavy i zaviedli nové položky v skupine zdravotníckych pomôcok, zvýšené budú i zásoby širokospektrálneho dezinfekčného prostriedku. Doplnenie a zavedenie nových položiek, ako jedno z opatrení v boji proti šíreniu nového koronavírusu, v stredu schválila vláda. "Návrh na zmenu materiálovej skladby pohotovostných zásob bol predložený na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu zriadeného za účelom riešenia nového koronavírusu zo dňa 9. marca 2020," ozrejmil v návrhu jeho predkladateľ, predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetán Kičura.

Doplnenie sa týka napríklad respirátora FFP3, ochranných oblekov, návlekov na obuv, chirurgického rúška či chirurgických rukavíc. Medzi nové položky, ktoré sa pridali do skupiny zdravotníckych pomôcok v rámci hmotných rezerv a pohotovostných zásob, zaradili napríklad respirátor FFP2, ochrannú polomasku, prístroj na pľúcnu ventiláciu i sety na diagnostiku ochorenia COVID-19. Zároveň boli zvýšené cieľové stavy pre širokospektrálny dezinfekčný prostriedok na 30.100 litrov.

17:40 Ukážka domácich sterov od záchranárov zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava na nový koronavírus.

17:28 Na slovensko-českom hraničnom priechode Makov–Bílá-Bumbálka slúžia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v zmiešaných hliadkach s policajtmi aj príslušníci Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

17:24 Preplneným úradom sa dá vyhnúť komunikáciou so štátom elektronicky, uviedla Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Keďže úradné povinnosti nepočkajú ani v čase šíriaceho sa koronavírusu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča využiť možnosť komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a vyhýbať sa úradom, kde sa koncentruje veľký počet ľudí. "Elektronické služby nemajú úradné hodiny a pri ich vybavovaní sa nestretávate s davmi ľudí. Svoje povinnosti môžete vybaviť z pohodlia obývačky, pričom týmto spôsobom pomáhate chrániť seba, svojich blízkych a v neposlednom rade dokážete pomôcť zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu," konštatuje sekcia komunikácie NASES vo vyhlásení

17:14 Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici od začiatku februára až doteraz prijali na oddelenie infektológie 21 pacientov. Ani u jedného z nich nebol potvrdený nový koronavírus, výsledky boli u všetkých ľudí negatívne. Informovala o tom v stredu nemocnica na sociálnej sieti.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Zdroj: TASR - Dušan Hein

17:11 Šiesty ročník odbornej súťaže Medik roka, v ktorej si každý rok študenti lekárskych fakúlt testujú svoje vedomosti, presunuli preventívne organizátori na jeseň.

17:08 Organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ponúka od stredy novú službu, a to doručovanie kytíc, vencov a ikebán k pohrebnému obradu alebo hrobovému miestu. Reaguje tak na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o obmedzení prítomnosti osôb na pohrebnom obrade pre nový koronavírus. Informoval o tom riaditeľ organizácie Boris Šramko.

17:05 Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura zastavuje operácie okrem akútnych a onkologických pacientov

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach od stredy až do odvolania zastavuje plánované hospitalizácie a operácie okrem onkologických a akútnych pacientov. K opatreniu došlo z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.

Zdroj: Topky/Miroslav Vacula

17:02 Situácia vo verejných lekárňach môže byť podľa SLeK čoskoro kritická

Situácia vo verejných lekárňach môže byť podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) čoskoro kritická. Podľa nich len niečo vyše jedného percenta z verejných lekární má k dispozícii dostatočný počet ochranných pomôcok, ako rúšok alebo respirátorov. Takmer 90 % nedisponuje dezinfekčnými prostriedkami na výdaj pacientom. Takmer tretina lekární z prieskumu nemá dostupné dezinfekčné prostriedky ani na dezinfekciu svojich priestorov, ako zdravotníckeho zariadenia. Tretina lekární má zásobu dezinfekčných prostriedkov na tento účel len asi na týždeň a tretina na mesiac. "Spomenuté zistené údaje možno považovať za kritické," konštatuje prezident komory Ondrej Sukeľ. Celé vyjadrenie si prečítate TU >>

Zdroj: TASR – Martin Palkovič

16:58 Sektor zdravotníctva podľa ANS bojuje s personálnou krízou

Sektor zdravotníctva podľa Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) bojuje s personálnou krízou. Ako ďalej uviedla asociácia vo vyhlásení, je problém zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ako bola zabezpečená napríklad pred desiatimi rokmi. Už prvé vyjadrenia ministra zdravotníctva z konca januára, že sme na boj s koronavírusom pripravení, vzbudili podľa asociácie pochybnosti.

16:45 Mimoriadne opatrenia v Humennom

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Humennom pristúpi od štvrtka (12. 3.) rána k dezinfekcii všetkých autobusov. Tamojší mestský úrad zasa v súvislosti s prevenciou pred šírením nového koronavírusu neodporúča zúčastňovať sa na posledných rozlúčkach so zosnulými. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta. V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 uzatvárajú aj všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné odo dňa 12.3.2020 do 13.3.2020.

Zdroj: FB/Mesto Humenné - MsÚ

16:32 Výroba respiračných rúšok v textilnej spoločnosti Zornica v Bánovciach nad Bebravou je v plnom prúde.

Výroba ochranných rúšok v Bánovciach nad Bebravou je v plnom prúde predošlé nasledujúce

16:27 Nákupné centrum čelí falošnej správe o infikovanej predavačke

Nákupné centrum City Arena v Trnave čelí falošnej správe o údajne infikovanej osobe v prevádzke potravín, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach. City Arena kontaktovala prevádzkovateľa potravín, ten správu o infikovanej osobe dementoval. Pripustil, že dnes bola predajňa krátkodobo zatvorená, dôvodom bolc výpadok elektrickej energie. Takisto primátor Trnavy Peter Bročka a trnavský župan Jozef Viskupič označili túto správu za hoax.

Peter Bročka Zdroj: SITA/Diana Černáková

„Dodnes nemáme potvrdený pozitívny prípad nákazy koronavírusom v našom kraji. Chcem upozorniť všetkých, ktorí takéto veci šíria, či sociálnymi sieťami, e-mailm, alebo inak, že sa dopúšťajú nezodpovedného konania a šíria poplašnú správu,“ povedal Viskupič. Ľudí požiadal, aby si pri šírení informácií pozerali, či ich vydali oficiálne inštitúcie. Dodal, že aj pri šírení dnešnej falošnej správy vyvinie maximálnu snahu, aby sa príslušné orgány dopátrali k jej pôvodcovi.

16:20 Regionálna hygienička v Trenčíne: Vzorky sterov by sa mohli odoberať podozrivým pacientom doma, v nemocnici by boli len ťažšie prípady

Vzorky sterov by sa mohli odoberať podozrivým pacientom doma , v nemocnici by boli len ťažšie prípady. Nepôjde sa však ku všetkým, ktorí o takúto službu požiadajú. Tak ako doteraz, v prípade podozrenia treba telefonicky kontaktovať svojho lekára a po konzultácii s hygienou prídu vzorky odobrať buď k pacientovi domov a ostane v karanténe, alebo ho v prípade ťažších prípadov zoberú na infekčné oddelenie do nemocnice, kde sa počká na výsledky.

16:13 Žilinský samosprávny kraj zatvorí stredné školy aj kultúrne inštitúcie

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) uzatvára od štvrtka (12. 3.) do pondelka (16. 3.) v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine všetky stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň zatvára do nedele (22. 3.) všetky kultúrne inštitúcie a prerušuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach. Po zasadnutí Krízového štábu ŽSK o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová. Doplnila, že v súvislosti s uzatvorením stredných škôl uvažuje ŽSK aj nad zavedením prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

16:05 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (StVPS) zatvára až do odvolania dve zákaznícke centrá v Banskobystrickom kraji.

15:50 Pre koronavírus zatvoria múzeum TANAP a zrušia aj Venerovský memoriál

V súvislosti s celoslovenskými opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu bude Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici od 12. do 22. marca zatvorené. Informovala o tom koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová. „Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa rovnako ruší aj 56. ročník Venerovského memoriálu, teda majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou,“ uviedla Petránová. Ich dejiskom mal byť v dňoch 22. až 24. marca športový areál FIS na Štrbskom Plese.

15:28 Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od štvrtka (12. 3.) prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva hlavného hygienika SR, vládu i obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich. Konštatovalo to v stredu vedenie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.

15:25 Vláda koná tak, aby sme zabránili stavu, ktorý vidíme v Taliansku, uviedol Lajčák

Zvažovanie vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom vychádza z relevantných argumentov a názorov odborníkov. V stredu po prvej časti rokovania vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

Miroslav Lajčák Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

Šéf slovenskej diplomacie prízvukoval, že na zasadnutí vlády zazneli relevantné údaje, ktoré hovoria v prospech vyhlásenia mimoriadnej situácie, ďalšie by si členovia kabinetu mali vypočuť o 16.00 h pri pokračovaní rokovania. Lajčák si nemyslí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie by bolo prehnaným či dokonca hysterickým krokom. "Vláda je tu na to, aby nič nepodcenila, nič nezanedbala a prijala všetky potrebné kroky, presne o tomto je debata," zdôraznil. "Preto aj vláda koná tak, aby sme zabránili stavu, ktorý dnes môžeme pozorovať v Taliansku," zdôraznil Lajčák.

15:09 Spoločnosť Slovak Lines v súvislosti s rizikami spojenými s novým koronavírusom zintenzívnila čistenie autobusov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová. Dopravca začal na jeseň minulého roka využívať prostriedky obsahujúce typ polymérovej dezinfekcie PolyHMG, ktoré kombinujú dezinfekčnú funkciu s ochrannou.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

15:05 Sedem zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja je v preventívnej domácej karanténe

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bolo do stredy testovaných na ochorenie COVID-19, spôsobené novým koronavírusom, 36 ľudí, ani jeden test nebol pozitívny. Po zasadnutí rozšíreného štábu pre krízové situácie TSK to povedal predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Momentálne čakajú na výsledky testov ďalších 12 osôb. V preventívnej domácej karanténe je i sedem zamestnancov Úradu TSK. Jedna zamestnankyňa je momentálne v USA, po návrate rovnako zostane dva týždne doma.

15:00 K opatreniam pre koronavírus pristupuje aj Odvoz a likvidácia odpadu, netýka sa to odvozu

OLO od štvrtka uzatvára zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, opatrenie bude platiť do odvolania. Zároveň už od stredy je zákaznícke centrum sídliace na rovnakej adrese v prevádzke výhradne v telefonickom a online režime. Okrem toho nebude v Spaľovni Bratislava odoberaný od štvrtka odpad od nezazmluvnených zákazníkov.

Zdroj: TASR - Marko Erd

Spoločnosť však upozorňuje, že odpad neodoberá celoplošne, a to z dôvodu technologickej odstávky Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) – Spaľovne Bratislava od 16. marca do 31. mája. "OLO zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa platného harmonogramu - bez zmien," ubezpečuje spoločnosť, ktorá bude o akýchkoľvek zmenách informovať na svojej webovej stránke.

14:50 Samospráva Handlovej v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu dočasne od piatka (13. 3.) preruší vyučovanie na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. K rovnakému opatreniu vyzýva i súkromných zriaďovateľov. Rozhodol o tom v stredu krízový štáb mesta, informovala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.

Zdroj: FB/Mesto Handlová

14:46 "Ak bude treba, pôjdem pre tie rúška ja osobne, či do Moskvy, či do Číny," uviedol Pellegrini.

14:41 Poľsko bude na hraničných priechodoch vykonávať hygienické kontroly, upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

14:39 Slovenské elektrárne prijímajú ďalšie opatrenia, chcú zabezpečiť výrobu elektriny

Najväčší slovenský výrobca elektriny a prevádzkovateľ všetkých štyroch jadrových blokov, spoločnosť Slovenské elektrárne, nenechávajú v otázke šíriaceho sa koronavírusu nič na náhodu. Slovenské elektrárne zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj všetkých dodávateľov a zamestnancov. „V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zavádzame ďalšie opatrenia na prevenciu šírenia nákazy novým koronavírusom. Ich cieľom je chrániť zdravie všetkých osôb v priestoroch elektrární, predchádzať škodám a zabezpečiť kontinuitu výroby elektriny a tepla,“ povedal hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

14:37 Pre šírenie nového koronavírusu zrušili v Mestskej knižnici v Ružomberku všetky podujatia.

14:34 Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od štvrtka 12. marca pristupuje z dôvodu možného šírenia koronavírusu k prerušeniu vyučovania na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Vedenie kraja zároveň vyzvalo hlavného hygienika SR, vládu aj obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich. O postupe kraja informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.

14:32 Autobusy prímestskej dopravy budú v Trnavskom kraji jazdiť v prázdninovom režime.

14:27 Policajtom budú pri zabezpečení verejného poriadku pomáhať aj vojaci

Návrh na denné vyčlenenie do 500 príslušníkov Ozbrojených síl SR na posilnenie Policajného zboru (PZ) v stredu schválila vláda. "Sily a prostriedky PZ už nepostačujú na plnenie všetkých opatrení, ktoré treba prijať na zabezpečenie verejného poriadku v súvislosti s opatreniami v boji proti novému koronavírusu," ozrejmili predkladatelia návrhu - ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (SNS), využitie zákonnej možnosti vyčlenenia profesionálnych vojakov na pomoc polícii.

"Vojaci budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do spoločných hliadok s príslušníkmi polície najmä na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou a bývalých hraničných priechodoch na vnútornej hranici s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou s cieľom prijímania opatrení voči cestujúcim, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky," informovali. Prijaté opatrenie má platnosť do konca roka 2020.

14:20 Nitrianske biskupstvo na základe prijatých opatrení a odporúčaní ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR ruší konanie Mestských misií v Nitre i stretnutie mládeže PS 2020 v Nitre. „O náhradnom termíne budeme verejnosť informovať,“ skonštatovalo biskupstvo.

14:17 Arborétum Mlyňany zrušilo až do odvolania poskytovanie vzdelávacích aktivít pre školy a sprievodcovské služby. „Návštevníci môžu počas otváracích hodín park navštíviť, služby však nebudeme poskytovať,“ upozorňuje vedenie arboréta.

Arborétum Mlyňany Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

14:15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre potvrdil, že opatrenia sa dotknú aj Svetového dňa vody „Bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd N-testom v ukazovateli dusičnany a dusitany pre záujemcov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce sa 23. marca nebudú vykonávať,“ upozornili pracovníci úradu.

14:14 Mesto Štúrovo upozorňuje darcov krvi, že sa neuskutoční mobilný odber krvi, ktorý bol v Štúrove naplánovaný na 17. marca.

14:13 V rámci preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 je zrušené cirkusové vystúpenie v Topoľčanoch. „Cirkus však podľa dohody z novembra 2019 ostane na svojom stanovisku do nedele 15. marca,“ informovalo vedenie mesta. Od štvrtka 12. marca predbežne do 20. marca sa prerušuje vyučovanie na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany, informovala radnica. Vo štvrtok budú posledný deň v prevádzke školské kluby pre deti, ktorých zákonní zástupcovia si nedokážu inak zabezpečiť opatrovanie vo svojom pracovnom čase.

14:12 Prevenciou pred novým koronavírusom je nepiť alkohol, tvrdí hlavný odborník rezortu zdravotníctva

Významnou súčasťou prevencie pred novým koronavírusom je nepiť alkoholické nápoje. Informoval o tom hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Ako priblížil, konzumácia alkoholu znižuje imunologickú ochranu organizmu. "Pri pití alkoholu dochádza pri spoločenskom kontakte u pijúceho k poklesu opatrnosti pri dodržiavaní preventívnych opatrení," zdôraznil Okruhlica s dôvetkom, že zodpovedný človek dodržiava preventívne opatrenia pred šírením ochorenia, pričom nechráni len seba, ale predovšetkým ostatných.

Ľubomír Okruhlica Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar

14:10 Zákaz hromadných podujatí je efektívnym opatrením na zabránenie epidémie, zdôraznil hlavný hygienik Ján Mikas

14:07 Kičura upozornil, že len pred dvomi týždňami sa spresnili požiadavky

Kičura upozornil, že len pred dvomi týždňami sa spresnilo, aké pomôcky a aký spôsob ochrany proti novému koronavírusu v súčasnej situácii sú najefektívnejšie. Pripustil, že v súčasnosti je nákup ochranných pomôcok drahší, ako bol pred mesiacom či dvomi. Naznačil však i to, že dôsledok súčasnej situácie s chýbajúcimi komoditami je aj v tom, že zásoby a hmotné rezervy nedopĺňal štát v predchádzajúcich rokoch podľa požiadaviek a návrhov úradu.

Správa štátnych hmotných rezerv disponuje podľa Kičuru látkovými a chirurgickými ochrannými rúškami, ochrannými odevmi i okuliarmi, dostatočným objemom dezinfekčných roztokov i materiálom s tým nepriamo súvisiacim – na zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú textilné komodity, prostriedky na odpočinok, prostriedky na zabezpečenie pitnej vody.

14:05 V priebehu stredy by sme mali 10-tisíc respirátorov, uviedol šéf SŠHR

V priebehu stredy by malo byť k dispozícii pre lekárov približne 1000 vysokovýkonných respirátorov, z Českej republiky by prostredníctvom vládnej dohody malo prísť ďalších 9000 takýchto masiek. Po stredajšom rokovaní to v súvislosti so zabezpečením ochranných pomôcok v boji proti novému koronavírusu uviedol predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura.

Kajetán Kičura Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Priznal, že obstarávanie niektorých druhov ochranných pomôcok je problémové, týka sa to najmä najbezpečnejších respirátorov typu FFP3 a FFP2. "Viackrát sa stalo, že sme mali tieto dodávky prisľúbené, v momente, keď malo prísť k podpisu zmluvy a dodaniu materiálu, sa dodávatelia odmlčali, prípadne sa neoficiálne vyhovorili na chýbajúce atesty, nedostatočný objem materiálu a podobne," uviedol Kičura. Problém komplikujú aj zavádzané limity niektorými štátmi na export takýchto komodít. SŠHR na obstaraní podľa jeho slov pracuje nonstop.

13:56 Pre koronavírus prijalo opatrenia ministerstvo spravodlivosti aj súdy

13:52 Vláda by v stredu po porade s odborníkmi mala vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území SR

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Peter Pellegrini. Dodal však, že mimoriadna situácia nebude znamenať obmedzenie osobnej slobody a pohybu ľudí, má však pomôcť zabezpečiť štátu potrebné materiálne zásoby. Celú správu si prečítate tu >>

13:51 Ústredný krízový štáb SR bude zasadať zajtra ráno, informoval Pellegrini.

13:49 Tri nové prípady sú z Bratislavy, ide o dve ženy a jedného muža, ktorí boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. Sú v domácej karanténe, uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

13:47 Podľa Pellegriniho sa zvažuje, že uvalia karanténu na všetkých ľudí, ktorý sa vrátia zo zahraničia všeobecne, teda nie len na tých, ktorí sa vrátia z pôvodne zvolených štyroch krajín. Dôvodom je, aby ľudia neklamali v tom, že prišli z Rakúska a pritom prídu z Talianska a mohli by tak voľne šíriť prípadné ochorenie.

13:45 Návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v textilnej spoločnosti Zornica v Bánovciach nad Bebravou, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť dnes o 14:30, sa neuskutoční. Vedenie spoločnosti Zornica príde do Bratislavy. Predseda vlády ostáva v Bratislave riešiť aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu.

13:43 "Zatiaľ stále vieme, ako sa tí ľudia nakazili," ubezpečuje Pellegrini. Aktuálne je otestovaných viac ako 600 vzoriek. "Zatiaľ sme na Slovensku nepotvrdili komunitné šírenie," skonštatoval premiér s tým, že pri doteraz potvrdených prípadoch je známe, ako sa nakazili a od začiatku boli v izolácii.

13:41 Peter Pellegrini potvrdil, že na Slovensku je nakazených 10 ľudí.

13:38 Krízový štáb mesta Rimavská Sobota zakázal hromadné akcie, zatvorená je plaváreň i štadión

Krízový štáb mesta Rimavská Sobota na svojom druhom zasadnutí rozhodol o zákaze organizovať všetky hromadné podujatia spoločenskej, kultúrnej, športovej či inej povahy. Zároveň rozhodol o zatvorení zimného štadióna a krytej plavárne. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Ďalšie opatrenia sa týkajú centra voľného času Relax, kde budú zrušené všetky naplánované podujatia, a ruší sa aj činnosť všetkých záujmových útvarov, klubov a súborov. Podobná situácia je i v miestnej základnej umeleckej škole, kde sa zrušila skupinová výučba. „Krízový štáb vyzýva občanov, aby podľa možnosti obmedzili osobný styk so štátnymi inštitúciami, verejnou správou, samosprávou a využívali možnosti telefonického a internetového vybavovania,“ uvádza sa na stránke mesta v súvislosti s opatreniami.

13:35 Mestský úrad v Ružomberku uzatvorili pre verejnosť, vybavia len neodkladné veci.

13:28 Nové opatrenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách Ekonomickej univerzity (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Prerušuje sa rovnako aj výučba na Univerzite tretieho veku a tiež sa rušia konzultačné hodiny a hromadné podujatia. "S okamžitou platnosťou sa zakazujú návštevy v študentských domovoch univerzity," uvádza Ekonomická univerzita na svojej webovej stránke.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

13:10 Štátnym hmotným rezervám sa podľa najnovších informácií nedarí obstarať respirátory, ochranné okuliare ani ochranné odevy.

13:08 Zásoby potravín sú podľa Matečnej dostatočné, ľudia by nemali panikáriť

"Zástupcovia obchodných reťazcov ma ubezpečili, že nie je potrebné, aby sme sa obávali, že nebudú schopní zásobovať základnými potravinami. Akékoľvek mierne výpadky v dodávkach vedia reťazce doplniť," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS). Vláda v tomto momente podľa jej slov nerobí žiadne krízové opatrenia. "Chcela by som požiadať všetkých obyvateľov, aby zbytočne nepanikárili, najmä vo veľkých mestách, zásob potravín je dosť," dodala Matečná.

13:05 Ešte nevieme, aké kompenzácie bude potrebné robiť pre koronavírus, uviedol Žiga

Vláda ešte nevie, do akej miery bude potrebné robiť pre firmy a podnikateľov kompenzačné opatrenia súvisiace so škodami spôsobenými novým koronavírusom. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). "Ešte nevieme, do akej miery bude potrebné robiť kompenzačné opatrenia, lebo aj naše stretnutie tento týždeň (9. 3.) s priemyslom a s podnikateľmi zatiaľ neukázalo, že by boli nutné," povedal.

Peter Žiga Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Výroba podľa jeho slov ešte funguje. "Pokiaľ bude potrebné niečo urobiť, tak sme pripravení diskutovať o tom, či by bola pomoc vo forme finančnej kompenzácie, alebo vo forme prijatia nejakých iných opatrení," ubezpečil. "Momentálne sme (ako vláda) však v takom režime, že máme obmedzené možnosti, lebo nová Národná rada SR sa kreuje. Dosluhujúca vláda môže prijímať len opatrenia vo forme nariadení, alebo nejakých iných podobných aktov. Asi bude potrebné počkať, kým sa vytvorí nová vláda. My sme však pripravení, sme aj v neustálom kontakte s priemyslom," dodal Žiga.

12:47 Mestská časť Ružinov, ktorá je prevádzkovateľom trhoviska, rozhodla o jeho uzavretí do odvolania, najmenej však do doby, kým budú známe výsledky testov na prítomnosť nového koronavírusu u hospitalizovanej predajkyne.

12:36 Epidemiologička Zuzana Krištúfková pre RTVS uviedla, že na Slovensku potvrdili ďalšie tri prípady nákazy koronavírusom. Celkom je tak na území Slovenska 10 prípadov nákazy.

12:35 Čadca preruší vyučovanie v školách a na dva dni zatvorí mestský úrad.

12:31 Islamská nadácia na Slovensku ruší spoločné piatkové modlitby

"Islám nie je štátom uznané náboženstvo, zároveň však nejde o kultúrne aktivity, ale stretnutia náboženskej povahy. Islamská nadácia sa rozhodla napriek tomu zachovať zodpovedne a iniciatívne pristúpila k pozastaveniu bohoslužieb," uviedla Kancelária Islamskej nadácie na Slovensku

12:28 Myjava prijala tiež viaceré opatrenia

Mesto uzavrie Domov sociálnych služieb Úsvit a všetky školské a predškolské zariadenia v pôsobnosti mesta od 12. marca. Rovnako uzatvára športové haly, plaváreň, futbalové areály, mestské športoviská, detské ihriská, kultúrny dom, knižnicu, Gazdovský dvor, centrum voľného času a kino. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.

Primátor mesta Pavel Halabrín odporúča prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21.00 h. Zároveň apeluje na obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiada o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach. "Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 22. marca a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie," informoval o tom primátor.

12:21 "Prosím nepodliehajte panike, ide o preventívne opatrenie, prípad koronavírusu zatiaľ nie je potvrdený," vyzýva ľudí Chren.

12:20 Základné informácie o podozrivom prípade uvádza Chren na sociálne sieti. "V dopoludňajších hodinách sme sa dozvedeli, že jedna osoba spomedzi predajcov oblečenia na trhovisku Miletičova bola včera vo večerných hodinách hospitalizovaná s príznakmi zvýšenej teploty, kašľa a hnačky. Ide o predajkyňu oblečenia, ktorá má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, pred menej ako desiatimi dňami sa údajne vrátila z ázijskej krajiny. Hospitalizovaná mala byť spolu so svojim manželom. Výsledky testov nám nie sú známe, prevádzka trhoviska je však s postihnutou rodinou v kontakte a nevieme, kedy budú k dispozícii. O situácii sme sa dozvedeli od samotných predajcov, štát ani žiadne jeho orgány nás oficiálne neinformovali," uviedol.

"Po porade vedenia mestskej časti sme sa preto dnes od 12.00 rozhodli preventívne uzavrieť trhovisko Miletičova a pristúpiť k dezinfikovaniu priestorov. Ide o preventívne opatrenie, ku ktorému sme sa rozhodli pristúpiť aj na základe nedostatku informácií a na základe toho, že vieme, že diagnostika koronavírusu aj po odobratí vzoriek aktuálne trvá niekoľko dní," uviedol Chren s tým, že dodnes nepoznajú ani len výsledky testov ďalších zamestnancov škôlky na Palkovičovej ulici a zdá sa, že kapacity na testovanie sú absolútne nedostatočné a vyťažené. "Toto nie je kritika lekárov, o ktorých vieme, že s nasadením vlastného zdravia pracujú na dvesto percent, ale sťažnosť na systém, ktorý zjavne nebol kapacitne pripravený ani na prvé fázy prípadnej krízy," dodal.

12:18 Starosta Ružinova Martin Chren potvrdil, že trh Miletičova bude uzatvorený.

12:17 Kvôli koronavírusu zatvárajú od dnes od 12:00 trh na Miletičovej.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

12:10 Nováky pre nový koronavírus zatvorili školy, v Handlovej a Bojniciach sa vyučuje.

12:06 V Žiline rušia mimoškolskú činnosť, školy zostávajú otvorené

V Žiline rozširujú preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. S účinnosťou od 12. marca sa prerušuje činnosť Centra voľného času a vyučovanie v základných umeleckých školách. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Podľa Miškovčíka okrem týchto opatrení prerušujú činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach. Prerušenie sa týka aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna v Žiline. K prerušeniu prevádzky materských a základných škôl v Žiline zatiaľ nepristúpili.

12:02 Ministerstvo vnútra žiada občanov, aby pri žiadosti o typové schválenie vozidla dovezeného z cudziny využívali e-služby

„Všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, žiadame, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy www.jiscd.sk,“ uvádza rezort. Túto požiadavku ministerstvo vydalo v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR.

Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

12:00 RTVS zrušila slávnostný galakoncert Rádiohlavy 2019

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zrušila slávnostný večer udeľovania ocenení Rádiohlavy 2019. Dočasne nebudú pre verejnosť prístupné ani výstavy v priestoroch Slovenského rozhlasu. Rozhlas a televízia Slovenska tak pristúpila k ďalším preventívnym opatreniam pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

11:56 Všetky nitrianske kiná z dôvodu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 prestali v utorok 10. marca premietať. Uzatvorené zostanú až do odvolania.

11:53 Pellegrini plánuje navštíviť fabriku, ktorá rozbieha výrobu ochranných rúšok

Pellegrini plánuje v stredu osobne navštíviť textilného výrobcu Zornica v Bánovciach nad Bebravou, ktorý rozbieha výrobu ochranných respiračných rúšok chrániacich pred novým koronavírusom. "Konštatovali sme, že v Európe pretrváva akútny nedostatok ochranných prostriedkov. Som veľmi rád, že sa nám ozval slovenský výrobca. Z Bánoviec nad Bebravou prišla správa, že vo fabrike Zornica, ktorá vyrába košele, okamžite prechádzajú na nový výrobný program a po veľmi rýchlej certifikácii sú na slovenský trh schopní dodávať až do 20.000 kusov ochranných rúšok denne," spresnil.

Textilný výrobca Zornica prechádza z výroby košieľ na výrobu respiračných rúšok, ktorých je na Slovensku nedostatok Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Podľa Pellegriniho je to "dobrá správa, ktorú veľmi pozitívne vnímajú aj najväčší zamestnávatelia, pretože pravdepodobne tak oni, ako aj Správa štátnych hmotných rezerv SR, veľmi radi siahnu po tomto výrobku". "Určite očakávame ešte nejakú regulovanú a rozumnú cenu. Nebudeme tak v rukách nejakých priekupníkov alebo tých, ktorí chcú na vzniknutej situácii zarobiť," dodal predseda vlády.

11:47 Trhovisko je rizikovým miestom aj vzhľadom k tomu, že ho navštevuje veľa starších ľudí, ktorí sú novým vírusom najviac ohrození.

11:45 Dôvodom je, že hospitalizovali občianku Vietnamu s vysokými teplotami. Podľa prvotných informácií bola minulý týždeň vo Vietname a pravdepodobne prišla aj do styku s nakazenými.

11:44 V Bratislave momentálne riešia vážne podozrenie na nový koronavírus. Podľa našich informácií zvažuje starosta Ružinova Martin Chren kvôli nemu uzatvoriť trhovisko Miletičova.

11:40 PRIPOMÍNAME Mimoriadne opatrenia na Slovenskej pošte

"Obsadenosť jednotlivých pobočiek je monitorovaná a regulovaná. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z mobilnej aplikácie Slovenskej pošty," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Vyťaženosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržanie limitu počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. V prípade vysokej vyťaženosti pobočky zodpovední pracovníci požiadajú ľudí počkať na poradie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad, pred budovou pošty.

Slovenská pošta Zdroj: SITA/Marko Erd

"Zákazníkom zároveň odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu alebo počkať na upokojenie situácie. Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať primeraný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov, kde žiadame vybaviť vec rýchlo bez zdržania," priblížila Rovenská.

Priestory pobočiek častejšie čistia, dezinfikujú a vetrajú, osobitne dezinfikujú priestory pobočiek, v ktorých blízkosti bol výskyt koronavírusu potvrdený. Všetky pracoviská pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri budú prioritne vybavení respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.

11:22 Podľa Pellegriniho problém v testovaní nie je. "Držme si palce," uviedol k celej situácii s koronavírusom priemér.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:20 Ku údajnému zhabanému kontajneru v Nemecku sa nikto podľa Pellegriniho u nás nehlási.

11:16 "Situácia je vážna, nemôžeme spať na vavrínoch," uviedol Pellegrini s tým, že si ale nemáme navzájom robiť stres a dbať na to, že na prvom mieste je teraz zdravie.

11:08 Pellegrini je sklamaný z rozhodnutia Pravoslávnej cirkvi a považuje to za sebecké a nezodpovedné k veriacim, pretože aj napriek rozhodnutiu ÚKŠ bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby a dovolí bozkávanie ikon a pitie z jedného kalicha. Ak v tom budú pokračovať, Pellegrini nevylučuje sankcie. "Ak nebudú rešpektovať nariadenia a budú si tvrdohlavo presadzovať svoje, ja budem prvý, kto voči nim bude iniciovať postihy,“ povedal premiér. Verejne ich vyzýva, aby to prehodnotili.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:07 Pellegrini uviedol, že zajtra na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ) budú zvažovať, či nezatvoria všetky školy na celom Slovensku. „Má to vážne dopady na fungovanie spoločnosti, ak však stiahneme milión ľudí z obehu, je dobrý predpoklad, že znížime riziko nákazy," konštatoval.

11:06 Vláda dnes podľa Pellegriniho bude rozhodovať aj o vojakoch, ktorý by mali pomáhať policajtom v súčinnosti s opatreniami kvôli koronavísu.

11:05 "Slovensko nečaká na to, kým sa u nás zvýši počet nakazených," uviedol Peter Pellegrini pred rokovaním vlády k mimoriadnym opatreniam, ktoré urobil Ústredný krízový štáb SR v súvislosti s koronavírusom skôr, ako k takým opatreniam pristúpili ostatné krajiny. "Možno aj vďaka tomu sme dnes na takom počte prípadov, aký máme," dodal.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:02 Testovacích sád na nový koronavírus je a bude dosť, vo štvrtok (12. 3.) pribudnú ďalšie. "Testujeme každého, u koho je testovanie potrebné,“ uistil. Pripomenul, že sa prijímajú opatrenia, aby sa testovalo nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach. Slovensko podľa slov premiéra Petra Pellegriniho plánuje nakúpiť rýchlotesty a taký počet, aký bude potrebný. "Dnes vydáme pokyn, navýšime prostriedky, poveríme organizáciu, aby začala nakupovať," uviedol Pellegrini. "Podľa nich budeme vidieť, či prípadov infikovaných narastá alebo nie," upozornil.

11:00 Peter Pellegrini pred rokovaním vlády odpovedal na otázky aj o koronavíruse na Slovensku.

10:58 Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši sa vo štvrtok (12. 3.) neuskutoční. Rozhodol o tom krízový štáb mesta na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR o zákaze hromadných podujatí v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

10:55 Ak nezaznie na ústrednom krízovom štábe jasné stanovisko, uzatvorí Trenčín materské a základné školy

„Primátori a starostovia sú pod obrovským tlakom rodičov a vytvára sa neprehľadná situácia. Požiadali sme štátnu tajomníčku, aby tlmočila našu požiadavku, nech sa hlavný hygienik jednoznačne postaví pred kamery a povie, či zatvárame, alebo nezatvárame školy, tak, ako sa to udialo napríklad v susednom Česku," vyhlásil prezident ÚMS.

Trenčiansky primátor zároveň avizoval, že ak po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu nezaznie jasné stanovisko v otázke zatvárania školských zariadení, mesto Trenčín od piatka 13. marca pristúpi k uzatvoreniu materských a základných škôl.

10:51 K zatvoreniu škôl sa musí podľa Richarda Rybníčka jasne vyjadriť hlavný hygienik

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček očakáva od hlavného hygienika SR v krátkom čase jasné stanovisko, či treba na Slovensku celoplošne zatvoriť materské a základné školy v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu nového koronavírusu na Slovensku. Vyhlásil to v úvode dnešného rokovania mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kde informoval o preventívnych opatreniach v meste.

Zdroj: TASR

Rybníček sa ako prezident ÚMS podľa vlastných slov spolu s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a niekoľkými predsedami samosprávnych krajov zúčastnil utorkového rokovania na ministerstve školstva. „Z úst štátnej tajomníčky jasne zaznelo, že pred dvoma dňami zasadal ústredný krízový štáb, na ktorom hlavný hygienik konštatoval, že zatváranie škôl a materských škôlok je z jeho pohľadu predčasné. Zároveň sme sa pýtali, prečo toto stanovisko nebolo povedané jasne a jednoznačne pre všetkých, výsledkom čoho je skutočnosť, že niektoré mestá a kraje školy zatvárajú a niektoré nie," uviedol Rybníček.

10:47 Profesionálnym vojakom pre koronavírus pozastavili zahraničné služobné cesty

Profesionálni vojaci majú pre výskyt nového koronavírusu pozastavené zahraničné služobné cesty a návštevy. Do úvahy pripadá aj zrušenie či presunutie niektorých aktivít. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. Profesionálni vojaci sú informovaní o základných hygienicko-epidemiologických opatreniach. Ako uviedla Capáková, situácia v rámci jednotiek a útvarov je vyhodnocovaná v spolupráci s Vojenským ústavom hygieny a epidemiológie, ktorý zároveň vydal všeobecné pokyny, ako predchádzať nákaze týmto vírusom.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Výskyt nového koronavírusu ovplyvní aj plán vojenských cvičení. "Do úvahy pripadá aj zrušenie jednotlivých aktivít, prípadne ich presunutie na neskoršiu dobu. V súčasnosti sú už napríklad pozastavené zahraničné služobné cesty aj návštevy," načrtla hovorkyňa MO SR. Vojaci pôsobiaci v zahraničných misiách zatiaľ podľa Capákovej problémy nehlásia.

10:35 Cirkev na Slovensku ruší verejné bohoslužby z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 a prijala preventívne opatrenia s cieľom spomaliť a predchádzať šíreniu nákazy. Zákaz platí od 10. marca do 23. marca 2020.

10:05 Oznam pri vstupe do ambulancie praktickej lekárky v Piešťanoch, ktorý upozorňuje pacientov, aby vchádzali s rúškom alebo vreckovkou na ústach.

Zdroj: TASR – Martin Palkovič

10:00 Slovenský pozemkový fond pre koronavírus na dva týždne zatvára regionálne odbory

Slovenský pozemkový fond (SPF) v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu (COVID-19) ruší od 11. marca stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch. Opatrenie platí do 25. marca 2020 vrátane, pričom o jeho prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke. SPF o tom informoval v oznamoch pre verejnosť. "Žiadateľom a klientom odporúčame, aby Slovenský pozemkový fond v uvedenom období kontaktovali výhradne prostredníctvom telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie," priblížil SPF.

9:38 Pre koronavírus zatvoria v Košiciach Mestskú krytú plaváreň i staromestské materské školy

V súvislosti so šírením koronavírusu vydal starosta Mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik ako zástupca zriaďovateľa Mestskej krytej plavárne, šiestich materských škôlok a Múzea Vojtecha Löfflera rozhodnutie o ich uzatvorení od stredy 11. marca. Informovala o tom Renáta Némethová z mestskej časti Košice – Staré Mesto. Plaváreň pre kluby i športovú verejnosť bude zatvorená od 11. do 26. marca. O zatvorení súkromných prevádzok, ktoré fungujú v budove plavárne, ako sú fitnescentrum, predajňa plaviek, sauna či reštaurácia, rozhodnú samostatne nájomcovia podľa vlastného uváženia.

Staromestské materské škôlky budú zatvorené od stredy 11. marca do piatka 13. marca. Rozhodnutie starostu MČ Košice - Staré Mesto platí pre šesť materských škôlok, a to MŠ na Hrnčiarskej 1, Jarnej 4, Park Angelinum 7, Rumanovej 4, Tatranskej 23 a Zádielskej 4 v Košiciach. O ďalších krokoch sa rozhodne podľa vývoja situácie v pondelok 16. marca. „Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici 20 v Košiciach zostane zatvorené od stredy 11. marca do 22. marca,“ dodala Némethová.

9:28 Krajské mesto Nitra dezinfikuje ozónom autobusy mestskej hromadnej dopravy.

9:24 Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum obmedzuje počet osôb na pohrebných obradoch na maximálne 10. Zároveň uzavrelo svoje administratívne pracoviská. Opatrenia platia do 23.3.2020, dodáva mesto Bratislava.

9:20 "Dňa 11.3.2020 budú zrušené stránkové hodiny na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií v Petržalke," nformuje o tom Bratislava na webovej stránke s tým, že otvorená bude iba Podateľňa.

9:15 Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) presúva z preventívnych dôvodov galavečer s odovzdávaním cien Slnko v sieti a podujatie Týždeň slovenského filmu na neurčito.

9:05 V Považskej Bystrici zatvoria školy i škôlky, zrušili verejné podujatia

Základné školy, materské školy a detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica budú od štvrtka (12. 3.) do pondelka (16. 3.) vrátane zatvorené. Rozhodol o tom na svojom zasadnutí krízový štáb mesta v záujme zabezpečenia ochrany obyvateľov pred ochorením COVID-19. Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, na základe rozhodnutia krízového štábu sú zrušené výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty. Pre verejnosť sú zatvorené od štvrtka až do odvolania centrum voľného času, základné umelecké školy, krytá plaváreň, zimný štadión i športová hala.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Až do odvolania zakázala samospráva výdaj stravy cudzím stravníkom v školských jedálňach a zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zrušené je organizovanie verejných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí. Mesto odporúča žiakom škôl a klientom zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nezúčastňovať sa na verejných a hromadných podujatiach.

9:00 Bratislavská župa zabezpečí lekárom rúška

„Na zasadnutí Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja sme sa rozhodli, že všeobecným lekárom v kraji zabezpečíme ochranné rúška. Už tento týždeň rozdistribuujeme prvých 500 rúšok. Tie sú primárne určené pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre pediatrov. Pristupujeme aj k úprave cestovných poriadkov prímestských liniek a sprísňujeme ochranu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Školské vyučovanie je na župných stredných školách prerušené zatiaľ do piatku,“ zhrnul závery utorkového zasadnutia krízového štábu BSK župan Juraj Droba.

Juraj Droba Zdroj: Jan Zemiar

Bratislavčania vymenili obchodné centrá za prírodu

V utorok vyzerala Bratislava ako z iného sveta. Nakupné centrá boli poloprázdne a v ulicach hlavného mesta to vyzeralo ako cez sviatok. Naopak, množstvo Bratislavčanov sa vydalo do prírody.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Maarty

Od utorka platia tieto opatrenia:

ZÁKAZ organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca.

Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii.

V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. Týka sa všetkých s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Výnimky po príchode z kritických krajín majú:

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané krajiny len prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom.

Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.