ONLINE Koaličné rokovania: Spoznáme novú vládu? Matovič finišuje! Nočné rokovanie s Remišovou

koaličné rokovania pokračujú aj tento týždeň

vzniknúť by mala štvorkoalícia, predsedníctvo Za ľudí minulý týždeň jednomyseľne rozhodlo o tom, že vstúpia do rokovania o koalícii

Andrej Kiska má opäť problémy so srdcom, v koaličných rokovaniach ho nahradí Veronika Remišová

Matovič včera po stretnutí s ekonomickými expertami uviedol, že dnes bude dohoda na personálnom zložení vlády

Sulík v debate dodal, že v stredu by sme mohli poznať zloženie vlády

pri vyjednávaniach o vláde stále platí pomer 8-3-2-2

prezidentka Zuzana Čaputová by chcela vládu do dvoch týždňov

10:05 Lídri jednotlivých strán možnej budúcej koalície pokračujú v rokovaniach aj dnes. Podľa Matoviča by dnes malo byť známe personálne zloženie vlády, mená zrejme oznámia až zajtra.

9:35 Kollár po včerajšom stretnutí expertov netrvá na 25-tisíc nájomných bytoch ročne

„Ja sa nebudem hádzať o zem, keď to bude 1000 bytov, keď to bude 10.000 bytov alebo 14.860. Uvidíme, koľko sa vygeneruje možností a ako sa k tomu postaví súkromný sektor, ako sa k tomu postavia správcovské spoločnosti. Každý jeden byt, ktorý postavíme, je do plusu od nuly, keď sa teraz nič nerobí,“ povedal.

9:05 Riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš včera ocenil stretnutie ekonomických expertov a lídrov možnej budúcej koalície ohľadom problematiky výstavby nájomných bytov, na ktorom sa zúčastnil. „Mali sme výborné, konštruktívne stretnutie. Je super, že politici stoja o kritické zhodnotenie ich nápadov, nechajú si poradiť a chcú presadiť dobré riešenia,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Štefan Kišš

8:30 Igor Matovič ešte včera do neskorých večerných hodín rokoval s Veronikou Remišovou, ktorá zastupuje Andreja Kisku. Ten oznámil, že má problémy so srdcom a na istý čas sa stiahne.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Spoznáme v stredu vládu?

Igor Matovič včera po stretnutí predstaviteľov koalície a ekonomických expertov uviedol, že dnes by mala mať nová koalícia dohodu na personálnom zložení vlády. „Je dohodnutého veľmi veľa, sme pred finále,“ povedal Matovič v priestoroch Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Matovič poznamenal, že nie všetko, čo bolo medializované o prerozdelení ministerstiev, je pravdivé. Naznačil, že v súčasnosti rokujú ešte o kompetenciách jednotlivých ministerstiev a detailoch.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Podľa vlastných slov verí, že "detaily nikoho nevyrušia tak, aby sme to museli nanovo skladať". Na otázku, kedy sa verejnosť dozvie zloženie vlády a nominácie, odpovedal, že čoskoro. Sulík v debate Denníka N takisto potvrdil, že koaličné rokovania finišujú. Sám odhaduje, že celý vládny kabinet by mohla koalícia strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí predstaviť v stredu.

Nájomné byty sú zatiaľ otvorenou otázkou

Lídri možnej budúcej koalície včera na stretnutí ekonomických expertov riešili otázku výstavby štátnych nájomných bytov, ktoré presadzuje Sme rodina. Matovič uviedol, že je zhoda lídrov na tom, že nájomné byty treba postaviť. Otázne však je koľko a akým spôsobom. Je totiž potrebné prijať ešte niekoľko opatrení predtým, než sa s výstavbou začne. Kollár nebude trvať na počte 25-tisíc novopostavených nájomných bytov ročne.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Sme rodina chce spolu s OĽaNO, Za ľudí a SaS viac zapojiť do výstavby nájomných bytov súkromný sektor. Model financovania, ktorý navrhlo hnutie Sme rodina, v súčasnosti nie je realizovateľný. Štátne nájomné byty by sa tak mohli stavať v obmedzenej miere pre niektoré skupiny záujemcov, napríklad učiteľov či zdravotníkov. „Keby sme chceli ísť rakúskym modelom, musíme počkať na testy Eurostatu, ktoré budú prebiehať v júni a potom v decembri,“ povedal Kollár. „Tam dostaneme záverečnú odpoveď na to, či môžeme ísť týmto spôsobom,“ spresnil.

Spor o rezort financií neexistuje

Po rozdelení rezortov budú nasledovať rokovania o tézach programu novej koalície. „Teraz je veľmi dôležité, aby každý dostal svojho patróna a ten potom dostane úlohu, aby urobil časť programového vyhlásenia vlády pre daný rezort,“ priblížil Matovič. Podľa neho predtým musí ešte koaličná dohoda určiť mantinely ako reformovať napríklad zdravotníctvo či školstvo. Znamená to, že rokovať sa bude ešte o programových tézach koalície. Až potom by mala verejnosť spoznať mená ministrov.

Budúci premiér odmietol, že by existoval nejaký spor o to, kto bude zastávať post ministra financií. Líder strany SaS Richard Sulík totiž po voľbách povedal, že ak by skončila SaS druhá v poradí podľa výsledkov volieb, tak by si nárokovala rezort financií, ale keďže nie je druhá, tak si ho nárokovať nebude. „Ten rozdiel bol medzi nami dosť výrazný, bolo by správne, aby premiérska strana mala rezort financií. Môj osobný názor. Ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ poznamenal Matovič.

Kisku nahradí Remišová

Na koaličných rozhovoroch sa nezúčastňuje líder strany Za ľudí Andrej Kiska, ale Veronika Remišová. Matovič poznamenal, že Kiska ho telefonicky informoval, že má zdravotné problémy a zastúpi ho práve Remišová. Matovič dodal, že s Remišovou rokuje od piatka. Samotný Kiska si nesadne na žiadne kreslo do novej vlády. „Andrej Kiska nikdy nemal ambíciu byť v exekutíve,“ podotkol Matovič s dôvetkom, že o tom šéf Za ľudí hovoril už po voľbách.

Andrej Kiska v pondelok večer oznámil, že sa pre ochorenie srdca sťahuje z rokovaní o budúcej vláde, a len tri hodiny po tom už Sulík povedal, že s ním v politike viac nepočíta. Podľa Sulíka neboli naplnené jeho osobné očakávania, povedal v diskusii denníka N. Štvorkoalícia by si mala rozdeliť vládne posty v pomere osem OĽaNO, tri Sme rodina. Po dva by mali mať strany SaS a Za ľudí. Kabinet Igora Matoviča sa bude opierať v parlamente o podporu 95 poslancov.