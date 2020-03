Obrovská nezodpovednosť matky! Lekárom zatajila podozrenie na koronavírus: Nemocnica v panike

Rodič s dieťaťom, ktoré sužovali horúčka i bolesti, sedeli v čakárni u pediatra. Na situácii by nebolo nič poburujúce, keby sa prednedávnom nevrátili z Talianska. Rodič mal totiž kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR, aby v prípade nákazy neinfikovali svoje okolie.

Keď sa rodič s dieťaťom dostali do ambulancie, lekár zostal poriadne vydesený. „Pýtam sa, ak má (dieťa, pozn. red.) 4 dni takého nezávažné ťažkosti, prečo ste prišli teraz o polnoci?“ zisťoval doktor. Odpovede sa nedočkal. „U obvodnej ste boli?“ položil ďalšiu otázku, ani na tú však odozvu nedostal.

„Vyšetrujem dieťa, horúčka, kašle, pýtam sa: Cestovali ste?“ Ticho. Uprene sa zahľadím na rodiča,“ opisuje situáciu odborník. Rodič mu odpovedal, že áno. Pediater sa vzápätí opýtal, či neboli v Taliansku. Vysvitlo, že boli. „A prečo ste to nepovedali hneď? Ohrozujete mňa a sestru a našich pacientov, naše rodiny. Kedy ste sa vrátili?“ zisťoval doktor. „Pred 14 dňami,“ odvetil rodič.

Pediater následne zavolal na infekčné. Lekárka mu ale oznámila, že daného rodiča v onen deň prepustili, lebo vyšetrenia na COVID-19 boli negatívne. Podotkla však, že dieťa vyšetrené nebolo. „Dieťa posielam na infekčné na vyšetrenie, rodiča sa pýtam, že prečo to tajil,“ spomína doktor. „Prosím, buďme ohľaduplní,“ dodal.

Zdroj: Facebook

Ako pediater vysvetlil, svojím zážitkom nechce šíriť paniku a hnev voči nejakej osobe, šlo mu iba o to, aby ľudí upozornil na ohľaduplnosť a zodpovednosť v tejto situácii. „Ak by sme so sestrou boli dopredu upozornení, že ide o rizikového pacienta, tak si dáme ochranné pomôcky a dieťa vyšetríme tak, ako káže postup, nič výnimočné by sa nestalo,“ uviedol. „Žiaľ, nestalo sa tak. Treba si uvedomiť, že koronavírus u mladého zdravého človeka nie je väčším rizikom ako chrípka, u detí je dokonca často bezpríznakový priebeh, ale u vážnejšie chorých a starších je koronavírus nebezpečný. Druhá vec je, že ak nezodpovedným správaním ohrozíme zdravotníkov, a tí pôjdu do karantény (14 dní) či na PN, tak o pár dní nám nebude mať kto v ťažších situáciách pomáhať,“ uzavrel.