Ďalšie kľúčové rokovanie koalície! Vláda je už takmer hotová: Kisku má problémy so srdcom

koaličné rokovania pokračujú aj tento týždeň

vzniknúť by mala štvorkoalícia, líder Za ľudí Andrej Kiska minulý týždeň uviedol, že predsedníctvo strany jednomyseľne rozhodlo o tom, že vstúpia do rokovania o koalícii

Matovič sa v rokovaniach s lídrami ostatných troch strán venuje aj rozdeleniu rezortov

o 15:00 sa uskutoční stretnutie popredných ekonómov, slovenských a zahraničných špecialistov i zástupcov štyroch strán, ktoré zrejme vytvoria vládu

rozoberať budú Kollárov návrh na stavanie nájomných bytov, s ktorým má problém najmä strana SaS

pri vyjednávaniach o vláde stále platí pomer 8-3-2-2

prezidentka Zuzana Čaputová by chcela vládu do dvoch týždňov

17:44 Nová vláda je hotová na 99 percent

Igor Matovič vraví, že nová vláda je už na 99 percent dohodnutá, povedal to po príchode do NBS. Líder OĽaNO meškal, keďže bol na rokovaní krízového štábu.

17:39 Nejaké kontúry sú jasné

Eduard Heger o skladaní vlády uviedol, že „nejaké tie kontúry sú jasné“. Odmietol však povedať, či bude ministrom financií. „V prvom rade sa bavíme o programových prioritách a s tým súvisia aj jednotlivé mená. Nechcem ísť do debaty o jednotlivých menách,“ poznamenal.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

17:34 Krátko pred stretnutím v centrále NBS sa Kollár vyjadril, že už nebudú hovoriť o žiadnych menách, čo sa týka obsadenia rezortov. Podľa neho sa lídri koalície stretávajú každý deň.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

17:29 Lídri koalície rokujú spoločne s odborníkmi a ekonómami od tretej poobede. Ich názory na nájomné byty sa stále rôznia. Zatiaľ nie sú známe žiadne výsledky rokovaní.

17:20 Andrej Kiska má opäť problémy so srdcom, zastupovať ho bude Remišová

Kiska sa problému so srdcom stále nezbavil. „Dnes som v kardiocentre podstúpil kontrolu srdca, ktoré ani po minuloročnej operácii na odstránenie arytmie nefunguje tak, ako by malo. Zákrok mi pomohol len čiastočne a problém sa mi v poslednom čase opakovane vracia. Na základe odporúčania lekárov tak na najbližšie obdobie upravím svoj pracovný program,“ uviedol Kiska.

Zdroj: Facebook/Andrej Kiska

Delenie postov pokračuje

Lídri štyroch strán, z ktorých pravdepodobne vznikne koalícia, pokračujú v rokovaniach. Prezidentka Čaputová poverila Matoviča zostavením vlády, ktorú by chcela vymenovať do dvoch týždňov. Ďalšou dôležitou otázkou je rozdelenie rezortov. Objavilo sa už viacero mien, no lídri stále mlčia. Matovič v nedeľnej diskusii uviedol, že zatiaľ nie je záujem o rezort zdravotníctva, favoritom OĽaNO, ktoré ako jediné prejavilo záujem, je Marek Krajčí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Vyberáme z dvoch - troch kandidátov, ale Marek Krajčí je hlavným favoritom. Myslím si, že som to celkom slušne prehnal, keď som už jedno meno prezradil,“ povedal líder OĽaNO. Mrzí ho to, ale rozumie, že z hľadiska politických bodov je to "nešťastné" ministerstvo a zodpovednosti sa neboja. Zopakoval, že pre hnutie je jednou z priorít rezort vnútra, podľa neho však nie je ešte nič dohodnuté. Rovnako nechcel hovoriť o žiadnych menách v súvislosti s jednotlivými ministerstvami. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Nikto nemá nič sľúbené,“ skonštatoval.

Cigániková nesúhlasí, že o rezort zdravotníctva nie je záujem

V diskusii napríklad nevylúčil, že Štefan Holý zo Sme rodina by sa mohol stať ministrom dopravy. Holý je však spornou postavou pre členov niektorých z ostatných potenciálnych koaličných strán. V hre však bude len v prípade, keď ustojí vypočutie aj zo strany ekonomických expertov. Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii poznamenal, že rokovania o prerozdelení rezortov medzi budúcimi koaličnými partnermi OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by sa mohli ukončiť ešte tento týždeň.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslankyňa parlamentu za SaS Jana Cigániková nesúhlasí s lídrom OĽaNO, že o ministerstvo zdravotníctva nie je okrem jeho hnutia záujem. Dodala, že SaS má záujem o rezort, ako aj o post predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Predseda strany Richard Sulík v pondelok potvrdil, že ak by vo vláde pripadli SaS tri rezorty, bez problémov by prevzali aj rezort zdravotníctva.

Zostane Kiska lídrom?

Denník Pravda dnes informoval, že v strane Za ľudí malo údajne dôjsť k sporom. V strane vraj vznikli viaceré krídla, ktoré sú nespokojné s volebným výsledkom a uvažujú preto, či Kiska zostane lídrom strany. Špekuluje sa aj o Veronike Remišovej ako jeho náhradníčke. Hneď po voľbách však Kiska ostal v Poprade, Matovič po jednom stretnutí uviedol, že Kiska mal vážne dôvody na to, aby sa rokovaní nezúčastnil hneď. Hovorilo sa, že dôvodom je zdravotný stav niekoho z jeho rodiny. V relácii rádia Expres Remišová uviedla, že Kiska sa vyjadrí k svojej politickej budúcnosti sám.

Oslovili sme stranu Za ľudí i Veroniku Remišovú. Zatiaľ nereagovali.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kollár má záujem o post predsedu parlamentu

Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský potvrdil, že hnutie má záujem o post predsedu parlamentu. Jednou z priorít budúcej možnej koalície by mala byť podľa Juraja Šeligu zo strany Za ľudí podpora regiónov. Pčolinský aj Šeliga v diskusnej relácii spochybnili akčné plány, ktoré boli vytvorené pre najmenej rozvinuté regióny v krajine. Podľa Pčolinského sa budúca vláda chystá na veľké zmeny, mohlo by ísť aj o ústavné zmeny.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Prioritou je kvalitné programové vyhlásenie vlády

Prioritou podľa Eduarda Hegera je kvalitná koaličná zmluva a programové vyhlásenie vlády. Minulý týždeň sa podľa Hegera niesol v duchu dlhých debát a rokovaní, pričom líder hnutia OĽaNO Igor Matovič chce, aby boli rokovania korektné. SaS chce podľa Branislava Gröhlinga po dohode s partnermi na parlamentnej schôdzi predložiť novely zákonov, ktoré sa budú týkať podnikateľov. Podľa neho má ísť o opatrenia, ktoré zjednodušia podnikanie. Možní budúci koaliční partneri sa zhodli na tom, že generálny prokurátor sa bude voliť verejnou voľbou.

Zhoda podľa Gröhlinga je aj v systémových zmenách, ktoré sú zamerané na školstvo. V súvislosti s opatreniami, ako sú napríklad obedy zadarmo či vlaky zadarmo, Gröhling uviedol, že niektoré opatrenia sa budú upravovať. Podľa neho by malo ísť napríklad o obedy zadarmo. Vlaky zadarmo rušiť nechcú. Šeliga tvrdí, že by sa malo hovoriť aj o autobusoch zadarmo, najmä v regiónoch, kde nejazdia vlaky. Nová koalícia by sa podľa Pčolinského mohla dohodnúť aj na zrušení doplatkov za lieky pre deti či na riešení exekúcií.