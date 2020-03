ONLINE Bratislava zatvára všetky školy! Potvrdené ďalšie dva prípady nákazy! Učiteľka škôlky a vodička MHD

BRATISLAVA - Za uplynulý víkend si Slovensko vypočulo správu, ktorá sa prirodzeným vývojom v ostatných štátoch dostala postupne až k nám. Od piatka na našom území evidujú prvý prípad koronavírusu. Išlo o 52-ročného pána z obce Kostolište. V sobotu vyšlo najavo, že infikovaní sú aj jeho syn a manželka. Ďalšou je štvorčlenná rodina, ktorá žije v Rakúsku ale pracuje a chodí do školy v Bratislave. V nedeľu večer boli následne potvrdené ďalšie dva prípady. Jeden z Bratislavy a ďalší z neďalekého Senca. Situáciu sledujeme ONLINE.

koronavírus sa potvrdil už u ôsmich Slovákov na našom území

prvý prípad bol z obce Kostolište pri Malackách, 52-ročný muž sa mal nakaziť od svojho syna, ktorý sa vrátil z Benátok, infikovanie koronavírusom bolo potvrdené aj u tohto syna a manželky spomínaného muža z Kostolišťa, ten sa má už s vážnym stavom nachádzať na JIS-ke

včera večer boli potvrdené ďalšie dva prípady nákazy, kým jeden z nich je z Bratislavy , druhý je zo Senca

v súvislosti s infikovanými sa spomína aj 4-členná rodina, ktorá je v karanténe v Rakúsku a u ktorej sa vírus rovnako potvrdil , ich deti navštevovali tunajšiu súkromnú školu v Bratislave , ktorá bude uzavretá až do 22. marca

bratislavský župan Juraj Droba včera večer zrušil výučbu na všetkých stredných školách v kraji , vrátane niektorých základných škôl, osemročných gymnázií a plavárni, výučba na spomínaných školách preto nebude od 9. do 13. marca 2020

​ prezenčnú výučbu prerušuje na 2 týždne aj Univerzita Komenského v Bratislave

Premiér Pellegrini po krízovom štábe vyhlásil od pondelka zákaz všetkých príletov a odletov do Talianska, rovnako sa zakazujú návštevy v nemocniciach, sociálnych zariadeniach, ale aj vo väzniciach

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

​

10:28 Staré mesto uzavrie základnú školu Hlboká, pretože tu bol potvrdený priamy kontakt s nakazeným koronavírusom.

10:27 "Cieľom je, aby sa čo najmenej ľudí koncentrovalo na jednom mieste," dodal Vallo s tým, aby ľudia nepodliehali panike.

10:26 "Aj keď sa môžu opatrenia javiť drasticky, urobiť ich musíme a úspech záleží aj od individuálnych rozhodnutí," uviedol Vallo.

10:24 Od zajtra sa zatvárajú školy a škôlky v Bratislave na dobu päť dní.

10:22 Galéria, múzeum a knižnice sú v Bratislave zatvorené, uviedol Vallo.

10:20 "Rozumieme obavám Bratislavčanov z nového vírusu. Považujeme za dôležité, aby sme vysvetlili kroky a aj dôvody prečo k ním pristupujeme," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na začiatku tlačovky. "Môžeme potvrdiť, že je nakazená aj vodička električka MHD. Druhým prípadom je učiteľka materskej školy z Ružinova," dodáva Vallo.

10:15 NAŽIVO Začína sa tlačová beseda primátora Bratislavy Matúša Valla so starostami a starostkami mestských častí k aktuálnej situácii v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

10:11 Okresný úrad Bratislava rozhodol, že vyučovanie môžu prerušiť aj školy v pôsobnosti ministerstva vnútra

V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Krízový štáb Okresného úradu Bratislava sa rozhodol prijať tieto preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu koronavírusu. Prerušiť vyučovanie môžu od 9. marca do 15. marca. Preventívne opatrenie sa týka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave, Gymnázia Metodova, Gymnázia Juraja Hronca, Gymnázia Federica Garciu Lorcu, Gymnázia Ladislava Sáru, Gymnázia Bilíkova a ďalších 16 špeciálnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava.

10:09 Antifašistickú demonštráciu Solidaritou proti tmárom, ktorá sa mala konať 10. marca v Bratislave, zrušili pre koronavírus

Informujú o tom organizátori podujatia, a to iniciatívy Povstanie pokračuje, Bratislava bez náckov a Naše Slovensko. Dôvodom zvolania demonštrácie bola reakcia na to, že do parlamentu sa podľa iniciatív dostali strany a ľudia, ktorí dlhodobo útočia na ženy, LGBTIQ ľudí a ďalšie „menej privilegované skupiny“ a naďalej v tom plánujú pokračovať. „Práve preto nechceme prispieť k eventuálnemu šíreniu vírusu, ktorý je najnebezpečnejší práve pre menej privilegovaných ľudí,“ uviedli v spoločnom statuse na sociálnej sieti.

10:05 Zoologickú záhradu Bratislava zatvárajú do odvolania

Na základe rozhodnutia nášho zriaďovateľa, hlavného mesta SR - Bratislava, sa od dnešného dňa, pondelka 9. marca 2020, zatvára zoologická záhrada Bratislava pre verejnosť a zároveň sa rušia všetky podujatia až do odvolania.

Zdroj: TASR - Martin Turanovič

9:57 Prvý potvrdený prípad v SND. Muž sa vrátil z turné v zahraničí.

9:47 Tradičné dudinské preteky zrušili

Na základe aktuálnych informácií o šírení nového koronavírusu organizátori 39. ročníka chodeckých pretekov Dudinská 50, ktoré sa majú konať 21. marca, zrušili kultúrny program, ktorý mal byť spojený s trhom ľudových výrobkov. Informovala o tom Monika Sliacka zo sekretariátu Mestského úradu v Dudinciach.

9:45 Nezodpovedný čin matky, s chorým dieťaťom prišla po dovolenke v Taliansku do nemocnice v Nitre

"Do čakárne pohotovosti vo Fakultnej nemocnici v Nitre prišla v noci matka s chorým dieťaťom, ktoré malo bolesti a horúčku." Informoval o tom cas.sk s tým, že podľa lekára matka neodpovedala, prečo navštívila nemocnicu až po takom čase a po polnoci. "Po niekoľkých otázkach sa priznala, že sa boli lyžovať v Taliansku a vrátili sa pred 14 dňami." Matku dokonca v ten deň prepustili z infekčného s negatívnymi výsledkami na koronavírus, pričom dieťa však testované nebolo a okamžite bolo poslané na infekčné. Ako portál dodáva, na vyšetrenie čakala spolu s ostatnými pacientmi v čakárni.

9:33 Košická nemocnica poprela špekulácie o úmrtí pacienta

"Nemocnica Košice - Šaca v nedeľu popoludní z preventívnych dôvodov fungovala na nevyhnutne krátky čas v obmedzenom režime, aby mohli byť realizované všetky opatrenia v zmysle nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Dôvodom bolo, že bol do nemocnice prijatý 86 ročný pacient s vážnymi dýchacími ťažkosťami, jeho vnuk má pozitívnu cestovateľskú anamnézu. V tejto chvíli Nemocnica Košice – Šaca pracuje v štandardnom režime, naďalej však platí zákaz návštev, ktorý bol vyhlásený v piatok, 6. marca v súvislosti s nárastom chrípky," reagovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková s tým, že pacient žije a správy o jeho úmrtí, ktoré sa objavili na sociálnej sieti sú nepravdivé.

9:32 Škôlky zatiaľ v Ružinove nezatvoria

"Mrzia ma komplikácie, ktoré uzavretie škôl a škôlok spôsobí rodičom detí - v našich školách a škôlkach ich máme takmer 7-tisíc. Od včerajšieho večera dostávam dva druhy správ - polovica rodičov sa pýta, kedy školy uzavrieme, druhá polovica dúfa, že sa to nestane. Prevencia je však v tejto chvíli najdôležitejšia, pretože nie je nič viac ako zdravie," napísal na Facebooku starosta Ružinova Martin Chren.

9:29 Prípad v Ružinove

V rovnakej budove na Palkovičovej ulici sídlia aj detské jasle, tie sú však stavebne oddelené a podľa informácií od riaditeliek nemalo dôjsť ku vzájomnému kontaktu medzi zamestnancami a deťmi v škôlke a v jasliach. Starosta Ružinova Martin Chren vyzval rodičov detí z tejto škôlky a jaslí, aby sledovali zdravotný stav svojich detí, zostali s nimi doma a riadili sa pokynmi ministerstva zdravotníctva a hlavného hygienika.

9:25 Ďalší prípad! V brastislavskom Ružinove je nakazená učiteľka škôlky

U jednej z učiteliek v materskej škole Palkovičova bol dnes ráno testom potvrdený koronavírus. Do konca minulého týždňa sme nemali žiadne informácie o tom, že bola v kontakte s postihnutou osobou, dva dni po takomto kontakte bola žiaľ v práci. Škôlka na Palkovičovej bola na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva uzavretá z dôvodu zvýšeného výskytu vírusových ochorení už aj dnes, avšak počas konca minulého týždňa mohlo dôjsť k šíreniu choroby medzi jej zamestnancami a deťmi v škôlke.

9:15 „Na Slovensku máme špičkové infektologické pracoviská s dobre trénovaným personálom na zvládnutie závažných epidémií. No je treba povedať, že žiaden štát nemá dostatok lôžkových kapacít na prijatie enormného počtu chorých pacientov v čase pandémie. Budeme si teda vedieť poradiť s obmedzeným množstvom pacientov," uviedol infektológ z Lekárskej fakulty, profesor Pavol Jarčuška s tým, že v prípade scenára s tisíckami vážne chorých bude nutné vytvoriť väčšie množstvo lôžok.

Každá nemocnica má svoj pandemický plán, ale zdravotnú starostlivosť vie pokryť len do istej miery, aj preto sú namieste rôzne opatrenia znižujúce riziko prenosu chorenia. V prípade masívnejšieho výskytu ochorenia u nás je pripravená na väčší počet infekčne chorých vojenská nemocnica v Lešti,“ hovorí skúsený infektológ, podľa ktorého by mala pri menšom meste svoj význam aj karanténa celej oblasti

9:10 Podľa našich informácií mal byť vnuk 86-ročného muža, ktorý leží v nemocnici Košice-Šaca, v Benátkach so synom 52-ročného muža z Kostolišťa, ktorý leží v Bratislave. V nemocnici v Šaci zatiaľ čakajú na výsledky testov, ktoré ukážu, či je muž nakazený koronavírusom.

9:05 Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita prerušujú výučbu až do 21. marca 2020. Vysoká škola múzických umení (VŠMU) prerušuje výučbu do 14. marca 2020. Informuje o tom hlavné mesto na svojej webovej stránke.

8:50 Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského prerušuje výučbu ako prevenciu proti šíreniu koronavírusu. Informuje o tom portál turieconline.sk s tým, že prerušená bude od pondelka 9. marca do soboty 21. marca.

7:30 O desiatej bude mať po skončení stretnutia so starostami a starostkami mestských častí tlačovku bratislavský primátor Matúš Vallo. Témou bude aktuálna situácia okolo koronavírusu.

7:05 Nemocnica v časti Košice – Šaca pre Denník N potvrdila, že hospitalizovali 86-ročného pacienta s vážnymi dýchacími ťažkosťami, zároveň sa neskôr vnuk priznal, že skutočne nedávno bol v oblasti Talianska, kde je v súčasnosti ohnisko vírusu.

6:00 Prvý prípad na východe

Na východe sa objavil prvý vážny prípad v súvislosti s podozrením na koronavírus. Príbuzný, ktorý volal záchranku povedal, že má muž vážne dýchacie problémy, lebo spadol z rebríka. Najprv zatajil, že práve on bol v Benátkach. Informovala o tom TV JOJ. Nemocnica preto v nedeľu (8. 3.) dočasne fungovala v obmedzenom režime.

Niekoľko zamestnancov nemocnice je v karanténe, pretože muža nevyšetrovali ako možného pacienta nakazeného koronavírusom.

Prvý prípad sa objavil v piatok

Počiatočný prípad prítomnosti koronavírusu premiér Peter Pellegrini potvrdil ešte v piatok na obed. "Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový vírus Covid-19. Pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike v Bratislave v Univerzitnej nemocnici na klinike infektológie. Jeho syn bol v Benátkach. Mohlo dôjsť k prenosu zo syna na otca," povedal vtedy Pellegrini s tým, že pacient sa vraj cíti dobre a dostáva adekvátnu liečbu. Podľa najnovších informácií Nového času je však pacientov stav vážny a mal byť premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

Zdroj: Topky:Maarty

Nasledoval krízový štáb, po ktorom Pellegrini vyhlásil zákaz návštev vo všetkých nemocničných zariadeniach na Slovensku. Rovnako sa zakázali návštevy v sociálnych zariadeniach ako domovy dôchodcov či detské domovy. Zakazujú sa tiež návštevy vo väzniciach.

Manželka a syn

V sobotu sa po testovaní vzoriek potvrdil koronavírus aj u manželky a syna infikovaného muža z Kostolišťa. Ministerstvo tak konštatovalo, že pravdepodobne našli "pacienta nula", ktorý vírus doniesol na slovenské územie. Má nim byť spomínaný syn.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalšie dva prípady v nedeľu

Situácia sa zdramatizovala aj v nedeľu večer, kedy boli potvrdené ďalšie dva prípady (dokopy už 5) v Bratislave a v Senci. Kým bratislavský prípad bol umiestnený na infektológii na Kramároch, osoba zo Senca bola v domácej karanténe.

Rodina v Rakúsku

V Bratislave už prerušila vyučovanie v súvislosti s novým vírusom Covid-19 ďalšia škola. Chodili do nej deti z rodiny, ktorá žije v susednom Rakúsku v karanténe a u ktorej sa potvrdil koronavírus. Cambridge International School v bratislavskom Starom Meste bude predbežne zatvorená od pondelka 9. marca až do 22. marca.

„Vedenie školy oznamuje rodičom, študentom a zamestnancom, že v súlade s pokynmi Regionálneho úradu zdravotníctva v Bratislave v súvislosti s výskytom koronavírusu Covid-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie je z dôvodu karanténnych opatrení s okamžitou platnosťou prerušený výchovno-vzdelávací proces na našej škole od 9. marca do 22. marca 2020,“ uvádza sa v stanovisku školy.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.