ONLINE Koronavírus paralyzoval Taliansko: Sever krajiny je uzavretý, Česko hlási nové prípady

Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne sedem, na našom území sa však nachádzajú len traja, ktorí ležia na na Klinike infektológie na izolovaných izbách na Kramároch, všetci pochádzajú z obce Kostolište pri Malackách

krízový štáb zasadal v Malackách a rozhodol sa prerušiť prevádzku škôl a škôlky, zároveň nariaďuje zrušiť hromadné podujatia, primátor Malaciek tiež bude žiadať Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavskú arcidiecézu o prerušenie prevádzky na týždeň

v Česku rastie počet nových prípadov

Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny

od pondelka budúceho týždňa budú dočasne zakázané všetky prílety aj odlety do Talianska, určite si tiež preštudujte návod ako cestovať bezpečne

ľudia by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk , zároveň dnes alebo zajtra začnú občania prijímať informačnú SMS, ktorá ich bude o všetkom podstatnom informovať ​

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj infolinky úradov verejného zdravotníctva a číslo 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​ONLINE

6:55 Najmenej štyria ľudia prišli o život pri zrútení hotela v meste Čchüan-čou na juhovýchode Číny. Oznámili to tlačové agentúry s odvolaním sa na čínske úrady. Hotel, ktorý slúžil k izolácii ľudí kvôli koronavírusu, sa zrútil v sobotu večer miestneho času. Do dnešného dopoludnia 10:30 pekingského času (03:30 SEČ) sa záchranárom podarilo v troskách nájsť 42 osôb, uviedli úrady.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

6:37 Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol na 104.901, keď bolo od piatku popoludnia zaznamenaných 4059 nových prípadov a sto nových úmrtí. Počet obetí koronavírus nového typu sa tak celosvetovo zvýšil na 3556 a vírus vyčíňa v 95 krajinách sveta, vyplýva zo súhrnnej štatistiky za uplynulých 24 hodín, ktorú v sobotu zverejnila agentúra AFP.

6:32 Čína v nedeľu oznámila, že počet úmrtí na nový koronavírus v krajine sa zvýšil o 27 na celkovo 3097. Za uplynulých 24 hodín však súčasne zaznamenala len 44 nových prípadov nákazy, čo je najmenej, odkedy začala 20. januára zverejňovať celonárodné údaje. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Všetky nové úmrtia a takmer všetky nové prípady infekcie evidujú v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom šírenia vírusu SARS-CoV-2, vyplýva z údajov Národnej zdravotníckej komisie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

6:25 Ďalších 367 ľudí sa v Južnej Kórei nakazilo novým druhom koronavírusu, čím počet infikovaných v krajine dosiahol 7134. Oznámili to v nedeľu tamojšie úrady s tým, že väčšina nových prípadov sa znova vyskytla v meste Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang. V týchto dvoch epicentrách šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Južnej Kórei evidujú viac než 90 percent všetkých prípadov nákazy, ktoré potvrdili vo východoázijskej krajine, informuje ďalej agentúra Jonhap.

6:15 Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Oznámil to v noci na nedeľu taliansky premiér Giuseppe Conte s tým, že nové opatrenia vstúpia do platnosti v najbližších hodinách. Informovala o tom agentúra DPA. Conte na tlačovej konferencii potvrdil správy o novom výnose vlády, ktorý obmedzí cestovanie do Lombardska a 14 provincií ďalších severotalianskych regiónov, ako aj vycestovanie z nich, a to do 3. apríla.

Zdroj: SITA/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP ​

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.