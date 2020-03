ONLINE Koronavírus na Slovensku: ĎALŠÍ NAKAZENÍ! Ministerstvo eviduje dva nové prípady

Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne deväť, na našom území sa momentálne nachádza päť potvrdených prípadov,

dnes sa u nás potvrdili ďalšie dva prípady, jedna osoba je z Bratislavy, druhá zo Senca, infikovaní sú tiež traja rodinní príslušníci z obce Kostolište pri Malackách

v Rakúsku sa nachádza štvorčlenná slovenská rodina v karanténe, u ktorej bol vírus potvrdený tiež

Bratislavský župan Juraj Droba zvolal mimoriadny brífing k situácii okolo koronavírusu a opatreniam prijatým po zasadnutí krízového štábu kraja

Bratislavský kraj prerušuje na týždeň vyučovanie na v šetkých stredných školách vo svojej pôsobnosti . Ide o osemročné gymnáziá a základné školy na Dunajskej a Teplickej ulici v Bratislave , rovnako tak zatvoria aj Strednú odbornú školu v obci Malinovo

na 2 týždne prerušuje prezenčnú výučbu aj Univerzita Komenského v Bratislave

Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny, tamojších obetí je už 366, nakazených je 7375 ľudí

od pondelka budúceho týždňa budú dočasne zakázané všetky prílety aj odlety do Talianska, určite si tiež preštudujte návod ako cestovať bezpečne

ľudia by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​

​ONLINE

18:59 AFP dodala, že za rovnaký časový úsek talianske úrady zaevidovali 1492 nových pozitívne testovaných prípadov, čím počet nakazených v Taliansku od začiatku šírenia koronavírusu stúpol na 7375 .

18:54 Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 133 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 366.

Zdroj: SITA/Claudio Furlan/Lapresse via AP

18:36 Národné referenčné centrum pre chrípku na ÚVZ SR priebežne vyšetruje ďalšie klinické vzorky úzkych kontaktov potvrdených prípadov.

18:34 Na Kramároch sú naďalej hospitalizovaní traja ľudia, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. "Hygienici a epidemiológovia pracujú v pohotovostnom režime a ohnisko nákazy majú podchytené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bratislave zabezpečuje všetky potrebné protiepidemiologické opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia ochorenia," uviedla Eliášová.

18:26 Školy o uzávierkach informujú na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Univerzita Komenského v Bratislave

Zdroj: Facebook/Staré Mesto - srdce Bratislavy

18:17 Na Slovensku v nedeľu potvrdili ďalšie dva pozitívne prípady nového koronavírusu. Ide o jednu osobu z Bratislavy a druhú zo Senca.

Jedna je hospitalizovaná na klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch, druhá je v domácej izolácii. Na Slovensku je tak potvrdených spolu päť prípadov, 491 vzoriek je negatívnych. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

17:54 Úrady vo viacerých regiónoch južného a stredného Talianska žiadajú ľudí prichádzajúcich zo severu krajiny, aby po návrate nastúpili do dvojtýždňovej karantény a boli v kontakte so svojím lekárom. Ľuďom, ktorí sa zo zóny na severe krajiny presúvajú na juh, takéto odporúčania adresovali úrady ostrova Sicília, ako aj v regiónov Abruzzo, Molise, Kampánia či Apúlia. Predseda samosprávneho kraja Apúlia Michele Emiliano sa obrátil na každého, kto uvažuje o návrate z Lombardie a ďalších 11 uzavretých provincií na severe Talianska, aby sa na svojej ceste "zastavil a otočil". "Vystúpte (z vlaku) na prvej stanici, nenastúpte do lietadiel do (miest) Bari a Brindisi, otočte autá, vystúpte na autobusovej stanici na najbližšej zastávke. Nezavlečte epidémiu do Apúlie," apeloval vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook. Prichádzajúcich zo severu upozornil, že prenesú "do pľúc svojich bratov a sestier, starých rodičov, strýkov, bratrancov a rodičov vírus, ktorý vážne poškodil zdravotný systém v severnom Taliansku."

17:39 Na dvoch najväčších univerzitách na Slovensku – Univerzite Komenského (UK) v Bratislave a Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave - bude prerušená prezenčná výučba na dva týždne. Rozhodol o tom v nedeľu krízový štáb v snahe predísť šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom Martina Mášiková z Rektorátu UK. "Od pondelka 9. marca do soboty 21. marca prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby," uvádza sa vo vyhlásení rektora UK Mareka Števčeka a rektora STU Miroslava Fikara.

17:16 Kraj vydáva k situácii podrobnú tlačovú správu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

17:11 Tlačová konferencia sa skončila. Ospravedlňujeme sa za technické podmienky živého vstupu, na mieste konania tlačovej konferencie je slabšie pokrytie dátovým signálom.

VIDEO Tlačová konferencia bratislavského župana Juraja Drobu

17:09 Kraj neodporúča organizovať hromadné akcie ako divadlá či koncerty. Kraj bude zvyšovať dezinfikáciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy. "Úrad bude fungovať len cez podateľňu, ostatné zaležitosti budeme vykonávať elektronicky, " hovorí Droba.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

17:08 Hlavné mesto má zajtra o 10:00 informovať o uzávierke základných škôl.

17:07 Najúčinnejšou zbraňou je prevencia, myslí si Droba, ktorý hovoril aj s hlavným hygienikom Jánom Mikasom a primátorom Matúšom Vallom. "Kraj je veľmi špecifický, hlavne svojou polohou. Sme najbližšie k rizikovým oblastiam. Za posledné dni sa nám ozvali riaditelia škôl, ktorých žiaci prišli do kontaktu s nakazenými. Rozhodli sme sa prerušiť vyučovanie na všetkých stredných školách v kraji. Od pondelka 9. marca do 13. marca. Zatvárame aj plavárne. Týka sa to aj základných škôl na Dunajskej a Teplickej ulici aj osemročných gymnázií," hovorí Droba.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

17:03 Droba ďakuje spolupracovníkom za to, že obetovali voľný víkend. "Situácia je taká, aby sme konali radšej preventívne, akoby sme potom mali ľutovať," povedal Droba, ktorý situáciu berie veľmi vážne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

17:00 Začína tlačová konferencia bratislavského župana Juraja Drobu k aktuálnej situácii.

16:36 Vatikán v nedeľu oznámil, že v súlade s radikálnymi opatreniami talianskej vlády týkajúcimi sa epidémie koronavírusu zatvára svoje múzeá, ktorých súčasťou je aj slávna Sixtínska kaplnka. Opatrenie bude v platnosti do 3. apríla.

16:17 Saudskoarabské úrady uvalili v obavách zo šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 karanténu na prevažné šiitsky okres Katíf na severovýchode krajiny. S odvolaním sa na nedelňajšie vyhlásenie saudskoarabského ministerstva vnútra o tom informovala agentúra AFP. "Vzhľadom na to, že všetkých 11 prípadov nákazy novým koronavírusom bolo zaznamenaných v Katífe, rozhodli sme sa, že dočasne pozastavíme možnosť vstupovať do okresu a aj ho opúšťať," uviedlo ministerstvo v stanovisku, ktoré zverejnila saudskoarabská tlačová agentúra.

16:13 Vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Nemecku odporučil v nedeľu tamojší minister zdravotníctva Jens Spahn odvolať plánované verejné podujatia s viac než 1000 účastníkmi. Informovala o tom agentúra DPA. Spahn upozornil na to, že doteraz organizátori podujatí s ich rušením často váhali. "Vzhľadom na dynamický vývoj v posledných dňoch by sa to malo rýchlo zmeniť," povedal pre DPA v Berlíne. Cieľom je podľa Spahna spomaliť šírenie vírusu: "Čím pomalšie sa vírus šíri, tým lepšie dokáže náš systém zdravotníctva naň reagovať." Opatrenia sa môžu dotknúť futbalových zápasov nemeckej Bundesligy, veľtrhov či veľkých koncertov. V Nemecku už počas týždňa zrušili napríklad marcový knižný veľtrh v Lipsku.

15:51 V susednom Česku zrejme stále pretrváva nákupná panika v obchodoch. Prázdne regále v Brne sú toho dôkazom.

Zdroj: Tip čitateľa

15:17 Počet ľudí nakazených novým koronavírusom v Rakúsku sa v nedeľu zvýšil na 99. Informoval o tom webový portál rakúskej stanice ORF. V Dolnom Rakúsku je nakazených 31 ľudí, vo Viedni 32, v Tirolsku a v Štajersku osem, v Salzbursko a Hornom Rakúsku sedem, v Burgenlande štyri a po jednom prípade hlásili Korutánsko a Voralbersko. Dvaja pacienti sa už medzičasom z ochorenia Covid-19 vyliečili. Doposiaľ bolo na koronavírus v Rakúsku podľa údajov ministerstva zdravotníctva testovaných 4500 ľudí.

15:14 Česko má dva nové pozitívne prípady nákazy koronavírusom, teda celkovo už 28 infikovaných osôb. Najnovšie pribudol manželský pár, ktorý sa bol lyžovať v stredisku Val Gardena v Taliansku so skupinou osôb, u ktorých sa už v minulých dňoch ochorenie potvrdilo, informoval minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Hygienici v Juhomoravskom kraji preverujú od soboty šesť nových podozrení na nákazu. V Taliansku, kde platí v Lombardsku a ďalších 14 regiónoch do 3. apríla karanténa, sú tisíce Čechov. Českí občania sa ale môžu vrátiť späť, spresnil minister Vojtěch.

15:11 K situácii okolo koronavírusu a opatreniam, ktoré boli prijaté po zasadnutí krízového štábu kraja je o 17:00 avizovaný mimoriadny brífing bratislavského župana Juraja Drobu.

Zdroj: SITA/Mark Kerton/PA via AP

14:56 Až päť rokov väzenia hrozí ľuďom, ktorí nebudú rešpektovať nariadenie moskovských úradov o dvojtýždňovej izolácii, ak sa vrátili z krajín zasiahnutých koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters. Moskovské úrady spresnili, že tí, ktorí sa vrátia z Číny, Južnej Kórey, Iránu, Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska a ďalších štátov zasiahnutých koronavírusom, by mali zostať v domácej izolácii 14 dní.

14:34 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) odporúča občanom SR vzhľadom na situáciu okolo šírenia nového koronavírusu necestovať do Talianska. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ SR Juraj Tomaga. "MZVaEZ SR apeluje na občanov SR, ktorí sa už nachádzajú v Taliansku, aby počas pobytu dbali na osobnú hygienu, predovšetkým na umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí," uviedol Tomaga.

14:27 Krízový štáb mesta Trenčín v súvislosti so šírením nového koronavírusu Covid-19 na svojom mimoriadnom zasadnutí vydal viacero pokynov na vykonanie preventívnych opatrení. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. S účinnosťou od 9. marca sa rušia všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje mesto Trenčín alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Taktiež platí príkaz uzatvoriť centrum pre seniorov, kluby pre seniorov a všetky kultúrne strediska spravované mestom Trenčín. Rušia sa tiež výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR a sú organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

"Primátor tiež prikázal zabezpečiť dezinfekciu Kultúrno-informačného centra a Klientskeho centra mestského úradu Trenčín a priestorov Mestskej polície Trenčín účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom a zintenzívniť hygienický filter v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín," doplnila Ságová.

Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

14:22 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu vyzdvihla obetavosť Talianska, ktorého vláda rozhodla, že v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vo svojom tvíte z nedele ocenil tieto snahy a dodal, že "vláda a obyvatelia Talianska podnikajú odvážne kroky zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu a na ochranu svojej krajiny i sveta". Podľa neho WHO je s Talianskom solidárne a pripravené naďalej ho podporovať.

13:40 Taliansky región Lombardsko, ktorý bol v nedeľu spolu s ďalšími oblasťami na severe krajiny uzavretý pre šírenie koronavírusu, bojuje proti kolapsu zdravotného systému pod náporom stále pribúdajúcich nových prípadov nákazy. Informoval o tom rakúsky denník Kurier.

"Sme nútení rozostaviť postele dokonca aj na chodbách nemocníc. Prestavali sme celé časti nemocníc, aby sme vytvorili miesto pre pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti," uviedol v rozhovore pre denník Corriere della Sera zverejnenom v nedeľu Antonio Pesenti, vedúci lombardskej krízovej jednotky na oddelení intenzívnej starostlivosti.

13:35 Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air pre aktuálny vývoj šírenia nákazy novým koronavírusom s okamžitou platnosťou dočasne ruší letecké spoje do talianskych miest Miláno, Treviso a Bergamo, informoval v nedeľu spravodajský server Infostart. Wizz Air s platnosťou do 3. apríla pozastavil aj spoje z Budapešti a Debrecína do Milána-Malpensy. Príčinou tohto opatrenia je, že Taliansko v boji proti šíreniu infekcie uzavrelo v nedeľu región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny.

Zdroj: Miro Vacula

13:25 Spoločnosť Lufthansa, ktorá je najväčším nemeckým leteckým prepravcom, oznámila, že v najbližších týždňoch zruší do 50 percent letov v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať epidémia koronavírusu. Firma uviedla, že eviduje drastický pokles rezervácií, pričom sa to týka všetkých regiónov. Lufthansa mesačne realizuje viac ako 83 tis. letov.

12:55 V súvislosti s možným šírením koronavírusu mesto Banská Bystrica na svojej webovej stránke vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili ich organizovanie, prípadne pri organizácii verejných podujatí prijali všetky preventívne opatrenia. Samospráva zároveň odporučila podnikateľom na území mesta, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu. Zvážiť účasť na podujatiach so zvýšeným výskytom osôb majú podľa výzvy mesta aj samotní Banskobystričania.

11:48 Kapitán veľkej výletnej lode Grand Princess postihnutej koronavírusom pasažierom oznámil, že smerujú do prístavu Oakland v Kalifornii. Doraziť by tam mali v pondelok. Na palube sa nachádza viac než 3 500 ľudí z 54 krajín.

Kapitán John Smith tiež uviedol, že obyvatelia Kalifornie, ktorí nepotrebujú akútnu zdravotnú starostlivosť, pôjdu do karantény, kde sa podrobia testovaniu. Ostatných amerických pasažierov prepravia do podobných zariadení v iných amerických štátoch. Posádka ostane v karanténe na lodi.

Zdroj: SITA/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP

11:40 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa vôbec neobáva, že by sa po tom, čo bol v sobotu zaznamenaný prvý prípad koronavírusu v rámci Washingtonu, dostala táto nákaza aj do Bieleho domu či do jeho blízkosti. Predstavitelia štátu Maryland na východnom pobreží USA totiž v sobotu upozornili, že jedna osoba, ktorá sa ako delegát zúčastnila na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC) - aktuálne prebiehajúcej na washingtonskom predmestí Oxon Hill - bola na vírus testovaná pozitívne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

Koronavírus v sobotu zasiahol Washington! Trump v možnom ohrození, nákazy sa nebojím, tvrdí

11:20 Český premiér Andrej Babiš adresoval ostré slová svojmu talianskemu kolegovi Giuseppe Contemu.

11:07 U dvoch pacientov v banskobystrickej nemocnici , ktorí majú podozrenie na koronavírus, ešte výsledky testov stále nepotvrdili ochorenie . Potvrdila to pre Topky hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.

10:50 Počet nakazených novým koronavírusom v Rakúsku dosiahol 104. Oznámilo to dnes dopoludnia rakúske ministerstvo zdravotníctva po evidovaní 17 nových prípadov. Medzi novo infikovanými sú podľa servera oe24.at aj nórsky občan a najmenej dvaja Briti.

Zdroj: SITA/Shin Joon-hee/Yonhap via AP

10:44 Počet ľudí infikovaných novým koronavírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku stúpol na sedem, vyplýva z údajov informačnej stránky maďarskej vlády koronavirus.gov.hu, ktorú aktualizovali v nedeľu. Dvoch nových nakazených odhalili príslušné orgány v rámci preverovania kontaktov už nakazených pacientov. Z doposiaľ evidovaných nakazených v Maďarsku sú štyria občania Iránu, jeden Brit a dvaja Maďari, uviedla agentúra MTI.

10:24 Primátor Galanty Peter Paška až do odvolania zrušil všetky akcie v Mestskom kultúrnom stredisku a v športových halách na území mesta. Odvoláva sa na usmernenie ministerstva vnútra pre mestá a obce o opatreniach, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Ústredného krízového štábu.

10:21 Mesto Trnava zrušilo na dnes plánované slávnostné odovzdávanie ocenení významným osobnostiam a kolektívom. Ide o preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu Covid-19. Každoročná slávnosť odovzdávania ocenení sa uskutoční v inom termíne. V trnavských kostoloch dnes na začiatku svätých omší kňazi čítali pokyny Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa týkajú prevencie pred ochoreniami. Znak pokoja v liturgii podávaním rúk vo väčšine kostolov veriaci vynechali a nahradili ho úklonom hlavy. V niektorých trnavských kostoloch výnimočne použili podávanie svätého prijímania na ruku.

9:38 Taliansky premiér Giuseppe Conte by mal vyzvať Talianov, aby necestovali do ďalších krajín Európy. V rozhovore pre Českú televíziu to povedal český premiér Andrej Babiš (ANO). Čechov v Taliansku, vrátane tých, ktorí tam pracujú, vyzval k návratu. Českí turisti by sa podľa neho z Talianska mali vrátiť okamžite.

Taliansky premiér Giuseppe Conte Zdroj: SITA/AP Foto/Alberto Pellaschiar

"Taliansko by malo zakázať cestovanie všetkým svojim občanom do Európy, pretože my v rámci Schengenu nie sme schopní toto nariadiť," povedal Babiš v ČT. "Jediné, čo je možné, je, aby taliansky premiér jednoducho vyzval svojich ľudí, svojich občanov, aby do iných krajín v Európskej únii necestovali," dodal.

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Taliansko je v Európe najviac zasiahnuté koronavírusom, v noci na dnes uvalila talianska vláda karanténu na milióny obyvateľov severného Talianska. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľa úradov podľahlo viac ako 230 ľudí. Počet ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti v sobotu vzrástol o 23 percent na 567. Z 5883 pôvodne nakazených Talianov sa 589 úplne vyliečilo.

9:05 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ Gymnázia v Malackách nariadil v týždni od 9.3. do 15.3.2020 prerušenie vyučovania. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman. Udialo sa tak na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Malacky, ktorý prijal opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavirusom.

BSK nariadil prerušenie vyučovania aj na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej ulici v Bratislave. Dôvodom na tento krok bol aj fakt, že relatívne vysoký počet žiakov školy pochádza z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt vírusu. Aj tu bratislavská župa nariadila prerušenie vyučovania od 9.3. do 15.3.2020. Na všetkých župných školách naďalej platia zvýšené hygienické opatrenia, napríklad pravidelná dezinfekcia priestorov, kľučiek, podláh, šatní a podobne.

7:53 V sobotu oznámilo prvý prípad infekcie v krajine aj Moldavsko. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva bol test pozitívny u 48-ročnej ženy, ktorá pricestovala letecky z talianskej Bologne do moldavskej metropoly Kišiňov, informovala agentúra TASS. Ženu podľa oznámenia hneď previezli do nemocnice, keďže trpí cukrovkou, obezitou a vysokým krvným tlakom a z tohto dôvodu jej stav lekári posúdili ako vážny. Okrem horúčky a kašľa má ťažkosti s pľúcami.

7:45 Prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom potvrdili v Bulharsku. Ide o 27-ročného muža v meste Pleven na severe krajiny a 75-ročnú ženu zo stredobulharského Gabrova. Obaja sú vzhľadom na ťažkosti s dýchaním už niekoľko dní v nemocnici, všeobecne sú však v dobrom stave, informovala v nedeľu s odvolaním sa na bulharské zdravotné úrady agentúra APA.

6:55 Najmenej štyria ľudia prišli o život pri zrútení hotela v meste Čchüan-čou na juhovýchode Číny. Oznámili to tlačové agentúry s odvolaním sa na čínske úrady. Hotel, ktorý slúžil k izolácii ľudí kvôli koronavírusu, sa zrútil v sobotu večer miestneho času. Do dnešného dopoludnia 10:30 pekingského času (03:30 SEČ) sa záchranárom podarilo v troskách nájsť 42 osôb, uviedli úrady.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

6:37 Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol na 104.901, keď bolo od piatku popoludnia zaznamenaných 4059 nových prípadov a sto nových úmrtí. Počet obetí koronavírus nového typu sa tak celosvetovo zvýšil na 3556 a vírus vyčíňa v 95 krajinách sveta, vyplýva zo súhrnnej štatistiky za uplynulých 24 hodín, ktorú v sobotu zverejnila agentúra AFP.

6:32 Čína v nedeľu oznámila, že počet úmrtí na nový koronavírus v krajine sa zvýšil o 27 na celkovo 3097. Za uplynulých 24 hodín však súčasne zaznamenala len 44 nových prípadov nákazy, čo je najmenej, odkedy začala 20. januára zverejňovať celonárodné údaje. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Všetky nové úmrtia a takmer všetky nové prípady infekcie evidujú v meste Wu-chan, ktoré je epicentrom šírenia vírusu SARS-CoV-2, vyplýva z údajov Národnej zdravotníckej komisie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

6:25 Ďalších 367 ľudí sa v Južnej Kórei nakazilo novým druhom koronavírusu, čím počet infikovaných v krajine dosiahol 7134. Oznámili to v nedeľu tamojšie úrady s tým, že väčšina nových prípadov sa znova vyskytla v meste Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang. V týchto dvoch epicentrách šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Južnej Kórei evidujú viac než 90 percent všetkých prípadov nákazy, ktoré potvrdili vo východoázijskej krajine, informuje ďalej agentúra Jonhap.

6:20 V dôsledku nákazy novým koronavírusom zomrel v Argentíne 64-ročný muž, oznámilo v sobotu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o prvé takéto úmrtie v Latinskej Amerike, informujú agentúry AP a AFP. Ministerstvo uviedlo, že pacient žil v metropole Buenos Aires a ochorenie COVID-19 uňho potvrdili po tom, ako sa po nedávnej ceste do Európy sťažoval na kašeľ, horúčku a bolesť hrdla. Pacient podľa oznámenia už pred nákazou vírusom trpel diabetom, vysokým krvným tlakom a chronickou bronchitídou, pričom mal ťažkosti s obličkami.

6:15 Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Oznámil to v noci na nedeľu taliansky premiér Giuseppe Conte s tým, že nové opatrenia vstúpia do platnosti v najbližších hodinách. Informovala o tom agentúra DPA. Conte na tlačovej konferencii potvrdil správy o novom výnose vlády, ktorý obmedzí cestovanie do Lombardska a 14 provincií ďalších severotalianskych regiónov, ako aj vycestovanie z nich, a to do 3. apríla.

Zdroj: SITA/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP ​

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.