Slováci s koronavírusom v zahraničí! Štvorčlenná rodina bola zrejme v kontakte s našimi občanmi

Štvorčlenná rodina so Slovenska sa podľa ORF momentálne nachádza v karanténe v chate pri Neziderskom jazere v spolkovej krajine Burgenland, kde bola na dovolenke. V Rakúsku sa tak počet prípadov nákazy zvýšil na 66, prípady evidujú vo všetkých spolkových krajinách. Viedeň medzičasom v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu dočasne zrušila priame letecké spojenia s Južnou Kóreou, Iránom a Milánom a Bolognou v Taliansku.

Navštíviť mala kongres v USA

Matka rodiny bola nedávno na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch. V deň svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s ochorením COVID-19. Keďže aj zvyšní členovia rodiny - manžel a dve deti - vykazovali príznaky ochorenia, nechali si odobrať vzorky.

Neziderské jazero v Rakúsku, kde je rodina v karanténe, je pritom od Bratislavy vzdialené len o necelých 60 kilometrov.

Poloha Neziderského jazera na mape Zdroj: reprofoto Google maps

Zdržiavajú sa v karanténe

"Výsledky testov sa nedávno potvrdili ako pozitívne. Rodina je v súčasnosti v domácej karanténe," povedala na margo slovenskej rodiny podľa ORF Brigitte Novoselová z krízového štábu. Aktuálne sa pripravuje zoznam osôb, s ktorými mohli prísť do kontaktu, ktoré sa taktiež podrobia karanténe. Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúce respiračné ochorenie COVID-19.

Počas nakazenia boli aj na Slovensku

Štvorčlenná rodina, ktorá je nakazená novým koronavírusom a nachádza sa v karanténe v Rakúsku, sa počas nakazenia nachádzala aj na území Slovenskej republiky. Potvrdil to riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga. Ako doplnil, situácia sa rieši komplexne.

"Prípad nakazenia u štvorčlennej slovenskej rodiny v Rakúsku môžeme potvrdiť," uviedol Tomaga. Na Slovensku sú doteraz známe tri pozitívne výsledky na nový koronavírus. Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že 339 vzoriek je negatívnych.

Priebeh je stabilný

Priebeh ochorenia Covid-19 v prípade štvorčlennej slovenskej rodiny, ktorá sa momentálne nachádza v karanténe v rakúskej obci Kittsee ležiacej v spolkovej krajine Burgenland neďaleko slovenských hraníc, je stabilný s príznakmi podobnými chrípke. Informovali o tom na sobotňajšej tlačovej konferencii riaditeľ burgenlandského krajinského úradu Ronald Reiter a Brigitte Novoselová z koordinačného štábu pre koronavírus, píše agentúra APA.

Nákaza novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 sa u rodiny pochádzajúcej zo Slovenska potvrdila v piatok večer. Doposiaľ bola identifikovaná len jedna kontaktná osoba v Rakúsku, ktorá prišla do styku s nakazenou Slovenkou, jej manželom a deťmi. Tento Rakúšan sa však v Burgenlande momentálne nenachádza. Slovenka sa vírusom infikovala na kongrese v Spojených štátoch.

Boli v kontakte so Slovákmi