MIMORIADNY ONLINE Koronavírus u nás: Sedem prípadov, v Bystrici majú podozrenie na ďalších dvoch!

52-ročného muža z obce Kostolište a v súvislosti s tým premiér Pellegrini spolu s hygienikom Jánom Mikasom včera potvrdil prvý prípad koronavírusu na Slovensku ua v súvislosti s tým vydala vláda po krízovom štábe viacero zákazov

aj u syna a manželky spomínaného muža z Kostolišťa, tí sú hospitalizovaní na Klinike infektológie na izolovaných izbách na Kramároch vírus dnes ráno potvrdili

v Rakúsku potvrdili koronavírus u štvorčlennej slovenskej rodiny , ktorá je tam v karanténe, priebeh ochorenia je u nich vraj stabilný, väčšina osôb, ktoré sa s rodinou dostali do kontaktu, žije zrejme na Slovensku, deti tejto rodiny zrejme navštevovali istú súkromnú školu v Bratislave, údajne ju majú zavrieť

krízový štáb bude v Malackách zasadať o 14:00

od pondelka budúceho týždňa budú dočasne zakázané všetky prílety aj odlety do Talianska, určite si tiež preštudujte návod ako cestovať bezpečne

vláda po krízovom štábe vydala zákaz návštev vo všetkých nemocniciach, sociálnych zariadeniach ako domovy dôchodcov či v detských domovoch, ale zakázala aj návštevy vo väzniciach

v banskobystrickej nemocnici majú dvoch pacientov, ktorí čakajú na výsledky testov, prišli tam s podozrením na koronavírus a urgentný príjem by mal byť v karanténe

krízový štáb zasadal v Malackách a rozhodol sa prerušiť prevádzku škôl a škôlky, zároveň nariaďuje zrušiť hromadné podujatia , primátor Malaciek tiež bude žiadať Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavskú arcidiecézu o prerušenie prevádzky na týždeň

ľudia by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk , zároveň dnes alebo zajtra začnú občania prijímať informačnú SMS, ktorá ich bude o všetkom podstatnom informovať ​

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj infolinky úradov verejného zdravotníctva a číslo 0800 221 234

​VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

VIDEO Krízový štáb v Malackách

​Online

18:46 Na Slovensku je negatívnych 389 vzoriek na nový koronavírus. Počas soboty bolo prešetrených 50 vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Naďalej sú tak potvrdené tri prípady ochorenia novým koronavírusom. "Ako úzky kontakt potvrdených prípadov bolo identifikovaných a preverených 31 ľudí, ich vzorky boli odoslané na odber biologického materiálu na kliniku infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava," priblížila Eliášová. Prešetrené boli aj bežné kontakty týchto osôb, išlo o 150 ľudí. V ich prípadoch boli nariadené príslušné opatrenia v závislosti od epidemiologického rizika.

18:21 Testovať na koronavírus sa má v Malackách aj ďalších 12 osôb , vykazujú totiž známky respiračného ochorenia. Po zasadnutí krízového štábu mesta Malacky o tom informoval primátor mesta Juraj Říha. Predpokladá, že týmto osobám sa urobia testy na prítomnosť nového koronavírusu. Ide o klientov zariadenia neziskovej organizácie Vstúpte, ktorá sa venuje práci s osobami s mentálnym postihnutím. Osoby sú v domácej karanténe. Krízový štáb v sobotu odporučil organizácii, aby prerušili prevádzku do odvolania. "Aby aj zvyšní klienti, ktorí nevykazujú známky ochorenia, zariadenie už nenavštevovali," dodal Říha.

18:06 V Banskej Bystrici vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta prijali pacientov s podozrením na koronavírus.

"Je to tak. Prijali sme pacienta s podozrením na tento vírus. Ide o štandardný postup pri príjme pacienta, u ktorého je podozrenie na koronavírus," povedala pre Topky hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, ktorá dodala, že u pacienta zatiaľ nebol potvrdený Covid-19 . Nejde však o jediného pacienta, ktorý prišiel s podozrením na vírus. "Máme momentálne okrem tohto pacienta ešte ďalšieho, ktorý je hospitalizovaný a na ktorého výsledky čakáme," potvrdila Maťašeje. Odelenie urgentného príjmu by malo byť v karanténe.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

17:58 Spomínaná súkromná škola , v ktorej sa údajne mali nachádzať deti rodiny zdržiavajúcej sa v Rakúsku v karanténe by mala byť podľa našich informácií zavretá do 22. marca . Rodičom je podľa našich zdrojov v týchto chvíľach zasielané oznámenie o tomto kroku.

17:38 O podrobnostiach po zasadnutí krízového štábu informujú Malacky na svojom webe.

16:55 „Budeme žiadať Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavskú arcidiecézu, aby na svojich stredných školách rovnako prerušili prevádzku na týždeň ,“ povedal po zasadnutí štábu primátor Juraj Říha.

16:55 Po krízovom štábe v Malackách sú známe závery. "Krízový štáb mesta Malacky nariaďuje prerušiť prevádzku škôl a škôlky, zároveň nariaďuje zrušiť hromadné podujatia. Ide o preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy ešte v samotnom počiatku. Bližšie informácie prinesieme onedlho," píše portál malacky.sk v statuse.

16:35 Primátor Malaciek Juraj Říha sa osobne zúčastnil na krízovom štábe.

Juraj Říha Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

16:26 Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpol v 10. kalendárnom týždni v Banskobystrickom samosprávnom kraji takmer o 12 percent, o šesť percent viac bolo aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO). "Tieto choroby nás v tejto chrípkovej sezóne, ktorú skomplikoval aj výskyt nového koronavírusu, trápia omnoho viac ako vlani. Vyplýva to z medziročného porovnania banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja," informovala jeho hovorkyňa Mária Tolnayová.

Zdroj: gettyimages.com

15:42 Polícia v súvislosti s novým koronavírusom prijala viaceré opatrenia. Cieľom je maximálne eliminovať jeho prenos a šírenie medzi ľuďmi, či už osobným kontaktom, ako aj prostredníctvom peňazí, platobných kariet či dokladov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. V rámci opatrení sa pristúpilo napríklad k zisťovaniu a prejednávaniu priestupkov formou objektívnej zodpovednosti, fyzická kontrola dokladov totožnosti vo výkone služby je iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch. Snahou je tiež vyvarovať sa v čo najväčšej možnej miere hotovostného styku. "V tejto chvíli nie je dôvod na paniku, treba však dodržiavať odporúčané rady, hygienu, buďte zodpovední a disciplinovaní," poznamenala Bárdyová.

15:07 Epidemiológovia obyvateľov žiadajú, aby boli trpezliví, keď nestíhajú hneď zdvihnúť telefón. "Včera po potvrdení prvého prípadu sme mali za 15 minút 67 neprijatých hovorov, čo bolo nereálne v našej situácii poriešiť," uvádza Epidemiologický informačný systém na sociálnej sieti s tým, že popri odpovedaní na otázky sa snažia epidemiológovia riešiť, okrem iného, aj prípady a epidémie ostatných infekčných ochorení.

15:05 Ústredný krízový štáb vydal odporúčania aj mestám a obciam. Opatrenia sa týkajú konkrétne obmedzenia organizácie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti. Taktiež majú odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia. Na základe záverov Ústredného krízového štábu sa včerajším dňom 6.3.2020 rušia všetky zahraničné služobné cesty a prijatia zahraničných delegácií do odvolania v pôsobnosti všetkých rezortov.

14:20 Doposiaľ bola identifikovaná len jedna kontaktná osoba v Rakúsku, ktorá prišla do styku s nakazenou Slovenkou, jej manželom a deťmi. Tento Rakúšan sa však v Burgenlande momentálne nenachádza. Slovenka sa vírusom infikovala na kongrese v Spojených štátoch. V Kittsee v okrese Neusiedl am See vlastní rodina len prázdninový dom, v ktorom sa aktuálne nachádzajú v domácej karanténe. "Uviedli, že v obci nemali žiadne sociálne kontakty, a ani sa po obci nepohybovali," povedala Novoselová. Ako ďalej píše APA, rodina má trvalý pobyt na Slovensku, kde deti manželského páru chodia aj do školy. Väčšina osôb, ktoré sa s rodinou dostali do kontaktu, žije teda zrejme na Slovensku. Rakúsko preto v tomto prípade spolupracuje so slovenskými úradmi a veľvyslanectvom vo Viedni.

14:19 Priebeh ochorenia Covid-19 v prípade štvorčlennej slovenskej rodiny, ktorá sa momentálne nachádza v karanténe v rakúskej obci Kittsee ležiacej v spolkovej krajine Burgenland neďaleko slovenských hraníc, je stabilný s príznakmi podobnými chrípke. Informovali o tom na sobotňajšej tlačovej konferencii riaditeľ burgenlandského krajinského úradu Ronald Reiter a Brigitte Novoselová z koordinačného štábu pre koronavírus, píše agentúra APA.

14:17 V Malackách už teraz rokuje krízový štáb.

Zdroj: Facebook/malacky.sk

14:06 SMS správy v súvislosti s novým koronavírusom dostali aj Slováci nachádzajúci sa v zahraničí. Išlo o dva typy SMS správ. Jeden z nich dostali občania na území Rakúska a Talianska a druhý tí, ktorí sa nachádzajú vo zvyšných krajinách sveta. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov.

V prvom type SMS správy určenej občanom v Rakúsku a Taliansku upozorňuje slovenský rezort diplomacie na to, aby občania po návrate na Slovensko počítali s možným zdržaním na hraničných priechodoch SR.

určenej občanom v Rakúsku a Taliansku upozorňuje slovenský rezort diplomacie na to, aby občania po návrate na Slovensko počítali s možným zdržaním na hraničných priechodoch SR. V druhom type SMS správy , ktorú dostali občania nachádzajúci sa v ostatných krajinách sveta, im ministerstvo odporúča, aby po návrate na Slovensko sledovali svoj zdravotný stav. Pri príznakoch ochorenia majú lekára kontaktovať telefonicky.

14:00 "Mali by sme byť pripravení prijať aj ďalšie opatrenie. Je nešťastné, že sa práve teraz mení vláda. Môže sa stať, že prvé z opatrení, ktoré bude robiť nový premiér, bude opatrenie zatvoriť školy a podobne," povedal líder SaS Richard Sulík v Sobotných dialógoch k téme koronavírusu.

13:47 „Čo sa týka nového koronavírusu, naši zamestnanci boli riadne vyškolení a vedia, ako pri kontakte s osobou, ktorá môže byť nakazená, postupovať,“ povedala Vaněková. Na klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice momentálne využívajú 41 lôžok, z čoho je vyčlenených 12 izolovaných lôžok. „V prípade potreby vieme toto číslo zvýšiť,“ dodala. Zatiaľ neprijali opatrenie v zmysle karantény zamestnanca po pricestovaní z rizikovej oblasti pre výskyt nového koronavírusu. „Situáciu dôsledne sledujeme a operatívne pristupujeme k riešeniam, ktoré si vyžaduje,“ doplnila s tým, že všetky opatrenia v košickej nemocnici sú nastavené v súlade s aktuálnou situáciou, týkajúcou sa ochorenia COVID-19 na Slovensku. Tvrdí, že uvedená klinika je na prípadných pacientov s novým koronavírusom pripravená.

13:46 Zabezpečiť vyšetrenie vzoriek pacientov, ktorí by mohli byť nakazení novým koronavírusom, chce Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice vo svojom ústave lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie. Ako povedala hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková, vedenie nemocnice sa o to bude snažiť v najbližších dňoch. Podľa nej by sa uvedeným krokom výrazne skrátila doba čakania na výsledky. Doposiaľ odobrali v UNLP vzorky v súvislosti s novým koronavírusom viac ako 30 pacientom, všetky boli negatívne. Ako Vaněková uviedla, momentálne majú dostatočný počet ochranných rúšok a pracujú na tom, aby boli zabezpečené osobné ochranné pracovné prostriedky v dostatočnom množstve podľa medzinárodných predpisov.

13:41 Výstavisko Agrokomplex v Nitre presúva svoj veľtrh Nábytok a bývanie na bližšie neurčený dátum. Dôvodom je situácia okolo koronavírusu a jeho šírenia. O zákaze konania veľtrhu Nábytok a bývanie na budúci týždeň rozhodol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre v súvislosti s prvými potvrdenými prípadmi ochorenia Covid-19 na Slovensku. Podľa regionálnej hygieničky Kataríny Tinákovej existuje vysoké riziko, že pri hromadnom podujatí s väčším počtom ľudí môže prísť k šíreniu tohto ochorenia.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

13:08 Podľa našich informácií deti štvorčlennej slovenskej rodiny, ktorá je momentálne v Rakúsku, ešte v pondelok po dovolenke v Taliansku boli v jednej z bratislavských súkromných škôl . Údajne sa uvažuje o zatvorení tejto školy.

13:02 Vláda zatiaľ možného budúceho premiéra a šéfa OĽaNO Igora Matoviča nepozvala na rokovania o tom, ako zabezpečiť pokračovanie v riešení s problémomom koronavírusu. Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá s Matovičom rovnako bola v relácii RTVS Sobotné dialógy kritizuje dosluhujúcu vládu za to, že včas nenakúpili ochranné pomôcky. Predseda Sme rodina Boris Kollár si myslí, že by sa nemalo panikáriť.

12:54 K predmetným SMS správam, ktoré Slováci dostávajú do mobilných telefónov, sa vyjadrila aj ministerka vnútra Denisa Saková. „Cieľom sms správ je odľahčiť zdravotnícky personál v nemocniciach a zároveň zamedziť šíreniu vírusu medzi obyvateľstvom. V prípade, že človek potrebuje lieky, môže využiť e-recept, ktorý lekár môže vystaviť na diaľku a pacient si lieky vyzdvihne v lekárni. Rovnako treba postupovať v prípade, keď sa človek cíti chorý, v prvom rade treba svojho lekára kontaktovať telefonicky a ten určí ďalší postup.“ ozrejmila ministerka Saková.

Zdroj: TASR/Úrad vlády

12:52 Na hraniciach s Rakúskom je v spolupráci s dobrovoľnou záchrannou brigádou Civilnej ochrany a Komplexnou centrálnou záchrannou službou opäť vykonávaná letáková informačná kampaň. Cieľom kampane je informovať všetkých slovenských občanov, ktorí sa vracajú z miest zasiahnutých koronavírusom (Taliansko a Rakúsko), o možnej prevencii, prípadne o prejavoch ochorenia a kam telefonovať, ak už človek pociťuje zdravotné problémy. Kampaň prebieha v časoch od piatka 6. marca 2020 od 16:00 hod. do 24:00 hod, v sobotu od 06:00hod do 24:00 hod. a v nedeľu od 06:00 hod do 24:00 hod.

11:50 V Malackách zatvorili centrum sociálnych služieb, v ktorom pracovala manželka nakazeného 52-ročného muža. Informoval o tom primátor mesta Juraj Říha. "Zvolal som zasadnutie krízového štábu, kde prijmeme rozsiahlejšie opatrenia," približuje šéf Malaciek. V domácej karanténe je naďalej deväť osôb, ktoré sa stretli s nakazenou ženou. "Naďalej pripomínam, že ide o vírusové ochorenie, preto sa, prosím, vyhýbajte hromadným podujatiam a najmä s pokojom pristupujte k tejto situácii," odkazuje Říha.

11:36 V bratislavskej arcidiecéze je dočasne dovolené podávanie svätého prijímania na ruku. Ide o jedno z preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu, ktorý bol na Slovensku zatiaľ potvrdený v troch prípadoch. Opatrenie, ktorý vydal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, platí od soboty do 31. marca. Informoval o tom Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:35 V súvislosti s aktuálnou situáciu zrušilo Nové Mesto utorňajší (10. 3.) galakoncert v Istropolise, ktorý plánovalo pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien (MDŽ). "V súvislosti s našimi seniormi prijímame preventívne opatrenia, ktoré majú zvýšiť ich ochranu pred prípadným nakazením. Podobne ako hlavné mesto a ďalšie mestské časti sme sa rozhodli zrušiť hromadné podujatia pre seniorov," píše mestská časť na webovej stránke. Plánované marcové kultúrno-spoločenské podujatia ruší operatívne aj Dúbravka, ktorá vypočula odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Marcové kolektívne podujatia zorganizuje v náhradných termínoch. Zrušenie marcových termínov sa týka napríklad detského karnevalu, podujatia k Medzinárodnému dňu žien či Dňu učiteľov, turnaja v stolnom tenise, ale aj vítania detí - nových občanov a bowlingovej ligy seniorov.

11:34 K obmedzeniu akcií organizovaných mestskou časťou pristupuje napríklad aj Ružinov. Ide najmä o podujatia, kde sa na jednom mieste stretáva väčšie množstvo navzájom neznámych detí alebo seniorov. "Nebudeme teda rušiť napríklad korčuľovanie škôlkarov z rovnakej triedy na zimnom štadióne, ale v marci nezorganizujeme vítanie detí do života a presunieme ho na ďalší mesiac," približuje ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Mestská časť zároveň v súlade s odporúčaniami hlavného mesta odporúča školám nezúčastňovať sa na hromadných podujatiach na verejnosti, neorganizovať školské zájazdy či hromadné akcie. Zriaďovateľom zariadení pre seniorov odporúča zrušiť návštevné hodiny a hromadné podujatia pre túto vekovú skupinu.

11:33 Bratislavská Karlova Ves je ďalšou mestskou časťou, ktorá pre riziko súvisiace s novým koronavírusom ruší až do odvolania viaceré svoje podujatia. Nariadenie vstúpilo do platnosti v sobotu a týka sa všetkých spoločenských, kultúrnych i športových podujatí. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. "Situácia nás mrzí, snažíme sa ochrániť najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov a prevencia šírenia vírusov je momentálne na prvom mieste," píše mestská časť s tým, že zatvorené budú zároveň všetky miestne denné centrá pre seniorov a obmedzené bude tiež ich spoločné stravovanie. Opatrenia koordinuje mestská časť s inými bratislavskými samosprávami a s hlavným mestom. "O ďalších krokoch a opatreniach budeme postupne a čo najrýchlejšie informovať," dopĺňa Karlova Ves.

10:34 Ministerstvo vnútra v týchto chvíľach neplánuje zasadanie krízového štábu. "Momentálne platí, že Ústredný krízový štáb je naplánovaný na pondelok 9.3. 2020. Situáciu však monitorujeme a ak to bude potrebné tak bude zvolaný aj skôr," povedal pre Topky hovorca ministerstva Peter Lazarov.

10:27 Slovákom v týchto hodinách do mobilných telefónov prichádza už druhá SMS správa, ktorá pripomína línku 0800 221 234, na ktorú sa majú v prípade podozrenia na koronavírus obrátiť.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

10:24 Potvrdenie o zasadaní krízového štábu prichádza aj z webstránky mesta Malacky. "V súvislosti s výskytom koronavírusu v našom regióne žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali hromadným podujatiam, resp. miestam so zvýšeným pohybom ľudí. Samozrejmosťou je dôsledné dodržiavanie hygienických zásad. Od včera je preventívne uzatvorené Mestské centrum sociálnych služieb, kde pracovala manželka muža z Kostolišťa, u ktorého sa vírus potvrdil ako u prvého. Medzitým máme informáciu, že prítomnosť vírusu potvrdili u manželky aj u ich syna. Dnes popoludní zasadá krízový štáb mesta, kde sa očakáva prijatie rozsiahlejších opatrení. O jeho výsledkoch budeme informovať," píše sa na stránke mesta.

10:08 Všetci traja identifikovaní sú hospitalizovaní na Klinike infektológie na izolovaných izbách, kde sú pod stálym dohľadom lekárov. "Prvý identifikovaný otec rodiny je v stabilizovanom stave a bola mu nasadená liečba. Jeho dvaja príbuzní manželka a syn doposiaľ nevykazovali príznaky nákazy, ich stav je monitorovaný, sú pod neustálym dozorom lekárov a podľa vývoja ich klinického stavu im bude nasadená prípadná liečba," dodáva hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:07 Manželka prvého nakazeného Slováka koronavírusom je z domácej izolácie premiestnená už na infekčnú kliniku do nemocnice. Ako ďalej informuje hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) sú už tak hospitalizovaní všetci traja pacienti. Otec, syn a takisto aj manželka 52-ročného muža.

10:02 Z hlavného mesta hlásia úrady ďalšie podozrenie na prípad koronavírusu. V tejto súvislosti bude Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici zatvorená až do 15. marca. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj ešte v piatok 6. marca, pričom na škole mohol prísť jeden zo žiakov do kontaktu s nakazeným človekom. Na základe výsledkov testov sa následne rozhodne škola v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a regionálnym hygienikom na ďalšom postupe.

09:42 Štvorčlenná rodina, ktorá je nakazená novým koronavírusom a nachádza sa v karanténe v Rakúsku, sa počas nakazenia nachádzala aj na území Slovenskej republiky . Potvrdil to riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga. Ako doplnil, situácia sa rieši komplexne. "Prípad nakazenia u štvorčlennej slovenskej rodiny v Rakúsku môžeme potvrdiť," uviedol Tomaga.

09:32 "Identifikovali sme pacienta prvého kontaktu, čo nám zjednodušuje aj realizáciu protiepidemiologických opatrení," povedal Pellegrini. "Na Slovensku máme doteraz známe výsledky v počte 339 negatívnych a tri pozitívne," uzavrel Mikas.

09:32 Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová uviedla, že je známy aj pacient "0" , teda prvý nosič daného ochorenia. Je to syn, ktorý bol v polovici februára v talianskych Benátkach. "Ide o úzke kontakty s prvým potvrdeným prípadom koronavírusu. Osoby žijú v spoločnej domácnosti," doplnil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Zdroj: Topky/Maarty

09:29 "Hospitalizovaní sú na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava otec a syn; manželka zostáva v domácej izolácii," povedal predseda vlády Peter Pellegrini na margo ďalších dvoch potvrdených prípadov u nás.

09:22 Primátor Malaciek Juraj Říha na Facebooku píše o spomínaných dvoch ďalších prípadoch v statuse. " Na 14:00 som zvolal zasadnutie krízového štábu, kde prijmeme rozsiahlejšie opatrenia. Po jeho skončení mestské médiá prinesú bližšie informácie," píše Říha.

Zdroj: Facebook/Jakub Říha

08:37 Ide o identifikovanie tzv. pacienta "nula" ktorý prišiel s nákazou pravdepodobne z Talianska. Ide o syna 52-ročného muža, ktorý bol ešte vo februári v zahraničí, v Benátkach.

08:26 Po 52-ročnom mužovi zo Záhoria bol koronavírus potvrdený aj u jeho manželky a syna.

Potvrdilo to samotné ministerstvo zdravotníctva, ktoré chystá k tejto udalosti oficiálnu správu.

07:03 Krízový štáb v obci Kostolište odporúča občanom:

obmedzené stretávanie sa osôb a zúčastňovanie sa na hromadných stretnutiach občanov

prísne dodržiavanie hygienických zásad a to častejšie umývanie rúk dezinfekčnými prostriedkami, dodržiavanie pitného režimu, dezinfekcia domácností, prípadne predmetov používaných v bežnom styku

prehlbovať prevenciu prostredníctvom užívania vitamínov a iných látok pre zvýšenie imunity organizmu

stránenie sa osôb podozrivých na príznaky respiračných chorôb ( kýchanie, kašeľ )

06:55 Obec, v ktorej bola na Slovensku prvýkrát zaznamenaná nákaza vírusom Covid-19, už na svojej vlastnej stránke komunikuje základné opatrenia. "Na základe oznámenia regionálneho hygienika Úradu verejného zdravotníctva bol v našej obci zaznamenaný výskyt nákazy vírusu COVID-19 u občana Kostolišťa. V úzkom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva neustále monitorujeme situáciu a získavame informácie ohľadom možného rozšírenia tejto nákazy. V prvom rade žiadame všetkých spoluobčanov o zachovanie pokoja a nešírenie zbytočnej paniky," píše sa na webstránke obce Kostolište.

06:41 V Rakúsku ešte včera potvrdili koronavírus u štvorčlennej slovenskej rodiny. Štvorčlenná rodina so Slovenska sa podľa ORF nachádzala v karanténe v chate pri Neziderskom jazere v spolkovej krajine Burgenland, kde bola na dovolenke. Najnovšie informácie však hovoria o tom, že sa nachádzajú v karanténe vo svojom dome v obci Kittsee.

"Výsledky testov sa nedávno potvrdili ako pozitívne. Rodina je v súčasnosti v domácej karanténe," povedala na margo slovenskej rodiny podľa ORF Brigitte Novoselová z krízového štábu. Aktuálne sa pripravuje zoznam osôb, s ktorými mohli prísť do kontaktu, ktoré sa taktiež podrobia karanténe.

Panika v obchodoch je zbytočná

"Je to jeden potvrdený prípad, ktorý sme prvýkrát zachytili, netreba panikáriť, správať sa zodpovedne, nechodiť na podujatia s veľkým množstvom ľudí, umývať si ruky, dodržiavať si odstup od ľudí," povedal verejnosti ešte včera Pellegrini. Telesný kontakt podľa neho napomáha prenosu kvapôčkovej infekcie. "Nie je potrebné, aby ľudia dnes obsadili všetky hypermarkety a kupovali múky, špagety a toaletné papiere," upozornil premiér.

Zdroj: TASR/Úrad vlády SR

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.