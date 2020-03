MIMORIADNY ONLINE Koronavírus na Slovensku! Malacky oficiálne potvrdili prvý prípad, Anton (52) z Kostolišťa

premiér Pellegrini spolu s hygienikom Jánom Mikasom potvrdil prvý prípad koronavírusu na Slovenku

má ísť o 52-ročného Antona, ktorý s rodinou žije v obci Kostolište pri Malackách

pacient sa má mať lepšie, lieky mu zaberajú a je umiestnený v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na klinike infektológie na Kramároch

nejde o pacienta nula, nebol v zahraničí a ide o sekundárnu nákazu

okolo 14:30 bude mať Pellegrini presnejšie informácie o pacientovi

pri podozrení na ochorenie premiér radí telefonicky sa poradiť na špecializovanej linke a radí nezdržiavať sa v čakárňach a neodporúča zúčastňovať sa hromadných akcií

momentálne sa vyšetruje cestovateľská a iná anamnéza spomínaného pacienta

ľudia by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom mali kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk , zároveň dnes alebo zajtra začnú občania prijímať informačnú SMS, ktorá ich bude o všetkom podstatnom informovať

Online

15:19 Zriadil sa krízový štáb pod vedením Ministerstva vnútra SR, s účasťou hlavného hygienika SR a predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR a ostatných rezortov. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav.

15:02 Starosta obce Kostolište Hubert Danihel pre Topky potvrdil, že nakazeným je Slovák, nejde o cudzinca, ako sa spočiatku špekulovalo. „Je to Slovák ako repa,“ poznamenal. Podľa našich informácií sa muž menom Anton pravdepodobne nakazil od jeho syna , ktorý navštívil Benátky. U neho sa však koronavírus nepotvrdil. Celá rodina je aktuálne pod drobnohľadom lekárov a absolvujú testy. V obci v súvislosti so vzniknutou situáciou plánujú viaceré opatrenia. Podľa starostu budú rušiť pripravované podujatia, taktiež budú prostredníctvom rozhlasu informovať o opatreniach, ktoré by občania mali dodržiavať.

14:46 Momentálny stav na infekčnom oddelení na Kramároch.

14:30 Primátor Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti potvrdil, že ide o lokalitu v blízkosti Malaciek. „V týchto chvíľach vykonávame preventívne opatrenia. Viac informácií poskytneme neskôr,“ uviedol primátor, ktorý tiež vyzýva na pokoj. Podľa naších informácií ide o obec Kostolište. Tie sú od Malaciek vzdialené necelé 3 kilometre.

14:23 Stranky mesta Malacky potvrdili, že nakazený je z okolia tohto mesta na svojej webstránke. "Žiaľ, prvý potvrdený prípad koronavírusu na Slovensku je z okolia Malaciek. Vedenie mesta situáciu pozorne sleduje a prijíma opatrenia. Okrem iného sa kontroluje pohyb osôb, ktoré eventuálne mohli prísť do kontaktu s nakazenou osobou. Prosíme obyvateľov, aby zachovali pokoj a aby dôsledne dodržiavali hygienické pravidlá. Primátor mesta Juraj Říha zvolal na dnešné popoludnie krízový štáb. Viac informácií poskytneme neskôr," píše sa na webe.

13:57 Podľa ďalších informácií, ktoré sa nám podarilo zistiť, žije muž s rodinou v obci pri Malackách.

13:52 Situácia v Ružinovskej nemocnici.

13:50 Na opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu je pripravený aj rezort obrany. V prípade naplnenia civilných nemocníc môže umiestniť 2000 pacientov do dvoch izolovaných pracovísk vo výcvikovom areáli Lešť.

13:19 Podľa našich infromácii je prvý nakazený z Malaciek.

Má ísť o 52-ročného pacienta. Momentálne je umiestnený na infektológii na bratislavských Kramároch. Cíti sa vraj lepšie a lieky mu zaberajú. Jeho syn sa pohyboval v Benátkach a nakaziť sa mohol práve od neho.

Malacky ležia v centre južnej časti Záhorskej nížiny. Toto mesto je od Bratislavy vzdialené 40 kilometrov. Najbližšie veľké mesta sú Kúty či Stupava.

13:15 "V Bratislave bolo prijatých už viacero opatrení zameraných najmä včasné a transparentné informovanie obyvateľov o aktuálnej situácii v meste, ochranu senioriek a seniorov pred nákazou novým koronavírusom ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19, zabezpečenie fungovania kľúčových služieb a infraštruktúry v meste aj v prípade rozsiahlejšieho šírenia nákazy novým koronavírusom, prevenciu šírenia nového koronavírusu a koordináciu s mestskými časťami a samosprávnym krajom, s dôrazom na opatrenia v školských zariadeniach," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

13:13 Mesto Bratislava deklaruje, že je spoločne s mestskými časťami i Bratislavským samosprávnym krajom pripravené na nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Všetky informácie o situácii v hlavnom meste vrátane odporúčaní a opatrení, ktoré sa doteraz vykonali, nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Magistrát tak reagoval na prvého potvrdeného pacienta na Slovensku s ochorením COVID-19, ktorý je hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch.

13:09 Starosta mestskej časti Ružinov chce občanov upokojiť. "Ide o komunitné šírenie, pravdepodobne prenesené z Talianska, pacient je z mimo Bratislavy. Ružinovčanov chcem trochu upokojiť, že sa nachádza v nemocnici na Kramároch, nie u nás v Ružinove. Riaditeľka Univerzitnej nemocnice ma práve telefonicky uistila, že pacient išiel priamo na Kramáre a priamo na infekčné oddelenie, takže nebol ani v kontakte s ľuďmi na urgentnom príjme, ani s ďaľšími lekármi. Nemocnica však preventívne vyhlásila zákaz návštev," píše na sociálnej sieti Martin Chren.

12:58 Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platí od dnes, t.j. od 6. marca 2020 v Nemocnici Levice, z dôvodu pretrvávajúceho výskytu chorobnosti na respiračné ochorenia a chrípku, zákaz návštev na všetkých oddeleniach, a to až do odvolania .

12:45 Občania v priebehu dneška a zajtrajška budú dostávať SMS správy so stručnými informáciami v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Obsahovať bude aj číslo infolinky, na ktorú sa môžu obrátiť ľudia s podozrením na ochorenie.

Muž v stredných rokoch sa mohol nakaziť od syna, ktorý bol v Benátkach

"Dnes žiaľ sa stretávame, aby som vás informoval o tom, že Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový vírus Covid-19. Pacient vo veku 52 rokov , ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike v Bratislave v Univerzitnej nemocnici na klinike infektológie. Je to človek, ktorý nemá cestovateľskú anamnézu. Jeho syn bol v Benátkach. Mohlo dôjsť k prenosu zo syna na otca," tvrdí Pellegrini na tlačovke s tým, že ide o sekundárny prenos.

Pacient má byť v oddelenej budove na bratislavských Kramároch a s inými pacientmi v kontakte nebol. Cíti sa už o niečo lepšie a klesá mu teplota. Verím, že to aj takto skončí, povedal Pellegrini. Zvoláva sa generálny štáb. V tejto nemocnici sa zakazujú návštevy.

Premiér radí, aby sa ľudia nezúčastnili hromadných aktivít

Premiér varuje, aby sa občania nezdržiavali v čakárňach, ale aby pri podozrení telefonovali na zákaznícku linku, ktorej číslo sa dnes rozpošle všetkým občanom SMS správou. "Nemáme pacienta nula, ale ide o sekundárny prenos," hovorí premiér.

Pacient má byť izolovaný a liečba mu zaberá

"Doteraz sme tento záchyt nemali, až dnes prišiel ten deň. Pacient je izolovaný a patričnú liečbu dostáva. Cíti sa dobre," hovorí hlavný hygienik Ján Mikas. "Nič tragické sa nedeje. Ideme v pôvodnom režime. V priebehu niekoľkých dní budú možno ďalšie potvrdené prípady. Dopady ochorenia budeme na Slovensku minimalizovať," hovorí Mikas.

"Práve teraz prebieha vyšetrovanie toho, ako sa pacient pohyboval na verejnosti počas uplynulých dní. Rovnako aj tak jeho anamnéza. Tento človek má uvádzaný pobyt mimo Bratislavy, v jednom z malých mestečiek mimo Bratislavy ," hovorí Pellegrini, ktorý nechce vyvolávať paniku.

Nie je nutné vyrabovať hypermarkety

Mikas pripúšťa, že nosičom vírusu môže byť aj manželka spomínaného muža. "Vylúčiť to neviem," povedal hygienik Ján Mikas. "Je to jeden potvrdený prípad, ktorý sme prvýkrát zachytili, netreba panikáriť, správať sa zodpovedne, nechodiť na podujatia s veľkým množstvom ľudí, umývať si ruky, dodržiavať si odstup od ľudí," povedal ešte raz verejnosti Pellegrini. Telesný kontakt podľa neho napomáha prenosu kvapôčkovej infekcie. "Nie je potrebné, aby ľudia dnes obsadili všetky hypermarkety a kupovali múky, špagety a toaletné papiere," upozornil premiér.

Rúška sú pre chorých, zdravého neochránia, zdôraznil premiér

Premiér bude rokovať o tom, ako sa vyvíjajú ceny ochranných rúšok. "Bohužiaľ, nemáme na Slovensku ani výrobcu na takéto ochranné prostriedky. Určite ich nebudeme len tak rozdávať. Netreba narábať s tými rúškami a zbytočne ich míňať. Mal by ich mať na sebe nasadené chorý, aby tú infekciu nešíril," povedal Pellegrini a zdôraznil, že zdravému človeku rúško veľmi nepomôže. Testy sa budú podľa premiéra robiť už aj v Košiciach aj v Banskej Bystrici. Dĺžka testov sa naťahuje, pretože prichádza množstvo vzoriek. Doktorka potvrdila, že tie sa dajú urobiť aj za 6 hodín, no pri príchode množstva vzoriek aj z východu sa vzorky testujú dlhšie.

Mikas zdôrazňuje, že tehotné ženy sú vzhľadom aj na chrípkové ochorenie veľmi rizikovou skupinou . "Tehotenstvo síce je fyziologická záležitosť, je to však záťaž. Týmto ženám neodporúčam chodiť na hromadné podujatia," povedal hygienik Mikas, ktorý znovu odporúčal dbať na osobnú hygienu. Pellegrini avizuje, že Slovensko dokupuje prístroje a rozširuje kapacity, aby sa vyšetrenie na koronavírus mohlo robiť aj v iných mestách ako v Bratislave.

Hygienik bude pacientov deliť do dvoch skupín

Hygienik chce teraz infikovaných deliť na 2 skupiny. Tých, ktorí boli v kontakte so spomínaným mužom a tých, ktorí sa nakazili z iného zdroja.

Pellegrini je súčasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, a tak je zrejmé, že sa k prípadu vyjadruje aj z tejto pozície. Na úrade vlády sa tlačová konferencia uskutočnila krátko pred dvanástou a Pellegrini na nej komunikoval verejnosti aktuálne informácie k nebezpečnému vírusu. Nasledovať bude krízový štáb, na ktorom budú skúmať ďalšie detaily o predmetnom 52-ročnom mužovi.

Župa odporúča zákaz styku s klientami v sociálnych centrách

Bratislavská župa na žiadosť regionálneho hygienika odporučila zariadeniam sociálnych služieb zákaz styku klientov s verejnosťou s účinnosťou oddnes 6. marca 2020. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v oblasti akútnych prenosných respiračných ochorení na území Bratislavského kraja a z toho vyplývajúca ochrana zdravia klientov, ako aj personálu. Zákaz platí do odvolania.

„O odporúčaní sme bezodkladne informovali všetkých poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, teda nielen tých poskytovateľov, ktorí majú zariadenia, ale úplne všetkých. Aj takým, ktorí poskytujú iné druhy sociálnych služieb,“ upresnil bratislavský župan Juraj Droba.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.