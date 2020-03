Odborník zo SAV odpovedá na otázky čitateľov o koronavíruse! Zverejňujeme prvé rady

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

16:57 - otázka od: Miroslav Velebír V utorok odchádzam do Belgicka za prácou. Idem cez Česko, Nemecko, Holandsko. Mám sa niečoho obávať ohľadom koronavírusu? Ďakujem. Vo všetkých týchto krajinách už vírus bol potvrdený, čo už je v podstate pravda pre celú Európu. Z tých troch krajín je na tom najhoršie asi Nemecko, najmä spolková krajina Nordrhein-Westfallen. Odporúčam sa správať veľmi zdržanlivo a snažiť sa minimalizovať kontakt s ľuďmi na nevyhnutné minimum.

16:57 - otázka od: Katarina Mam leukocyty na hladine 2.81. Su hlboko pod normalom. Som autoimunitacka. Aku mam sancu, ze koronavirovu infekciu prezijem? Myslím si, že neexistuje človek, ktorý by si trúfol Vám na toto zodpovedne odpovedať. Pravdou je, že najviac ohrození sú hlavne starší ľudia a ľudia s pridruženými inými zdravotnými komplikáciami a oslabenou imunitou, takže patríte do rizikovej skupiny. Môžem len opäť odporučiť snažiť sa minimalizovať riziko infekcie tým, že sa budete strániť ľudí.

16:58 - otázka od: Monika Dobry den, zaujima ma jedna vec ohladom tohto virusu, resp. infikovania sa. Skutocne staci pokryvat respiracnymi ruskami iba sliznice ako ke nos a usta? A co oci? Okrem toho, oblecenie a pod. - Predpokladam, ze na ulici, v spolocnosti na par minut as nestihnem takyto virus preniest na ramene bundy domov, vsak? ☺ Pokial na mna, vyslovene, clovek nezakaslal, nekychol. Dakujem za Vasu odpoved. Áno, máte pravdu. Pokiaľ nie ste priamo v kontakte s nakazenou osobou, ktorá na Vás nakašle alebo kýchne, tak sa Vám pri pobyte na ulici nemôže nič stať. Vírus len tak voľne nepoletuje vonku na ulici. Naopak, pri priamom kontakte s infikovaným človekom si treba chrániť aj oči – ak by Vám napríklad pri kýchnutí prskol priamo do očí, tak Vás môže nakaziť aj keď budete mať rúško. Dôležité je aj nesiahať si na ústa, oči, či nos rukami, ktoré by mohli byť kontaminované vírusom, napríklad po podaní ruky človekom, ktorý si pred tým do nej kýchol či odkašlal.

16:58 - otázka od: Mirka Dobrý deň pán doktor. Prosím vás, beriem lieky na zníženie imunity pri diagnóze skleróza multiplex. Boli už zverejnené osoby ktoré sú ohrozené podľa diagnózy, ale môj a je náš asi viac, prípad som nenašla prosím vás čo by ste nám poradil? Poradil by som Vám sa snažiť čo najviac znížiť riziko infekcie zvýšenou hygienou a vyhýbaním sa ľuďom, pretože sa dá všeobecne usudzovať, že vzhľadom k zníženej imunite patríte k rizikovým skupinám.

16:58 - otázka od: boris rychly dobry den, zajtra sa vraciam na slovensko po 9 dnoch z los angeles (uz tu maju vyhlaseny stav nudze) cez londyn, nemam ziadne priznaky, ako velmi sa mam po navrate izolovat od rodiny a prace? dakujem za odpoved. Bohužiaľ, ukazuje sa, že aj ľudia bez očividných prejavov môžu vírus prenášať. Takže v rámci možností by som sa snažil ten kontakt minimalizovať. Návštevy by som odložil a v rámci domácnosti vo zvýšenej miere dbal na hygienu a priamy kontakt čo najviac minimalizoval. To isté aj v práci.

16:59 - otázka od: Adrián Dobrý deň, zaujíma ma kedy je koronavírus pre cloveka smrtelny a kedy sa situácia v Europe asi ukludni natoľko ze sa bude dat znova bezpecne cestovat Z aktuálnych dát vyplýva, že vírus je smrteľný predovšetkým u starých ľudí a ľudí s pridruženými inými zdravotnými komplikáciami a oslabenou imunitou. Až u 80% ľudí ma ochorenie len mierny priebeh. Kedy sa situácia upokojí je veľmi ťažko predpovedať. Existuje opodstatnená hypotéza, že tak ako aj pri chrípke, aj tu príde k zastaveniu epidémie na jar či v lete, kedy bude vďaka vyšším teplotám, suchu a slnku prenos znížený. Či to tak naozaj bude, ukáže čas.

16:59 - otázka od: Maja Dobry den, ako je to v pripade, ze ochorie tehotna zena? Moze sa virus preniest na dieta este v maternici? Je riziko rozne v roznych stadiach tehotenstva? Vírusové infekcie počas tehotenstva sú vo všeobecnosti vždy brané ako zvýšené riziko a to predovšetkým počas prvého trimestra. V súvislosti s týmto novým koronavírusom zatiaľ nebolo popísaných v literatúre príliš veľa prípadov. Na základe tých málo publikovaných prípadov sa ale nezdá, že by bol priebeh u tehotných žien horší ako u netehotných. A takisto neprišlo k prenosu infekcie na dieťa.

16:59 - otázka od: Jana Palkechová Chcem sa spýtať, či vírus na plochách (kľučky, podlaha, ...) likvidujú iba dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, alebo aj bežne používané ( savo, sanytol, domestos). A ak môžem poprosiť radu, čím by ste nám odporučili dezinfikovať napríklad hračky v materskej škole. Problém je, že v lekárňach už nič na báze alkoholu nevieme zohnať. Ďakujem Vám za odpoveď . Áno, aj bežne používané prostriedky ako ste uviedli, tak isto ako aj bežné mydlo, sú účinné. Či sú vhodné aj na umývanie hračiek by som posudzoval skôr z hľadiska ich všeobecnej vhodnosti deklarovanej výrobcom. Čiste z hľadiska účinnosti voči vírusu sú určite v poriadku.

17:00 - otázka od: Michal Smoleň S priatelkou mame zaplatenu velkonocnu dovolenku vo Francuzku no uz teraz sme mierne nachladnuti. Hrozi nam pri kontrole karantena? Mierne hlieny a kde tu zakaslanie bez teplôt. Dovolenka bol dar pod stromcek Situácia sa teraz veľmi dynamicky mení a ťažko špekulovať, čo všetko sa môže stať. Každopádne, cestovanie s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest v súčasnej dobe asi skutočne môže viesť aj k nepríjemným komplikáciám a je to aj neohľaduplné voči svojmu okoliu.

17:00 - otázka od: Miroslav Conka Dobrý deň rád by som vedel či antibakteriálne mydlo a antibakteriálny gel na báze alkoholu na 100% dokáže vírus zničiť.? Ďakujem Určite áno. V podstate akékoľvek mydlo je účinné, len musí byť to namydlenie dostatočne dôsledné a dlhé (uvádza sa, že až 20 sekúnd). Gél je veľmi vhodný v situáciách, keď nemáme možnosť si umyť ruky. Ale nie je nevyhnutný.

17:01 - otázka od: Michal Dobry vecer, prosim Vas, ako dlho trva liecba po prejave virusu covid-19 u cloveka, zavisia prejavy virusu od jeho aktualnej imunity a zravotnej kondicie? Ako dlho je infekcny? Ďakujem Podľa spoločnej správy Svetovej zdravotníckej organizácie a Číny liečba u človeka s miernou formou ochorenia trvá v priemere asi 2 týždne a asi 3-6 týždňov pri ťažkých a kritických formách ochorenia. Pacienti sú považovaní za vyliečených, keď sú už aspoň tri dni bez príznakov a mali už s odstupom 24h aspoň dva negatívne testy na prítomnosť vírusu. Mali by teda byť v tom čase už neinfekční. Objavili sa už síce aj správy o tom, že bol vírus potvrdený aj výrazne dlhšie po odznení príznakov, ale ich relevantnosť v tejto chvíli nedokážem posúdiť.

17:01 - otázka od: Michal Dobry vecer, Chcem sa spytat, je nejaký základný rozdiel ako rozpoznať covid-19 od našej chrípky? Lebo kedže je chripkova sezóna, tak aj ja mam nádchu, bolesť krka..... Len, ze ci je nieco čím sa to naozaj odlíšiť. Dakujem Bohužiaľ nie, nijaký špecifický príznak, ktorým by sa dali tieto dve ochorenia odlíšiť, neexistuje. Že ide o nový koronavírus sa dá jednoznačne preukázať len diagnostickým testom založeným na detekcii vírusového genetického materiálu.

17:02 - otázka od: Peter Dobrý podvečer prajem, ja by som sa chcel opýtať, či je to pravda?? Niekde som sa dočítal že s novým koronavírusom sa dá bojovať pomocou ribavirínu, lopinaviru / ritonaviru a interferónu beta-1b. A teda by ma zaujimalo,okrem toho či to naozaj pomáha,že ak sú výsledky naozaj tak dobré, tak prečo sa stále v médiách píše že ešte nie je na to liek Ďakujem za odpoveď Najmä v Číne už prebieha veľké množstvo klinických štúdií, ktoré sa snažia overiť účinok niektorých antivírusových látok, ktoré boli pôvodne vyvinuté voči iným vírusom. Tie ktoré ste spomenuli sú určite tiež testované. O ich úspešnom použití v ojedinelých prípadoch už boli tiež vydané správy, ale treba si počkať na viac dát.

17:02 - otázka od: Roman Čo by ste poradili starším, ktorí su viac ohrození. Starším by som určite radil snažiť sa minimalizovať kontakt s ľuďmi a tak sa chrániť pred infekciou. Obmedziť aj návštevy a hlavne sa vyhýbať miestam s vysokou koncentráciou ľudí.

17:02 - otázka od: Mária Kolega sa vracia z dovolenky v Thajsku. Je opodstatnený návrh, aby sme ho nechali 2 týždne po návrate mimo pracoviska (dovolenka nariadená zamestnávateľom)? Ďakujem. Myslím si, že áno. Môže sa to javiť ako prehnané, ale rozhodne to nie je neopodstatnené.

17:03 - otázka od: Jana Dobrý deň, pomôže očkovanie proti chrípke aj na koronavirus? Očkovanie proti chrípke rozhodne nechráni priamo voči koronavírusu. Napriek tomu je aj v tejto situácii očkovanie proti chrípke, ako aj proti pneumokokovým infekciám, veľmi prospešné najmä u starších ľudí. Znížite si totiž šancu, že budete kvôli chrípke potrebovať zdravotnú starostlivosť práve v čase prebiehajúcej epidémie.

17:03 - otázka od: Matus Dobrý deň! Chcem sa opýtať do akej miery sú vírusom ohrozené deti. Od najmenších po školákov. Či sú dospelí viac náchylní alebo je to na rovnako. Ďakujem Doterajšie dáta ukazujú, že deti síce môžu byť infikované, ale nebývajú choré, alebo majú len mierne príznaky. Z tohto pohľadu sa teda o deti nemusíme až tak báť. Ale treba brať do úvahy, že deti môžu vírus ďalej šíriť. Z tohto pohľadu majú aj opatrenia ako zatváranie škôl a podobne svoj zmysel.

17:03 - otázka od: Jozef Dobrý deň, mám dve otázky. Sú fajčiari rizikovejšia skupina? Ako dlho prežije koronavirus na bankovkách? Ďakujem. Viacero štúdií ukazuje, že fajčiari majú vo zvýšenej miere na povrchu svojich buniek v pľúcach práve tú molekulu (nazývanú ACE2), ktorú vírus používa pre vstup do bunky (využíva ju ako tzv. receptor). Na základe toho sa dá dedukovať, že fajčiari sú viac vnímaví voči vírusu a teda viac ohrození. Ako dlho zostane vírus infekčný na bankovkách presne nevieme. Vieme ale usúdiť na základe laboratórnych testov, že to môže byť aj niekoľko dní. Tým skorej opäť zdôrazňujem, že zvýšená hygiena rúk je dôležitá.

17:03 - otázka od: Antónia Dobrý večer chcem sa spýtať som momentálne v Rakúsku -Innsbruck ako opatrovateľka na budúci týždeň cestujem domov mám dve vnučky 2rocne môžu prísť ku mne na návštevu.dakujem a prajem pekný večer Zdá sa, že deti nie sú týmto vírusom nejako mimoriadne ohrozené, skôr naopak, aj napriek infekcii ani neochorejú. Takže kvôli vnučkám by som sa nebál, ale celkovo v snahe minimalizovaž riziko šírenia vírusu by som bol opatrný a minimalizoval kontakty s blízkymi.

17:03 - otázka od: Lucia Urblikova Dobrý večer, Chcem sa opýtať na vás názor. Moja mamina má kúpený zájazd na juho-východ Talianska- Apulien. Na dovolenku by mala vycestovať 19.03.- čiže čoskoro. Je aj v južnej časti Talianska veľké rizika nákazy? Ďakujem za odpoved V Taliansku sú momentálne za najviac postihnuté oblasti považované Lombardy, Emilia-Romagna a Veneto. Zrovna v Apulia ešte prípad zaznamenaný nebol, aj keď v susedných oblastiach (Molise, Campania, Basilicata) áno. Situácia je však veľmi dynamická a môže sa v priebehu niekoľkých dní veľmi rýchlo zmeniť.

17:04 - otázka od: Linda Dobry den pracujem v zubnej ambulancii chcem vycestovat do UK konkretne do Londyna a chcem sa opytat ci musim zostat po navrate v karantene14 dni??Dakujem Toto nie je rozhodnutie, ktoré mne prináleží. V tejto chvíli nie je UK považované za rizikovú krajinu. Podľa súčasných doporučení by ste mali ísť do karantény len v prípade, že ste boli v priamom kontakte s potvrdeným prípadom alebo by ste mali príznaky ochorenia. Situácia sa však môže veľmi rýchlo meniť.