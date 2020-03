ONLINE O štvorkoalícii by mal dnes rozhodnúť Kiska: Za ľudí má predsedníctvo, najskôr sa stretáva s Matovičom

Igor Matovič dostal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie na zostavenie vlády

Boris Kollár chce Richardovi Sulíkovi vysvetliť spôsob výstavby bytov na pôde NBS s viacerými zahraničnými ekonomickými expertami

Matovič sa s Andrejom Kiskom stretol ešte predpoludním pred samotným predsedníctvom Za ľudí, potom sa očakáva aj krátky brífing

predseda OĽaNO a možný budúci premiér Matovič povedal, že osud štvorkoalície rozhodne už len Kiska

predsedníctvo Za ľudí sa bude konať o 14:00 popoludní, potom bude nasledovať tlačová konferencia, ktorá pravdepodobne začne o 16:30

VIDEO Príchod Igora Matoviča na stretnutie s Andrejom Kiskom

ONLINE

10:30 Matovič zopakoval, že 83 ľudí už vyskladali, no bol by radšej keby sa strana Za ľudí pridala k ním.

10:27 Veronika Remišová hovorí, že v prípade ich strany nikdy nešlo o pozičné boje. "Nemali by byť na ministerstvách ľudia, ktorí so sponzormi Smeru spolupracovali," tvrdí Remišová.

10:25 Na stretnutie prišla v dobrej nálade aj Veronika Remišová, Jaroslav Naď či Eduard Heger.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:12 Na miesto stretnutia na Jašíkovej ulici už prišiel Igor Matovič. Po rokovaní bude následovať krátky brífing. "Verím, že sa pridajú, ak sa rozhodnú ostať v opozícii s Kotlebom a Ficom, my sa určite zariadime," povedal Matovič pred štvrtkovým stretnutím s Kiskom. Dodal, že tri strany, teda SaS, Sme rodina a OĽaNO, sú v podstate dohodnuté a záleží len na predsedníctve strany Za ľudí, ako sa rozhodnú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič vidí vyrovnané šance na vznik trojkoalície aj štvorkoalície.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

09:50 O chvíľu začne rokovanie Igora Matoviča a Andreja Kisku.

​Dnes sa to vraj dozvieme

Matovič ešte dnes na sociálnej sieti zverejnil status, v ktorom sa priznal, že očakáva jednoznačnú voľbu od strany Za ľudí. "Dnes sa dozvieme, či si strana Za ľudí vyberie vládu s OĽaNO, SaS a Sme rodina alebo radšej pobyt v opozícii," píše na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Upletený bič a Kiskov status

Matovič sa včera pod rúškom tajností chcel stretnúť s Borisom Kollárom, no napokon ich novinári aj tak našli na Bratislavskom hrade a po tomto stretnutí dokonca usporiadali brífing na pôde NR SR. Vo foyeri sa na tlačovke Matovič priznal, že zvažuje nápad, podľa ktorého by investigatívni novinári pozerali politikom na prsty, pričom sa s týmto nápadom stotožnil aj samotný Kollár po jeho boku. Fond by mal niesť meno po zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi a získaval by predbežne financie 10 miliónov ročne. "Aby si vedeli investigatívni novinári vedelu zaplatiť niečo, čo si nevedia platiť zo svojich vlastných prostriedkov," povedal Matovič o svojom nápade.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Kollár zas pozval Sulíka na dnešné stretnutie na pôde NBS so zahraničnými expertami ohľadom spomínanej masívnej výstavby bytov, ktorá predstavuje vlajkovú loď Sme rodina. Obaja napokon hovorili o tom, že Richard Sulík, Boris Kollár a Igor Matovič už teraz tvoria takmer istý základ budúcej vlády. Štvorkoalícia je nateraz v rukách Andreja Kisku, ktorý vo večernom statuse povedal, že všetky možnosti podrobne zvažujú. "Prechádzame si všetky možné scenáre a dopady nielen na stranu, ale najmä pre krajinu. Či už vo vláde budeme alebo nie, sme veľmi radi, že sme boli súčasťou príbehu, keď sa podarilo zastaviť Ficov Smer," píše Kiska.

Myslíte si, že vznikne štvorkoalícia alebo trojkoalícia? štvorkoalícia 106

trojkoalícia 229

Počet hlasov: 335 Počet hlasov: 335

Matovič bol poverený zostavením vlády

Matovič si už medzičasom prevzal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie na zostavenie vlády, ktoré sám nazýva najťažšou domácou úlohou, akú v živote dostal.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Rozhodne predsedníctvo

"Premýšľame, diskutujeme o tom v strane od nedele permanentne. Celé hodiny, celé dni. Verejne sme sa úmyselne trošku odmlčali. Vieme, že naše rozhodnutie môže mať zásadný vplyv na to, akým smerom sa bude Slovensko uberať," pokračuje Kiska, ktorý definitívne rozhodne o realizácii štvorkoalície, pričom do úvahy pripadá aj spomínaná trojkoalícia.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr. ​

Kiskov postoj je nepochybne spôsobený aj figurovaním strany Sme rodina a strana má zrejme obavy z postupu nominantov Sme rodina v budúcej vláde. "Igor Matovič dostal od nás niekoľko otázok, na ktoré zajtra dostaneme odpoveď. Aj od toho závisí, ako sa rozhodneme," tvrdí Kiska, ktorého strana bude mať predsedníctvo dnes poobede, kde sa definitívne rozlúskne táto dilema.