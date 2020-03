Matovič opäť prichytený na hrade s Kollárom: Novinárov nečakal, Kisku chce upokojiť

Rokovanie prebieha na bratislavskom hrade a Igor Matovič tam novinárov rozhodne nečakal. Preto aj lídri oboch hnutí po tomto stretnutí zvolávajú improvizovaný brífing, čo potvrdil samotný hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Pôvodne tajne stretnutie si zorganizovali na 16:00. O niektoré ťažšie ministerstvá zatiaľ nie je medzi potenciálnymi koaličnými stranami záujem. Novinárom to potvrdil Matovič, ktorý aktuálne rokuje s predsedom Sme rodina.

"Pri niektorých ťažších rezortoch, ako keby sa niektoré politické strany báli zobrať si tú zodpovednosť. V tom prípade to zostane na nás. My sa toho nebojíme," vyhlásil Matovič. Matovič potvrdil, že existujú problémy, ktoré by mohli vyvolávať napätie medzi stranami v prípadnej vládnej koalícii. Myslí si však, že sa to podarí vyriešiť. Líder OĽaNO bol podľa svojich slov "trochu smutný" z utorkových (3. 3.) vyjadrení Sulíka a Kollára v Prezidentskom paláci. S oboma lídrami už hovoril o tom, že chce menej odkazov cez médiá a viac sa s nimi rozprávať.

Čaputová už odovzdala podstatný dokument Matovičovi

Igor Matovič si dnes prebral dokument, ktorý ho poveruje ako víťaza volieb zostavením vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová mu ho zverila po sérii rozhovorov s Borisom Kollárom, Andrejom Kiskom a Richardom Sulíkom, ktorí podľa jej názoru prejavili záujem vstúpiť do Matovičovej budúcej vlády. Je tu však množstvo komplikácií a jednou z nich je aj to, že predseda Za ľudí sa obáva fungovania nominantov Sme rodina.

"Ako ustriehneme to, aby sme náhodou neuleteli a nerobili podobné chyby ako predošlé vlády. Preto aj ja za ním (Kiskom pozn. red.) prídem s návrhom na fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, ktorý by bol pomenovaný po Jánovi Kuciakovi, kde by jednotlivé redakcie mohli z toho fondu čerpať," povedal Matovič novinárom.

Upletieme na seba bič

"Nasadili by sme na samých seba investigatívnych žurnalistov. To by bolo úplne najlepšie, aby sme si na seba uplietli takýto bič," vyhlásil s tým, že by tak podporili úlohu novinárov kontrolovať vládnu moc. Novinári by podľa neho priamo rozhodovali o tom, ako sa budú peniaze deliť na investigatívnu žurnalistiku. Matovič médiám odkázal, že keď budú zrejmí nominanti, mali by im celé štyri roky veľmi vytrvalo pozerať na prsty.

Nápad s investigatívcami má upokojiť Andreja Kisku

Igor Matovič už dnes hovoril o fonde pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá by nominantom mala "dohliadať na prsty" a týmto by chcel upokojiť aj samotného Kisku. "Bol by to najlepší nezávislý arbitér na nakladanie s verejnými zdrojmi. S týmto návrhom oslovíme partnerov," hovoril ešte predpoludním o svojom nápade Matovič.