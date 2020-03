ONLINE Deň D sa nekoná! Pre Kisku sa štvorkoalícia odkladá, prvé nezhody kvôli Kollárovi

Igor Matovič sa stretol s Andrejom Kiskom za účelom rokovania o vytvorení novej vlády v Hoteli Devín

Zuzana Čaputová zároveň prijala o 10:00 Andreja Kisku (Za ľudí), o 11:00 Richarda Sulíka (SaS) a o 13:30 príjme Borisa Kollára (Sme rodina)

ak prezidentke potvrdia vstup do budúcej vlády, Matovič dostane od Čaputovej poverenie na zostavenie vlády

Matovič sa v nedeľu stretol s Richardom Sulíkom u neho doma a v pondelok s Borisom Kollárom na Bratislavskom hrade

predseda OĽaNO priznal, že chce posty vo vláde rozdeliť v pomere 8-3-2-2 podľa volebného zisku strán

SaS na tlačovke predstavila svoj poslanecký klub

Kiska by si vedel vládu predstaviť skôr bez Borisa Kollára, Sulík zas kritizuje nápad masívnej výstavby nájomných bytov z dielne Sme rodina

14:19 Boris Kollár sa nechce priamo komentovať vyhlásenie Za ľudí, že Sme rodina by radšej vo vláde nechceli. "Opakujem, strany musia plniť to, čo sľúbili pred voľbami aj po voľbách," hovorí Kollár. Kollár hovorí, že Sulík sa mýlil pri výstavbe nájomných bytov rovnako, ako sa mýlil pri eurovale.

14:17 Kollár okrem iného skonštatoval, že Zuzana Čaputová je krásna žena a potom pristúpili k rokovaniu o skladaní vlády. "Chcem vyzvať k iniciatíve všetky politické strany k novej tradícii. Aby konečne politické strany, presne to, čo sľubovali pred voľbami, po voľbách aj splnili," povedal Kollár.

14:14 Očakáva sa stanovisko posledného lídra z prípadnej štvorkoalície, Borisa Kollára, po stretnutí so Zuzanou Čaputovou.

14:10 "Verím, že vo štvrtok budeme na dobrej ceste a že sa to posunie o ďalší kúsok. Verím, že sa to podarí, držte nám palce," ukončil tlačovú konferenciu Matovič.

14:00 Podľa Matoviča nikto z koalície nie je za to, aby Slovensko odišlo z Európskej únie. Matovič trvá na tom, aby mal ochranku len v prípadoch, ak to bude nevyhnuté. Matovič hovorí aj v súvislosti Roberta Fica, ktorý využíva ochranku. "Ak zistíme, že Fico využíva ochranku nezákonným spôsobom, ktorým mu ju my všetci platíme a prídeme na to, tí ľudia budú niesť zodpovednosť," hovorí Matovič.

13:49 "My sa dohodnúť musíme, najvyšší sudcovia (ľudia pozn. red.) rozhodli, a je to na nás," odpovedal Matovič na otázku spájania strán. "Kollár si je úplne vedomý unikátnej príležitosti a ak to teraz pokazíme, tak extrém bude mať dvakrát, trikrát väčšiu podporu,"povedal Matovič na margo postoja predsedu Sme rodina.

13:42 "Každý minister by mal byť najlepší odborník na danú problematiku," hovorí Kiska. Matovič hovorí, že je úzus na to, aby premiérska strana mala ministra financií z toho titulu, aby keď premiér niečo predloží, vedel dokladovať aj to, odkiaľ na to bude mať peniaze. "Pán Matovič cíti tú obrovskú zodpovednosť, ktorá na ňom je. My tu budeme ako silný partner," potvrdí Kiska.

13:35 Boris Kollár prišiel za Zuzanou Čaputovou.

13:26 Matovič presadzuje agendu protokorupčnej jednotky. "Máme spolu dohodnuté ďalšie stretnutie s pánom Matovičom v priebehu ďalších dní, ešte pred našim predsedníctvom," hovorí Kiska. Matovič hovorí, že jednotka bude bič na nich samých. "Ide o preventívne opatrenie, aby nemohlo vzniknúť ani podhubie pre korupciu," uisťuje Matovič.

13:33 "Strana Za ľudí má nejaké obavy v súvislosti s Borisom Kollárom. Ja som komunikoval nejaké nástroje, ktorými by sme si chceli poistiť čistotu budúcej koalície, napríklad aj to, ak by náhodou boli niekde nominovaní ľudia, ktorí nemajú čistú minulosť," hovorí Matovič. "Ak by niekde niekto ukradol len zvitok papiera, naši voliči by nám to sakramensky spočítali. Toto bude vláda s nulovou toleranciou korupcie. Ak je čo i len podozrenie, ten človek musí byť odstavený z verejnej funkcie, kým sa to nepotvrdí," hovorí Matovič rázne.

13:32 Kiska zopakoval priority Za ľudí. Sú to regióny a mlade rodiny, očista justície a polície. "Naša orientácia z pohľadu zahraničnej politiky je neskutočne dôležitá, aby žiarila z každého jedného človeka," tvrdí Kiska.

13:30 "Naša strana je pripravená zmeniť súčasný stav a vstúpiť do koalície," potvrdil Kiska.

13:29 Matovič hovorí o príjemnom obede. "Hovoríme o budúcnosti Slovenska, aby sme tú "káru" spoločne ťahali," hovorí Matovič, ktorý priznáva, že si prešli spoločné priority. "Som rád, že platí to, že čo sme hovorili pred voľbami platí aj po voľbách," tvrdí Matovič.

13:28 Brífing Kisku a Matoviča sa začína.

13:10 Blíži sa stretnutie medzi šéfom Sme rodina Borisom Kollárom a prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

12:29 Po rokovaní lídrov OĽaNO a Za ľudí bude nasledovať tlačový brífing. Ešte pred hotelom si Matovič zažartoval. "Andrej mal vybrať miesto, ja platím účet," povedal Matovič, ktorý sa pozrel hore na hotel a dodal: "Tu sa to dá".

12:19 Líder OĽaNO a predseda Za ľudí sa stretli pred Hotelom Devín.

12:05 Matovič zopakoval, že chce získať ústavnú väčšinu. Povedal to krátko pred stretnutím s Kiskom.

11:45 Sulík nerozumie, prečo podľa Matoviča matematicky nevychádza, aby SaS mala ministerstvo financií. „Neviem, prečo by to nevychádzalo. Budeme o tom rokovať,“ uviedol Sulík.

11:44 Richard Sulík súhlasí s vládou s Kollárom aj bez neho. Súhlasí však s Andrejom Kiskom, že niektorí kandidáti na ministrov môžu byť problémom a treba preveriť ich minulosť.

11:43 Sulík odmieta masívne zadlžovanie.

11:39 Podľa Sulíka nie je možné postavať 25-tisíc nájomných bytov, ako to avizoval Kollár.

11:38 „Je také pravidlo, že strany sa dohodnú na delení rezortov. Predseda rezortu najsilnejšej strany si vyberie post premiéra, predseda druhej najväčšej strany si vyberie post predsedu parlamentu. My to budeme rešpektovať. My si tiež ako tretia najsilnejšia vyberieme,“ povedal Sulík.

11:35 Sulík uviedol, že je k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu budúcej vlády.

11:18 Osvedčenia si budú zvolení poslanci preberať už budúci týždeň.

11:04 Richard Sulík prišiel do prezidentského paláca za Zuzanou Čaputovou.

11:02 Igor Matovič má zahltený mobil e-mailami a SMS správami.

10:34 Za ľudí bude mať vo štvrtok predsedníctvo. "Dnes to bude len informatívny charakter a budem pánu Matovičovi klásť veľa otázok," hovorí Kiska. Kiska povedal, že by si skôr vedel predstaviť vládu bez Borisa Kollára . "O tom sa budeme musieť porozprávať s Igorom Matovičom," pokračuje Kiska.

10:33 Andrej Kiska začal brífing. Kiska chce vládu, ktorá bude mať morálny kredit a chce zastupovať aj záujmy strán, ktoré sa do parlamentu nedostali. Kiska chce klásť Matovičovi otázky ohľadom štýlu vládnutia, prístupu vlády k hodnotovým otázkam či záväzností rôznych referend.

10:28 Sulík nepozná úzus, že víťazná strana má rezort financií, ale pozná úzus, že víťazná strana má premiéra.

10:12 Sulík verí, že SaS bude spoľahlivý a stabilný partner s liberálnym názorom. "Nebudeme hrať žiadne hry," skonštatoval. Martin Klus bude nominantom na podpredsedu národnej rady.

10:09 Hoci medzi poslancami stojí aj poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, tá napokon ale avizuje, že sa vráti do Bruselu a do nového parlamentu nenastúpi. Šéfka poslaneckého klubu bude aj naďalej Anna Zemanová. Podpredsedom bude Roman Foltín.

10:08 Začína tlačová konferencia SaS. Liberáli predstavujú nový poslanecký klub.

09:59​ Kiska prišiel do prezidentského paláca tiež s kyticou kvetov.

09:52 Matovičovci už avizujú krátky brífing spolu s Andrejom Kiskom v Hoteli Devín ihneď po stretnutí oboch lídrov, ktoré prebehne o 12:00.

09:51 Hovorkyňa SaS pre Topky potvrdila, že tlačová konferencia predsa len bude. "Riešime túto situáciu a v dôsledku výpadku prúdu sa snažíme nájsť svetlejšiu miestnosť, ale tlačová konferencia určite bude," potvrdila Katarína Svrčeková.

09:44 Tlačová konferencia SaS sa možno neuskutoční. Na celej ulici vraj vypadol elektrický prúd. Liberáli mali na svojej tlačovke predstaviť svoj poslanecký klub.

09:31 Kiska by sa mal už o desiatej dostaviť do prezidentského paláca za Zuzanou Čaputovou.

08:53 Matovič vyzýva ľudí, aby neverili hoaxom o vládnych postoch. Zatiaľ s určitosťou hovorí len o svojej stoličke, ak sa mu podarí zložiť vládu. "Zatiaľ je len jedno miesto jasné a určil ho v sobotu najvyšší sudca - ak sa mi podarí vládu zostaviť, premiérom bude igor z Trnavy. Všetko ostatné je úplne otvorené," píše Matovič v rannom statuse.

Ľudia rozhodli o lídrovi Matovičovi

Ešte počas začiatku volebnej noci bolo z prvotných exit pollov jasné, že víťazom volieb sa stane hnutie OĽaNO, ktoré vedie už vyše 10 rokov Igor Matovič. Premiérske ambície sú teda na mieste a líder hnutia začal oslovovať ďalšie do úvahy pripadajúce strany. Tými sú nepochybne Sme rodina, SaS a Za ľudí.

Šéf OĽaNO nasadil rýchle tempo

Matovič začal so stretnutiami s predsedami prakticky okamžite po voľbách. Najskôr sme ho v nedeľu "odchytili" cestou od Richarda Sulíka z bratislavskej Koliby. Matovič neskôr priznal, že so Sulíkom sa bavili "pri haluškách". Počas začiatku týždňa zas absolvoval stretnutie so šéfom Sme rodina Borisom Kollárom. S tým sa zas stretol na Bratislavskom hrade a neskôr vystúpili aj na spoločnom tlačovom brífingu a zdalo sa, že našli možné prieniky, aj keď Kollár prízvukoval, že rokovania sú ešte len v počiatočnom štádiu.

Matovič sa dokonca ešte v ten istý deň stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a tiež vystúpili na spoločnom mítingu s tým, že keď Matovič poskladá potrebnú väčšinu (a ukazuje sa že je to viac ako pravdepodobné), tá ho poverí zostavením vlády, z čoho prirodzene vyplýva aj funkcia premiéra. Matovič sa tak v priebehu dvoch dní dokázal stretnúť už s dvoma predsedami politických subjektov, ktoré pripadajú do úvahy a nevynechal pritom ani hlavu štátu.

Ako posledný - Kiska

Dnes má naplánované stretnutie s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom, čo bude pravdepodobne poslednou fázou prvotných rokovaní. Okrem toho sa dnes aj hlava štátu stretne najskôr s Andrejom Kiskom, Richardom Sulíkom a napokon aj Borisom Kollárom. Ak lídri prezidentke potvrdia, že chcú vstúpiť do takejto vlády, Čaputová Matoviča poverí zostavením vlády.

Matovič chce ústavnú väčšinu aj preto, aby mohli ľahšie prebehnúť zmeny v justícii. „Pre očistu súdnictva je mimoriadne dôležité zaviesť povinné nespochybniteľné previerky sudcov, aby ľudia mali pocit, keď sa vyskytnú pred súdom, že sudca nie je kúpený. To je alfa a omega,“ zdôraznil Matovič. Podľa neho je potrebné vyčistiť súdnictvo od ľudí, ktorí predávali rozsudky, ako to bolo možné vidieť z mobilnej komunikácie Mariana Kočnera. „Obávam sa, že v mobiloch ďalších skorumpovaných politikov sú dôkazy o tom, že predávali rozsudky aj ďalší sudcovia,“ poznamenal.