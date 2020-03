NAŽIVO Prvá tlačovka PS/SPOLU po volebnom neúspechu! Beblavý a Truban končia

V spojitosti s tým sa šepká, že by sa koalícia mohla opäť rozdeliť na dve strany. Či sa tak stane, nikto nevie. Nešlo by o najšťastnejší ťah. Rovnako sa skloňuje aj možnosť, že napadnú voľby kvôli malému počtu chýbajúcich hlasov. Truban aj Beblavý končia ako predsedovia PS a SPOLU. Beblavý odchádza z politiky.

NAŽIVO Tlačovka PS/SPOLU

Truban a Beblavý končia

Truban oznámil, že voči sebe vyvodí dôsledky a na ďalšom sneme nebude kandidovať za predsedu strany Progresívne Slovensko. „Nikam neodchádzame a budeme bojovať ďalej,“ uviedol Truban. Beblavý poďakoval voličom. Ani Beblavý nebude kandidovať za predsedu strany SPOLU. „Potrebujeme nový štát a nové tváre. Súhlasím s tým, čo povedal Michal. Slovensko bude potrebovať stranu SPOLU aj PS,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obe strany budú mať v najbližších dňoch snem, na ktorom sa rozhodne o novom vedení aj o tom, či budú pokračovať ako koalícia. Koalícia zatiaľ neuviedla, či budú iniciovať napadnutie výsledkov volieb. Obe strany budú rozmýšľať, či budú pokračovať spolu. „Teraz budú nové snemy, noví predsedovia, ktorí o tom budú musieť rozhodnúť,“ uviedol Truban.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Napadnú voľby?

Koalícii chýbalo 926 hlasov, na svetlo sveta sa teda dostala otázka – budú sa prepočítavať hlasy? Líder dvojkoalície v nedeľnej povolebnej diskusii TV Markíza tento postup nevylúčil. „Zrejme sa na to pozrieme, či tam nie sú nejaké podozrenia, ale neviem vám povedať, či to ideme nejako napadnúť,“ povedal Truban.​

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Pre mňa je dôležitejšie pozrieť sa, čo vieme urobiť do budúcna, aby sa to neopakovalo,“ vyhlásil Truban. „Ale určite sa na to pozrieme. Chýbalo nám pár stoviek hlasov,“ uviedol. „Tisícky hlasov boli zo zahraničia a vieme, že ľudia napríklad v Austrálii sa sťažovali, že im nedošli obálky a lístky. Keď si pozriete hlasy zo zahraničia, tam sme my práve vyhrali, mali sme vyše 30 percent. Keď to bude dávať zmysel, tak áno, ale určite nebudeme robiť divadlo,“ zmiernil rétoriku Truban. Lídri oboch strán, ktoré sú súčasťou dvojkoalície, zvolali na nedeľu predsedníctva, na ktorých sa dohadovali o ďalšom postupe, o ktorom budú informovať v pondelok.