VOĽBY 2020 Šanca, že sa PS/Spolu dostane do parlamentu je už podľa politológa asi len teoretická

BRATISLAVA – Šanca, že sa koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) dostane do Národnej rady SR tu stále je, aj keď už len skôr teoretická. Myslí si to politológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok.

Koalíciu PS/Spolu by podľa doterajších výsledkov volilo 6,2 percenta respondentov. Na vstup do parlamentu pritom musia získať ako koalícia minimálne sedem percent. Spočítaných je 82,7 percenta volebných okrskov. „Stále čakáme na najväčšie okrsky, kde je najviac voličov, a v ktorých by mohli získať výraznejšiu podporu. Ešte môžu prekročiť brány parlamentu, ale skôr si myslím, že sa im to tesne nepodarí. Vylúčiť sa to však nedá,“ povedal Eštok.

Podľa exit pollu, ktorý bol vypracovaný pre televíziu Markíza by PS/Spolu odovzdalo svoj hlas 9,7 percenta voličov. Na otázku, v čom vidí tak diametrálne odlišné čísla, Eštok odpovedal, že je to otázka na exit polly, kde nastala chyba. „Ten rozdiel je totiž dosť veľký. Neviem či exit pollom zlyhala metodika alebo niečo iné. Ďalším možným dôvodom takejto odchýlky je to, že zjavne voliči iných strán ako demokratickej opozície, odmietali odpovedať, prípadne odpovedali inak ako volili. To by mohlo ten rozdiel čiastočne vysvetliť,“ zauvažoval politológ.

Zatiaľ to podľa jeho slov vyzerá tak, že koniec kampane zvládli lepšie iné strany, hlavne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča, kde podľa Eštoka mohli uniknúť aj hlasy pôvodných voličov PS/Spolu.