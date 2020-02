MIMORIADNY ONLINE Voľby 2020: Tragédia vo Veľkom Krtíši, odvolili prví politici

volebné miestnosti sú dnes otvorené od 7:00 do 22:00

volič si vyberá jednu stranu (z celkovo 24 prihlásených), z ktorej krúžkuje maximálne štyroch kandidátov

do obálky nemôže volič hodiť viac ako jeden hlasovací lístok

10:38 Kollár na otázku, ako vidí svoje šance v dnešných parlamentných voľbých, uviedol, že je to veľmi otvorené a nedovolí si povedať, ako dopadnú voľby. Volebný akt urobil spolu so svojimi deťmi.

10:35 Svoj hlas do parlamentných volieb 2020 odovzdal aj Boris Kollár z hnutia Sme rodina. Volebný akt prebehol na Základnej škole M. Hodžu. v Bratislave.

10:29 Bárány upozornil, že v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb nie je možné na základe vlastného uváženia ani v prípade podozrení z možného šírenia ochorení obmedziť aktívne volebné právo osôb tam umiestnených, "K tomu je potrebné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu," zdôraznil Bárány s tým, že žiadne takéto rozhodnutie príslušný štátny orgán zatiaľ nevydal. Pokiaľ ide o podnety pre možné porušenie moratória, štátna komisia v ich prípade zabezpečuje dôkazy. "Čiže zisťujeme, či je to skutočne tak. Obsahovo to budeme posudzovať neskôr," dodal Bárány.

10:27 Doterajšie hlasovanie v dnešných parlamentných volieb je zatiaľ pokojné. Pre médiá to konštatoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. "Štátna komisia si o tomto vypočula informáciu od svojej zapisovateľky a viceprezidenta Policajného zboru. Podľa obidvoch sa v takmer 6 000 volebných okrskoch otvorili volebné miestnosti načas," uviedol Bárány s tým, že komisia priebežne prijíma podnety o priebehu volieb.

10:22 Miroslav Beblavý odovzdaní hlasu uviedol, že v danom volebnom okrsku už volí 18 rokov, odkedy sa tam prisťahoval. Podľa neho bude vysoká účasť v týchto parmentných voľbách, čo bude znamenať podľa jeho slov veľkú zmenu. Jeho manželka Beblavá sa pri volebnom akte pomýlila a takmer zahodila hlas do odpadu.

10:18 Dôchodcovia v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici volia v každých voľbách v menšom počte. Uviedla to predsedníčka volebného okrsku číslo 62 Tatiana Hudáková a dodala, že zatiaľ odvolilo asi päť z 53 klientov, ktorí majú v zariadení trvalý pobyt. Celkom je v tunajších dvoch volebných okrskoch registrovaných viac ako 1 600 oprávnených voličov.

10:14 Svoj hlas odovzdal aj Miroslav Beblavý z koalície PS/Spolu o desiatej hodine na Základnej škole Vrútocká v Bratislave.

10:13 Prvýkrát v živote v parlamentných voľbách pôjde voliť aj 63-ročný Jozef z Bratislavy. Poznamenal, že v tomto druhu volieb ešte nikdy svoj hlas neodovzdal. Ako uviedol, za posledné dva roky "vyplávalo veľa vecí na povrch" a ukázalo sa, že veľa vecí v krajine nefunguje. Preto si povedal, že musí priložiť ruku k dielu. "Všetci vieme, že veľký dom je postavený z mnohých tehál, a preto som si povedal, že aj moja tehlička pri tom zaváži," uzavrel.

10:12 Naopak, voliť neplánuje čerstvá "dospeláčka" Anna z Popradu. Myslí si, že jej hlas nič nezmení a ako uviedla: "politika ju nezaujíma."

Ani Peter z Banskej Bystrice nepôjde voliť. Poznamenal, že bude odcestovaný a voličský preukaz si nevybavil. Patrik z Košíc svoj hlas vo voľbách odovzdá. Potvrdil, že informácie o politickom subjekte a konkrétnych kandidátoch si vyhľadával na internete. Zároveň verí, že jeho hlas pomôže pri zmene v krajine, ktorá je podľa neho "nevyhnutná".

10:10 Voliť v sobotu plánuje aj 18-ročný Bratislavčan Bohdan. Priznal, že pri voľbe, komu odovzdá svoj hlas, sa rozhodoval podľa zverejnených programov strán.

10:09 Svoj hlas prvýkrát odovzdá aj 18-ročný Simon z Bratislavy. Pri rozhodovaní o tom, koho bude voliť, čerpal informácie z reklám, ale aj z domácich konverzácií. "Nie som expert na politiku, ale uvedomujem si svoju občiansku zodpovednosť, ktorú treba vyjadriť podaním hlasu," poznamenal s tým, že chce lepšiu budúcnosť pre Slovensko, ale aj pre seba.

10:08 Prvýkrát sa chystá voliť aj 18-ročný Bratislavčan Matej. Ako uviedol, nepraje si, aby boli vo vláde ľudia, ktorí nebudú dodržiavať sľuby.

10:07 Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas parlamentných volieb podľa odhadu zo Štatistického úradu SR približne 41.000 mladých ľudí. Viacerí uviedli, že voliť pôjdu, pričom informácie o kandidátoch a politických subjektoch vyhľadávali najmä na internete. Zároveň potvrdili, že im pri rozhodovaní, komu odovzdajú svoj hlas, pomáhali aj priatelia či rodičia.

10:04 Bez komplikácií sú podľa podpredsedníčky okresnej volebnej komisie Marcely Zaťkovej aj voľby v okrese Šaľa. Rovnaký priebeh majú aj v Levickom okrese. „Zatiaľ nám nikto nehlásil žiadne problémy. Momentálne sme na kontrole v teréne a všade sú voľby zatiaľ pokojné,“ povedal predseda okresnej volebnej komisie v Leviciach Michal Macho.

10:03 Bezproblémový priebeh majú voľby aj v okrese Topoľčany. Podľa slov zapisovateľky okresnej volebnej komisie Zuzany Chudej začali voľby vo všetkých okrskoch včas. „Nebolo nutné riešiť žiadne podnety,“ uviedla.

10:02 V okrese Zlaté Moravce zatiaľ okresná volebná komisia v Nitre nemusela riešiť žiadne incidenty. „Akurát vyrážame do terénu na kontrolu, aby sme usmernili ľudí, ktorí v okolí volebných miestností robia prieskumy, niektorí zasa organizujú petície. Budeme dohliadať na to, aby neboli v prílišnej blízkosti volebných miestností. Usmerníme ich tak, aby mohli vykonávať svoju činnosť a zároveň nenarúšali priebeh volieb,“ uviedol predseda okresnej volebnej komisie v Nitre Ján Veteráni.

10:01 Voľby v okresoch v severnej časti Nitrianskeho kraja prebiehajú pokojne a bez problémov. Podľa informácií z volebných komisií boli všetky volebné miestnosti pripravené a otvorené včas.

9:58 Ako sme vás už informovali, v uliciach Bratislavy budú počas soboty zbierať dobrovoľníci podpisy pod novú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste. Starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová však na sociálnej sieti upozornila, že v uliciach Bratislavy sa v sobotu môžu objaviť aj iní aktivisti, ktorí budú zbierať podpisy, avšak pod inú petíciu, a to petíciu proti zákazu hazardu.

9:57 Pavel Babic považuje za dôležité, aby mohli voliť aj Slováci žijúci mimo SR. Na veci majú totiž podľa neho možnosť pozerať inak a dianie na Slovensku vnímajú inak ako ľudia nevystavení názorovej, kultúrnej, spoločenskej, náboženskej a hodnotovej diverzite. "Pokladám za nevyhnutné pre zdravý vývin krajiny, aby jej občania s rozmanitými skúsenosťami mali možnosť vyjadriť sa k dianiu doma, bez ohľadu na to kde sa v dobe volieb nachádzajú," doplnil.

9:56 Voliť sa rozhodol aj Pavel Babic, ktorý žije v zahraničí zhruba 20 rokov, striedavo v USA, Maďarsku, Rakúsku, Grécku, Egypte, Spojených arabských emirátoch a posledných osem rokov v Nemecku. "Je to jedno zo základných práv aktívne ovplyvniť smerovanie a vývoj krajiny a nik by sa k nemu nemal stavať ľahostajne," uviedol na margo dôležitosti využitia volebného práva Babic, ktorý opäť pre voľby priletel na Slovensko.

9:54 Možnosť voliť poštou využil aj Ján Jakobej, ktorý šesť rokov žije v Mníchove. "To, že žijem v zahraničí, je jedna vec, ale plánujem sa vrátiť, preto ma zaujíma dianie na Slovenku a budúcnosť. Tým, že pri niektorých voľbách sa nedá voliť zo zahraničia, sa cítim, v úvodzovkách, ako neplnohodnotný občan," priznal Jakobej. Voľby do Národnej rady SR považuje za dôležité, keďže práve tá "rozhoduje o všetkom".

9:52 V českej metropole už päť rokov žije aj Eugen Korda, ktorý do budúcnosti nevylučuje, že by sa vrátil na Slovensko. Využiť svoje volebné právo považuje "za jeden z najdôležitejších prejavov slobody, o ktorú bojovali generácie pred nami a jeden z mála spôsobov, ako významne ovplyvniť, akým smerom sa krajina vyberie," skonštatoval s tým, že ak by nevolil, štyri roky by si to vyčítal.

9:48 Nevyužiť volebné právo by znamenalo rezignovať na možnosť formovania udalostí na Slovensku. Chceme sa mať kam vrátiť. Uviedli Slováci žijúci v zahraničí. "Nastávajúce voľby považujem pre krajinu za kľúčové. Možno najdôležitejšie od roku 1998," uviedol Juraj Fojtík, ktorý už osem rokov žije v Prahe. Pozitívne vníma to, že pri parlamentných voľbách je možnosť voliť aj zo zahraničia.

9:46 Svoj hlas odovzdal aj podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár v Šamoríne. Spolu s ním už odvolil aj Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

9:40 "Myslím si, že dôjde k veľkej zmene," uviedol Richard Sulík po odovzdaní hlasu s tým, že sa nastolia poriadok a "vagabundi budú postavení pred spravodlivý súd."

9:32 Richard Sulík zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) už svoj hlas odovzdal. Volil približne desať minút po deviatej hodine ráno na Základnej škole Dr. Ivana Dérera v Bratislave.

9:31 V regióne stredného Pohronia prebiehajú prvé hodiny volebného dňa bez problémov. Zapisovateľka Okresnej volebnej komisie (OVK) Žiar nad Hronom Helena Najšlová potvrdila, že všetky volebné miestnosti boli otvorené načas. Volebný obvod Žiar nad Hronom zastrešuje okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. V 68 obciach týchto troch okresov je spolu 113 okrskov.

9:23 V uliciach Bratislavy budú počas soboty zbierať dobrovoľníci podpisy pod novú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste. Verejnosť ich môže stretnúť najmä pred budovami s volebnými miestnosťami v čase od 8.00 do 22.00 h.

Bratislavský magistrát, viaceré mestské časti a mestskí poslanci aktivitu iniciatívy Zastavme hazard podporujú a v prípade, že bude mať petícia dostatok podpisov, vyhovejú jej. Asociácia zábavy a hier (AZAH) však v spustení novej petície nevidí význam.

9:21 Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje, že do obálky nesmie volič vložiť viac ako jeden hlasovací lístok. V opačnom prípade je jeho hlas neplatný. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí sankcia 33 eur.

9:20 Hlas voliča v parlamentných voľbách bude platný, aj keď bude hlasovací lístok zašpinený, pokreslený či natrhnutý. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Potvrdil to tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí vrátiť celú sadu lístkov a komisia mu vydá novú sadu.

9:18 Voľby na Základnej škole Nevädzová v bratislavskom Ružinove

9:15 Záujem o voľby je v v levočskej väznici pomerne nízky, v parlamentných voľbách v roku 2016 právo voliť nevyužila žiadna z 88 zverenkýň. „Tento rok sme mali žiadosť od dvoch klientok tohto zariadenia. Môžem povedať, že väčší záujem bol o prezidentské voľby minulý rok,“ skonštatovala členka okrskovej volebnej komisie číslo 3 v Levoči Eva Ondrušová, ktorá nebola vo väznici s prenosnou urnou prvýkrát.

9:13 V najmenšom z ôsmich krajských miest na Slovensku v Trenčíne sa o 7:00 otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia majú možnosť voliť v 51 volebných okrskoch, čo je o jeden okrsok viac ako v predchádzajúcich voľbách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. Pôvodný okrsok č. 2 bol rozdelený na dva, nový okrsok č. 3 má sídlo v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

9:10 V okresoch Rimavská Sobota a Revúca boli ráno všetky volebné miestnosti otvorené načas a okresná volebná komisia, ktorá zastrešuje obidva okresy, nezaznamenala žiadne komplikácie. Potvrdil to jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. „Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a nikde sa neudialo nič nezvyčajné. Nemáme hlásený žiadny problém,“ uviedol Kvietok.

9:02 V obciach Dulová Ves a Rokycany v okrese Prešov sa okrem volieb do Národnej rady SR v sobotu konajú i miestne referendá. V oboch prípadoch sa otázka referenda týka toho, či obyvatelia sú alebo nie sú za odvolanie starostky, respektíve starostu.

8:50 „Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a zatiaľ nemáme hlásené žiadne problémy,“ uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie Miroslava Zdechovanová.

8:40 Krátko pred otvorením volebnej miestnosti v okrsku číslo 10 vo Veľkom Krtíši zomrela členka volebnej komisie. Potvrdil to prednosta Okresného úradu vo V. Krtíši Marián Siekela. "Stalo sa to ešte počas prípravy miestnosti na voľby. Členka komisie, staršia pani, išla na toaletu, pričom odpadla. Privolaný lekár už len konštatoval smrť," uviedol Siekela. Prípad na mieste prešetruje polícia.

8:25 „Všetky volebné miestnosti sa otvorili ráno o 7.00 h. Nie sú žiadne problémy, všetky volebné miestnosti spĺňajú zákonom stanovené podmienky,“ potvrdil Jaroslav Morháč, zapisovateľ okresnej volebnej komisie, ktorá zastrešuje okresy Lučenec a Poltár.

8:20 Aj Google vie o parlamentných voľbách na Slovensku a venuje im náležitú pozornosť.

8:15 V 18. slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústavoch na výkon väzby a aj vo väzenskej nemocnici v Trenčíne začali v sobotu väzni voliť, keď do jednotlivých ústavov krátko po 8.00 h postupne prinášajú členovia okrskových volebných komisií prenosné volebné schránky.

8:10 Ako informoval zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Prešove Ján Kmec, do volebných miestností v okresoch Prešov a Sabinov objednali celkovo 4,625 milióna hlasovacích lístkov, teda 185-tisíc kusov pre každú z 25 kandidujúcich strán. „Pre zaujímavosť jeden kus hlasovacieho lístka váži 5,9 gramu, čo v súčte predstavuje 27 ton a 285,5 kg hlasovacích lístkov,“ prezradil Kmec. Ako dodal, o voľbu poštou požiadalo 3 058 voličov.

8:05 Obyvatelia košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP po viac ako 20 rokoch nevolia v priestoroch materských škôl (MŠ). Spolu 18 volebných okrskov je sústredených na štyroch miestach, a to už len na základných školách (ZŠ).

8:00 Dnešných volieb do Národnej rady SR sa zúčastňuje rekordný počet Slovákov žijúcich v zahraničí. Viac ako 55.000 z nich požiadalo o možnosť voliť poštou, ďalší sa rozhodli prísť voliť osobne.

7:50 "Všetkých 5997 volebných miestností sa otvorilo o siedmej hodine. Žiadna nepožiadala o skoršie otvorenie," povedala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. Dodala, že svoju činnosť začala aj okrsková komisia na zisťovanie výsledkov volieb Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

7:35 Presne o 7.00 h otvorili volebnú miestnosť v obci Rimavská Baňa v okrese Rimavská Sobota. Pri otvorení, a ani počas prvých minút volieb však volebná komisia nezaznamenala žiadnych záujemcov o odvolenie.

7:20 Medzi prvými prišiel aj starosta obce Boris Šimkovič. "Myslím si, že o tieto voľby bol v obci záujem, predpokladám, že určite prekonáme výsledok v predchádzajúcich parlamentných voľbách,“ povedal. Záhorská Ves mala pred štyrmi rokmi vôbec najnižšiu voličskú účasť z obcí v Bratislavskom kraji.

7:15 Presne o siedmej sa voľby bezproblémovo začali aj v najzápadnejšom sídle Slovenska, v obci Záhorská Ves (okres Malacky). Prvá volička vhodila obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny dve minúty po siedmej.

7:05 Voliči budú v dnešných voľbách voliť v 5 998 volebných okrskoch.

7:01 Podľa stávkových kancelárií je favoritom volieb hnutie OĽaNO, na druhom miesto je Smer. Za nimi nasleduje ĽSNS, koalícia PS/SPOLU, hnutie Sme rodina, SaS, Za ľudí a KDH.

7:00 Volebné miestnosti sa otvorili. Ľudia môžu do urny hodiť hlas svojim favoritom.

6:59 Dnes je to presne 100 rokov, odkedy môžu ženy voliť

„Viete, že ženy na Slovensku majú volebné právo od 29. 2. 1920?“ napísala na sociálnej sieti Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Ženy vtedy presadzovali zrušenie zákonom prikázaného celibátu pre učiteľky, plánované rodičovstvo, zákaz plateného dojčenia, kedy chudobné matky predávali svoje mlieko bohatým a nedojčili vlastné deti, vzdelávanie nevidiacich a hluchonemých detí, budovanie domovov pre osamelé ženy či riešenie zlej situácie nemanželských detí.

Parlamentné voľby 2020

Volebné miestnosti sa otvárajú o siedmej ráno. Vo voľbách môžu hlasovaťvšetci občania SR, ktorí budú mať v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

Krúžkujeme štyroch kandidátov

Volič môže v sobotných parlamentných voľbách vložiť do obálky hlasovací lístok bez úprav. Môže tiež zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny danej strany. Najviac však môže odovzdať štyri preferenčné krúžky. Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že do obálky nesmie volič vložiť viac ako jeden hlasovací lístok. V opačnom prípade je jeho hlas neplatný. Hlas voliča v parlamentných voľbách bude platný, aj keď bude hlasovací lístok zašpinený, pokreslený či natrhnutý. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval. Potvrdil to tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Ak sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, musí vrátiť celú sadu lístkov a komisia mu vydá novú sadu. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu hrozí sankcia 33 eur.

Z volebného boja vypadlo 25 kandidátov a jedna strana

Do štvrtka vypadlo z volebného boja o kreslo poslanca v Národnej rade SR 25 kandidátov a jedna strana stiahla celú svoju kandidátnu listinu. Vyplýva to z informácií na webe Ministerstva vnútra SR. Údaje o odstúpených kandidátoch na kandidátnej listine ostávajú, ale pri udeľovaní mandátov sa nich neprihliada. Štátna volebná komisia má zabezpečiť, aby sa zoznam týchto ľudí zverejnil vo volebných miestnostiach, píše ministerstvo vnútra na svojom webe.

Umiestniť informáciu o späťvzatí kandidátky a zoznam odstúpených kandidátov má okrsková volebná komisia v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, čiže za "zástenu". „Prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu,“ uviedol pre tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Odhaduje sa väčšia účasť ako v roku 2016

Záujem ľudí prísť v sobotu k volebným urnám by mohol byť vyšší ako v minulých parlamentných voľbách v roku 2016. Sociológ Martin Slosiarik povedal, že účasť by sa mohla pohybovať v rozmedzí 63 až 68 percent. Politológ Jozef Lenč odhaduje účasť skôr pod 60 percent. Pred štyrmi rokmi sa volieb do Národnej rady SR zúčastnilo 59,82 oprávnených voličov.

Slosiarik hovorí, že merať volebnú účasť z prieskumov je vždy ťažké, pretože nie je možné zachytiť niektoré skupiny obyvateľstva. Ide napríklad o približne 350-tisíc ľudí žijúcich v zahraničí alebo o rómsku populáciu, ktorá chodí voliť v podpriemernom počte. „Každopádne, javí sa to tak, že populácia je viac mobilizovaná a moje očakávanie je od 63 do 68 percent,“ zhodnotil možnú volebnú účasť Slosiarik.

Do parlamentu sa môžu dostať aj kandidáti z nezvoliteľných miest

Do parlamentu sa môžu dostať aj kandidáti, ktorí sa na kandidačných listinách svojich politických strán nachádzajú na zdanlivo nezvoliteľných miestach. O prideľovaní mandátov hovorí zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Aby sa vybraní kandidáti preferenčnými hlasmi dostali do parlamentu, musí ich v sobotu zakrúžkovať dostatočný počet voličov. Na vstup do parlamentu potrebujú podľa zákona aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre ich politickú stranu alebo koalíciu.