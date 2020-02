VOĽBY 2020 Igor Matovič je ONLINE: Môžete sa pýtať šéfa Obyčajných ľudí a nezávislých osobností

BRATISLAVA - Sám svoje hnutie definuje ako protikorupčné. Igor Matovič vedie subjekt Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti už do tretích parlamentných volieb, no tentokrát sa môže stať hlavným prekvapením politickej súťaže. Opäť nestojí na čele kandidátky a o priazeň voličov sa uchádza zo 150. miesta. Igor Matovič je na Topkách práve ONLINE! Pýtajte sa predsedu OĽaNO.

Online rozhovor

11:18 - otázka od: Ján Robím v LESOCH SR už 34 rokov.Doteraz boli riaditelia závodov dosadzovaní oligarchami. Veľmi neverím , že sa to zmení . Uverím až keď budú všetci títo odvolaní, lebo doteraz sa len menili funkcie... Ahojte, tak idem na to;) ... zatiaľ mám pred sebou kopu 300 otázok, tak to asi budú nestíhačky trošku. K Lesom - nebojte, oligarchov a najmä Žigových poskokov odtiaľ vykúrime jedna radosť. Miesto toho, aby sa správali ako dobrí hospodári v lesoch, urobili si z nich len svoj biznis. Máme skvelého lesníka na kandidátke - Jána Mičovského, ktorého práve preto, že upozornil na korupciu na najvyšších poschodiach, v Lesoch SR prenasledovali.

11:18 - otázka od: rudo Mozete ako jednu z priorit konečně pustit do platnosti novy Stavebny zakon? Určite áno.

11:19 - otázka od: Miloš Kadlec Držím Vám palce. Vďaka Vám sa mnohým Slovákom otvorili oči. Konečne musí nastať zmena. Pozdravujem. Aj ja vám;) ... držme si ich všetci spolu

11:22 - otázka od: František Pan Matovic keď niekto so smeru niečo urobil okamžite ste zvolavali tlačovku zorganizovali revolúciu atď ale čo sa týka Podvodníka kisku ta ste opatrný prečo ste taký FARIZEJ Jasné, že to na Kisku dobré svetlo nevrhá. Ale napriek tomu, že netrpím láskou k nemu, veľmi rád by som si pozrel nezostrihanú verziu a potom si urobil nezaujatý názor. Ja určite nikoho kryť nikdy nebudem, nevyznávam politiku "našich ľudí". Zákon musí platiť pre každého rovnako - a vlastne to je aj hlavný náš cieľ po voľbách.

11:24 - otázka od: Anna Dobrý deň, chcela by som sa opýtať...v prípade, že sa dostanete do parlamentu eventuálne do koalície, máte nejakú predstavu, ako by mala vyzerať politická kultúra? Či už v parlamente, alebo aj inde na verejnosti. Za posledné roky sa to dosť "spustilo". Netvrdím, že je to fenomén, podobných politických scén môžme vidieť aj inde vo svete. Ale pri najmenšom to svedčí o kultúre národa. Vy ste naša vizitka. Nie len smerom von, ale aj smerom do krajiny. Ste našim odrazom. Mne je z toho smutno. Hmm - jasné, že aj ja som párkrát k tomu "prispel". Na druhej strane pre mňa osobne je omnoho dôležitejšia skutočná slušnosť (nekradnúť a nepodvádzať) ako toľko vzývaná "slušnosť" v politike, ktorá hľadí len na povrchnú formu.

11:25 - otázka od: Ing Myslis si ze kocner dostane 20 rokov? Verím, že zhnije v base.

11:28 - otázka od: Marko Aká je Vaša predstava o našej krajine v roku 2030 ? Čo sú pre Vás kľúčové zmeny za 10 rokov ? Absolútny základ je, aby sme si všetci boli pred zákonom rovní. Aby nevyhrávali verejné súťaže a konkurzy tí, ktorí majú tie správne čísla v telefóne. Aby sa politici nezaujímali o ľudí len raz za 4 roky. Aby školy učili deti viac žiť a myslieť a nie len odpovedať na otázky. Aby chorí ľudia zbytočne nečakali na operácie .... aby sa nám tu spolu ako spoločenstvu ľudí dobre žilo.

11:28 - otázka od: Zuzanka Pán Matovič, ja sa pýtať nebudem nič, len Vám strašne fandím a želám všetko dobré, posielam zo srdca veľkú podporu :)vy to dáte ! ste super. Ď;)

11:32 - otázka od: Martin Dobrý deň p.Matovič.Chcel by som sa spýtať ako plánujete pomáhať invalidným a zdravotné postihnutým ľuďom? A či keď pôjdete do vlády s PS Spolu či p.Beblavý nezopakuje to čo spravil s p.Kaňíkom že s invalidných ľudí spraví zdravých a budú zase trpieť. Ďakujem za oďpoveď a prajem dobrý volebný výsledok. ... prezradím vám moju srdcovku, o ktorej sme sa spolu bavili s našou líderkou kandidátky Máriou Šofranko - chceme presadiť pravidlo, aby ľudia odkázaní na vozíček mali na akékoľvek kultúrne podujatie vstup zdarma. Mária to urobila v Smižanoch, kde viedla kultúrne centrum ... a zrazu títo ľudia, ktorí mnohí trpia pocitom odvhnutia spoločnosťou začali žiť. Maličkosť, ale poteší. Samozrejme, máme x ďalších systémových riešení, ktoré chceme presadiť a verím, že sa to podarí.

11:33 - otázka od: František Takács Pán Matovič VY viete len kričať a nič viac . A po voľbách prečo nechcete žiadnu zodpovednosť? Máte iný názor, rešpektujem, aj keď si to nemyslím. Zodpovednosti sa nebojím, len mám k nej rešpekt, čo si myslím, že je ľudské a zdravé.

11:33 - otázka od: Zdeno Dobrý deň. Podľa Vás existuje nahrávka Fica s Kočnerom ako vravel pán Kolár? A ak existuje prečo ju nedá von. Neviem, tiež som čakal, že by už mohla uzrieť svetlo sveta.

11:37 - otázka od: Peter Prečo ( ak je to pravda ) prepísal všetok majetok na svoju ženu.Dakujem. V roku 2006 sme si zrušili tzv. BSM s mojou manželkou a na základe toho všetko pripadlo len mojej manželke a dvom dcéram. Bolo to 4 roky pred mojim vstupom do politiky. Chcel som som to urobiť aj z dôvodu, aby som aj takto potvrdil môj záväzok voči nej, že jej chcem byť do smrti verný. Inak - ak by som nebol, môže ma kedykoľvek vyhodiť na ulicu a zostanem pod mostom s holou riťou. Bodaj by takého gesta boli schopní všetci tí, ktorí to chcú silou-mocou kritizovať.

11:40 - otázka od: Tomas Dobrý deň pán Matovič, nedávno som niekde zachytil, že OĽANO v prípade víťazstva by možno uvažovalo, že na post premiéra dosadí aj "externistu". Čo je na tom pravdy? Ak je to blud, tak sa spýtam ešte, že či by ste si vedeli predstaviť, že aj v prípade víťazstva OĽANO by mohol byť nový priemér aj z inej strany vašich budúcich koaličných partnerov? Takéto debaty vo verejnom priestore posledné dva týždne bežali - a je to fajn. Vyplynulo z toho presvedčenie lídrov opozičných strán, že by to nebolo dobré a prípadným premiérom by mal byť líder najsilnejšej strany z víťazného celku ... takže uvidíme, ľudia rozhodnú už o tri dni;)

11:43 - otázka od: Anna Na Slovensku chýba profesionalita. V akejkoľvek oblasti (politika, justícia, šport, kultúra, školstvo). Čo vy na to? Politické strany si za 30 rokov zvykli robiť zo štátnej a verejnej správy doslova vojnovú korisť a záležalo im najmä na svojich kšeftoch. Je najvyšší čas urobiť hrubú čiaru medzi politiku a odbornosť na úradoch, aby žiaden schopní úradník nemusel už viac trpieť strachom, že akého tlllka im tam zase politici dosadia do vedenia úradu.

11:44 - otázka od: Rastislav Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či plánujete nejaké zmeny v policajnom zbore, ktoré by sa mohli dotknúť aj radových policajtov. Ďakujem Chceme zachovať súčasný systém sociálneho zabezpečenia. Plus, samozrejme, kopu zmien, ktoré vrátia zdravý rozum a slobodu každému čestnému policajtovi.

11:55 - otázka od: Molay Dobrý deň pán Matovič, chcel by som sa opýtať ako chcete spolupracovať po voľbách s Kiskom keď z videa o ňom je jasné, že medzi ním a Šuligom panovali celkom priateľské vzťahy? Prečo ten človek nie je pre vás toxický? Prepáčte chvíľu pauzu ... Ľudia vo voľbách rozhodnú. Parlamentná demokracia káže, že sa musíte dohodnúť aj s ľuďmi, s ktorými by sme inak nechceli. Je na Andrejovi Kiskovi a Veronike Remišovej, aby to spoločne ustáli a hodnoverne odkomunikovali ľuďom. Sami vládu zrejme zložiť nedokážeme ... leda, že by ste teda inak vo voľbách zabrali;))

11:57 - otázka od: Danka Werkman Igor, v mojej rodine máte obrovských sympatizantov. Držíme Vám palce. .Máte našu dôveru a rovnako ľudia okolo nás Prepacte, ale uz na tie mekcene a dlzne nebavia - takze uz len bez nich ... dik moc za podporu a doveru)

11:58 - otázka od: Leopard Dobry den P.Matovic. Predbezne to vypada ze budete zostavovat vladu. Aky zaujmete postoj k ratifikacii Istanbulskeho dohovoru ak PS a Zaludi sa dostanu do parlamentu a vytvorite nejakym zazrakom s nimi nadpolovicnu vacsinu. Totiz pre PS a Zaludi je to priorita a hrubo by porusili svoj program ak by to neriesili. Pekny den Istanbulsky dohohovor is dead a takym aj ostane. Riesme cokolvek, co rozsiri ochranu zien pred akymkolvek nasilim, ale nie touto pochybnou cestou.