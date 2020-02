VOĽBY 2020 Igor Matovič bol ONLINE: Kočner by mal zhniť v base, verí predseda OĽaNO

BRATISLAVA - Sám svoje hnutie definuje ako protikorupčné. Igor Matovič vedie subjekt Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti už do tretích parlamentných volieb, no tentokrát sa môže stať hlavným prekvapením politickej súťaže. Opäť nestojí na čele kandidátky a o priazeň voličov sa uchádza zo 150. miesta. Igor Matovič bol na Topkách online! Toto ste sa pýtali predsedu OĽaNO.

Online rozhovor

11:18 - otázka od: Ján Robím v LESOCH SR už 34 rokov.Doteraz boli riaditelia závodov dosadzovaní oligarchami. Veľmi neverím , že sa to zmení . Uverím až keď budú všetci títo odvolaní, lebo doteraz sa len menili funkcie... Ahojte, tak idem na to;) ... zatiaľ mám pred sebou kopu 300 otázok, tak to asi budú nestíhačky trošku. K Lesom - nebojte, oligarchov a najmä Žigových poskokov odtiaľ vykúrime jedna radosť. Miesto toho, aby sa správali ako dobrí hospodári v lesoch, urobili si z nich len svoj biznis. Máme skvelého lesníka na kandidátke - Jána Mičovského, ktorého práve preto, že upozornil na korupciu na najvyšších poschodiach, v Lesoch SR prenasledovali.

11:18 - otázka od: rudo Mozete ako jednu z priorit konečně pustit do platnosti novy Stavebny zakon? Určite áno.

11:19 - otázka od: Miloš Kadlec Držím Vám palce. Vďaka Vám sa mnohým Slovákom otvorili oči. Konečne musí nastať zmena. Pozdravujem. Aj ja vám;) ... držme si ich všetci spolu

11:22 - otázka od: František Pan Matovic keď niekto so smeru niečo urobil okamžite ste zvolavali tlačovku zorganizovali revolúciu atď ale čo sa týka Podvodníka kisku ta ste opatrný prečo ste taký FARIZEJ Jasné, že to na Kisku dobré svetlo nevrhá. Ale napriek tomu, že netrpím láskou k nemu, veľmi rád by som si pozrel nezostrihanú verziu a potom si urobil nezaujatý názor. Ja určite nikoho kryť nikdy nebudem, nevyznávam politiku "našich ľudí". Zákon musí platiť pre každého rovnako - a vlastne to je aj hlavný náš cieľ po voľbách.

11:24 - otázka od: Anna Dobrý deň, chcela by som sa opýtať...v prípade, že sa dostanete do parlamentu eventuálne do koalície, máte nejakú predstavu, ako by mala vyzerať politická kultúra? Či už v parlamente, alebo aj inde na verejnosti. Za posledné roky sa to dosť "spustilo". Netvrdím, že je to fenomén, podobných politických scén môžme vidieť aj inde vo svete. Ale pri najmenšom to svedčí o kultúre národa. Vy ste naša vizitka. Nie len smerom von, ale aj smerom do krajiny. Ste našim odrazom. Mne je z toho smutno. Hmm - jasné, že aj ja som párkrát k tomu "prispel". Na druhej strane pre mňa osobne je omnoho dôležitejšia skutočná slušnosť (nekradnúť a nepodvádzať) ako toľko vzývaná "slušnosť" v politike, ktorá hľadí len na povrchnú formu.

11:25 - otázka od: Ing Myslis si ze kocner dostane 20 rokov? Verím, že zhnije v base.

11:28 - otázka od: Marko Aká je Vaša predstava o našej krajine v roku 2030 ? Čo sú pre Vás kľúčové zmeny za 10 rokov ? Absolútny základ je, aby sme si všetci boli pred zákonom rovní. Aby nevyhrávali verejné súťaže a konkurzy tí, ktorí majú tie správne čísla v telefóne. Aby sa politici nezaujímali o ľudí len raz za 4 roky. Aby školy učili deti viac žiť a myslieť a nie len odpovedať na otázky. Aby chorí ľudia zbytočne nečakali na operácie .... aby sa nám tu spolu ako spoločenstvu ľudí dobre žilo.

11:28 - otázka od: Zuzanka Pán Matovič, ja sa pýtať nebudem nič, len Vám strašne fandím a želám všetko dobré, posielam zo srdca veľkú podporu :)vy to dáte ! ste super. Ď;)

11:32 - otázka od: Martin Dobrý deň p.Matovič.Chcel by som sa spýtať ako plánujete pomáhať invalidným a zdravotné postihnutým ľuďom? A či keď pôjdete do vlády s PS Spolu či p.Beblavý nezopakuje to čo spravil s p.Kaňíkom že s invalidných ľudí spraví zdravých a budú zase trpieť. Ďakujem za oďpoveď a prajem dobrý volebný výsledok. ... prezradím vám moju srdcovku, o ktorej sme sa spolu bavili s našou líderkou kandidátky Máriou Šofranko - chceme presadiť pravidlo, aby ľudia odkázaní na vozíček mali na akékoľvek kultúrne podujatie vstup zdarma. Mária to urobila v Smižanoch, kde viedla kultúrne centrum ... a zrazu títo ľudia, ktorí mnohí trpia pocitom odvhnutia spoločnosťou začali žiť. Maličkosť, ale poteší. Samozrejme, máme x ďalších systémových riešení, ktoré chceme presadiť a verím, že sa to podarí.

11:33 - otázka od: František Takács Pán Matovič VY viete len kričať a nič viac . A po voľbách prečo nechcete žiadnu zodpovednosť? Máte iný názor, rešpektujem, aj keď si to nemyslím. Zodpovednosti sa nebojím, len mám k nej rešpekt, čo si myslím, že je ľudské a zdravé.

11:33 - otázka od: Zdeno Dobrý deň. Podľa Vás existuje nahrávka Fica s Kočnerom ako vravel pán Kolár? A ak existuje prečo ju nedá von. Neviem, tiež som čakal, že by už mohla uzrieť svetlo sveta.

11:37 - otázka od: Peter Prečo ( ak je to pravda ) prepísal všetok majetok na svoju ženu.Dakujem. V roku 2006 sme si zrušili tzv. BSM s mojou manželkou a na základe toho všetko pripadlo len mojej manželke a dvom dcéram. Bolo to 4 roky pred mojim vstupom do politiky. Chcel som som to urobiť aj z dôvodu, aby som aj takto potvrdil môj záväzok voči nej, že jej chcem byť do smrti verný. Inak - ak by som nebol, môže ma kedykoľvek vyhodiť na ulicu a zostanem pod mostom s holou riťou. Bodaj by takého gesta boli schopní všetci tí, ktorí to chcú silou-mocou kritizovať.

11:40 - otázka od: Tomas Dobrý deň pán Matovič, nedávno som niekde zachytil, že OĽANO v prípade víťazstva by možno uvažovalo, že na post premiéra dosadí aj "externistu". Čo je na tom pravdy? Ak je to blud, tak sa spýtam ešte, že či by ste si vedeli predstaviť, že aj v prípade víťazstva OĽANO by mohol byť nový priemér aj z inej strany vašich budúcich koaličných partnerov? Takéto debaty vo verejnom priestore posledné dva týždne bežali - a je to fajn. Vyplynulo z toho presvedčenie lídrov opozičných strán, že by to nebolo dobré a prípadným premiérom by mal byť líder najsilnejšej strany z víťazného celku ... takže uvidíme, ľudia rozhodnú už o tri dni;)

11:43 - otázka od: Anna Na Slovensku chýba profesionalita. V akejkoľvek oblasti (politika, justícia, šport, kultúra, školstvo). Čo vy na to? Politické strany si za 30 rokov zvykli robiť zo štátnej a verejnej správy doslova vojnovú korisť a záležalo im najmä na svojich kšeftoch. Je najvyšší čas urobiť hrubú čiaru medzi politiku a odbornosť na úradoch, aby žiaden schopní úradník nemusel už viac trpieť strachom, že akého tlllka im tam zase politici dosadia do vedenia úradu.

11:44 - otázka od: Rastislav Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či plánujete nejaké zmeny v policajnom zbore, ktoré by sa mohli dotknúť aj radových policajtov. Ďakujem Chceme zachovať súčasný systém sociálneho zabezpečenia. Plus, samozrejme, kopu zmien, ktoré vrátia zdravý rozum a slobodu každému čestnému policajtovi.

11:55 - otázka od: Molay Dobrý deň pán Matovič, chcel by som sa opýtať ako chcete spolupracovať po voľbách s Kiskom keď z videa o ňom je jasné, že medzi ním a Šuligom panovali celkom priateľské vzťahy? Prečo ten človek nie je pre vás toxický? Prepáčte chvíľu pauzu ... Ľudia vo voľbách rozhodnú. Parlamentná demokracia káže, že sa musíte dohodnúť aj s ľuďmi, s ktorými by sme inak nechceli. Je na Andrejovi Kiskovi a Veronike Remišovej, aby to spoločne ustáli a hodnoverne odkomunikovali ľuďom. Sami vládu zrejme zložiť nedokážeme ... leda, že by ste teda inak vo voľbách zabrali;))

11:57 - otázka od: Danka Werkman Igor, v mojej rodine máte obrovských sympatizantov. Držíme Vám palce. .Máte našu dôveru a rovnako ľudia okolo nás Prepacte, ale uz na tie mekcene a dlzne nebavia - takze uz len bez nich ... dik moc za podporu a doveru)

11:58 - otázka od: Leopard Dobry den P.Matovic. Predbezne to vypada ze budete zostavovat vladu. Aky zaujmete postoj k ratifikacii Istanbulskeho dohovoru ak PS a Zaludi sa dostanu do parlamentu a vytvorite nejakym zazrakom s nimi nadpolovicnu vacsinu. Totiz pre PS a Zaludi je to priorita a hrubo by porusili svoj program ak by to neriesili. Pekny den Istanbulsky dohohovor is dead a takym aj ostane. Riesme cokolvek, co rozsiri ochranu zien pred akymkolvek nasilim, ale nie touto pochybnou cestou.

11:59 - otázka od: Vit Prosim Vas p. Matovic, aj Vy planujete presadit exekucnu amnestiu? Pomoct ludom skutocne, nie co spravil Gal.. Pojdeme do toho tak, aby sme realne pomohli najma ludom, ktori trpia kvoli uzernickym urokom a ktori sa inak nevedia z tejto pasce vymotat a zacat normalne zit.

12:00 - otázka od: Ján Dobrý deň pán Matovič, moja otázka je jednoduchá, akú záruku dávate ak vyhrate voľby že budete taký aký ste aj teraz, teda bojovník za spravodlivosť a že Vas nezlomia oligarchovia, alebo nezradia ľudia ktorým veríte, ako Remišová ?????? Slubit mozem cokolvek, neurobim to - prosim len o doveru. Ak vas sklamem, sam to neprezijem, to mi verte.

12:02 - otázka od: silvia Dobrý deň Vám prajem, chcem sa spýtať, ako by ste riešili situáciu v poručenskej agende v súvislosti s vymazanými rodičmi...mnohí rodičia sa nevedia dostať ku svojim deťom, zákony sa nedodržiavajú a kompetentní sa tvária, že problém neexistuje. Držím Vám palce. Ďakujem. Je kopa problemov dlhe roky neriesenych ... prepacte nebudem davat teraz skratkovite riesenia ... spolu s ludmi, ktori problem poznaju (aj vami) a tymi, co sa vyznaju, vsak postupne sa preluskame mnohymi a opravime mnoho krivd, nebojte.

12:03 - otázka od: Dalibor Široký Dobrý deň aký je váš názor, resp. postoj k otázke legálneho vlastníctva strelných zbraní a k smernici EK/politike EÚ, ktorá momentálne tlačí na ich obmedzovanie (resp. zakazovanie)? S pozdravom D. Š. Nevyznam sa, necham sa uviest do obrazu.

12:04 - otázka od: Zuzana Dobrý deň pán Matovič, chcem sa spýtať, či neuvažujete aj o zmene, ktorá sa týka parlamentných volieb. Konkrétne mám namysli, aby bola možnosť väčšieho počtu krúžkov. Poprípadne možnosť vybrať si konkrétnych kandidátov z viacerých politických strán. Ďakujem a držím palce. Z. Oba navrhy su super a pomohli by - mne by sa toi velmi pacilo - mat napr. 10 kruzkov a kruzkovat napriec politickymi stranami. Vyrazne by to zlepsilo pocit ludi a zdvihlo kvalitu politiky - len neviem, ci bude na to dobra vola.

12:05 - otázka od: Miroslav Marketingové ťahy, výmysly ako pomôžu v ďalšom pôsobení ako politika ? 10 rokov sa snažím ľuďom otvárať oči ... a uznávam, že nie vo všetkých prípadoch som úspešný)

12:07 - otázka od: Patrik Dobrý deň Igor, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za vašu úžasnú prácu po celé tie roky. Dúfam že získate nie 18 ale viac percent. Z vášho vyjadrovania som pochopil že ste vôbec nečakali že by ste mohli vyhrať a byt premiérom. Úprimne keď sa na to pozriete triezvo, ako ste to videli pred 3 mesiacmi s 6-7% percentami v prieskumoch ? Ďakujem a veľa šťastia v sobotu sme s vami. Dik ... pekne ste ma precitali - jasne, ze sme to necakali - mysleli sme si, ze hoci sme si to poctivo odmakali, ludia podlahnu ponuke novych spasitelov ... lenze, ludia su evidentne spravodlivejsi, ako som tomu bol ochotny veria aj ja sam;)

12:08 - otázka od: Pavol Dobrý deň pán Matovič,som vaším veľkým sympatizantom,ani si neviete predstaviť akú nádej a dôveru do Vás ľudia vkladajú,že v tomto štáte konečne nastolíte slušnosť a spravodlivosť.Prosím,uvedomujte si,že máte veľkú zodpovednosť,pokiaľ tento mandát od ľudí pokašlete,veľa ľudí už potom stratí dôveru v politiku a nechcem si predstaviť akí pomätenci by tu vládli...Fico,Kotleba,Harabin,Danko nebezpeční egomaniaci,bez štípky sebakritiky,tak prosím Vás nesklamte nás :) urobim nemozne, aby sme nesklamali. nebojte, zodpovednost si velmi velmi uvedomujem ... a verim, ze to zo mna aj citite.

12:09 - otázka od: Robo Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či už konečne, ak zvíťazí p. Matovič vo voľbách a zloží vládu, dotiahne do konca preukazovanie pôvodu majetku a trestnú zodpovednosť poslancov. Ak by sa mu to podarilo, poklesol by určite počet kandidátov za poslanca a ostali by len čestní ľudia, ktorí chcú niečo urobiť pre ľudí na Slovensku. Možno by sa konečne osmelili aj odborníci a inteligentní ľudia, ktorým sa to doteraz hnusilo a začali by vstupovať do politiky. Je najvyšší čas zbaviť a hlupákov, ktorí tam doteraz strašili a odradiť tých čo kandidujú len za účelom vlastného zbohatnutia. Ďakujem. Presne to je moj ciel - ak spravime politiku nezaujimavu pre podvodnikov, vytvorime z nej priestor pre ludi s cistymi umyslami.

12:10 - otázka od: Anton Dobry den. Myslite si, ze strana smer sa pokúsi o spolupracu s kotlebovcami len preto aby sa udržali pri moci? Skorumpovany typek, co pride o chvilu tukat do tejto iste klavesnice, Fico sa tusim vola, urobi cokolvek, len aby sa vyhol zasluzenej base.

12:11 - otázka od: Peter Volit Vas budem , ale na vasom hnuti mi vadi jedna zasadna vec . p Zaborska .. snad Vam neprerastie cez hlavu a nedopadne to tak ze sa hned oddeli a budete celit kritike Dali sme priestor aj mensim stranam na kandidatke, aby sme zoradili vsetky siky do finalneho boja s mafiou a ziaden hlas neprepadol, nebojte, bude to v pohode aj s pani Zaborskou.

12:12 - otázka od: Martin Anderko Môžete prosím v dnešnej televíznej debate pripomenúť voličom smeru, že podpredsedom je Kalinak a predsedom Fico. Len aby vedeli koho priamo, či nepriamo podporujú. Vďaka a držím palce. zaujimave

12:13 - otázka od: Dominika Dobrý deň p. Matovič, Chcem sa Vám poďakovať za mimoriadne kvalitnú prácu v opozícii, pri odhaľovaní všetkej tej odpornej špiny, ktorú tu Smer za 12 rokov napáchal. Trúfam si povedať, že bez Vás by Slovensko dnes vyzeralo úplne inak, v lepšom prípade ako v Maďarsku, Poľsku, v horšom ako v Rusku alebo Bielorusku. Verím, že podobne úspešný budete aj v budúcej vláde, a dokončíte dezinficáciu našej spoločnosti, aj v trestnoprávnej rovine. Prajem Vám k tomu veľa štastia!!! S pozdravom pani Dominika P.S.: V prebiehajúcej kampani mi chýba jedno veľmi dôležité zdôraznenie pre voličov Smeru a ĽSNS a síce, neviem či si to ich voliči uvedomujú, ale kto volí Fica, volí aj Kotlebu a naopak! Podľa mňa to treba neustále opakovať!!! dik, mate pravdu s tym pripomenutim, skusim este dnes vo finalnej debate

12:15 - otázka od: OlajnoJe Hnoj Kedy pojdes na psychiatriu? jedni mi hovoria, ze som blazon, lebo nechcu pocuvat, co hovorim druhi mi hovoria, ze musim byt blazon, ze som sa postavil tej mafii akoby bez pudu sebazachovy .... takze som blaznom vlastne pre vsetkych)

12:16 - otázka od: Tomáš Culena Dobrý pán Matovic ja mam jeden super typ kde zohnať, peniaze spraviť radari na meranie rýchlosti, tak ako to je v Rakúsku ľudia v noci jazdia aj 100kilometrovov rýchlostov po meste, rýchlosť treba aj v noci dodržiavať ci? A ci to budete nejako riešiť lebo som to od Vás ešte nepočul. Ďakujem z pozdravom Tomáš Culena Rad by som policajtov na cestach nahradil statickymi radarmi, aby sme z policajtov prestali robit len tych, ktori "buzeruju" a davaju pokuty - co im urcite nepomaha.

12:17 - otázka od: Rozum Pán budúci premiér, aké cudzie jazyky ovládate? to prve rozhodnu ludia, to druhe - anglicky a nemnozko pa rusky und dojc

12:17 - otázka od: Marek Ak vyhráte, (čo dúfam) tak ako vyriešite situáciu s nedostatkom voľných miest vo väzniciach pre smerakov a ich kamošov? Držím palce a nepos*rte to ! :) )

12:18 - otázka od: Marcel oravec Prajem Vam vsetko dobre a vela sily .som váš velky fanušik.Dufam ze tu smeracku mafiu pozatvárate. myslim, ze uz zhanaju letenky na Belize ... majetky uz predavaju trosku dlhsie

12:18 - otázka od: andrej.n zdravim pan Matovic, rano som pocul v radiu ze mate ambicie byt premierom.Viem ze ste chcel ist po krku skorumpovanym politikom, budete mat na to cas a chut? to je zaklad, inak sa nepohneme dalej

12:20 - otázka od: Rasto Pan Matovic vedeli by ste znizit pocet poslancov na polovicu? Taka mala krajina nepotrebuje 150 poslancov. Takisto vedeli by ste o dolezitych veciach nechat rozhodovat ludi formou elektronickeho hlasovania? V parlamente realne maka tak 30-50 poslancov, nemal by som s tym problem, ale uz dnes viem, ze "nebude dobra vola". Moznost volit aj elektronicky ci ine poradne hlasovania ludi - su moja sdrcovka)

12:21 - otázka od: Vlado Držim Vám palce aby ste to v sobotu dali. drzme si vsetci palce ... a hlavne, este nie je vyhrate - skuste zamakat hlavne na ludoch, ktori volit nezvyknu chodit - ti mozu realne rozhodnut volby.

12:23 - otázka od: petra este stale nie som 100% rozhodnuta koho volit a mozno by ste ma presvedcili odpovedou na otazku: dokazali by ste sa vo funkcii premiera prezentovat vo svete aj inak ako sme boli doteraz na vas zvyknuti tu na slovensku? (to znamena nielen ako clovek ktory stale len niekoho a nieco kritizuje ale ktory aj nieco pozitivne za slovensko prezentuje) mojim cielom je, aby sme boli ako Slovensko konecne aj v niecom vo svete vzorom - verim, ze sa to podari

12:24 - otázka od: Michal Zdravim Igor, V pripade koalicie s PS a Za ludi, ako budete postupovat, ked budu prilis lobovat za prijatie migrantskych kvot? lobovat mozu, neuspeju

12:26 - otázka od: Marian Franko p.Matovic v prvom rade vam chcem podakovat ze ste nedovolili aby vas za tie roky skorumpovali som vas dlhorocny fanusik a podporovatel otazka na vas ako si predstavujete po volbach ako premier spolupracu aj stymi ktory vam casto kladli polena pod nohy nebojite sa ze siroka koalicia ktorej sa nevihneme sa zvrtne do politickeho kseftarenia dakujem. ksefty ustrazim = nebudu ziadne a kazdy, kto sa pokusi, pojde dolu z hrusky. verim, ze polena pod nohy nebudu, ale to so skor naivny asi)

12:32 - otázka od: Milan Uvažujete o prijatí zákona o mafii?Myslím,že taliani sú v tomto najďalej,pýtam sa aj preto,lebo smerácke kauzy majú znaky mafianskych trestných činov.Viete dať sľub,že v tomto smere neurobíte hrubú čiaru?Ďakujem. ZIADNE HRUBE CIARY NEBUDU ... dakujem velmi pekne za otazky, bohuzial, zdaleka som nestihol odpovedat na vsetky. Prosim, podte voliť a zabojujme o ludske a spravodlive Slovensko. Mame unikatnu prilezitost porazit mafiu, mame unikatnu prilezitost vyklepat skorumpovany Smer ako nedelne rezne. Podme spolu do toho a bude sa nam tu spolu dobre zit. ps. Volit Kotleby, Drukera, Harabina, Bugara a verit, ze nebudu sluzit mafii, je uplne zbytocne ... dajte to radsej nam a nesklamene, nebojte ... dobre bude,)