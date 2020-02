VOĽBY 2020 Mimoriadny ONLINE z centrál politických strán! Viaceré okrsky hlásia rekordnú účasť, voľby sa predĺžili o hodinu

BRATISLAVA - Napätie stúpa a čas do dlhoočakávaných výsledkov sa kráti... Parlamentné voľby 2020 o niekoľko hodín spoznajú víťaza aj porazených. Buďte pritom s nami. Prinášame vám výsledky, atmosféru aj zákulisné dianie z centrál strán. Fotografie, videá, rozhovory aj emócie priamo z miesta činu. Všetky dôležité informácie sa dočítate na Topky.sk. Kto sa bude radovať a kto odíde so sklonenou hlavou?

Sledujte dianie z centrály vašej strany!

Smer-SD - OĽaNO - PS/Spolu - Za ľudí

Sme rodina - SNS - KDH - SaS - Most-Híd - MKO-MKS

Volebný ONLINE

20:41 Volebná účasť v meste pod Urpínom atakuje 70 percent. V štyroch volebných okrskoch v najväčšej základnej škole v Banskej Bystrici na Spojovej ulici je priemerná volebná účasť do 20. hodiny 69 percent.

20:38 Volebná noc strany Dobrá voľba sa nesie v pokojnej atmosfére. Líder strany Tomáš Drucker sa po príchode zvítal osobne aj s novinármi. Strana bude na výsledky volieb čakať v podniku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

20:30 V Nitre je rekordná účasť. Podľa odhadov jednotlivých okrskových komisií v 71 volebných okrskoch v Nitre bude účasť vo voľbách podstatne vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. V niektorých okrskoch prišli k volebným urnám takmer tri štvrtiny zapísaných voličov.

20:25 Vysokú volebnú účasť hlási aj stredné Považie. Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Trenčíne Iveta Bartošová oznámila, že v okresoch Trenčín a Ilava je volebná účasť na ich pomery vysoká. Dopoludnia si museli voliči vystáť pred volebnými miestnosťami rady, popoludní a podvečer sa už volilo priebežne.

20:24 Hnutie OĽaNO má svoju centrálu v športovej hale v meste Trnava.

Zdroj: Topky/msz

20:21 V priestoroch Liberálneho domu v Bratislave, kde je centrála strany SaS, sa pomaly zhromažďujú. Príchod Richarda Sulíka sa očakáva o 21:00.

20:06 Strana Dobrá voľba strávi volebnú noc v podniku Korzo Cafe & Restaurant v Bratislave.

20:07 Volebná noc v centrále strany Smer-SD sa začala o 20:00. Strana je vo svojom sídle na Súmračnej ulici v hlavnom meste. Novinárov však pustili krátko po ôsmej.

Zdroj: jh

20:04 Volebná noc v centrále strany KDH sa začala o 20:00. Alojz Hlina by do bratislavskej Galérie Umelka mal prísť okolo 22:30.

VOĽBY 2020 FOTOgaléria z volebnej centrály KDH predošlé nasledujúce

19:45 Opitý muž chcel ísť voliť so zbraňou za opaskom nohavíc

Partizánski policajti zastavili v sobotu podvečer na Škultétyho ulici v Partizánskom 50-ročného muža, ktorý mal za opaskom nohavíc zbraň. Muž bol pod vplyvom alkoholu a bol na ceste z volebnej miestnosti. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

"Policajti zistili, že ide o plynovú pištoľ. Muža podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu. Policajti mu alkotestom namerali hodnotu 1,16 miligramu na liter, čo predstavuje 2,42 promile alkoholu," uviedla polícia.

19:35 V podtatranskej obci Hranovnica v okrese Poprad, kde polovicu obyvateľov predstavujú Rómovia, zaznamenali enormne vysoký záujem o voľby. Vo veľkom počte prichádzajú na miestny obecný úrad voliť obe skupiny obyvateľstva, Rómovia aj Nerómovia. Z 2 103 oprávnených voličov tam do 17:00 prišlo odvoliť približne 650 z nich.

19:32 Svoj hlas odovzdal vo voľbách do Národnej rady SR aj Štefan Harabin zo strany Vlasť. Informoval o tom na sociálnej sieti o po 17:30.

Zdroj: FB/Štefab Harabin

19:30 Napriemerná účasť v Bratislave

V Bratislave sa v sobotných parlamentných voľbách volí v 402 volebných okrskoch. O veľmi vysokej účasti informujú v bratislavskej mestskej časti Rača. O nadpriemernej účasti hovoria aj mestské časti Nové Mesto či Staré Mesto.

19:28 Okrem parlamentných volieb aj referendá

V dvoch obciach Prešovského okresu Dulovej Vsi a Rokycanoch sa dnes okrem parlamentných volieb konajú aj miestne referendá. V oboch obciach sa rozhoduje o ďalšom osude starostov, ktorí čelia návrhom na ich odvolanie. Referendum si vyžiadali obyvatelia obcí v petícii. Aby boli referendá platné, musí sa na nich zúčastniť minimálne 50 percent oprávnených voličov zapísaných vo voličských zoznamoch ku dňu konania hlasovania.

19:26 Isté nezrovnalosti v zoznamoch voličov v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka potvrdila aj riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. "Zaznamenali sme menšie nezrovnalosti v zoznamoch voličov v bratislavskej Petržalke, kde sme si overovali skutočnosti. Sem-tam sa pritrafí aj nezrovnalosť. Napríklad chyba v rodnom čísle, keď sa do zoznamu voličov 'vlúdila' chybička," povedala Chmelová.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

19:25 V bratislavskej Petržalke museli počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR riešiť niekoľko prípadov zosnulých zapísaných vo voličských zoznamoch.

19:20 Kolaps v Banskej Bystrici

Vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici skolaboval 79-ročný volič. "Zavolali mu záchranku, zachrániť sa ho však už nepodarilo," uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová s tým, že čakajú na obhliadajúceho lekára. Podľa hovorkyne bude úmrtie pravdepodobne vyhodnotené ako úmrtie bez cudzieho zavinenia.

19:17 V uliciach Bratislavy zbierajú počas soboty dobrovoľníci podpisy pod novú petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste.

Zdroj: Topky/ Vlado Benko

19:15 Voliči na viacerých miestach Slovenska stáli v radoch

Ľudia na viacerých miestach Slovenska stáli v radoch, aby mohli odovzdať hlas vo voľbách do Národnej rady SR. Očakáva sa teda celkovo vysoká účasť.

Zdroj: TASR - Miroslav Košírer

19:12 V Piešťanoch riešili podnet, keď člen komisie propagoval kandidáta. Potvrdila to predsedníčka okresnej volebnej komisie v Piešťanoch Alena Vráblová.

19:10 Všeobecne mali voľby do Národnej rady SR pokojný priebeh

Menší incident zaznamenali aj v obci Janík v okrese Košice – okolie. Jeden z voličov po vhodení hlasovacieho lístku do volebnej urny odmietol ostatné nepoužité lístky zahodiť do príslušnej schránky a napriek upozorneniam si ich vzal so sebou.

19:08 V Košiciach mal muž s viac ako dvoma promile napadnúť počas dňa predsedu aj člena volebnej komisie po tom, ako ho vyzvali k podpísaniu prevzatia volebných lístkov. Muž bol predvedený na policajné oddelenie. V bratislavskom Ružinove narušil pokojný priebeh volieb opitý muž. Ďalší indicent sa odohral v Žiline, kde v šiestom volebnom okrsku jeden z voličov napadol predsedu volebnej komisie.

19:06 Volia väzni, lekári a zdravotné sestry, hospitalizovaní v nemocniciach, hasiči, ľudia bez domova, rehoľné sestry, dôchodcovia v domovoch seniorov a sociálnych služieb, a aj lyžiari, ktorí si na voľby odbehli dokonca v lyžiarkách. V Partizánskom odvolila i 103-ročná Gizela Dvončová. K urne prišla spolu s troma ďalšími generáciami zo svojej rodiny, synom, vnukom i pravnukom.

Gizela Dvončová hádže volebný lístok do urny Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

19:04 Jozef Vaškeba narodený 23. mája 1928 je najstarším členom volebnej komisie na Slovensku. Vaškeba sedí vo volebnej komisii v mestskej časti Vrakuňa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

19:02 Bezpečnostný analytik Radovan Bránik upozornil, že sa objavili niekoľko rokov staré inzeráty, na ktorých Danica Mikovčáková s manželom, ktorý je krajským šéfom ĽSNS, hľadajú ženy a chlapov na sexuálne radovánky. Viac v našom článku.

19:01 Väčšinu miestností zatvoria už o 22.00!

Väčšina volebných miestností na Slovensku sa zatvorí o 22.00 h, niektoré zostanú otvorené dlhšie. Predĺženie hlasovania si vyžiada aj dlhšie volebné moratórium, platiť bude do 23.00 h.

Do 22.15 h bude otvorená volebná miestnosť v obci Nižná Myšľa v okrese Košice – okolie. Dôvodom je nevoľnosť členky okrskovej volebnej komisie. Potrebovala zdravotnú pomoc a volebnú miestnosť museli na 15 minút zatvoriť. Voliť až do 22.30 budú voliči v obciach Krškany a Málaš v Levickom okrese. Dôvodom sú technické problémy.

Dôvodom predĺženia volieb sú aj úmrtia členky volebnej komisie vo Veľkom Krtíši a voliča v Banskej Bystrici. Volebné miestnosti tam boli na istý čas zatvorené. „Volebná miestnosť vo Veľkom Krtíši bola z dôvodu úmrtia uzatvorená hodinu a v Banskej Bystrici na polhodinu,“ ozrejmila Chmelová.

19:00 Vážení čitatelia vítame vás pri našom online prenose, sme radi, že ste si vybrali práve Topky.sk

Odvolili aj Ústavní činitelia

Zuzana Čaputová: Nad výberom som nemusela rozmýšľať

Peter Pellegrini: Je to deň demokracie

Politici volili v priebehu dňa. Toto sú ich pocity a očakávania.

Igor Matovič (OĽaNO): Parlamentné voľby rozhodnú doterajší nevoliči

Michal Truban (PS-Spolu): Slovensko čaká zmena

Andrej Kiska (Za ľudí): Na tento deň sme mnohí čakali

Alojz Hlina (KDH): Ľudia majú v rukách to, čo nás čaká

Boris Kollár (Sme rodina): Preto sme o to viac nervózni, lebo máme väčšiu zodpovednosť

Miroslav Beblavý (PS-Spolu): Otázkou je, či budeme mať mandát nielen na zmenu, ale aj na takú zmenu, ktorá nás niekam posunie

Árpád Érsek a Béla Bugár (MOST-Híd): Menšinoví voliči by nemali nechať prepadnúť svoje hlasy

Bývalí prezidenti boli tiež voliť

Ivan Gašparovič: "Ešte si nepamätám, že by bola pred voľbami taká nervozita"

Rudolf Schuster: A čím máme viac demokracie, tým sme k sebe akosi horší, menej slušní

Otázky o parlamentných voľbách voličom zodpovie infolinka

Počas sobotných parlamentných volieb je voličom k dispozícii infolinka Ministerstva vnútra (MV) SR. Môžu na ňu volať počas celého dňa, a to až do uzatvorenia volebných miestností.

Pracovníci na otázky voličov týkajúcich sa volieb odpovedia na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Parlamentné voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

Ôsme parlamentné voľby v ére samostatného Slovenska

V ére samostatného Slovenska dnes prebiehajú už ôsme parlamentné voľby v poradí. Volebné miestnosti sú otvorené od 07:00 do 22:00, pričom voliť sa dá v 5 998 volebných okrskoch. Doteraz najvyššia účasť voličov v parlamentných voľbách od vzniku samostatného Slovenska bola v roku 1998. Najnižšia bola v roku 2006. Rozdiel v účasti na nich bol takmer 30 percent. Vyplýva to z výsledkov volieb zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.

V tohtoročných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 24 politických subjektov. Pôvodne ich bolo 25, Hlas pravice však odstúpil v prospech strany Sloboda a Solidarita. Politické subjekty mohli na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Posledný predvolebný prieskum

Podľa posledného prieskumu, ktorý vydala agentúra AKO pred moratóriom na predvolebné prieskumy, by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, tesne za ním by skončilo OĽaNO. Tretiu pozíciu by obsadila ĽSNS a za ním by nasledovali strany Za ľudí, Sme rodina, SaS, KDH, SNS, Most-Híd a Dobrá voľba. Ako nakoniec dopadnú ôsme parlamentné voľby v ére samostatnom Slovenska, sa dozvieme až v noci.