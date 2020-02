VOĽBY 2020 Volebná noc v strane Za ľudí: Kiska je optimistický, verí v dobrý výsledok

BRATISLAVA - Strana Za ľudí, ktorú založil bývalý prezident Andrej Kiska sa v prieskumoch držal na štvrtom - piatom mieste, aj keď v tom poslednom jeho percentá značne klesli. Pravdepodobné je, že za to môžu aj kompromitujúce videá, ktoré niekto zavesil na sociálne siete. Volebnú noc v strane bývalého prezidenta sledujeme ONLINE.

Strana Za ľudí má volebnú centrálu v Bratislave v hoteli Devín

volebné miestnosti sa zatvoria o 23:00, predlžuje sa preto aj moratórium

priebežné výsledky sa dajú očakávať s príchodom prvého marcového dňa, teda po polnoci

21:45 Andrej Kiska už prišiel do volebnej centrály. Verí v dobrý výsledok. "Cesta z Trnavy do Bratislavy je rovnako dlhá," odpovedal na otázku, či sa chystá do Trnavy pogratulovať víťazovi.

21:12 Novinári už prichádzajú do volebnej centrály strany Za ľudí, ktorá je v hoteli Devín. Je pre nich vyhradená miestnosť.

20:06 "Ešte nikdy som nezažil radu vo volebnej miestnosti v Hruštíne. Dnes stáli ľudia až na chodbu, čakali. Inidikátor, že to bude dobré. Ide o veľa. Ak ste ešte neboli choďte, je to len pár minút, ktoré ovplyvnia 4 roky," napísal Juraj Šeliga.

19:30 Svoj hlas odovzdala aj Jana Žitňanská.

19:00 Volebná centrála strany Za ľudí sa otvára o 21:00. Sledujte s nami ONLINE, ako prežíva bývalý prezident a jeho ľudia volebnú noc.

18:58 Andrej Kiska odvolil v Poprade.

19:57 Volebné moratórium bude na Slovensku končiť namiesto o 22:00 až o 23.00. Potvrdil to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Dôvodom je, že ešte pred začiatkom volieb zomrela členka volebnej komisie vo Veľkom Krtíši. Voliť v danom okrsku sa preto začalo až o hodinu neskôr. Aj médiá preto budú môcť zverejňovať predbežné výsledky volieb až po 23:00

18:56 Rovnako sa svoj hlas rozhodla odovzdať strane bývalého prezidenta aj Iveta Radičová, bývalá premiérka.

18:55 Stranu Za ľudí sa rozhodol v týchto parlamentných voľbách voliť aj herec Ady Hajdu.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.