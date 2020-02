VOĽBY 2020 Volebná noc v strane SaS: Trochu sa to zamotáva, strana by sa teraz nedostala do parlamentu!

SaS ostala verná Liberálnemu domu, kde trávi aj tieto voľby volebnú noc

V centrále vládne pozitívna atmosféra, všetci dúfajú vo výsledok nad päť percent

Predseda Richard Sulík odvolil v sprievode svojej rodiny krátko po deviatej

Prvé priebežné výsledky sa očakávajú po polnoci, exit polly už krátko po 23:00

Moratórium bolo kvôli úmrtiam vo volebných miestnostiach predĺžené do 23:00

Prvé exit polly pasovali za jasného víťaza volieb hnutie OĽANO

Sledujte s nami priebežné výsledky volieb tu

01:03 Ďalšie priebežné čísla podľa Štatistického úradu SR po takmer 22 percentách spracovaných zápisníc.

00:55 Podľa Sulíka dnes veľká časť voličov pochopila, že je čas zastaviť rozkrádanie na Slovensku. Zároveň ale podotkol, že je potrebné počkať si na konečné výsledky. Dúfa, že prípadná koalícia sa bude rodiť ľahko.

00:40 Peter Osuský verí v čo najlepší výsledok.

00:29 Jana Cigániková bola po oznámení prvých priebežných výsledkov nadšená. Topkám prezradila, že ako tímlíderka SaS pre zdravotníctvo by mala záujem o miesto predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Okrem toho sa jej darí aj v súkromí, už tento rok sa má vydávať. Najdôležitejšie je však podľa nej je to, že "Slovensko čaká veľká zmena, ktorá je na dosah".

00:12 Richard Sulík je mierne zaskočený z najnovších čísel, ktoré nedosahujú ani štyri percentá. Sčítaných je však ešte len necelých sedem percent hlasov.

23:55 Trošku sa to zamotalo. Podľa najnovších predbežných výsledkov je prvý Smer, druhé OĽANO. To je ale zrejme spôsobené tým, že prvé výsledky prichádzajú z malých obcí, kde má Smer prevahu.

23:32 Predseda SaS priznal, že pred dvoma mesiacmi by ako úspech hodnotili to, keby sa strana ocitla opäť v parlamente. "Teraz to vyzerá tak, že ten parlament bude. Bude to teda štvrtýkrát, čo sa dostaneme do Národnej rady SR, tým sa radíme k tým úspešným stranám. Moje osobné želanie je, aby to bolo osem plus." Päťka kandidátky Jana Cigániková komentovala, že po zverejnení prvých neoficiálnych výsledkov cíti "obrovské vzrušenie a rešpekt". "Myslím si, že po týchto voľbách sa Slovensko naozaj pohne. Myslím, že nás čakajú veľké zmeny. Stanú sa zrejme aj veci, ktoré nebudú zvládnuté dokonale, no stane sa strašne veľa zmien," vyhlásila s tým, že budú pozitívne. Rovnako uviedla, že sa teší na spoluprácu s Igorom Matovičom a hnutím OĽaNO. Podľa jej vyjadrenia sú si najbližší. Matoviča si ako premiéra vie predstaviť, keď po jeho boku bude Richard Sulík.

23:18 Sulík zagratuloval víťazovi volieb. Na margo zisku percent svojej strany uviedol, že "sa bude tešiť na potvrdenie týchto predbežných výsledkov". SaS podľa exit pollu agentúry Median získala 6,4 percenta, exit poll agentúry Focus hovorí dokonca o 8,3 percentách.

23:10 Vítaz parlamentných volieb je jasný, hnutie OĽANO prevalcovalo všetkých a získalo vyše 25 percent. Druhý skončil teraz už bývalý vládny Smer, tretia je koalícia PS-Spolu.

22:57 Na volebnú noc do centrály SaS sa akreditovalo približne sedemdesiat novinárov.

22:45 V jednom z volebných okrskov vyčíňal opitý bezdomovec

V jednom z volebných okrskov v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves došlo predpoludním k drobnému incidentu. Do okrsku číslo 30 v Základnej škole Alexandra Dubčeka prišiel opitý bezdomovec a dožadoval sa možnosti hlasovať. Ľudia bez trvalého pobytu však podľa rozdelenia okrskov patria do karloveského volebného okrsku číslo 2 v Spojenej škole sv. Františka z Assisi. Volič bez domova odporučenie presunúť sa do určeného okrsku nerešpektoval a v afekte roztrhal osobitnú listinu voličov bez trvalého pobytu. "Incident nespôsobil prerušenie volieb, komisia si v priebehu niekoľkých minút zaobstarala nový zoznam," informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

22:38 Na výsledky netrpezlivo čakajú Braňo Gröhling, Lucia Ďuriš Nicholsonová či Martin Klus.

22.20 Atmosféra v Liberálnom dome

22:13 Prvý exit poll je tu, avšak bez zverejnenia konkrétnych strán, aby nebolo porušené moratórium. Môžeme tak len tipovať, kto koľko získal percent. Zverejnila ho TV Markíza.

21:55 VOĽBY2020: V BSK je priebeh volieb i v posledných hodinách pokojný

V Bratislavskom kraji je i v záverečnej fáze priebeh sobotných parlamentných volieb pokojný a bezproblémový. "Nemáme hlásené nič, čo by narušilo priebeh volieb, dokonca i procedurálnych otázok, ktoré sme s okrskovými volebnými komisiami riešili najmä v prvých hodinách volieb, je už pomenej. Skôr sa už pomaly pripravujeme na proces po zatvorení volebných miestností," uviedli z okresnej volebnej komisie Bratislava. V Bratislavskom kraji je spolu 582 volebných okrskov. V Bratislave je to 402, okrese Malacky 56, okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 71 volebných okrskov.

21:49 Poslankyňa Jana Cigániková prišla v sprievode svojho snúbenca Daniela. Šušká sa, že Richard Sulík dokonca pôjde za svedka.

21:42 Selfie musí byť.

21:29 Kandidát na poslanca Tomáš Popovič verí, že by to mohlo vyjsť a on sa dostane do parlamentu, aby mohol spolu s kolegami presadzovať program strany.

21:18 Predseda v obkľúčení niektorých členov SaS vrátane Martina Klusa či Jany Cigánikovej.

21:10 V centrále je už aj Richard Sulík. Prišiel v dobrej nálade a všetkých privítal. Verí vo výsledok 8+ percent. Ako uviedol, ak sa SaS dostane do parlamentu, bude to už štvrtýkrát po sebe.

21:00 Do rytmu hosťom hrala kapela Beatles Revival.

20:51 Na volebnú noc SaS boli okrem iných pozvaní napríklad Oliver Andrássy, šéfkuchár Marcel Ihnačák či režisér Nikita Slovák. Okrem neho sa jej zúčastnia kandidáti na poslancov, ich podporovatelia a ďalší hostia. Dokopy by ich malo byť okolo štyristo.

20:47 Predseda Sulík by mal doraziť zhruba o dvadsať minút.

20:35 O hostí je dobre postarané, hladní ani smädní určite neostanú.

20:18 Do Liberálneho domu sa schádzajú priaznivci strany aj jej členovia.

20:05 Sulík by sa uchádzal o post ministra financií v prípade, ak by SaS bola druhou najsilnejšou stranou vo vládnej koalícii. Dodal tiež, že jeho strana si nedáva žiadne podmienky pre vstup do prípadnej koalície.

19:56 Jana Cigániková, ktorá sa v SaS venuje predovšetkým zdravotníctvu, sa tiež pochválila tým, že dnes bola odvoliť. Spoločnosť jej robil pri tom syn.

19:51 Aj bývalej členke SaS Jane Kiššovej, ktorá prešla do Demokratickej strany, záleží na budúcnosti Slovenska, a preto sa rozhodla ísť voliť. "Nielen z úcty k tým, čo pred sto rokmi vybojovali pre ženy možnosť voliť, som dnes toto právo využila. Ale hlavne pre lepšiu budúcnosť Slovenska," napísala na Facebooku.

19:45 Predseda Richard Sulík pred pár dňami v televíznej diskusii prehovoril o tom, čo je po voľbách potrebné urobiť. V slušnej pravicovej koalícii si vie podľa svojich slov predstaviť okamžité opatrenia na zlepšenie života bez zaťažovania štátnej kasy.

19:38 Zhruba v rovnakom čase odovzdal svoj hlas aj Branislav Gröhling.

19:30 Predseda Richard Sulík odvolil krátko po deviatej hodine ráno na Základnej škole Dr. Ivana Dérera v Bratislave.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Po ich uzavretí sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo požiadalo o možnosť voľby zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez Ministerstvo vnútra SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6000 Slovákov.