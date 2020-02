ONLINE Druhé výročie vraždy Jána a Martiny: VIDEO Silné emócie rodičov! Nevieme zniesť, čo nám spravili

VIDEO Spomienková akcia iniciatívy Za slušné Slovensko

Od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej uplynuli dva roky

​

17:43 S piesňou na pódiu vystupujú slovenskí raperi.

17:31 Na pódiu vystúpia rodičia Kuciaka a Kušnírovej. Ich prejav číta Táňa Pauhofová. „Stále nevieme zniesť to, čo nám spravili. Je hrozný pocit vidieť tváre, počuť hlasy, konfrontovať sa s tými, čo nám zobrali našich anjelov. Nikdy sme však neboli sami, boli a ste tu s nami a dávate nám silu.“

17:27 K druhému výročiu sa vyjadrila aj Jana Kiššová. „Únos Michala Kováča mladšieho a následná vražda Róberta Remiáša. Útoky na novinárov, miestnych poslancov. A nakoniec zavraždenie Jána a Martiny. Toto sú symptómy zmafianizovaného štátu,“ napísala na sociálnej sieti.

17:12 Na pódiu budú rečniť traja predstavitelia cirkvi.

17:11 Novinára a jeho priateľku si účastníci pripomínajú minútou ticha.

17:05 Začína sa spomienková akcia iniciatívy Za slušné Slovensko.

16:50 Premiér Peter Pellegrini zaslal vyjadrenie k druhému výročiu smrti novinára

Momentálne je v Bruseli. „Doma na Slovensku si práve dnes pripomíname smutné výročie skutku, ktorý by každá demokratická krajina najradšej nikdy nezažila.“ Pellegrini ocenil prácu policajtov a prokuratúry. „Mrzí ma, keď sa z tejto ľudskej tragédie robí politika. Je mi veľmi smutno, keď si mená dvoch mladých ľudí berú do úst ľudia, pre ktorých je to len nástroj ich volebnej kampane. Odmietam ďalšie rozdeľovanie našej spoločnosti. Iba spravodlivý trest pre vrahov a úplná pravda o celom prípade môžu prispieť k zmiereniu ľudí na Slovensku,“ napísal premiér. „Pravda postavená na dôkazoch, nie na účelovo zverejňovaných čiastkových informáciách. Verím v spravodlivosť, verím v našu národnú jednotu, ktorú Slovensko tak veľmi potrebuje. A verím, že takýto ohavný čin sa na Slovensku už nikdy viac nezopakuje,“ dodal.

16:45 Zhromaždenie na SNP sa skončilo.

Zdroj: Topky/Peter Korček

16:32 VIDEO Prejav Lucie Ďuris Nicholsonovej a rodičov Jána a Martiny.

16:31 Zlatica Kušnírová povedala, že je škoda, že v čase vraždy nebola s nimi, aby ich ochránila. „Nezabudnite na nich. Pamätajte budúci týždeň, prečo tu dnes stojíme,“ povedala Kušnírová.

Zdroj: Topky/Peter Korček

16:30 Otec Jána Kuciaka požiadal všetkých, aby sa zúčastnili volieb a rozhodovali srdcom a hlavou. „Videli sme časti Kočnerovej knižnice, počuli sme vyjadrenia a vládnych politikov,“ povedal. Vyzval aj „mlčiacich“, aby išli voliť. „Nikdy neprestaneme pokračovať v Jankových šľapajách a čo budeme vládať, to budeme robiť ďalej,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Peter Korček

16:29 Na pódiu vystúpil aj Igor Matovič. Aj on vyzval ľudí, aby o pár dní v mene Jána a Martiny dobojovali boj proti mafii, ktorá ovládla náš štát.

Pozrite si celý prejav Matoviča

16:27 „Ja poviem len dve slová. Nikdy nezabudneme,“ povedal Andrej Kiska.

16:25 Na pódiu vystúpili Juraj Šeliga a Andrej Kiska. „My dvaja tu dnes nestojíme ako politici, aj keď sme politici. Stojíme tu ako občania krajiny, ktorú ovládla mafia a tá mafia siahla na život dvoch nevinných mladých ľudí. Na toto nikdy nesmieme zabudnúť,“ povedal Šeliga a nespomenul žiadne mená. „Vy ich dobre poznáte.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:19 Sviečku k fotke Kuciaka a Kušnírovej položili opoziční poslanci i poslanci mimoparlamentných strán.

16:23 Na pietnom zhromaždení vystúpili aj rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

16:11 Pred malou chvíľou začalo pietne zhromaždenie k druhému výročiu vraždy, ktoré organizuje strana SaS.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

16:00 Ľudia na Námestí SNP zapaľujú sviečky pri fotke Kuciaka a Kušnírovej. Doniesli aj veľkú čiernobielu fotku v tvare srdca.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Spomienkové akcie

Spomienkové akcie sa konajú v 60. mestách. Zhromaždenia organizuje už tradične iniciatíva Za slušné Slovensko. "Pozorne sledujeme vyšetrovanie ich vraždy, ako aj všetkých káuz, o ktorých Ján Kuciak písal. Nezabúdame a opäť vyjdeme na námestia - za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu," avizujú organizátori.

Celý zoznam, kde všade sa akcie konajú, nájdete na konci článku.

Na bratislavskom Námestí slobody budú vystupovať s prejavmi osobnosti od 17.00 h. Podobné spomienkové udalosti sa budú konať vo viac ako 50 mestách, medzi nimi aj v Prahe, Brne a Viedni. Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček.

Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za vraždu právoplatne odsúdený na 15-ročný trest odňatia slobody. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav Marček, v prípade je naďalej obžalovaný.

Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD).

Prezidentka vo Veľkej Mači

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v piatok, v deň druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, uctila ich pamiatku na mieste vraždy vo Veľkej Mači. Informovala o tom na sociálnej sieti.

"Mladí ľudia, ktorí plánovali svadbu a spoločný život, zomreli rukou vraha, ktorý chcel umlčať pravdu. Ak si objednávatelia vraždy mysleli, že smrť odradí ostatných novinárov v odhaľovaní celospoločenských káuz, prerátali sa. Čo nestihol dokončiť Ján Kuciak, dokončia iní," uviedla prezidentka.

Spomienka po celom Slovensku

Pietne zhromaždenia sa uskutočnia až v 60. mestách pocelej krajine. Prinášame vám celý zoznam.