VOĽBY 2020 Volebná noc hnutia Sme rodina: Prítomných zabavil King Ivan, podporiť Kollára prišla dcéra s priateľom!

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Už o pár hodín sa skončí volebné obdobie plné bojov o to, ktorá strana je tá najlepšia. Každý Slovák či Slovenka má už od rána možnosť rozhodnúť o tom, kto sa na najbližšie štyri roky posadí do parlamentu a bude viesť našu krajinu. V parlamentných voľbách 2020 bojovalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina, ktorému sa v minulých voľbách podarilo prebojovať do parlamentu. Udržia si svoju pozíciu? Získajú viac hlasov ako pred štyrmi rokmi? Sledujte náš ONLINE priamo z volebnej centrály hnutia!