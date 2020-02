VOĽBY 2020 Volebná noc v OĽaNO: ONLINE Matovič odstrihnutý od sveta, omylom si zamkol mobil!

predbežné výsledky volieb môžete sledovať na tomto odkaze

členovia hnutia OĽaNO svoj hlavný volebný stan rozostavili v Športovej hale v Trnave na Rybníkovej ulici

na centrálu OĽaNO sa chystá množstvo zahraničných aj domácich médií, keďže hnutie sa môže stať hlavným prekvapením volieb

na volebnú noc sa dostaví predseda Igor Matovič, ktorý kandiduje zo 150. miesta, účasť Márie Šofranko je v dôsledku jej zdravotného stavu otázna

volebné miestnosti sa budú zatvárať o desiatej hodine večer

prvé exit polly po 23:00 odhalia približne rozloženie síl v parlamente, no spomínané OĽaNO si trúfa na víťazstvo

Matovič bol odvoliť s manželkou a dcérou ešte predpoludním

01:17 Dôležité je pomôcť tým slabým a chudobným, lebo silní a bohatí sa o seba vedia postarať sami, povedal v rozhovore Matovič.

01:14 Líder OĽaNO verí tomu, že výsledky sa priblížia zverejneným exit pollom. "Dúfam, že sú to ešte súčty takých menších dedín. Pevne verím, že ostatné opozíčné strany pokoria 5-percentnú hranicu," hovorí Matovič.

01:02 Matovič si mal nevedomky zablokovať mobil. "Na obrazovke mi píše, skúste to znovu o 40 minút," vysvetľuje predseda OĽaNO svoju nemožnosť komunikovať s ostatnými lídrami strán. Musí tak urobiť cez hovorcu strany.

01:01 Zrátaných už je 21,75 % zápisníc. OĽaNO dosahuje zisk 23,41 %, stále predbieha Smer.

01:00 Igor Matovič predstúpil opäť pred novinárov.

00:41 Peter Pellegrini priznáva, že je ochotný slušne zablahoželať víťazovi volieb. "Ale až keď sa dozvieme oficiálne výsledky," povedal zrejme končiaci premiér Pellegrini.

00:40 Spracovaných je momentálne 15,38% zápisníc. OĽaNO zatiaľ dosahuje výsledok 22,82 percent a tesne tak poráža Smer, ktorý dosahuje 21,50%.

00:38 Igor Matovič sa prišiel pozrieť na predbežné sčítavanie hlasov podľa údajov štatistického úradu.

00:36 Jožo Pročko zapózoval aj pre fotografov.

00:30 Čakanie na oficiálne výsledky si OĽaNO bude krátiť ľudovou hudbou v podaní zvolenskej hudobnej skupiny Muzikanti. "Muzikanti, taký kreatívny názov. Muzikanti! Do toho!" vyzval Matovič hudobníkov.

00:26 Slovo si zobral ostrieľaný moderátor a kandidát Jožo Pročko, ktorý "režíruje" obrovskú fotografiu kandidátov. "Všetci čo ste tu v hale si zaslúžite potlesk," skonštatoval Pročko po fotografovaní.

00:11 "Rebeka (Matovičova dcéra pozn. red.) tu niekde pobehuje, má 14, možno už aj chlapcov nejakých pokukuje, len ešte tu nie je o polnoci Boris Kollár," zažartoval Matovič.

00:09 Matovič pozýva na pódium svoju manželku Pavlínu a dcéru Rebeku. "Pavlinka, chcem ti zaďakovať, že pri mne stojíš a že si na seba nájdeme aj dobudúcna trošku čas," povedal Matovič manželke a pobozkal ju.

"Povedala som manželovi, že ho prosím, aby bol jeden víkend do mesiaca náš," povedala Pavlína Matovičová.

00:07 Máme šancu vytvoriť koalíciu, kde budú vládnuť skutoční obyčajní ľudia, myslí si Ján Budaj.

00:04 Slovo si berie Milan Kňažko. "Je úžasné, keď znovu vidím vo vašich očiach nádej a vieru a že bude lepšie a situácia sa zmení," tvrdí Kňažko. "Musíte byť lepším premiérom, než ten doterajší, latka je na zemi, nesmiete ma sklamať, ak ma sklamete, znovu bude revolúcia," zažartoval Kňažko.

00:03 "Tak ako sme sa kedysi zbavili mečiarizmu a komunizmu, dnes sme sa zbavili ficizmu," hovorí Matovič a dáva Remiašovej mikrofón. "Som rada, že vás vidím, strašne dlho som na toto čakala," hovorí Remiášová, ktorá ďakuje Budajovi, Kňažkovi a Matovičovi.

00:01 Matovič ďakuje Remiášovej. "Také dlhé roky čakáte na rozsudok pre ľudí, ktorí dali zavraždiť vášho syna," spomína predseda OĽaNO aj prípad vraždy Róberta Remiáša z roku 1996.

00:00 Označil ich ako symboly boja proti komunizmu, mečiarizmu. Ľudí v sále označil ako symboly boja proti "ficizmu".

23:59 Matovič je so spolustraníkmi na pódiu. Pozýva na pódium spomínaných ľudí.

23:56 V sále sa pokračuje v čakaní na finálne výsledky, ktoré rozloženie síl v parlamente definitívne potvrdia. Očakáva sa polnočný príhovor Matoviča, Anny Remiášovej, Jána Budaja a Milana Kńažka.

23:45 Matovič sa poďakoval všetkým voličom a ukončil brífing.

23:43 "Treba ukázať dobrú voľu aj voličom Mariana Kotlebu. Treba sa stretnúť s opozičnými hnutiami bez toho, či tam Marián Kotleba je, alebo nie je," tvrdí Matovič.

23:40 Predseda OĽaNO opakuje, že s extrémizmom sa nedá bojovať na uliciach, pričom upriamuje pozornosť na výsledky exit pollu.

23:37 „Chceme získať ústavnú väčšinu. Na Slovensku je potrebné urobiť zmeny, ktoré prinesú ľuďom novú nádej na spravodlivosť pre každého,“ povedal Matovič. Jeho kolega Jaroslav Naď, ktorý kandiduje s číslom dva, uviedol, že ústavné zmeny by mohli byť zavedené napríklad v oblasti preukazovania pôvodu majetku verejných funkcionárov. „V súčasnosti je ten zákon bezzubý. Je potrebné to vylepšiť a určite je otázka ústavnej väčšiny legitímna,“ uviedol Naď.

23:29 Matovič nevie, či mu už náhodou nevolala český premiér Andrej Babiš. Kontaktovať ale bude Borisa Kollára. Matovič zároveň ešte pred príchodom do volebného stanu volal s lídrami opozičných strán a ďakoval im za kampaň.

23:28 Odhady výsledkov parlamentných volieb naznačujú, že by mohla vzniknúť silná demokratická vláda. Myslí si to predseda OĽaNO Matovič.

23:23 Kedykoľvek sa na obrazovke za pódiom objaví politik Smeru či preferencie ĽSNS, publikum masívne píska.

23:20 Matovič pripomína, že zástupcovia maďarských menšín sa do parlamentu zrejme nedostanú.

23:19 "Zrejme zabojovali naozaj nevoliči. Verte, že tak ako tu stojím sa pokúsime s ostatnými lídrami demokratickej opozície zložiť najlepšiu vládu, akú kedy Slovensko zažilo," ​uvádza Matovič.

23:18 Matovič spomína, že právo diktovali čísla, aké mávali politici uložené v mobiloch. Spomína aj odsúdenie Mariana Kočnera.

23:17 "Chcem poďakovať tým čo stratili dôveru v politiku," hovorí Matovič.

23:16 Začína sa brífing Igora Matoviča.

23:11 Parlamentné voľby by malo vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov . Druhý by mal byť Smer-SD s 13,9 percenta a tretia koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Vyplýva to z exit pollu, ktorý robila agentúra Median SK pre RTVS . Rovnako 8,8 percenta by mala dostať strana ĽSNS, ďalej by malo nasledovať hnutie Sme rodina (7,5 percenta). SaS by mala mať 6,4 percenta hlasov, Za ľudí 5,6 percenta. Ako posledné by sa do parlamentu malo dostať KDH so ziskom päť percent hlasov.

Výsledky podľa Medianu pre RTVS Zdroj: RTVS

23:08 Tlačová konferencia Igora Matoviča sa očakáva na 23:15.

23:05 Emócie v sále sú prevažne pozitívne. Matovič vo svojej reči ďakuje Slovákom, Maďarom, Rómom a ďalším.

23:04 Publikum neustále tlieska Igorovi Matovičovi. "Myslím, že ten náskok je taký dramatický, že aj keď budú rozdielne čísla, tendencie sa potvrdia," hovorí Matovič.

23:01 OĽaNO dosahuje v exit polle TV Markíza rekordných 25,8 percenta hlasov, publikum masívne tlieska

Výsledky podľa Focusu pre TV Markíza Zdroj: TV MARKÍZA

22:58 Matovič prišiel do centrály. Očakáva sa zverejnenie exit pollu. "Politiku robíme inak, pre 1800 ľudí sme otvorili túto halu a pritom sme vás nepoznali," hovorí Matovič a publikum tlieska.

22:57 Prišiel aj Jožo Pročko.

22:47 Všetci už netrpezlivo očakávajú príchod Igora Matoviča.

22:36 V sále už znie hudobný podmaz a atmosféra hustne. Po zverejnenom exit polle Markízy sa mnohým kandidátom objavil úsmev na tvári.

22:30 Na pódiu prebiehajú prípravy na dlhý večer. Organizátori vítajú ľudí cez megafón, ktorým protestovali pred ministerstvom spravodlivosti či pred bytovkou Bonaparte. "Týmto megafónom sme protestovali, keď sme chceli z talára dostať Moniku Jankovskú či keď sme stáli v lete pred komplexom Bonaparte," hlási organizátor stretnutia pre priaznivcov OĽaNO, ktorý stojí po boku hudobnej skupiny, ktorá už svojimi melódiami čoskoro "prehovorí". Ľudia po príhovore zatlieskali organizátorom.

22:22 Príchod má za sebou už aj Eduard Heger.

22:21 V hale prebiehajú posledné prípravy.

22:18 Do centrály prišla už aj Natália MIlanová.

22:13 Televízia Markíza prichádza s prvým exit pollom bez názvov strán.

Zdroj: MARKIZA

22:08 Vo vestibule športovej haly je množstvo ľudí. Návštevníkom organizátori cez megafón oznamujú, že im budú merať teplotu. Zrejme v dôsledku šírenia nebezpečného koronavírusu.

21:58 Formálne prípravy sa pomaly končia. Matovičov príchod sa očakáva o 23:00.

21:57 Kandidát za OĽaNO Jožo Pročko plánuje od pol jedenástej vysielať živé vstupy.

21:55 Pred športovou halou sa už zhromažďujú priaznivci OĽaNO.

21:40 Do volebnej centrály už dorazil aj doterajší člen Ústavnoprávneho výboru Ján Marosz.

21:25 Športovú halu musia ešte prestavať, pred volebným štábom sa tu totiž hral florbalový zápas. Okrem domácich novinárov či kolegov z Českej republiky sú v Trnave aj štáby z New Yorku Times alebo BBC. OĽaNO v posledných prieskumoch verejnej mienky pred moratóriom pravidelne rástlo. V súvislosti s Matovičom sa skloňuje aj prípadný post premiéra v novom kabinete.

21:23 Hovorca Bystriansky očakáva, že príchod predsedu Matoviča nastane okolo jedenástej s prvými exit pollmi, keďže volebné moratórium sa dnes predĺžilo.

21:10 V hale sú prípravy v plnom prúde. Prítomné sú zahraničné médiá. Kandidáti podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho prichádzajú zbežne.

Novinárov každú minútu pribúda.

20:49 Na volebnú centrálu už dorazil aj trnavský župan Jozef Viskupič.

20:35 Pri prípravách asistujú aj niektorí kandidáti. Medzi nimi sú napríklad Jaroslav Naď či Lukáš Kyselica.

20:30 V hale prebiehajú intenzívne prípravy na volebnú noc. Na mieste sa už zhromažďuje mnoho organizátorov a novinárov.

20:22 Mestská športová hala, v ktorej sa bude odohrávať volebná noc OĽaNO.

20:05 Matovič plánuje dnešný deň stráviť so svojou rodinou, na ktorú mal v poslednom období málo času, manželku a dcéry pozval na koláčik. Po 22:00 bude v Mestskej športovej hale v Trnave, kde bude mať OĽaNO svoj volebný štáb. Pavlína Matovičová na otázku, či by si vedela predstaviť svojho manžela ako predsedu vlády povedala, že pre ňu bude vždy v prvom rade manžel, premiérom by bol pre všetkých ostatných.

20:04 Eduard Heger rovnako pripomína okrúhle výročie práva žien voliť.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

20:04 Odvoliť bol aj trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý na vlastnej koži zistil, že účasť pri tohtoročných voľbách je skutočne vyššia. "Vyzerá to, že oslavu sviatku demokracie ste vzali vážne. 25 minútovú radu vo volebnej miestnosti som zažil prvýkrát v živote. Výborne," dodal.

Jozef Viskupič s rodinou Zdroj: Facebook/Jozef Jofo Viskupic

20:04 Matovičovci po opustení volebnej miestnosti podpísali aktivistom petíciu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Za lepšiu ochranu prírody, ktorej cieľom je vyhlásenie určitej časti slovenských lesov za bezzásahové územie, v ktorom by neboli povolené žiadne zásahy človeka.

20:03 Matovič krátko pred obedom tvrdil, že volebná účasť je už 25 až 30 percent. „Mojím cieľom bolo zobudiť spiaceho draka – nevoličov. Sú to dva milióny ľudí, ktorí stratili vieru v štát a mali pocit, že politika je pánske huncútstvo. Pevne verím, že títo ľudia prídu voliť a rozhodnú voľby,“ myslí si predseda OĽaNO.

Zdroj: SITA/Martin Havran

20:02 Igor Matovič bol voliť spolu s manželkou Pavlínou a dcérou Klárou na Základnej umeleckej škole na Mozartovej ulici v Trnave.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

(od ľava) Igor Matovič, dcéra Klára a manželka Pavlína Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

20:01 Matovič po otvorení volebných miestností zdieľal na sociálnej sieti status "Za Jána a Martinu" a zároveń pripomína storočnicu volebného práva žien v Československu. Súčasne zareagovala aj stránka hnutia OĽaNO. "Práve sa otvorili dvere volebných miestností a máme tak historickú šancu zmeniť Slovensko. Zmeniť Slovensko z krajiny ovládanej mafiánmi v sebavedomý štát, ktorý bude patriť všetkým ľuďom," píše sa na Facebooku.

20:00 O volebnú noc v stane OĽaNO je vraj obrovský záujem. Svedčí o tom aj zainteresovanosť zahraničných médií, ktoré sa podľa Matoviča do Športovej haly v Trnave akreditovali. "Príde 116 novinárov zo 61 médií ... medzi nimi aj zahraničné AFP, ARD, New York Times, Deutsche Welle, BBC," písal ešte včera predseda OĽaNO v statuse na sociálnej sieti.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Moratórium však plynie až do 23:00, kedy prídu aj prvé výsledky. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.