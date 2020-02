MIMORIADNY ONLINE Beblavý a spol. nechceli pustiť Pellegriniho k pultu: Blokáda prelomená! Protestný odchod

mimoriadna schôdza bola prerušená aj druhý deň

Miroslav Beblavý a ďalší piati poslanci spali v parlamente aj túto noc

lídri opozičných strán budú mať pred schôdzou stretnutie, na ktorom by mali prebrať ďalší postup

viacerí lídri ich podporujú, no myslia si, že situáciu treba vyriešiť inak ako blokovaním schôdze

Andrej Danko označil Martina Poliačika za zviera, podľa neho poslanci dehonestujú pôdu parlamentu, Robert Fico označil toto konanie za bláznovstvo

Béla Bugár bude mať zajtra tlačovku, bude zrejme reagovať na kritiku Roberta Fica

NAŽIVO Tretí pokus o spustenie mimoriadnej schôdze

NAŽIVO Tlačovka Bélu Bugára

9:47 Situácia začína byť vážna, tvrdí Bugár

Pri pultíku stále reční Erik Tomáš, medzitým má tlačovku líder Mostu Béla Bugár, ktorý hovorí o vážnej situácii. „Myslím si, že kludne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takej situácii Slovensko pred voľbami ešte nikdy predtým nebolo,“ povedal Bugár. „S ĽSNS Most v žiadnom prípade do koalície nejde. S kotlebovcami sa nespolupracuje a ani nehlasuje.“

9:40 Na balkónik na pár sekúnd vošiel Peter Pellegrini s Robertom Ficom. Podali ruku dvom dôchodcom a z balkónika odišli, dôchodci odišli s nimi. Balkónik je prázdny.

9:39 „Ak niekto skončí, tak určite nie Smer, ale SaS to má nahnuté, treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne,“ povedal Erik Tomáš. Vo svojom prejave sa nevenuje sociálnym opatreniam, ale situácii v parlamente.

9:32 Do rozpravy sa zatiaľ prihlásilo 22 poslancov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:30 Alojz Baránik si zobral slovo. "Bojujú o čokoľvek, aby nestratili kontrolu nad štátom, ktorú má v rukách mafia s názvom Smer - Sociálna demokracia," povedal Baránik.

9:21 "Dámy a páni, koniec sa blíži," povedal v pléne predseda OKS Ondrej Dostál. "Smer chce urobiť všetko, aby tento koniec odvrátil. Chcú pokračovať systémom - po nás potopa," pokračuje, pričom Dostál dnešné rokovanie označil za populistické orgie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:16 Mimoriadna schôdza začala. Poslanci rokujú o opatreniach Smeru a SNS. Prvým bodom je trinásty dôchdok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:15 Pellegrini skončil svoj príhovor. „Chcem oceniť, že sa táto situácia nezvrhla medzi poslancami,“ povedal Danko. „Slušnosťou vieme vytlačiť tých, ktorí pravidlá rešpektovať nevedia,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:12 „Igor Matovič je len jeden a nikto ho nevie napodobniť,“ povedal Pellegrini. Matovič mu zamával.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:11 „Vám pán Poliačik chcem povedať, že ste na štátny znak zavesili svoju pomyselnú ponožku a to sa s vami bude niesť,“ povedal premiér a uviedol, že poslanci sa správajú ako grobiani a zneužívajú svoj mandát na nechutné poltiické hry. „Vaše správanie je cestou do pekla,“ povedal.

9:07 „Hanbín sa za vás opozícia,“ povedal Pellegrini.

9:05 „Sme sa dožili,“ povedal Pellegrini. V sále sa ozýva hlasné fuj nielen z balkónika, ale aj z radov koaličníkov. Pellegrini sa následne postavil k provizórnemu pultíku, kde ho pustil Peter Marček. Šestica poslancov následne odišla počas začiatku prejavu premiéra.

9:04 Šéf parlamentu otvára mimoriadnu schôdzu. V rokovacej sále sedí aj premiér Peter Pellegrini. Danko opäť vyzval šesticu poslancov na to, aby opustili sálu. „O slovo požiadal predseda vlády,“ povedal Danko. Zdá sa, že poslanci nechcú poslať premiéra k pultíku.

9:03 Do sály vošiel Robert Fico a ďalší predstavitelia Smeru, dôchodcovia opäť vo veľkom tlieskajú.

8:58 Do rokovacej sály vošiel Ľuboš Blaha, postarší fanúšikovia na balkóniku sa postavili a zatlieskali mu. Blahu to evidentne potešilo. Balkónik už je plne obsadený.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:51 Šiestica poslancov blokuje aj dva pristavené provizórne rečnícke pultíky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:31 Poslanci PS/Spolu sa ráno stretli s Igorom Matovičom, Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Branislavom Gröhlingom. Hovoriť mali o ďalšom postupe.

Zdroj: topky

7:19 Michal Truban na Instragrame uviedol, že jediný, koho ich protest pobúril je Andrej Danko, Robert Fico, premiér Peter Pellegrini a Marian Kotleba, čo podľa neho opäť dokazuje ich spojenectvo. " Pozrite sa, koho naša aktivita naštvala. Fico, Danko, Pellegrini a Kotleba sa hnevajú, lebo im spoločný plán nevychádza. Viete prečo? Lebo sa im kráti čas," napísal Truban.

7:01 Poslanci PS/Spolu strávili už druhú noc v parlamente.

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

7:00 Ráno ešte pred schôdzou sa s Beblavým a poslancami, ktorí už tretí deň blokujú mimoriadnu schôdzu, majú stretnúť lídri ostatných opozičných strán. Informovať budú až po tom, čo bude známe, či bude mimoriadna schôdza pokračovať, alebo ju Danko opäť preloží.

Zdroj: Facebook/Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

6:30 Miroslav Beblavý ešte včera večer uviedol, že by rád skončil s obštrukciou. „My sme si túto schôdzu parlamentu nevybrali. Keby Fico, Danko a Kotleba nechceli znásilniť štát, dnes večer by som bol v Spišskej Novej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy

Včerajšok ako cez kopirák

Ani včera poslanci o opatreniach Smeru a SNS nerokovali. Koaliční a opoziční poslanci sa naťahujú ďalej. Mimoriadna schôdza je už druhý deň blokovaná šesticou poslancov na čele s Miroslavom Beblavým. Schôdza včera skončila po pár minútach a Andrej Danko ju presunul na dnes. Po poslaneckom grémiu uviedol, že schôdza vo štvrtok prebehne, aj keby sa tam prikovali. Šestica poslancov tvrdí, že môžu pult blokovať až do volieb. Chcú zabrániť zrýchlenému prijatiu zákonov z dielne Smer a SNS. Šéf Smeru Robert Fico označil ich konanie za bláznovstvo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Druhý pokus skončil ani nie po desiatich minútach

Druhý pokus o spustenie mimoriadnej schôdze skončil ani nie po desiatich minútach. Danko na úvod vyzval Beblavého a ďalších piatich poslancov, aby opustili rokovaciu sálu. „V zmysle rokovacieho poriadku vás poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko. Keďže tak nespravili majú druhú neospravedlnenú účasť. V rokovacej sále sa strhol krik a Danko následne prerušil schôdzu do dnes do deviatej rána.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Dnes pokračovala arogancia moci,“ reagoval na tlačovke Beblavý. „Keďže schôdza bola vedená v rozpore so zákonom aj naďalej žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti,“ povedal Beblavý. Poslancom, ktorý schôdzu blokujú, hrozí, že prídu o polovicu platu. Na tom im však nezáleží. Opoziční lídri by sa mali spolu s protestujúcimi poslancami stretntúť pred schôdzou a nájsť cestu, ako situáciu vyriešiť.

Schôdza bude, aj keby sa prikovali

Danko ich síce môže vykázať z rokovacej sály, no nemá prostriedky na to, aby ich odtiaľ fyzicky dostal, a preto nastala patová situácia. Šéf parlamentu však po grémiu povedal, že už pracuje na riešení situácie a schôdza dnes určite prebehne „aj keby sa prikovali“. Pokračujúca obštrukcia šiestich poslancov je podľa koaličných strán neúctivá. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nezažil podobnú situáciu za celý čas, čo šéfuje parlamentu, a to ani pri spore s najväčším rebelom Igorom Matovičom.

Danko nazval Poliačika „špindírom“, „šmochtošom“ a „zvieraťom“. „PS/SPOLU si myslia, že teátro Igora Matoviča z neho urobilo lídra opozície. No Matovič je len jeden a ani on si nedovolil doniesť do sály pizzu, jesť v sále a ukazovať svoje špinavé ponožky ako Martin Poliačik a ja vyzýva toho špindíra, že ja sa nebudem hanbiť.“ Po grémiu údajne našiel riešenia a zrejme to nezahŕňa druhý rečnícky pultík. Bližšie však nechcel riešenia konkretzovať.

Fico nazval poslancov bláznami a Bugára hodil cez palubu

Postoj Roberta Fica, ktorý sa pred mikrofón v tlačovkovej miestnosti postavil v sprievode ďalších asi pätnástich smerákov, ničím neprekvapil. Podľa neho je to, čo sa deje v parlamente neakceptovateľné. „Sú to čistí blázni, kľudne môžete používať tento výraz,“ zopakoval Fico. „Urobíme všetko preto, aby sme doručili tieto tri sľuby, ktoré sme dali.“ Koalícia si s týmto hrubým porušením poriadku poradí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opozícia však nebola jediná, do koho sa obul. Skritizoval aj svojho súčasného koaličného partnera, lídra Most-Híd Bélu Bugára. Schôdza sa nakoniec otvorila vďaka poslancom Demokratickej strany, ale aj ďalším nezaradeným poslancom, čo šokovalo aj Bugára. „Včera bola dohoda s Bélom Bugárom, že sa schôdza neotvorí, ale im to nevyšlo,“ povedal Fico s tým, že má líder Mosta prestať klamať. „Béla Bugár nám jasne povedal, že on už s nami nie je. Za to, že sa nedostane do parlamentu, a on sa nedostane, si môže sám."

Fico povedal, že rokovali len so SNS. „Prosím, neotravujte ma s takýmito vecami,“ reagoval na otázku o pomyselnej svadbe medzi Smerom a ĽSNS. „Bugár sa dohodol s opozíciou. Rozhodol sa, že s nimi bude šlapať. Je to jeho rozhodnutie,“ dodal šéf Smeru s tým, že ho naozaj prekvapuje, keď štyri roky bačoval na najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a teraz hovorí o Smere, že by s touto stranou viac nikdy do vlády nešiel.

Lídri opozície súhlasia len s časťou protestu, podľa Matoviča toto divadlo nikomu nepomôže

Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako prvé body spoločne po parlamentných voľbách. Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf OĽaNO Igor Matovič. „Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili si len predvolebnú kampaň. „Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z politiky,“ doplnil šéf OĽaNO. Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia vydržať,“ dodal. Obštrukcia má podľa Matoviča zmysel, ale nocovanie v paralmente nie.

Kollár je nešťastný, Kiska Beblavého chápe

Boris Kollár uviedol, že je nešťastný, že sa schôdzu podarilo otvoriť. „Keď je otvorená, správajme sa zodpovedne a poďme rokovať. Beriem prvý deň protestu, myslím si, že je to v poriadku, aj keď takéto veci by som očakával skôr od Matoviča,“ hovoril predseda Sme rodina. Ak sa to bude naťahovať až do volieb, vníma to ako frašku a čistú psychiatriu.

Líder strany Za ľudí Andrej Kiska protest PS/SPOLU podporil. „Sú situácie, kedy treba konať neštandardne a preto rozumiem Mirovi Beblavému. Všetko však má mať svoju mieru a myslím si, že je čas riešiť veci politicky,“ uviedol. Dodal však, že treba mať mieru a že Slovensko má poistku voči populistickým návrhom, a tou je prezidentka Čaputová, ktorá môže zákony vetovať. Ak tak spraví až po voľbách 29. februára, tak zákony nemôžu platiť.