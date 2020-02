VOĽBY 2020 Volebná noc v strane Smer-SD: Už prichádzajú. Dorazili prví ministri

vládna strana Smer sa už tradične počas volebnej noci sústredí vo svojej centrále na Súmračnej ulici v Bratislave

centrála Smeru je v pozorností viacerých médií aj kvôli výrazne nižším preferenciám oproti minulosti

na volebnú noc prišiel aj nový líder kandidátky a súčasný premiér Peter Pellegrini

volebné miestnosti sa zatvoria neskôr. Dôvodom sú úmrtia vo volebných miestnostiach. Šancu voliť máte až do 23:00.

priebežné vysledky sa dajú očakávať s príchodom prvého marcového dňa, teda po polnoci. Sledovať ich môžete na tomto odkaze

ONLINE

22:18 Dorazil aj Ľubos Hlina. Pritomných novinárov pozdravil: “Česť práci”

22:08 Dorazili Glváč a minister financii Kamenický

21:35 Do volebnej centrály ako prvý prišiel Peter Žiga. K šanciam strany vo voľbách sa vyjadrovať nechcel. Chodiť skôr ako ostatní kolegovia je jeho "rituál"

21:08 Ako prvý by mal do centrály prísť premiér Pellegrini. V priestoroch vyhradených pre novinárov je pokoj. Novinári si chystajú techniku, robia prvé vstupy a čas si krátia návštevou bufetového stola, ktorý je toho roku celkom bohatý. To vo volebnej centrále Smeru-SD nebýva zvykom.

Zdroj: jh

20:58 Včera kandidáti do NR SR zo Smeru-SD vo veľkom zdieľali správu z agentúry Reuters, ktorá varovala pred možným prílevom migrantov z Turecka. Správu využili na burcovanie potenciálnych voličov, aby sa zdieľaním pokúsili "zachrániť Slovensko".

​20:47 Richard Raši podpredseda vlády pre investície a informatizáciu odvolil pred obedom v Košiciach aj s rodinou. Na videu na sociálnych sieťach vyzýval ľudí, aby išli voliť.

Zdroj: FB / Richard Raši

20:25 Krátky brífing a informácie pre novinárov od hovorcu strany Jána Mažgúta. Vzhľadom na posun v uzatvorení volebných miestností treba očakávať, že aj prvé vyjadrenia predstaviteľov strany prídu až potom.

Zdroj: jh

20:08 Smer-SD otvoril brány centrály novinárom. Záujem bol veľký. V prvých minútach na miesto dorazilo veľké MPV Caravella, ktorú v minulosti často využíval predseda strany. Prišlo však len auto s ochrankou. Predseda by mal prísť až po desiatej.

Zdroj: jh

20:01 Juraj Blanár, č. 5 na kandidátke Smeru-SD, volil v rodnej obci Trnové. Voliť bol spoločne so synom. Pred návštevou volebnej miestnosti si bol zabehať. Zabehol viac než 10 kilometrov v slušnom tempe. Pred ním bežeckú trať navštívil medveď. Blanár odfotil jeho stopy a fotografiu zverejnil na svojom FB profile.

Zdroj: FB / Juraj Blanar Zdroj: FB / Juraj Blanar Zdroj: FB / Juraj Blanar

19:58 Predseda strany Smer-SD odovzdal svoj hlas vo volebnej miestnosti v obci Dubová blízko Modry. Neďaleko Dubovej mal program. V statuse na svojom Facebooku poďakoval prítomným za milé privítanie a povzbudivé slová.

Zdroj: FB / Robert Fico

19:55 Premiér a zároveň volebný líder strany Smer-SD volil doobeda v Banskej Bystrici. Peter Pellegrini odvolil na Základnej škole Jána Bakossa v Banskej Bystrici spoločne s rodinou. "Je to deň demokracie, je to výdobytok slobody, keď ľudia verejne vyjadria svoj názor. Teším sa, že som musel stáť v dlhom rade, aspoň teraz dopoludnia je veľký záujem o voľby, boli tam ľudia rôznych vekových kategórií. Želám si, aby prehovorili všetky regióny Slovenska, aby záujem nebol len v niektorých častiach krajiny a aby výška volebnej účasti bola rovnaká od východu cez stred až po západ Slovenska," zdôraznil premiér s tým, že vtedy budú pre neho výsledky volieb relevantné.

Pellegrini tiež pripomenul, že v týchto dňoch je to sto rokov, čo bola prijatá novela ústavy niekdajšieho Československa, ktorá zrovnoprávnila všetkých vo volebnom práve. Voliť tak mohli aj ženy, alebo byť volené.

19:52 Už o pár minút sa oficiálne začína volebná noc v centrále Smeru-SD na Súmračnej v bratislavskom Ružinove. Sme pri tom.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú 29. februára 2020. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Po uzavretí volebných miestností sa začnú sčítavať hlasy pre jednotlivé politické subjekty. Kandidátne listiny v stanovenom termíne odovzdalo 25 politických subjektov. Zoznam jednotlivých subjektov a kandidátne listiny strán do volieb 2020 nájdete tu.

Volebné právo môžu využiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky, a to vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Voľba zo zahraničia

V tohtoročných voľbách sa opäť volilo aj zo zahraničia. Oproti minulým voľbám však volilo početne viac ľudí. Celkovo za celú SR požiadalo o voľbu zo zahraničia viac ako 55 000 občanov SR, pričom cez MV SR požiadalo o voľbu zo zahraničia okolo 6 000 občanov SR.