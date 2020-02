Alojz Hlina

Zdroj: TASR/Dano Veselský

BRATISLAVA - Aj líder KDH Alojz Hlina sa v tohtoročných voľbách uchádza o váš hlas. KDH sa v posledných voľbách nedostalo do parlamentu, no tento rok to vyzerá, že hranicu zvoliteľnosti prekročí. Spolu so stranami PS/SPOLU, Za ľudí a SaS podpísali pakt o neútočení a chcú byť jednou zo strán, ktoré na Slovensku niečo zmenia. Už dnes o 14:00 bude ONLINE. Zaujíma vás niečo? Pýtajte sa šéfa KDH.