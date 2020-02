Boris Kollár je ONLINE: Pýtajte sa lídra hnutia Sme rodina

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

10:02 - otázka od: David Serus,boris Preco nezverejnis tu nahrávku na FICA ? Prečo čakáš? Po včerajšej tlačovke Fica nakydal na kazdu jednu stranu. Čo tvoja spolupraca z Igorom M ? Vidíš tam nejaký problem alebo? Držím palce hlavne nech smer padne tieto voľby a nech sa viete dohodnúť vy ostatné strany Lebo ju nemám, keby som ju mal, tak by som ju zobral na políciu a podal trestné oznámenie. O tomto stretnuti som sa dozvedel z dobre informovaneho zdroja. ktorý sa v minulosti vždy potvrdil a považujeme ho za dôveryhodný. Dozvedel som sa, kto sa stretol, kde sa stretol a kedy sa stretol, aj čo mal oblečené. Nakoľko všetci vieme, že Kočner si všetko nahrával, vyslovil som domienku, že aj z tohto stretnutia by mohla byť nahrávka. Ja osobne si myslím, že by mohla byť v metadatach, ktoré polícia zadržala alebo ju môže mať Kočner ako žolíka

10:07 - otázka od: Peter Bružina Podporíte 13-tý dôchodok a zvýšenie rodinných prída kov na deti na mimoriadnej schôdzi parlamentu? 13 dôchodok mame v našom programe. Ja osobne som ho dvakrát v minulom roku predložil, my vieme odkiaľ a kde na to vziať finančne zdroje narozdiel od Fica. Fico 13. dôchodok sľubuje už 10 rokov a dodnes ho neprijal. My za tento zakon zahlasujeme, ale prečo ho Fico predklada 2 týždne pred voľbami je len obyčajný strach z pádu preferencii a strach ze by mohol skoncit v base . My po volbach urobíme všetko preto, aby všetci ľudia, ktorí ekonomicky poškodili tuto krajinu boli spravodlivo potrestaní na cele s Robertom Ficom

10:10 - otázka od: František Takács Pán Kolár ako chcete presadiť svoj volebný program a hlavne ktoré body ? Havany dôraz kladiem na pomoc ľudom a sociálne témy, podari sa nám to presadiť vtedy keď nás budu potrebovať a bez nás nebudú schopni zostaviť vládu. Opatrení máme strašne veľa, ale tieto su klučove: masívna výstavba statnych najomnych bytov, zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi do 6 rokov, ZTP a dôchodcov a exekučná amnestia (s tym, že aby sa zachovala elementárna spravodlivosť, dlžník si svoj dlh splatí, štat mu pomôže s príslušenstvom napr. si dlžny 500 eur a exekútor od teba pyta 14 tisic , 500 eur si splatíš to je tvoj dlh a 13 500 vyrieši štat

10:12 - otázka od: vladimir Zdravim Boris. Ty uz budes mat pomaly tolko deti jak Kapitanko percenta!!! Neurážaj ma, ak by kapitán mal toľko percent ako ja deti, tak je opäť predsedom parlamentu a vyhral by voľby :D

10:12 - otázka od: Lukáš Bude sa Boris Kollar snažiť aj po voľbách presadiť exekucnu amnestiu? bude to podmienkou môjho vstupu do vlády

10:16 - otázka od: Mária Zatkova Zdravím Vás už som Vám pisala na Vašu centrálu ale žiadnu odpoveď som nedostala teraz sa Vás chcem spýtať počula som že Vám po skončení tohto volebného obdobia zostane počítač nemohli by ste mne aj môjmu manželovi darovať ten ktorý Vám zostane manžel ochorel na rakovinu a nemáme peniaze na nový keď som Vám minule pisala nechcela som od Vás peniaze ako dar ale pôžičku ktorú by som Vám splácala v mesačných splátkach ale na šťastie sa mi podarilo dohodnúť s bankou na nižších splátkach sice dlho ale lepšie ako nič ak by ste nepotrebovali ten počítač a chceli by ste ho darovať budem veľmi vďačná aj za manžela prajem Vám veľa šťasti,zdravia a nech dobre uspejete vo voľbách len sa nedajte dokopy s Kiskom po takej potupe len do počtu co ste jeho odpad dakuj s pozdravom zostávajú manželia Jozef a Mária Zatkoví Maria, pri všetkej ucte ja pôžičky nerobím, nie som nebankovka, ak by som to začal robiť, musel by som pýtať úroky, museli by ste mi zakladať domy, byty, auta a na konci dna by som musel na ľudí posielať exekútorov. A preto to nerobím, nikdy nepožičiavam peniaze.Občas si vyberiem nejaký prípad, ktorému nezištne pomôžem a peniaze späť nepýtam. Poslanecky PC vam rad odovzdám. Kontaktujte ma cez kanceláriu hnutia, kontakt nájdete na našom webe

10:18 - otázka od: Jakub Dobrý deň pán Kollár chcel by som sa spýtať či prijmete pozvanie od Matoviča a sadnete si sním za jeden stôl ak vás teda pozval. Ja si sadnem po volbach s kazdym kto ma zavolá, pred voľbami je to len politicky marketing. Dávajme si prosím pozor, aby sme tu nevystriedali kleptokraciu za psychiatriu

10:19 - otázka od: Tina Pan Kollar v prvom rade Vam drzim velmi palce! Velmi Vam fandim!!!! Chcela by som sa opytat, budu moct dostat byt, ktory by ste stavali aj slobodne mamicky s dietatom alebo detmi? Dakujem velmi pekne za odpoved a zelam krasny den ANO, samozrejme matky s deťmi by mali mať prednosť

10:20 - otázka od: Patrik Zadarmo vlaky pre žiakov, áno beriem. Prečo sú diskriminovaní žiaci, ktorý sú nútený chodiť autobusom. Je to dosť nefér. a preto mame v našom programe, aby tato diskriminácia bola odstranena a to tak, že stat na seba prevezme aj dopravu študentov autobusmi. Suhlasim s vami, mate pravdu

10:22 - otázka od: Podmanicka Budete aj po volbach presadzovat odstranenie nerovnosti odchodu do dochodku zien rocnikov 1958,59 a 60 ? my za ne stále bojujeme za tieto ročníky , naša poslankyňa Petra Kristufkova dokonca vyzbierala 30 podpisov poslancov a urobila podanie na ustavny sud aby sa tato skrivodlivosť napravila. Ja osobne vám garantujem, že za tieto ročníky budem bojovať

10:22 - otázka od: Igor Fandim,volim Kollara !!! :) Dakujem

10:27 - otázka od: Michal Dobrý deň. Aký je Váš postoj na sankcie voči Rusku a na prípadnú vojenskú základňu USA na Slovensku. Ďakujem. som presvedčeny, že naše členstvo v NATO je pre nás prospešne, v žiadnom prípade z neho nechceme vystúpiť. Ale rovnako hovorime, že nechceme na uzemi SR žiadne cudzie základne, ani cudzie armádne zložky . Nedovolíme, aby sa nám tu na niekto usídlil mame v živej pamäti ruske vojska, ktoré sa tu veľmi dlho zdržali. Tak si teraz vychutnajme tu trošku slobody. Rovnako sme ale proti sankciam voči Rusku, lebo nás ekonomicky poškodzujú . ľudia v SR kvôli týmto saknciam prišli o prácu. AK by tieto sakncie dodržiavali všetky krajiny, no prosím ale nie že my ich musíme dodržiavať a Nemci si stavajú nord stream a budujú automobilky Mercedes v Rusku

10:32 - otázka od: Stanislav Toček Ja viem, že ste za rozumne návrhy. Rabovačka akú chystajú nie je dobrý návrh podporite tùto rabovačku/kupovanie voličov pre SMER SD, SMS a fašistov?????? Treba sa ukludniť, je to len zufaly pokus o záchranu zo strany Roberta Fica. Aj keby ten zákon prešiel a prezidentka ho vráti, už nebude Robert Fico mať možnosť prelomiť veto prezidentky, lebo bude po volbach dnes je to čistý populizmus, ak by naozaj chcel ľudom dať 13 dôchodok, už by ho počas svojej 12 ročnej vlády presadil. My sme ho v minulom roku predložili 2 krat a ani raz za neho nezahlasoval

10:34 - otázka od: Miloš Dobrý deň. Chcem sa spýtať na výstavbu bytov ako plánujete. Bude sa to týkať len Bratislavy a okolia ,alebo celého Slovenska resp. ktorých miest a obcí by sa to dotklo? A či by ste do takého bytu išiel bývať aj niektorí člen Vašej početnej rodiny. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň s pozdravom Miloš. v SR chyba 300 tisíc bytov, len v BA chyba 100 tisíc bytov. To znamená že zvyšných 200 tisíc je po celom SR. Kvalita týchto bytov je na špičkovej európskej úrovni, dnes je na považi fabrika, ktorá takéto byty vyrába a celu produkciu exportuje do Nemecka, kde sú najprísnejšie pravidla čo sa noriem týka a môžem vás ubezpečiť, že moja rodina a moje deti nebudú mať absolútne problém v takýchto bytoch bývať

10:35 - otázka od: miro Ahoj Boris. Chcem ti povedat že ti držim palce.. tvoja strana a aj tvoje nazory su mi sympaticke. Povieš čo si mysliš, nemaš čo skrývat ani sa za čo hanbit.. verim že to mysliš dobre a že ziskaš vela percent.. vďaka za podporu, vážim si to