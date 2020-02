V horách platí výstraha pred silným vetrom: Meteorológovia varujú, dosiahne rýchlosť 160 km/h

Slovenský hydrometeorologický ústav varuje aj pred silným vetrom na horách, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 - 160 km za hodinu. Výstraha 2. stupňa bude platiť v utorok do 15:00. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

V okrese Poprad je od výšky zhruba 600 metrov možnosť tvorby snehových jazykov, výnimočne aj závejov. Výstraha 1. stupňa platí v utorok do 20:00. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje možné nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Ich výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zdroj: SHMÚ

Cesty sú zjazdné

Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, ich povrch je suchý až mokrý. Na úseku D1 Liptovský Hrádok - Bôrik sa miestami na vozovke nachádza čerstvý alebo utlačený sneh do dvoch centimetrov a R3 Trstená - Tvrdošín s kašovitým snehom do dvoch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke. Cesty I., II. a III. triedy sú rovnako zjazdné, ich povrch je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, na Orave miestami utlačený sneh do piatich a na cestách v okolí Popradu čerstvý sneh do desiatich centimetrov.

Zdroj: zjadnost.sk

Na úsekoch ciest I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a a na cestách III. triedy v obvode Stakčín je miestami zľadovatený sneh.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem priechodu Donovaly, Vrchslatina, Besník, Súľová, Čertovica, Dobšiná, Makov, Príslop, Fačkov, Javorník, Šturec, Vernár, Podspády, Homôlka, Látky-Prašivá a Grajnár, kde sa na vozovkách nachádza vrstva utlačeného, kašovitého alebo čerstvého snehu do troch centimetrov. Na priechode Huty je miestami zľadovatený sneh a na priechode Štós je poľadovica.

Meteorológovia varujú pred silným vetrom. Výstrahy platia pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Košického od 8:00 hodiny až do 16:00. Najintenzívnejší bude vietor v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš a tiež na západnom a južnom Slovensku v okresoch Levice, Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Šaľa, Galanta, Senec a Bratislava. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Meteorológovia varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, prevažne na severe. Výstrahy platia rovnako od 8:00 do 19:00 hodiny v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji.