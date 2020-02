Miroslav Beblavý je ONLINE: Pýtajte sa programového lídra koalície PS/SPOLU

Vaša otázka bola odoslaná! Ďakujeme.

Online rozhovor

09:09 - otázka od: Simon Nebudem davat otazku....len poprosim ak budete mat moznost zlozit vladu a budete mat moznost to tu riadit NEPOKASLOTE TO Dakujem za inštrukciu a môžem dať za PS/SPOLU slovo,že my to nepokašleme a budeme vždy tí, ktorí nebudú nič rozbíjať, ale naopak budeme každý deň pracovať na tom, aby o 4 roky bola viditeľná zmena. Prvých 20 opatrení máme pripravených už na 100 dní.

09:09 - otázka od: Pavlovic p. Beblavy vo štvrtok 13.2.2020 navštívite V.Krtíš a svoju návštevu budete prezentovať v krčme zv. Marťák, máte za to aby občania V. Krtíša platili za vstupne na Vašu akciu v súvislosti s volbov do NR SR sumu 3 eurá, vidí sa mi to veľmi nevhodné, dakujem. zdravím, to ale nie je otázka na mňa, ale na pána Sudora, ktorý takéto diskusie organizuje. Môžem vás len uistiť, že my žiadne peniaze od nikoho nechceme.

09:10 - otázka od: Rudo Chcem vedieť či budete niečo robiť zo zákonom o vysluhovych dôchodkoch policajtocv požiarnikov vojakov záchranárov ohľadom nároku po 25 rokoch či zagarantujete že počas vašej vlády nebudete riešiť tieto dôchodky v neprospech hore uvedených bolo by dobré sa k tomu vyjadriť je to dosť veľa ľudí ktorých sa to týka. zdravím, zachytil som klebety, ktoré šíri SMER medzi policajtmi a pod, že budeme niečo rušiť. PS/SPOLU nič také v programe nemá.

09:10 - otázka od: Adam Atarista Chcem sa spýtať, či občanom Slovenska môžete dať oficiálny sľub, že ako koalícia výsledky volieb budete akceptovať a nebudete organizovať žiadne protesty, demonštrácie, keď by nedopadli podľa vašich predstáv? Ďakujem Výsledky volieb treba rešpektovať a budeme ich rešpektovať.

09:11 - otázka od: Anna Dobry den, je pravda ze vasa manzelka nevie odkial zobrala 4 miliony eur? Nie, je to čistá lož.

09:12 - otázka od: Juraj Valko aký je váš názor na zvyšovanie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a akú stratégiu zvolíte pri riešení tejto otázky v budúcnosti? s Jozefom Mihálom dlhodobo presadzujeme systémové riešenie tejto otázky, tak aby najnižšia platová trieda bola napojená na minimálnu mzdu a nemohlo sa stať ako dnes, že verejní zamestnanci majú plat pod úrovňou minimálnej mzdy.

09:13 - otázka od: Michal Ako dlho ste chodili k logopédovi s tým povestným "r"? Nepovedzte prosím, že to bolo kvôli tomu pamätnému spotu. :) 7 mesiacov a samozrejme to nebolo kvôli klipu :) Bola to výzva kolegov, či som ochotný na sebe pracovať

09:14 - otázka od: Štefan holan dobry den pan Beblavy nezda sa Vam ze moc tlacite na pilu vo veci stat sa lidrom a samozrejme premiérom nemali by ste byt trochu skromny a viest kampan s pokorou a druha otazka ako mozete byt novy politik ked este pred nedavnom ste bol stary politik a uprimne povedzte kolkata strana je teraz ta vasa v ktorej ste a bude aj posledna pokila volby nevyhrate aj ja stale podavam loto samozrejme az pokial nevyhram dakujem zdravím, ja sa o funkciu premiéra neuchádzam, kampaň vedieme v PS/SPOLU s pokorou - chodíme najviac medzi ľudí zo všetkých strán, aj od dverí k dverám a počúvame. Nič lepšie pre to, aby človeku nenarástlo ego, si neviem predstaviť

09:15 - otázka od: Jozef Chcem sa opytat ci by Slovensko malo podla vas uznat Kosovo za samostatny stat Náš odborník na túto tému Vladimír Bilčík, ktorý je v Európskom parlamente zodpovedný za vstup Srbska do EÚ, hovorí, že to je vec, ktorú by sme mali urobiť len vtedy, keď sa na tom dohodnú samotní Srbi a Kosovci. Zdá sa mi to ako rozumný názor.

09:16 - otázka od: Steve Dobrý deň, aktuálne beží veľká diskusia k téme násila na ženách, je to téma aj v USA, tam je trendy hashtag #trustwomen, teda verte ženám. Veľká diskusia je o tom, ako by vtedy mali politici postupovať. Chcem sa preto opýtať, ak by teraz pred voľbami vystúpila žena s tým, že niekto kto chce byť pos1anc0m ju fyzicky alebo psychicky týral, mala by podľa vás strana takého kandidáta stiahnuť z kandidátky? Teda malo by platiť trustwomen? Myslím, že je to veľmi vážna vec a ak je dôveryhodné podozrenie, treba konať. Paušálne sa však nedá povedať, že vždy veriť každému - napríklad pred komunálnymi voľbami obvinila exmanželka pána Polačeka v Košiciach z obťažovania ich syna a ukázalo sa to ako blud a pomsta.

09:18 - otázka od: David Čo hovoríte na kritiku, že Lex Haščák bude neefektívny? Je chybná. Náš návrh má v sebe zapracované aj silné vynucovacie mechanizmy opierajúce sa o protischránkový zákon, ktorý sa ukázal ako účinný. Samozrejme, ak by Lex Haščák uplatňovala Ficova vláda, určite by hľadali spôsoby, ako ho zneškodniť, preto je dôležité, aby takéto zákony do praxe zavádzala vláda, ktorá ho naozaj bude chcieť.

09:19 - otázka od: Karolina Dobrý deň ,či si pán Beblavy spolu s lídrami opozície myslí,že je zodpovedné hovoriť a vylúčiť strany,s ktorými nepôjdu do vlády ? Podľa mňa je zodpovedné voči občanom a zároveň umenim snažiť sa dohodnut a dospieť k dohodám,keďže ludia si volia koho by chceli mať v parlamente,tak mali by to akceptovať naši páni politici ,a aj po voľbách aj tak myslieť na radových občanov SR. Nie voliť najľahšiu cestu a to predčasne parlamentné voľby ,hoci výsledok by nemusel byť podľa predstáv opozície,koalície.Ludia si určite vedia predstaviť náklady na nich niekde inde ... zdravím, za normálnych okolností by som s vami súhlasil a preto my vylučujeme len to, čo je pre Slovensko absolútne nevyhnutné: fašistov a strany tak skorumpované, že sa s nimi nič napraviť nedá - teda kotlebovcov, SMER a SNS.

09:20 - otázka od: Hruška Pán Beblavý, chcem sa spýtať , či vám nevadia tie "podpásové ťahy" vašich online brigádnikov, ktorí hromadne nahlasujú iné názory ako sú tie vaše a označujú ich za "spam" ? O žiadnych podpásových ťahoch neviem a my platených brigádnikov na online nemáme tak či tak. Nahlasovať vulgarizmy, extrémizmy a hrozby je podľa mňa v poriadku a ak to nejaký náš člen robí, robí dobre.

09:23 - otázka od: Soltesz Dobry, ste zlodej,islamizator, rasista a sionisticky neofasista ,okradli ste slovakov o PALMA podnik, plus dalsie Gorilie zlodejiny.Podporujete terorizmus tym,ze sa chystate doviezt PROTI VOLI slovakov desattisice moslimskych vrahov hoci viete ze na slovensku budu znasilnovat deti, vrazdit, zapalovat kostoly,auta,domy ,proste vsetko. Pracovat nebude nikdy ani jeden, teda doveziete desattisice dochodcov hoci vsetci budu v mladom veku, lenze tymto nebude stacit dochodok 350 €. A to vsetko iba preto, aby stze mohli beztrestne rozkradat majetok, podu a vodne zdroje slovakom a neniest za to zodpovednosdt. LSNS chce korupciu a rozkradanie zastavit a tvrdo trestat, vy ste na slobode iba vdaka korupcii. To preto su LSNS fasisti ze nie su zlodeji ako vy sorosovski, sionisticki protislovenski rasisticki zlodeji a vrahovia? Ak su LSNS fasisti, tak potom dalsie 4 miliony slovakov su tiez fasisti, takze najlepsie urobite ak sa spakujete a pojdete klamat a kradnut bud do Afriky ,Izraela alebo k Sorosovi k nemu do domu v USA !NECHCETE IST RADSEJ ZACHRANOVAT DAKOHO OD FASISTOV DO AFRIKY ALEBO IZRAELA ???KED SAM STE NEOFASISTA CO ROZDAVA CIGANOM DROGY ABY NAPADALI A ZABIJALI BIELYCH SLOVAKOV ? Je mi ľúto, že dokázali vašu dušu naplniť toľkou nenávisťou a tak málo faktami. Slováci nie sú fašisti a práve nenávistná politika ĽSNS chválabohu zastupuje len málo z nás. Z vlastnej skúsenosti, že aj mnohí ľudia, ktorí ich zvažujú voliť, to robia napriek, nie kvôli tomuto extrémizmu.

09:25 - otázka od: miro Dobrý deň pán Beblavy. citite sa nestranny aj ked bola Vaša manželka dlhe roky v Amnesty inter. a prispieva do dennika N? Dobrý deň, úlohou politika nie je byť nestranný, ale bojovať za to, v čo verí a čo sľúbil ľuďom. Pokiaľ ide o moju manželku, nepôsobila nikdy v Amnesty International a pokiaľ viem, nepíše do Denníka N, ale to je nepodstatné.

09:25 - otázka od: Soňa Prídete aj do Zvolena? zdravím, už sme boli pre 2 týždňami, ale tento týždeň vo štvrtok som napríklad v Detve a Veľkom Krtíši, aj keď obe sú trochu ďalej od Zvolena.

09:26 - otázka od: Rasťo Dobrý deň pán Beblavý. Som za zavedenie hmotnej zodpovednosti tak ako platí pre každého zamestnanca aj na politikov. Aby sme si boli pred zákonom rovní. Myslíte si, že je vôľa na jej presadenie? Hlasovala by vaša koalícia za zavedenie hmotnej zodpovednosti? Bol by aj po jej zavedení taký záujem o vstup do politiky na Slovensku? dobrý deň, tento návrh som osobne predkladal v parlamente + som naháňal opakovane vládu, ktorá to sľúbila. To sa dá overiť, že na rozdiel od iných toto neriešim len pred voľbami. PS/SPOLU to má medzi TOP 20 vecami hneď na prvých 100 dní.

09:29 - otázka od: Peter Dobry den. Chcem sa opytat, ake by boli prve kroky PS SPOLU, ak by sa dostala do vlady a ako sa chcete vysporiadat s pripadnymi poziadavkami Obycajnych ludi, v pripade ak budete pri zostavovani vlady. Dakujem. Peter Dobrý deň, máme pripravených prvých 20 krokov na 100 dní, voláme ich Prvá pomoc pre Slovensko. Je tam hmotná zodpovednosť, po novom zvoliť špeciálneho aj generálneho prokurátora a prijať Lex Haščák, ale aj zriadiť verejný fond na investície do zdravotníctva či zastaviť ťažbu v chránenej oblasti národných parkov.

09:31 - otázka od: Palo Dobry den, mam 2 otazocky. Tak po prve v pripade ze budete vo vlade budete presadzovat Jozefa Mihala za ministra prace,socialnych veci a rodiny? Po druhe myslite si ze strategia tych protestov proti Kotlebovi priniesla efekt? Vela volicov u Kotlebu nie su fasisti vacsina z nich je obycajnych normalnych ludi ktorych vase protesty len nastvali a budu volit Kotlebu uz len z trucu... Mate super program schopnych ludi nedala sa zvolit rozumnejsia cesta ako presvecit Kotlebovych volicov na vasu stranu? Jozef Mihál je jeden z našich špičkových odborníkov, ale my funkcie pred voľbami nerozdeľujeme. Ku kotlebovcom - stratégia ich ignorovať viedla k tomu, že narástli na najvyššie možné čísla, takže sa tomu bolo treba postaviť. Vidíme to napríklad na výsledkoch študentských volieb, kde predýtm viedli oni a teraz sme vyhrali my a oni boli až tretí.

09:31 - otázka od: Jan Pan Beblavy. Viem, ze medzi priority Vasho programu patri aj skolstvo. Prosim Vas, skuste sa trocha zamerat aj na skoly bez pravnej subjektivity, kde riaditel skoly nema ziadne pravomoci, o vsetkom rozhoduje starosta. Pocnuc nakupom ucebnych pomocok, vypoctovej techniky, kancelarskych potrieb a konciac pridelovanim osobneho ohodnotenia bez akychkolvek podnetov od vedenia skoly. Drzim palce. Ďakujem, áno treba riešiť aj právomoci riaditeľa v takejto škole.

09:33 - otázka od: Martin Konecny Pan Beblavy,Vasa rodina sa v mediach spaja s byvalim podnikom Palma..nie je Vam ani trochu luto,ze ten podnik dopadol tak ako dopadol,ze sa tu rozkradol,zrusil skoro cely priemysel v BA ? Je mi to veľmi ľúto. Môj otec v tom podniku pracoval celý život - od promócie až po odchod do dôchodku. Keď odchádzal, podnik bol v excelentnom stave, čo najlepšie dokazuje vysoká kúpna cena. Bohužiaľ ukázalo sa, že finančné skupiny ako Slavia Capital nevedia reálne riadiť a rozvíjať to, čo skupina manažérov a zamestnancov zachránila počas 90. rokov aj po vstupe do EÚ. Vždy, keď idem okolo, je mi smutno.

09:34 - otázka od: Ivan Dobrý den. Ak uspiete vo voľbách planuete nejake zmeny v silových zložkách. Napriklad zmena sociálneho systému.?? Zmien plánujeme veľa, ale nie v sociálnom systéme. Plánujeme napríklad nezávislú inšpekciu, ale aj celkovú reformu Polície, ktorej gestorom je dlhoročný policajt plk. Diďák.

09:35 - otázka od: miro Dobrý deň pán Beblavý..viete mi odpovedat čo ste robili s Farskou u toho amerckeho senatora , ktorý je znamy svojou vojenskou rétorikou štvavou? Dobrý deň, ja som nebol u žiadneho amerického senátora. Keď som bol v lete v USA, pozvali ma vo Washingtone urobiť prednášku v jednej výskumnej inštitúcii o Slovensku. Prišiel sa pozrieť náš veľvyslanec, slečna Farská (ktorú som predtým osobne nestretol) a ďalší ľudia. Aspoň vidíte, že naozaj hrozne sa klame na internete.

09:36 - otázka od: Tomáš Akú pozíciu po voľbách by ste najradšej zastávali? Neriešim momentálne. Kde to najviac pomôže tomu, aby sme rozhýbali Slovensko.

09:37 - otázka od: hana dobry den. keby ste mi mali dat len jeden dovod, preco volit prave vas/vasu koaliciu, ktory by to bol? dakujem :) Slovensko bude po voľbách potrebovať veľa tvrdej roboty, aby sa dostalo z dnešnej situácie. PS/SPOLU ma odborníkov, energiu a vytrvalosť, aby sme to odrobili.

09:38 - otázka od: Erik Dobrý deň p. Beblavý, chcem sa opýtať, akým spôsobom chcete zvýšiť príjem do štátnej kasy aby ste zaplatili Vaše opatrenia ktoré máte v programe (uvedte 1 príklad)? taktiež aké je podľa Vás 1. opatrenie ktoré by ste spravili pre slušne zarabajúcich ľudí ktorý chcú dostať viac z výplaty pretože to čo odvádzam ide do čiernej diery (uvedte 1 opatrenie ktorým chcete zvýšiť príjem obyčajného človeka) ďakujem Zdravím. Našou prioritou bude obmedzenie únikov na DPH - ak zopakujeme to, čo urobili Poliaci a Česi, získame niekoľko sto miliónov eur do štátnej kasy. Našou prioritou je zníženie daní a odvodov pre ľudí s nízkym a stredným príjmom, aby sa im zvýšil čistý príjem. Predstavili sme na to konkrétny plán.